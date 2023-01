Russlands UN-Vertreter Wassili Nebensja bestreitet Moskaus Verantwortung für den tödlichen Raketeneinschlag in der ukrainischen Großstadt Dnipro erneut und schiebt die Schuld Kiew zu. "Kräfte der ukrainischen Flugabwehr haben die russische Rakete, die auf ein Objekt der Energieinfrastruktur zielte, abgeschossen", sagt Nebensja auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Dabei habe die Flugabwehr der Ukrainer in einem Wohnviertel gestanden, was gegen internationale Normen verstoße. Deshalb sei auch die Rakete auf ein Wohnhaus gestürzt, sagt der Top-Diplomat. Kiew bestreitet den Abschuss.

+++ 07:50 Scholz und Selenskyj sprechen bei Weltwirtschaftsforum in Davos +++

Der russische Krieg gegen die Ukraine dominiert heute das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Am Nachmittag wollen sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (15.45 Uhr) als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (17 Uhr) zu den Unternehmern, Staat- und Regierungschefs sprechen. Selenskyj will um weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland werben. Bereits vor seiner Rede machte der Präsident klar, dass er Fortschritte bei Waffenlieferungen erwarte. Die Ukraine brauche Kampfpanzer.

+++ 07:24 EU verurteilt Zwangsumsiedlungen von Kindern nach Russland +++

Die Europäische Union verurteilt die anhaltenden Zwangsumsiedlungen von Kindern aus der Ukraine durch russische Truppen laut einem Medienbericht scharf und fordert ihre schnelle Freilassung. "Berichte über Zwangsumsiedlungen von Kindern nach Russland sind zutiefst verstörend. Die EU verurteilt diese Taten auf das Allerschärfste", sagt EU-Chefdiplomat Josep Borrell der "Welt" zufolge. Die Umsiedlungen von Kindern verletzten internationales Recht. "Die Rechte und die Würde aller Kinder müssen zu jeder Zeit respektiert und bewahrt werden", sage Borrell der Zeitung. Im letzten Sanktionspaket im Dezember 2022 habe die EU Strafmaßnahmen gegen diejenigen Personen verhängt, die für die Deportationen verantwortlich seien.

+++ 06:50 Melnyk hofft auf Durchbruch bei Treffen in Ramstein +++

Der stellvertretende ukrainische Außenminister Andrij Melnyk hofft laut einem Medienbericht auf neue mutige Schritte bei der internationalen Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. "Angesichts der bedrohlichen Lage an der Front und des immer rücksichtsloseren Vorgehens Russlands gegen ukrainische Zivilisten darf es für Deutschland keine - selbst gezeichneten - roten Linien mehr geben", sagt Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die westlichen Partner müssten eine breite Panzerallianz auf den Weg bringen, auch mit Leopard-Kampfpanzern. "Wir hoffen auch auf einen echten Durchbruch in puncto ballistische Raketen wie die US-Kurzstreckenrakete ATACMS, damit solche barbarischen Angriffe wie in Dnipro verhindert werden können."

+++ 06:21 Ukraine: Ausbildung an Patriot-Luftabwehrsystem dauert zehn Wochen +++

Die Ausbildung ukrainischer Offiziere, die das Langstrecken-Luftabwehrsystem Patriot bedienen sollen, wird zehn Wochen dauern. "Es gibt eine Entscheidung, dass unsere Offiziere in zehn Wochen ausgebildet werden. Solche Verpflichtungen wurden von den amerikanischen Partnern übernommen", teilt der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow auf Telegram mit. Die USA, Deutschland und die Niederlande wollen Patriot-Raketensysteme in die Ukraine liefern, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren.

+++ 05:52 Blumen für Dnipro: Bürgerrechtler berichten von Festnahmen in Moskau +++

In Moskau sind Angaben von Bürgerrechtlern zufolge mehrere Menschen beim Versuch festgenommen worden, Blumen in Gedenken an die mindestens 45 Todesopfer des russischen Raketenangriffs auf die ukrainische Stadt Dnipro niederzulegen. Insgesamt habe es im Zentrum der russischen Hauptstadt am Dienstagabend vier Festnahmen gegeben, teilt die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info mit. Die kleine Gedenkstelle hatten Unbekannte am Montagabend am Fuß eines Denkmals für die ukrainische Dichterin Lessja Ukrajinka in einer Parkanlage errichtet. Sie legten ein Schwarz-Weiß-Foto des zerstörten Wohnhauses in Dnipro und Blumen ab.

+++ 05:25 Russland: Keine Gespräche über Gefangenenaustausch bei Türkei-Treffen +++

Russland weist Berichte über Gespräche über einen größeren Gefangenenaustausch mit der Ukraine zurück. Die russische Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa teilt auf Telegram mit, sie habe in der vergangenen Woche in der Türkei nicht mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Lubinez über dieses Thema gesprochen."In meinen Verhandlungen mit Lubinez in Ankara war nie von einem Austausch die Rede, und ich betone immer, dass diese Fragen in die Zuständigkeit des russischen Verteidigungsministeriums fallen", schreibt Moskalkowa.

+++ 04:15 Ex-Heeresinspekteur: Deutschland sollte "Leopard"-Lieferung koordinieren +++

Der frühere Inspekteur des Heeres, Bruno Kasdorf, spricht sich für eine führende Rolle Deutschlands bei der Koordination der Lieferung von "Leopard 2"-Kampfpanzern verbündeter Staaten an die Ukraine aus. "Es ist naheliegend, dass wir das anpacken, weil wir als Produktionsland die Exportgenehmigungen geben müssen", sagt der Bundeswehr-General a.D. dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er verweist auf die sogenannte LeoBen-Gruppe, eine Gruppe aus 19 "Leopard 2"-Benutzerstaaten. Innerhalb dieses Kreises könne Deutschland die Lieferung im europäischen Verbund koordinieren, sagt Kasdorf.

+++ 02:54 Ukraine: Raketen treffen zivile Ziele in Kramatorsk +++

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet über weitere Kämpfe im Osten der Ukraine. Die russischen Streitkräfte hätten vier Raketen abgeschossen, darunter zwei auf zivile Ziele in der Stadt Kramatorsk in der Donezk-Region westlich der Brennpunkte der Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Zudem hätten die russischen Streitkräfte dreizehn Luftangriffe geflogen und 23 Mal mit Mehrfachraketenwerfer angegriffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 00:54 Blinken: Waffenlieferungen souveräne Entscheidung der Länder +++

In der Debatte um die mögliche Bereitstellung von "Leopard"-Kampfpanzern für die Ukraine betont US-Außenminister Antony Blinken, dass Waffenlieferungen an Kiew jeweils die souveräne Entscheidung der einzelnen Länder sei. Es gehe um "souveräne Entscheidungen, die jedes Land für sich trifft", sagt Blinken in Washington. Zugleich würdigt er den "außerordentlichen" Beitrag Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine.

+++ 23:43 Melnyk bittet Pistorius um Kampfjets und Kriegsschiffe +++

Der stellvertretende ukrainische Außenminister Andrij Melnyk erwartet vom neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Berlin Kiew mit schweren Waffenlieferungen unterstützt. "Wir fordern Boris Pistorius auf, die Ukraine mit Kampfpanzern, Kampfjets und Kriegsschiffen zu unterstützen", sagt Melnyk "t-online". Pistorius müsse "viel entschlossener und schneller" agieren als seine Vorgängerin Christine Lambrecht. Zugleich ergebe sich für den SPD-Mann eine Chance: "Damit kann er beweisen, dass Deutschland seine Verweigerungstaktik für immer ad acta gelegt hat."

+++ 22:14 Noch immer 20 Vermisste in Dnipro +++

Nach dem verheerenden Einschlag einer russischen Rakete in einem Hochhaus in Dnipro wurde zwar die Suche nach Überlebenden eingestellt, doch noch immer werden 20 Menschen vermisst. Das teilt der Zivilschutz mit. "Die Chancen, jemanden zu finden, tendieren leider gegen null", sagt Bürgermeister Borys Filatow. Möglich sei, dass einige Leichen durch Feuer und einstürzende Hausteile so entstellt seien, dass sie kaum noch aufzufinden seien. Mittlerweile stieg die Zahl der Todesopfer auf 45. Noch immer lägen 28 Verletzte in Krankenhäusern, bei vielen sei der Zustand kritisch, heißt es.

+++ 21:40 Kissinger sieht Zeit für Verhandlungen gekommen +++

Der frühere US-Außenminister und Sicherheitsberater Henry Kissinger sieht in der Ukraine eine Chance für Frieden - dann, wenn die Regierung in Kiew sich bereit erkläre, Gebiete an Russland abzutreten. Konkret meint er die Krim, die Russland 2014 besetzt hat, sowie die Gebiete, die später als "Volksrepubliken" anerkannt wurden. "Ich bin überzeugt, dass man eine Eskalation des Krieges so verhindert", zitiert ihn die "Süddeutsche Zeitung". Es sei der Zeitpunkt gekommen, mit Putin zu verhandeln. Die Ukraine lehnt das ab und hat als Ziel ausgegeben, sämtliche besetzten Gebiete, inklusive Krim, zurückerobern zu wollen.

+++ 21:12 Russland beschießt Kupiansk +++

Ukrainischen Angaben zufolge greift Russland die Stadt Kupiansk in der Region Charkiw mit einer S300-Rakete an. Wie die Zeitung "Kyiv Independent" online berichtet, sei der Angriff dem Gouverneur zufolge heute Nachmittag erfolgt. Es habe keine Verletzte gegeben, jedoch sei eine Hochschule für Ingenieure nahezu zerstört worden.

+++ 20:49 Höchste Generale der USA und Ukraine treffen sich in Polen +++

Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj hat sich im Nachbarland Polen erstmals mit seinem US-Kollegen Mark Milley getroffen. "Ich habe den dringenden Bedarf der ukrainischen Streitkräfte dargelegt, dessen Deckung unseren Sieg beschleunigen wird", schreibt Saluschnyj in einer Mitteilung. Das US-Verteidigungsministerium bestätigt das Treffen. Milley bekräftigt nach Angaben des Pentagons die Unterstützung der USA für die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine. Details sind zunächst nicht bekannt.

+++ 20:17 Putin kündigt seinerseits Verträge mit Europarat +++

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Kündigung von Verträgen mit dem Europarat gesetzlich verankern lassen. Das betrifft etwa die Europäische Menschenrechtskonvention, das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus und die Europäische Sozialcharta. Dies geht aus dem Gesetzentwurf hervor, den Putin ins Parlament einbrachte. Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Kremlchef auch die Kündigung von Russlands Beteiligung am Strafrechtsübereinkommen des Europarats zur Korruptionsbekämpfung gesetzlich festschreiben lassen will. Russland wurde schon vor Monaten wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen. Dennoch sind am Gerichtshof für Menschenrechte noch mehrere Tausend Klagen gegen Moskau anhängig.

