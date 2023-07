Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter warnt angesichts der fehlenden Beitrittsperspektive für die Ukraine zur NATO davor, dass Millionen weitere Menschen die Ukraine verlassen könnten. Es habe auf dem NATO-Gipfel kein klares Signal der Zuversicht an die ukrainische Bevölkerung gegeben, sagt er im "Frühstart" bei ntv. "Wenn die ukrainische Bevölkerung diese Zuversicht nicht bekommt, dann werden ab Herbst wieder Millionen ihre Koffer packen." Es sei vor allem der Kanzler gewesen, der bei klaren Zusagen an die Ukraine auf der Bremse gestanden habe.

+++ 08:04 Ukrainisches Militär berichtet über Drohnenabschüsse +++

In der Nacht gab es in Kiew und in weiteren Regionen der Ukraine erneut Luftalarm: Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben 11 von 15 Kamikaze-Drohnen abgeschossen. Die Drohnen iranischer Produktion seien aus dem Raum Kursk in Russland gestartet worden. Über mögliche Schäden oder Opfer wurde bisher nichts bekannt. Laut der Kiewer Militärverwaltung wurden alle Geschosse in der Hauptstadtregion zerstört. Bereits in der Nacht zuvor hatte Russland ukrainischen Angaben zufolge 28 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert.

+++ 07:26 Lawrow gibt Westen Schuld an anhaltendem Krieg +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow gibt dem Westen die Schuld daran, dass der Krieg in der Ukraine kein Ende findet. "Warum geht die bewaffnete Konfrontation in der Ukraine nicht zu Ende? Die Antwort ist sehr einfach: Sie wird so lange andauern, bis der Westen seine Pläne zur Wahrung seiner Vorherrschaft aufgibt und seinen zwanghaften Wunsch überwindet, Russland durch seine Kiewer Marionetten eine strategische Niederlage zuzufügen", sagt Lawrow der Zeitung "Kompas". "Vorerst gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich diese Haltung ändert."

+++ 06:58 USA sollen Lieferung von ATACMS-Raketen erwägen +++

Die US-Regierung debattiert laut einem Bericht der "New York Times" intern darüber, ob sie der Ukraine ATACMS-Raketen schicken soll. Bisher seien die Raketen für andere Sicherheitsbedrohungen reserviert, schreibt die Zeitung und beruft sich auf zwei US-amerikanische und einen europäischen Offiziellen. Beamte aus dem Pentagon hätten gewarnt, das Arsenal an ATACMS-Raketen sei relativ klein. Es seien nur rund 4000 Raketen produziert worden. Die Boden-Boden-Lenkraketen haben eine Reichweite von etwa 300 Kilometern. Damit könnten Zeile weit hinter der Frontlinie getroffen werden - etwa auf der besetzten Krim oder in Russland. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die USA zuletzt vergangene Woche um die Raketen gebeten.

+++ 06:17 Gemeinden im Nordosten melden Beschuss +++

Aus dem Nordosten der Ukraine wird erneut der Beschuss mehrerer Gemeinden gemeldet. Die Regionale Militärverwaltung der Oblast Sumy, die an Russland grenzt, erklärt, gestern habe es 225 Explosionen gegeben. Die russischen Einheiten hätten unter anderem mit Mehrfachraketenwerfern, Mörsern und Granatwerfern gefeuert. Es sei Vieh getötet und Gebäude beschädigt worden.

+++ 05:45 Baltenstaaten erlauben NATO-Verbündeten uneingeschränkten Zugang zu Luftraum +++

Estland, Lettland und Litauen geben ihren NATO-Verbündeten uneingeschränkten Zugang zu ihrem gemeinsamen Luftraum, um den Himmel über den baltischen Staaten zu schützen. Dies vereinbarten die Verteidigungsminister der drei an Russland und Belarus grenzenden Staaten am Dienstag am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius. Damit können alle NATO-Staaten den Luftraum ohne Voranmeldung nutzen. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die NATO sichert deshalb bereits seit 2004 den baltischen Luftraum.

+++ 05:09 Mehr als zwei Stunden herrscht nachts Luftalarm in Kiew +++

Mehr als zwei Stunden lang herrschte in Kiew und der gesamten Ukraine in der vergangenen Nacht Luftalarm. Nach vorläufigen Angaben des ukrainischen Militärs gab es keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder kritische Schäden. Alle Drohnen seien abgefangen worden, bevor sie ihre Ziele trafen. In der Nacht zuvor hatte Russland 28 Drohnen auf Kiew und die südliche Hafenstadt Odessa abgefeuert, wobei die ukrainische Luftabwehr 26 der Shahed-Drohnen abfangen konnte.

+++ 03:58 Medwedew über NATO-Hilfen für Ukraine: "Dritter Weltkrieg rückt näher" +++

Die jüngsten NATO-Hilfen für die Ukraine verschärfen nach den Worten des russischen Spitzenpolitikers Dmitri Medwedew den Konflikt und haben keinen Einfluss auf die Ziele Russlands. "Der völlig verrückte Westen konnte sich nichts anderes einfallen lassen ... In der Tat, es ist eine Sackgasse. Der Dritte Weltkrieg rückt näher", schreibt der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates auf Telegram. "Was bedeutet das alles für uns? Das ist alles offensichtlich. Die spezielle Militäroperation wird mit denselben Zielen fortgesetzt."

+++ 03:13 Nord-Stream-Ermittler: Sprengstoffspuren auf Jacht gefunden +++

Zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines gibt es neue Erkenntnisse: Spuren von Unterwassersprengstoff seien in Proben von einer Jacht gefunden worden, heißt es in Untersuchungsergebnissen aus Deutschland in einem gemeinsamen Bericht mit Schweden und Dänemark an den UN-Sicherheitsrat. Es bestehe der Verdacht, dass das fragliche Boot für den Transport des Sprengstoffs verwendet wurde. Nach Einschätzung von Experten sei es möglich, dass ausgebildete Taucher den Sprengstoff an den Gaspipelines angebracht haben. Die Doppelröhren sind in einer Tiefe von rund 70 bis 80 Metern auf dem Meeresboden verlegt. Auch "das verdächtige Chartern einer Segeljacht", werde untersucht, da bei Anmietung "die Identität des tatsächlichen Charterers verschleiert wurde". Auch der genaue Kurs des Bootes sei Gegenstand der Ermittlungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 02:34 Melnyk sieht in Gipfelerklärung "wichtigen Zwischenschritt Richtung NATO-Mitgliedschaft" +++

Das erneuerte NATO-Beitrittsversprechen an die Ukraine ohne einen Zeitplan sieht Andrij Melnyk mit gemischten Gefühlen. "Die Entscheidung von Vilnius ist zweifelsohne ein wichtiger Zwischenschritt Richtung NATO-Mitgliedschaft der Ukraine", sagte der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin dem "Tagesspiegel". Gleichzeitig sei "die Enttäuschung in Kiew spürbar, dass unsere Verbündeten nicht bereit waren, eine mutige Entscheidung über unseren möglichst baldigen Beitritt auf den Weg zu bringen", fügte Melnyk hinzu.

+++ 01:50 Ukraine: Kiew erneut Ziel eines russischen Drohnenangriffs +++

Die Hauptstadt Kiew ist ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziel eines russischen Drohnenangriffs. "Der Luftangriffsalarm ist aktiviert! Luftabwehrsysteme sind in der Region im Einsatz", teilt der Militärverwaltungschef von Kiew, Serhij Popko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Reuters-Zeugen berichten von Explosionen, die dem Geräusch von Flugabwehrsystemen ähneln, die Ziele treffen. Die Kiewer Militärverwaltung ruft auf ihrem Telegram-Kanal dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

+++ 00:58 Großbritannien kündigt weitere 58,7 Millionen Euro an Ukraine-Hilfen an +++

Großbritannien kündigt ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine an. Für die Reparatur von Ausrüstung und die Einrichtung eines militärischen Rehabilitationszentrums in der Ukraine werden rund 58,7 Millionen Euro bereitgestellt, teilt die britische Regierung mit.

+++ 00:02 Baerbock: Darf keine Graubereiche mehr bei Sicherheit in Europa geben +++

Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine darf es Außenministerin Annalena Baerbock zufolge keine Graubereiche mehr bei der Sicherheit in Europa geben. Es sei deswegen wichtig, dass die Außenminister beim NATO-Gipfel auch ihre Amtskollegen aus Georgien, Bosnien-Herzegowina und Moldau getroffen hätten, sagt die Grünen-Politikerin in Vilnius. Es werde deutlich, "dass wir auch an ihrer Seite stehen" und die Zusammenarbeit für Sicherheit und Freiheit nicht nur mit der Ukraine auf eine neue Stufe gehoben werde. Baerbock betont die Bedeutung des transatlantischen Bündnisses: "Wir haben im letzten Jahr erlebt auf brutale Art und Weise, dass die NATO unsere Lebensversicherung für den Frieden in Europa ist."

+++ 23:17 NATO-Ukraine-Rat tagt erstmals Mittwoch +++

Als Zeichen der Annäherung an die Ukraine kommt am Mittwoch erstmals ein NATO-Ukraine-Rat zusammen. Zur Gründungssitzung (13.00 Uhr) werden die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsländer und der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz geplant. Der neue NATO-Ukraine-Rat solle "auf Augenhöhe" Verhandlungen über die transatlantische Sicherheit ermöglichen, hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Juni gesagt. Auch mit Russland hatte die NATO bis zum Angriff auf die Ukraine ein solches Gesprächsformat.

+++ 22:44 Pistorius zeigt Verständnis für Ärger der Ukraine bei NATO-Gipfel +++

Verteidigungsminister Boris Pistorius äußert Verständnis für den Ärger der Ukraine über aus ihrer Sicht unzureichende Beitrittszusagen beim NATO-Gipfel, pocht aber auf die Erfüllung der Bedingungen für eine Mitgliedschaft. "Ich verstehe den Unmut und die Ungeduld. Gerade in der Situation, in der die Ukraine ist, habe ich vollste Sympathie dafür", sagte der SPD-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". "Und trotzdem: Die Zusage ist da. Die Ukraine wird Mitglied der NATO werden, sobald die Voraussetzungen vorliegen. Das ist ein Agreement, was es in der Klarheit bislang nie gegeben hat."

+++ 22:00 NATO-Gipfel nimmt auch China in den Fokus +++

Die NATO-Mitglieder haben bei ihrem Gipfeltreffen in Litauen auch über den Umgang mit China beraten. China sei kein Gegner und man müsse den Kontakt aufrecht erhalten, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach den Gesprächen. Aber Pekings zunehmend forsches Auftreten beeinträchtige auch die Sicherheit des Verteidigungsbündnisses. "China stellt die auf Regeln basierende internationale Ordnung zunehmend in Frage, weigert sich, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen, bedroht Taiwan und rüstet massiv militärisch auf", sagt Stoltenberg. Chinas nukleare Aufrüstung sei in Tempo und Ausmaß "beispiellos" und werde ohne jegliche Transparenz durchgeführt. Die NATO-Mitglieder hätten vereinbart, weiterhin eng zusammenzuarbeiten, um sich vor Chinas aggressiven Maßnahmen zu schützen, sagt Stoltenberg.

+++ 21:20 Botschafter: Waffenpaket aus Berlin zu klein +++

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev bewertet das neue Hilfspaket der Bundesregierung für sein Land als hilfreich. Makeiev sagt im "Welt-Talk" des "Welt"-Nachrichtensenders: "Jede Unterstützung hilft uns." Mit solchen Hilfen "werden unsere Soldaten besser geschützt, besser vorbereitet und sie haben bessere Chancen gegen eine verbarrikadierte russische Armee in den besetzten Gebieten." Doch der Botschafter fügt gleich hinzu: "Ob es reicht? Leider nicht!" Mit wenigen Leopard-Panzer verteidige man nicht die Kampflinie über 1500 Kilometer. Es würden zudem mehr Luftabwehrsysteme benötigt, um Städte und Zivillisten zu schützen, aber auch die Truppen an der Front. Auch brauche die Ukraine mehr gepanzerte Fahrzeuge und Panzer. Außerdem sei Kiew im Gespräch mit Berlin, welchen Beitrag Deutschland zur Kampfjet-Koalition leisten könne.

+++ 20:40 Russischer General in der Südukraine gefallen +++

Der hochrangige russische General Oleg Tsokow ist offenbar im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen. Das berichtet das belarussische Portal Nexta mit Verweis auf die russischen Besatzungsbehörden von Mariupol. Getötet wurde Tsokow demnach in der südukrainischen Hafenstadt Berdjansk. Tsokow starb infolge eines Angriffs mit britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow auf das Hauptquartier der 58. Armee in Berdjansk in der Region Saporischschja.

+++ 20:20 NATO beschließt Zwei-Prozent-Ziel als Mindestquote +++

Die Mitgliedstaaten der NATO beschließen bei ihrem Gipfeltreffen in Litauen, künftig "mindestens zwei Prozent" ihrer Wirtschaftsleistung für Militärausgaben aufzuwenden. Die Verbündeten der Allianz seien eine "dauerhafte Verpflichtung" zu diesem Ziel eingegangen, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Vilnius. Im kommenden Jahr werde sich die Zahl der Mitgliedstaaten, die dieses Ziel erreichen, beständig erhöhen.

+++ 19:55 Pistorius bleibt beim Nein zu Marschflugkörpern +++

Verteidigungsminister Pistorius bekräftigt die Absage der Bundesregierung zu einer Lieferung deutscher Marschflugkörper an die Ukraine. "Wenn einzelne Partner das tun, ist das deren souveräne Entscheidung. Wir haben keine Absicht unsere Position zu ändern", sagt der SPD-Politiker am Rande des NATO-Gipfels. Für Kritik an Deutschland, das inzwischen der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA sei, sehe er keinen Raum. "Die Luftverteidigung der Ukraine wäre ohne uns überhaupt nicht denkbar", sagt Pistorius. Die Ukraine fordert von Berlin Marschflugkörper vom Typ Taurus, um auch Stellungen der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Die Bundesregierung ist dabei zurückhaltend, weil die Geschosse auch russisches Territorium erreichen können.

