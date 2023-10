Der Geheimdienst der Ukraine (SBU) hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als 2000 Staatsverräter entlarvt. Das sagte der SBU-Chef, Wassyl Maljuk, in einem Interview im "Wall Street Journal". "Der ukrainische Geheimdienst hat seit Kriegsbeginn mehr als 2.000 Staatsverräter enttarnt", sagte Maljuk und verglich den russischen Geheimdienst mit Krebszellen, die vor Kriegsbeginn in der Ukraine stark angestiegen seien. "Heute ist der SBU wie ein Chirurg", so der SBU-Chef über die Anstrengungen, Verräter und Spione im Land zu finden und zu enttarnen. Dem Bericht zufolge bestehe aus Sicht des SBU-Chefs die Hauptaufgabe russischer Agenten darin, Informationen über militärische Einrichtungen wie Militärstützpunkte und Munitionsdepots zu sammeln.

+++ 08:03 NATO kündigt Verteidigungsübung mit Atomwaffen an +++

Die NATO beginnt in der kommenden Woche ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Die Übung "Steadfast Noon" werde dazu beitragen, Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit der nuklearen Abschreckung zu gewährleisten, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Abschluss eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Russlands Krieg gegen die Ukraine sei eine Erinnerung an die wichtige Rolle, die die Atomwaffen von NATO-Staaten bei der Abschreckung von Aggressionen spielten, so Stoltenberg. Schauplatz der Manöver wird Stoltenberg zufolge insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer sein.

+++ 07:19 ISW: Russische Streitkräfte erobern vier Quadratkilometer um Awdijiwka +++

Russische Streitkräfte haben seit dem 10. Oktober nach Einschätzung von US-Experten rund 4,5 Quadratkilometer Territorium aus verschiedenen Richtungen um das schwer umkämpfte Awdijiwka in der Oblast Donezk erobert. Das schreibt die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) in ihrer neuesten Einschätzung zur Lage im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die russischen Truppen sind demnach etwa 5,2 Kilometer von der Nordgrenze der ukrainischen Kleinstadt entfernt. Die Analysten stufen russische Behauptungen über einen Vormarsch über diese Entfernung hinaus oder ein Einkesseln der ukrainischen Streitkräfte als wahrscheinlich überbewertet ein.

+++ 06:32 Zivilist bei russischem Angriff in der Oblast Cherson verletzt +++

Bei einem russischen Angriff in der ukrainischen Oblast Cherson ist nach Angaben der regionalen Verwaltung ein Zivilist verletzt worden. Wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" berichtet, ist ein 70 Jahre alter Mann in der Kleinstadt Beryslaw verletzt worden. "Feindliche Artilleriegranaten trafen Wohngebiete der Stadt. Ein 70-jähriger Mann wurde durch den Beschuss verwundet und von Rettungskräften vor Ort behandelt", teilte Wolodymyr Litwinow, Leiter der staatlichen Verwaltung des Bezirks, dem Bericht zufolge bei Telegram mit.

+++ 05:24 Biden könnte kommende Woche neue Ukraine-Hilfen vorschlagen +++

US-Präsident Joe Biden will kommende Woche dem Kongress den Entwurf für einen Zusatzhaushalt vorlegen. Wie der Sender NBC News berichtet, will der Demokrat die Abgeordneten um weitere Mittel unter anderem zur Unterstützung der Ukraine bitten. Allerdings ist der Kongress derzeit faktisch handlungsunfähig, da es nach einem internen Machtkampf der Republikaner im Repräsentantenhaus dort keinen Vorsitzenden gibt.

+++ 04:13 Militär schildert "endlosen Beschuss" in Awdijiwka +++

Die Ukraine berichtet über heftige Kämpfe um die Stadt Awdijiwka. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Vitaliy Barabasch, sagt im Fernsehen, der Feind setze Artillerie, Raketenwerfer, Mörser und alles andere ein. "Wir sprechen hier nicht von einzelnen Angriffen. Keiner zählt sie mehr. Das ist ein endloser Beschuss." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schreibt auf Telegram, die ukrainischen Truppen hielten ihre Stellung.

+++ 02:14 Selenskyj plant Verzeichnis für Waffenlieferungen +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj will die Waffenlieferungen an das eigene Militär durch ein digitales Verzeichnis effizienter gestalten. Dadurch entstehe ein besseres Verständnis über die Versorgung der Soldaten und mögliche Defizite, sagt er. Zudem sei es so möglich, die Lageberichte in Kiew mit der tatsächlichen Situation an der Front besser zu vergleichen und westlichen Partnern schnell Informationen über die Verwendung der von ihnen gelieferten Waffen zu geben, zeigt sich Selenskyj überzeugt.

+++ 00:15 Schwere Kämpfe um Awdijiwka halten an +++

Die schweren Kämpfe um die Stadt Awdijiwka im Osten der Ukraine halten nach Angaben aus Kiew weiter an. "Unsere Verteidiger halten tapfer die Stellung", teilt der ukrainische Generalstab am Donnerstagabend mit. Sieben russische Attacken auf die Kleinstadt und sieben weitere auf Ortschaften in der Nähe seien abgewehrt worden, schreibt die Militärführung in Kiew. Russische Militärblogger hingegen berichten von weiteren Geländegewinnen der Moskauer Truppen. Unabhängig lassen sich die Angaben beider Seiten nicht überprüfen.

+++ 23:41 Selenskyj dankt Europarat für Anerkennung des Holodomor +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj bedankt sich bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) für die Anerkennung des Holodomor als Völkermord. "Die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit und die Anerkennung der Holodomor-Opfer senden ein Signal, dass alle früheren und jetzigen Verbrechen Moskaus unausweichlich geahndet werden", schreibt er. Holodomor wird die Hungerkatastrophe 1932/33 in der Ukraine unter Sowjetführer Josef Stalin genannt, der Millionen Menschen zum Opfer fielen.

+++ 22:15 Lettland schließt zwei Grenzübergänge zu Russland +++

In Reaktion auf Russlands Entscheidung, die Einreisemöglichkeiten ukrainischer Staatsbürger einzuschränken, wird Lettland zwei Grenzübergänge zu Russland vorübergehend dichtmachen. Die Regierung beschloss, die Kontrollpunkte Pededze and Vientuli zum 16. Oktober bis auf Weiteres zu schließen. Damit solle eine "mögliche Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der nationalen Sicherheit" verhindert werden, teilt die Staatskanzlei mit. Bisher war die Einreise nach Russland aus Lettland über sieben Übergänge möglich, dazu aus Estland, Finnland und Norwegen. Insgesamt werden für Ukrainer mehr als 30 Grenzübergänge geschlossen, über die sie nach Russland einreisen konnten - meist, um von dort weiter in ihre von Moskau besetzten Heimatorte zu gelangen. In Vientuli können nur etwa 65 Personen pro Tag abgefertigt werden, während nun bis zu 600 Ukrainer die Grenze überqueren wollen könnten.

+++ 21:37 USA sanktionieren Reeder, die Ölpreisdeckel missachten +++

Die USA verhängen die ersten Sanktionen gegen Eigentümer von Tankern, die russisches Öl zu einem höheren Preis transportiert haben als die 60 Dollar pro Barrel, die der Preisdeckel von G7, EU und Australien erlaubt. Die beiden sanktionierten Unternehmen sitzen in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit dem Preisdeckel sollen Russlands Öleinnahmen geschmälert werden.

+++ 21:00 Ukrainischer Ex-Premier wegen Kreml-Propaganda angeklagt +++

Gegen Mykola Asarow - von 2010 bis 2014 Ministerpräsident der Ukraine - sind neue Anklagen erhoben worden, weil er Kreml-Propaganda verbreitet und Russlands Angriff auf die Ukraine gerechtfertigt haben soll. Das berichtet The Kyiv Independent unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst. Asarow war unter dem prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch Ministerpräsident und lebt heute in Russland. Auf staatlichen Propagandakanälen gibt er dem Bericht zufolge regelmäßig anti-ukrainische Erklärungen ab.

Mykola Asarow 2013 (Foto: picture alliance / photothek)

+++ 20:24 Ukraine erwartet kräftiges Wirtschaftswachstum +++

Trotz des Krieges wird die Wirtschaft in der Ukraine nach Einschätzung des Finanzministers in diesem Jahr um vier Prozent und im kommenden Jahr um fünf Prozent wachsen. Das sagt Serhij Martschenko während der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marokko.

