David Petraeus, der ehemalige und CIA-Chef, befürchtet eine neue Offensive von russischer Seite "im Donbass, möglicherweise im Gebiet Luhansk". Das sagte der ehemalige Viersterne-General der US-Armee in einem Interview mit dem "Handelsblatt". Wann genau die Russen ihre neue Offensive starten werden, könne er nicht sagen. Das Wetter werde dabei eine große Rolle spielen. Die Leistungsfähigkeit der russischen Armee dürfe nicht unterschätzt werden, so Petraeus. Russland verfüge immer noch über "eine beachtliche Masse an Soldaten, Artillerie, Raketen, Drohnen und anderen Waffensystemen". Dennoch sehe er gravierende Mängel und Fehler in der russischen Militärstrategie. Der Krieg werde mit einer Verhandlungslösung enden, so der Militärexperte. Die russische Führung müsse aber erst erkenne, dass der Krieg sowohl an der Front wegen der steigenden Opferzahlen als auch zu Hause wegen der stagnierenden Wirtschaft nicht mehr durchzuhalten sei.

+++ 07:46 Ehemaliger oberster US-General: Kampfjets könnten schnellen Sieg in der Ukraine sichern +++

Wenn der Westen rasch Kampfjets zur Verfügung stellen würde, könnte die Ukraine einen schnellen Sieg erringen. Das sagte zumindest Ben Hodges, ein ehemaliger kommandierender General der US-Armee in Europa, in einem Interview mit der "Deutschen Welle". Beim derzeitigen Stand der westlichen Unterstützung würde eine russische Niederlage drei bis fünf Jahre dauern. "Je früher wir ihnen die Möglichkeit geben, ein entscheidendes Ergebnis zu erzielen, desto früher könnte der Krieg zu Ende sein", sagte er und argumentierte, dass die Ukraine die russischen Streitkräfte bis Ende des Jahres aus ihrem Gebiet vertreiben könnte, wenn sie zusätzliche Unterstützung erhält.

+++ 07:17 Baerbock: "Es geht nicht um Spielzeug, sondern um schweres Kriegsmaterial" +++

In der Diskussion über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine pocht Außenministerin Annalena Baerbock auf Bedacht. Es handle sich um "schwierige Entscheidungen", sagte die Grünen-Politikerin dem "Tagesspiegel". "Es geht nicht um Spielzeug, sondern um schweres Kriegsmaterial." Daher sei es wichtig, "immer wieder sorgfältig abzuwägen". Zugleich müsse aber auch bedacht werden, "was passiert, wenn die Ukraine sich nicht verteidigen kann". Angesprochen auf die Diskussion über die mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen an das von Russland angegriffene Land sagte Baerbock: "Das ist keine Debatte, die wir führen." Wichtig sei, dass die bisherigen Entscheidungen auch zügig umgesetzt würden.

+++ 06:56 Lula fordert Gruppe von "unbeteiligten" Ländern zur "Friedensschaffung" auf +++

Nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden sagte der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, er wolle eine "Gruppe von Ländern bilden, die nicht direkt oder indirekt in den russischen Krieg gegen die Ukraine involviert sind". Diese solle dazu beitragen, "dass Frieden geschaffen werden kann".

+++ 06:35 Russischer Wagner-Chef: Ukraine leistet starken Widerstand um Bachmut +++

Die russischen Streitkräfte müssen laut dem Chef der russischen Söldnergruppe Wagner die strategisch bedeutende Stadt Bachmut einnehmen, um ihren Feldzug fortzusetzen. "Bachmut wird benötigt, damit unsere Truppen ungestört operieren können", sagte Jewgeni Prigoschin gegenüber einem russischen Militärkorrespondenten in einem seiner seltenen Interviews. Man stöße aber auf den erbitterten Widerstand der ukrainischen Verteidiger. Die ukrainischen Truppen seien gut ausgebildet. "Warum wird Bachmut als Fleischwolf bezeichnet? Weil die ukrainische Armee immer mehr und mehr Einheiten schickt". "Das Gebiet südlich von Bachmut ist ein sehr schwieriger Sektor für die ukrainischen Streitkräfte", sagte auch der Militäranalyst Oleh Zhdanov in einem Online-Interview. Die Stadt selbst bliebe derzeit der heißeste Punkt an der Front, da Russland immer mehr Wehrpflichtige entsende. Russland müsse sich in seiner fast ein Jahr dauernden Offensive klare Ziele setzen, empfahl Jewgeni Prigoschin. Es müsse seine Präsenz in der Ostukraine festigen oder weiter vordringen, um weitere Teile des Landes zu erobern.

+++ 06:10 Industrie: Bestelleingang aus Bundeswehr-Sondervermögen gering +++

Bei der Rüstungsindustrie sind nach Angaben einer Branchenvertreterin bislang kaum Aufträge aus dem milliardenschweren Paket der Bundesregierung eingegangen. "Bis heute ist der Bestelleingang bei der deutschen Industrie aus dem Sondervermögen verschwindend gering", sagte die Chefin des Panzergetriebe-Herstellers Renk, Susanne Wiegand, der "Augsburger Allgemeinen". "Irgendwann frage ich mich schon: Deutschland, was muss eigentlich noch passieren?" Die Industrie benötige Planungssicherheit. Wiegand ist auch Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

+++ 05:29 Strack-Zimmermann drängt Partner auf Einhaltung von Panzer-Zusagen +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, drängt die Partnerländer Deutschlands auf Einhaltung ihrer Kampfpanzer-Zusagen an die Ukraine. "Vermutlich wird manchem klar, dass Panzer zu liefern auch eine logistische Herausforderung bedeutet", sagt sie der "Rheinischen Post". Dies sei womöglich von einigen unterschätzt worden. "Aber Zusagen sollten gelten und müssen nun national umgesetzt werden."

+++ 04:57 Jeder sechste Dienstposten bei der Bundeswehr nicht besetzt +++

Jeder sechste Dienstposten bei der Bundeswehr konnte im vergangenen Jahr nicht besetzt werden. Das berichtet die "Neuen Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD. Demnach blieben knapp 27.000 der mehr als 164.000 Stellen bei der Bundeswehr im vergangenen Jahr vakant. Prozentual sei das dennoch der beste Wert seit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011, heißt es weiter.

+++ 04:09 Lula liefert keine Munition für die Ukraine +++

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva verteidigt seine Entscheidung, die vom Westen zur Unterstützung der ukrainischen Verteidigung angeforderte Artilleriemunition aus deutscher Produktion nicht zu liefern. "Wenn ich die Munition schicken würde, würde ich mich in den Krieg einmischen", sagt Lula auf CNN. "Ich will nicht in den Krieg eintreten. Ich will Frieden."

+++ 02:32 Russland erklärt mehrere Prominente zu ausländischen Agenten +++

Das russische Justizministerium stuft weitere russische Persönlichkeiten als ausländische Agenten ein. Die Nachrichtenagentur Tass zitiert eine Erklärung des Ministeriums, dass zum Beispiel Zemfira, eine beliebte russische Sängerin, "die Ukraine offen unterstützt, Konzerte in unfreundlichen Ländern gegeben und sich dabei gegen die besondere Militäroperation ausgesprochen und Unterstützung aus dem Ausland erhalten" habe. Zemfira hatte, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, Russland verlassen und sich in Frankreich niedergelassen. Auch Oppositionspolitiker Dmitri Gudkow steht nach Angaben des Ministeriums jetzt auf der Agenten-Liste.

+++ 00:56 Pentagon: Russland hat bereits die Hälfte seiner Panzer verloren +++

Die russische Armee hat nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums bereits die Hälfte ihrer Kampfpanzer verloren. "Vermutlich die Hälfte des Hauptbestands an Panzern" der russischen Armee sei "von der Ukraine zerstört oder beschlagnahmt" worden, sagt Celeste Wallander, Staatssekretärin für Internationale Sicherheitsfragen im US-Verteidigungsministerium. Wallander macht bei einer Online-Veranstaltung der Denkfabrik Center for a New American Security keine weiteren Angaben zur Zahl der nach US-Einschätzung beschlagnahmten und zerstörten Panzer.

+++ 23:34 Kreml: Kanäle zwischen Moskau und NATO weiter offen +++

Die militärischen Kanäle zur Kommunikation zwischen der NATO und Russland sind nach den Worten des russischen Vize-Außenministers Alexander Gruschko weiterhin offen. "Vor allem die Telefonleitung zwischen Russlands Generalstabschef und dem Kommandeur der NATO-Truppen in Europa", sagt Gruschko im russischen Staatsfernsehen. Auch der russische Botschafter in Belgien, wo die NATO ihren Sitz hat, sei beauftragt worden, bei Bedarf mit der NATO zu kommunizieren. Die Beziehungen zwischen Russland und dem westlichen Militärbündnis sind nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine vor fast einem Jahr auf einem Tiefpunkt. Gruschko sagte, trotz weiter existierender militärischer Kommunikationskanäle stünden "normale diplomatische Kontakte" zwischen beiden Seiten außer Frage.

+++ 22:20 Große Schäden an ukrainischer Energieversorgung +++

Der massive russische Raketenangriff hat nach Angaben des Versorgers Ukrenergo beträchtliche Schäden am Energiesystem der Ukraine angerichtet. Mehrere Wärme- und Wasserkraftwerke seien getroffen worden, sagt der Chef des Konzerns, Wolodymyr Kudryzkyj, am Abend im ukrainischen Fernsehen. Besonders schwierig sei die Lage im Gebiet Charkiw. Durch den Angriff seien die Pläne zur Wiederherstellung der ukrainischen Stromversorgung zurückgeworfen worden, sagt Kudryzkyj. "Aber es ist erneut keine Katastrophe passiert." Auch die 14. russische Angriffswelle seit vergangenem Oktober habe ihr Ziel nicht erreicht, das Energiesystem zu zerstören.

+++ 21:53 Russland fährt Ölförderung zurück +++

Russland kündigt eine Drosselung seiner Ölproduktion um fünf Prozent im März an. Energieminister Alexander Nowak sagt, die Förderung werde um 500.000 Barrel am Tag zurückgefahren. Das geschehe "freiwillig" und "einseitig" fügt er hinzu. Regierungssprecher Dmitri Peskow ergänzt, Moskau habe im Vorfeld "mit einer gewissen Anzahl" von Mitgliedern der Organisation Erdöl produzierender Länder (Opec) gesprochen. In London stieg umgehend der Ölpreis. Russland gehört zur Gruppe Opec+, das sind die Mitglieder der Opec und weitere zehn Förderländer. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, Vertreter einer gewissen Anzahl von Opec-Mitgliedern hätten versichert, sie würden den Wegfall der russischen Produktion nicht kompensieren.

+++ 21:20 Selenskyj zu Kampfjets: "Müssen wir noch dran arbeiten" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein positives Fazit seiner Reise nach Westeuropa in dieser Woche gezogen. "London, Paris, Brüssel - überall habe ich in diesen Tagen darüber gesprochen, wie wir unsere Soldaten stärken können", sagt er am Abend in einer Videobotschaft. "Es gibt sehr wichtige Vereinbarungen, und wir haben gute Signale erhalten." Dies gelte für Raketen mit höherer Reichweite und Panzer. An der erhofften Lieferung von Kampfflugzeugen als nächster Ebene der Zusammenarbeit "müssen wir aber noch arbeiten". Seine Besuche beim EU-Gipfel und beim Europäischen Parlament nennt er den "Beginn einer neuen Etappe". In dieser werde die Ukraine nicht mehr nur Gast der europäischen Institutionen sein, sondern vollwertiges Mitglied der EU.

+++ 20:47 Vor Jahrestag des Überfalls: Biden fliegt am 20. Februar nach Polen +++

US-Präsident Joe Biden wird kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Polen reisen. Biden wird vom 20. bis 22. Februar in das an die Ukraine angrenzende Land reisen, wie seine Sprecherin Karine Jean-Pierre mitteilt. Geplant ist unter anderem ein Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, bei dem es auch um die andauernde Unterstützung der Ukraine gehen soll. Biden hatte Polen bereits im März vergangenen Jahres, rund einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, besucht. Für Aufsehen sorgte der Präsident mit einer Rede am Königsschloss in Warschau, bei der er vom Skript abwich und über den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte: "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Das Weiße Haus versicherte umgehend, Biden strebe keinen "Regimewechsel" in Moskau an. Putin wird am 21. Februar eine Rede zur Lage der Nation halten.

