Das in der russischen Schwarzmeer-Metropole Sotschi ausgebrochene Feuer in der Nähe eines Flughafens ist nach Angaben der lokalen Behörden gelöscht. "Es gab keine Opfer", teilt Bürgermeister Alexej Kopaigorodski mit. "Der Betrieb am Flughafen und das gesamten Transportsystem funktionieren normal." Die Ursache des Brands, der bei einem Treibstofflager ausgebrochen war, werde untersucht.

+++ 08:05 Brand in Raffinerie in Krementschuk nach russischem Drohnenangriff +++

In der zentralukrainischen Region Poltawa ist nach Angaben von Gouverneur Dmytro Lunin auf dem Gelände der Ölraffinerie Krementschuk nach einem russischen Drohnenangriff ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet er auf seinem Telegram-Kanal. Der Betrieb sei vorübergehend eingestellt worden. Informationen zu möglichen Opfern lägen nicht vor.

+++ 07:37 ISW: Russen erleiden in Region Saporischschja höhere Verluste +++

Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) haben die russischen Verluste im Westen Saporischschjas in den letzten Tagen nach heftigen Kämpfen in Richtung Tawrijsk deutlich zugenommen. Der Sprecher der Tawrijsk-Streitkräftegruppe der Ukraine, Oberst Oleksandr Shtupun, erklärte, dass die russischen Streitkräfte am 18. September 313 Opfer verzeichnet hätten und dass dies deutlich mehr sei als die geschätzten Verluste der beiden vorangegangenen Tage, die bei etwa 200 Soldaten pro Tag lagen. Shtupun zufolge führen russische Luftstreitkräfte (VDV) Verteidigungsoperationen in der Region Tawrijsk und im westlichen Oblast Saporischschja durch, während "Storm-Z"-Abteilungen mit rekrutierten Sträflingen zur Unterstützung des VDV eingetroffen sind. ISW hat zuvor berichtet, dass Einheiten der 7. Garde-Gebirgs-WDV-Division und der 76. Garde-WDV-Division Gegenangriffe gegen das von der Ukraine befreite Robotyne durchführten. Dabei stellte die Denkfabrik fest, dass die Operationen die russischen Luftstreitkräfte wahrscheinlich geschwächt haben. Nach Einschätzung des ISW verfügen die "Storm-Z"-Einheiten über eine begrenzte Kampfeffektivität und werden "wahrscheinlich die russische Verteidigung im westlichen Oblast Saporischschja mit marginaler Kampfkraft versorgen."

+++ 07:05 Russland berichtet von Schießmanöver in der Ostsee +++

Russland hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums Schießmanöver auf Übungsziele in der Ostsee durchgeführt. Die Besatzung eines Kriegsschiffes habe eine Reihe geplanter Übungen durchgeführt, bei denen sie in einer "schwierigen Störumgebung" auf Oberflächen- und Luftziele geschossen und dabei elektronische Gegenmaßnahmen eines möglichen Feindes eingesetzt habe, teilt das Ministerium mit. "Das Seegebiet der Baltischen Flotte, in dem die Übung stattfand, wurde vorübergehend als gefährlich für die zivile Schifffahrt und Luftfahrt erklärt", heißt es in einer Erklärung des Ministeriums auf Telegram. Wann die Übungen stattfanden, ist nicht bekannt. Die Ostseeflotte der russischen Marine hat ihr Hauptquartier in Kaliningrad, einer russischen Exklave an der Ostsee zwischen den NATO-Staaten Polen und Litauen.

+++ 06:42 Vertriebener Bürgermeister warnt vor Atomunfall im Kraftwerk Saporischschja +++

Der Bürgermeister der von russischen Soldaten besetzten ukrainischen Kraftwerksstadt Enerhodar warnt vor einem wachsenden Risiko atomarer Unfälle im frontnahen Atomkraftwerk Saporischschja. "Die Befürchtung wird mit jedem Tag größer", sagt Dmytro Orlow. Groß sei vor allem die Gefahr einer technischen Katastrophe, erläutert Orlow. "Das Kraftwerk muss nun von außen versorgt werden und allein seit September gab es sechs Zwischenfälle, bei denen die Stromversorgung unterbrochen wurde. In den 40 Jahren zuvor gab es keinen einzigen solchen Zwischenfall."

+++ 06:15 Feuer in der Nähe des Flughafens und eines Öllagers in Sotschi ausgebrochen +++

In der Schwarzmeerstadt Sotschi ist nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA in der Nähe des Flughafens und unweit eines Öllagers ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar. Der russische Nachrichtensender "Marsh" veröffentlicht auf Telegram ein Video, das eine große Rauchsäule über der Stadt zeigt. Vor dem Ausbruch des Feuers seien Explosionen zu hören gewesen.

+++ 05:40 Irans Präsident: "USA gießen Öl ins Feuer" +++

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wirft in einer Rede während der UN-Generaldebatte in New York den USA vor, im Krieg in der Ukraine "Öl ins Feuer" zu gießen. Die USA schürten Spannungen und Gewalt, "um die europäischen Länder zu schwächen", sagt Raisi bei der UNO. Dies sei ein langfristiger Plan, fügt er hinzu. Der Westen wirft dem Iran vor, seinem Verbündeten Russland für den Krieg in der Ukraine Drohnen zu liefern. Raisi widerspricht: Der Iran unterstütze "jede Initiative zur Beendigung der Kämpfe (...) sowie jede politische Maßnahme zu diesem Zweck". Er betont, dass der Iran "keinen Krieg unterstützt, nirgends, weder in Europa noch anderswo".

+++ 04:40 UN-Sicherheitsrat tagt zum Ukraine-Krieg - mit Selenskyj und Lawrow +++

Der UN-Sicherheitsrat in New York befasst sich am Mittwoch (11.00 Uhr Ortszeit; 17.00 Uhr MESZ) in einer offenen Sitzung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei dem Treffen am Rande der UN-Generaldebatte werden unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz und der russische Außenminister Sergej Lawrow sprechen. Der UN-Sicherheitsrat als das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen ist im Ukraine-Krieg blockiert, weil Russland als eines der fünf ständigen Mitglieder ein Veto-Recht hat.

+++ 04:01 "Vor Scheinlösungen hüten": Kanzler gegen Diktatfrieden +++

Bundeskanzler Scholz warnt in seiner Rede vor den Vereinten Nationen vor "Schein-Lösungen" bei der Suche nach Frieden in der Ukraine. "Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung", sagt Scholz. "Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Das muss nun endlich auch Moskau verstehen." Scholz sagt, die Ukrainerinnen und Ukrainer würden "um ihr Leben und ihre Freiheit kämpfen, um die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität ihres Landes, um die Wahrung genau der Prinzipien, denen wir alle uns in der UN-Charta verpflichtet haben". Der russische Angriffskrieg stürze aber nicht nur die Ukraine in großes Leid, fügt Scholz hinzu. "Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut leiden Bürgerinnen und Bürger weltweit." "Weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus hat, ist es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt", sagt Scholz weiter. "Und zugleich müssen wir uns vor Schein-Lösungen hüten, die "Frieden" lediglich im Namen tragen." Russland sei für diesen Krieg verantwortlich. "Und es ist Russlands Präsident (Wladimir Putin), der ihn mit einem einzigen Befehl jederzeit beenden kann."

+++ 03:34 Scholz wirbt für neuen UN-Sicherheitsrat +++

Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf eine Reform des UN-Sicherheitsrates und spricht den Veto-Mächten indirekt das Recht ab, eine Neuordnung zu verhindern. "Letztlich liegt es in der Hand der Generalversammlung, über eine Reform des Sicherheitsrates zu entscheiden", sagt der Kanzler in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung laut Redemanuskript. Die Zusammensetzung des Sicherheitsrates, der mit den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien fünf ständige Mitglieder hat, sei überholt. "Afrika gebührt mehr Gewicht, so wie auch Asien und Lateinamerika."

China und Russland sollten die Reform nicht verhindern dürfen, argumentiert der Kanzler. (Foto: REUTERS)

+++ 02:41 Taurus und ATACMS: Selenskyj dringt auf Marschflugkörper +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erbittet erneut reichweitenstarke Marschflugkörper von den USA und anderen westlichen Partnern. Sein Land plane nicht, damit Moskau oder andere Ziele auf russischem Boden anzugreifen, "wir wollen einfach unser Land retten", sagt Selenskyj in einem Interview des Fernsehsenders CNN am Rande der UN-Vollversammlung in New York. In dem Interview sprach der 45-Jährige zum Teil Ukrainisch und zum Teil Englisch. Die Ukraine wünscht sich von den USA zur Abwehr des russischen Angriffskrieges seit Längerem reichweitenstarke Marschflugkörper vom Typ ATACMS. Dies sind Lenkflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern vom US-Hersteller Lockheed Martin, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden. Von Deutschland erbittet die Ukraine ein ähnliches Waffensystem, Marschflugkörper vom Typ Taurus. Sie sind für die Zerstörung von Bunkern und geschützten Gefechtsständen auf bis zu 500 Kilometer Entfernung geeignet.

+++ 01:40 Selenska bittet UN um Hilfe für entführte Kinder +++

Die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska bittet bei den Vereinten Nationen in New York um Hilfe für die seit Beginn des Krieges aus ihrem Land nach Russland verschleppten Kinder. "Helft uns, die ukrainischen Kinder zu retten", sagt Selenska bei einer Veranstaltung am Rande der UN-Generaldebatte. "Im Namen aller ukrainischen Kinder bitte ich euch, jede mögliche persönliche Anstrengung zu unternehmen, dieses schreckliche Leiden zu beenden." Nach Angaben aus Kiew haben russische Kräfte insgesamt rund 20.000 ukrainische Kinder aus frontnahen Gebieten auf die von Moskau annektierte Krim und nach Russland gebracht.

+++ 00:40 CNN: Kiews Geheimdienst "wahrscheinlich" für Anschläge auf Wagner-nahe Milizen im Sudan verantwortlich +++

Ukrainische Geheimdienste stecken möglicherweise hinter einer Reihe von Drohnenangriffen und einer Bodenoperation gegen eine von Wagner unterstützte Miliz in der Nähe der sudanesischen Hauptstadt. Das berichtet CNN mit Verweis auf eine nicht näher genannte ukrainische Militärquelle. Im Gespräch mit dem US-Sender beschrieb der ukrainische Militärangehörige die Operation als die Arbeit eines "nicht-sudanesischen Militärs". Auf die Frage, ob Kiew hinter den Anschlägen stecke, antwortete die Quelle, dass "wahrscheinlich ukrainische Geheimdienste" dafür verantwortlich seien. Als Indizien für einen ukrainischen Ursprung der Angriffe nannte CNN, dass in acht Fällen kommerzielle Drohnen beteiligt waren, die in der Ukraine weit verbreitet sind. Auf dem Drohnen-Kontroller sei ukrainische Schrift zu sehen gewesen. Eine solche Operation würde bedeuten, dass sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weit über die Front hinaus ausgebreitet hat, heißt es in dem Bericht.

+++ 23:35 Briten sagen Kiew große Munitionslieferung zu +++

Großbritannien will der Ukraine in den kommenden Monaten Zehntausende weitere Artilleriegeschosse liefern. Das sagt der britische Verteidigungsminister Grant Shapps nach dem Treffen der Ukraine-Unterstützer in Ramstein.

+++ 22:15 Schoigu will mit Iran-Besuch Militärbeziehungen stärken +++

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist zu einem offiziellen Besuch im Iran eingetroffen. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichteten, soll Schoigus Besuch "zur Stärkung der russisch-iranischen Militärbeziehungen beitragen und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein". Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti wurde Schoigu von einer Ehrengarde im Hauptquartier des iranischen Generalstabs empfangen. Im Gespräch mit dem iranischen Generalstabschef Mohammad Bagheri bezeichnete Schoigu den Iran als "Russlands strategischen Partner im Nahen Osten".

Mehr über die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.