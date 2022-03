Viktor Janukowitsch hat sich mit einem Appell an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewendet: "Sie persönlich müssen das Blutvergießen um jeden Preis stoppen und ein Friedensabkommen erzielen", zitiert die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti den Putin-nahen Ex-Präsidenten der Ukraine. Janukowitsch war 2014 nach den Protesten auf dem Euromaidan nach Russland geflüchtet und anschließend vom ukrainischen Parlament abgesetzt worden. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine soll er unbestätigten Berichten zufolge in die belarussische Hauptstadt Minsk gebracht worden sein. Demnach gibt es in Moskau Pläne, ihn nach der Absetzung oder Ermordung von Selenskyj als neuen Präsidenten zu installieren.

MitViktor Janukowitsch (l) ist der russische Präsident Wladimir Putin besser klargekommen als mit Wolodymyr Selenskyj. (Foto: picture alliance / dpa)

+++ 07:51 Ukrainischer UN-Botschafter empfiehlt russischen Diplomaten Hotline für geistige Gesundheit +++

Der ukrainische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Serhij Kyslyzja, hat mehreren russischen Kollegen empfohlen, bei der britischen Hotline für geistige Gesundheit anzurufen. "Lassen Sie mich die russischen Diplomaten daran erinnern, dass man in London 111 wählen kann, wenn man sich um seine geistige Gesundheit sorgt ", sagte er bei einer UN-Dringlichkeitssitzung in New York. Zuvor hatte Kyslyzja, wie auch das US-Außenministerium (Eintrag von 06:25 Uhr), einen Tweet der russischen Botschaft in Großbritannien kritisiert. Darin wird der russische Außenminister Sergej Lawrow mit den Worten zitiert, dass das Ziel der militärischen Spezialoperation in der Ukraine sei, jeden möglichen Krieg auf ukrainischem Gebiet zu stoppen oder zu verhindern, dass von dort einer beginnt.

+++ 07:28 Selenskyj ruft Ukrainer von UN-Friedenstruppen zurück +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befiehlt, alle Ukrainer von den UN-Friedenstruppen abzuberufen. Den Angaben zufolge hat er in der Nacht ein Dekret unterzeichnet, wonach alle ukrainischen Soldaten und alle Ausrüstung, die die Ukraine den sogenannten Blauhelmen zur Verfügung gestellt hatte, schnellstmöglich zurückkehren müssen, um bei der Abwehr der russischen Armee zu helfen. Ein Foto des Dekrets wurde in der Nacht von Andriy Sibiga, dem stellvertretenden Büroleiter von Selenskyj, auf Facebook veröffentlicht.

+++ 07:09 Dritter Oligarch spricht sich gegen Krieg aus +++

Der russische Milliardär Wladimir Lissin wünscht sich ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine. Der Besitzer des Stahlherstellers NLMK schreibt nach Angaben von Reuters in einem Brief an seine Mitarbeiter, dass die verlorenen Leben eine Tragödie und schwer zu rechtfertigen seien. Er spricht sich demnach für eine friedliche Lösung des Konflikts aus. Ein Unternehmenssprecher hat Reuters zufolge bestätigt, dass das Schreiben echt ist. Vor Lissin hatten sich bereits die Oligarchen Oleg Deripaska und Mikhail Fridman für ein Ende des Krieges ausgesprochen.

+++ 06:42 Ukraine meldet Tod von zweitem russischen General +++

Die Ukraine hat anscheinend einen zweiten russischen General getötet. Der militärische Geheimdienst der ukrainischen Streitkräfte teilt mit, dass Generalmajor Vitaly Gerasimov bei Kämpfen in der Nähe der Millionenstadt Charkiw getötet wurde - gemeinsam mit anderen Offizieren der russischen Armee. Eine Bestätigung von russischer Seite für die Meldung gibt es nicht. Der Direktor des Investigativportals Bellingcat, Christo Grozev, schreibt auf Twitter allerdings, dass ihm eine russische Quelle den Tod bestätigt habe. Gerasimov wäre der zweite General, den Russland innerhalb weniger Tage verliert: Am 3. März wurde im Internet bereits um Generalmajor Andrey Sukhovetskiy getrauert, der eine Spezialeinheit der Speznas befehligt haben soll.

Gerasimov soll den Angaben zufolge an den russischen Militäreinsätzen in Tschetschenien, Syrien und auf der Krim beteiligt gewesen sein. (Foto: Wikimedia Commons)

+++ 06:25 US-Außenamtssprecher nennt Lawrow-Aussage "glatte Lüge" +++

Ned Price, ein Sprecher des US-Außenministeriums hat eine Aussage des russischen Außenministers Sergej Lawrow als "glatte Lüge" bezeichnet. Auf Twitter kommentierte Price das Bild eines Tweets, den zuvor die russische Botschaft in Großbritannien abgesetzt hatte. Darin wird Lawrow mit den Worten zitiert, dass das Ziel der militärischen Spezialoperation sei, jeden möglichen Krieg auf ukrainischem Gebiet zu stoppen oder zu verhindern, dass von dort einer beginne. "Das ist eine glatte Lüge", schreibt US-Außenamtssprecher Price. "Russlands militärische Spezialoperation zettelt einen Krieg in der Ukraine an. Die Ukraine will keinen Krieg."

+++ 06:04 Putin will auf Wehrpflichtige und Reservisten verzichten +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Krieg gegen die Ukraine den Einsatz von Wehrpflichtigen und Reservisten ausgeschlossen. Im Einsatz im Nachbarland seien nur Berufssoldaten, sagte er in einer Botschaft zum Internationalen Frauentag am Dienstag. Er verstehe die Sorgen der Mütter, Ehefrauen und Verwandten der Soldaten, die in der Ukraine im Einsatz seien. "Sie können stolz auf sie sein. So, wie das ganze Land stolz auf sie ist." Einen zusätzlichen Aufruf von Reservisten werde es nicht geben, sagte Putin. "Die Aufgaben werden nur von Berufssoldaten gelöst. Sie werden Sicherheit und Frieden für die Menschen in Russland gewährleisten."

+++ 05:41 Weltbank schnürt riesiges Hilfspaket +++

Die Weltbank hat ein 489 Millionen Dollar (450 Millionen Euro) schweres Hilfspaket für die Ukraine genehmigt. Der Verwaltungsrat beschloss das "Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine", kurz "FREE Ukraine" (Freie Ukraine), getaufte Paket. "Das vom Verwaltungsrat genehmigte Paket besteht aus einem zusätzlichen Darlehen in Höhe von 350 Millionen Dollar und Garantien in Höhe von 139 Millionen Dollar", erklärt die Weltbank.

+++ 05:23 Behörden: Kinder sterben bei Angriffen auf ukrainische Stadt Sumy +++

Bei Luftangriffen auf die nordostukrainische Großstadt Sumy wurden den örtlichen Behörden zufolge mehr als zehn Menschen getötet, darunter auch Kinder. "In einigen Ortschaften wurden Wohngebäude bombardiert. Und fast im Zentrum von Sumy wurden mehrere Häuser durch einen Bombentreffer zerstört", teilt der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, mit. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen.

+++ 04:53 Selenskyj warnt: Westen ist als nächstes dran +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt die westlichen Länder, dass der Krieg nicht vor der Ukraine Halt machen werde und dass ein Angriff auf die Freiheiten in der Ukraine Auswirkungen auf den Rest der Welt haben werde. In einem Interview mit dem US-Sender ABC sagt er: "Jeder denkt, dass wir weit weg von Amerika oder Kanada sind. Nein, wir befinden uns in dieser Zone der Freiheit. Und wenn die Grenzen der Rechte und Freiheiten verletzt und mit Füßen getreten werden, dann muss man uns schützen. Denn wir sind zuerst dran. Aber danach kommt ihr dran."

+++ 04:26 New Yorker "Met" organisiert Konzert für Kriegsopfer +++

Mit einem "Konzert für die Ukraine" will die renommierte New Yorker Metropolitan Opera ("Met") Spenden für die Opfer des Krieges sammeln. Bei dem für Montag (14. März) geplanten rund einstündigen Konzert würden unter anderem Dirigent Yannick Nézet-Séguin und zahlreiche Opernstars teilnehmen, teilen die Veranstalter mit. Neben der ukrainischen Nationalhymne sollen unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven und Giuseppe Verdi aufgeführt werden. Die Einnahmen sollen den Opfern des Krieges zugute kommen.

+++ 04:01 Organisationen warnen vor Gewalt an flüchtenden Frauen und Kindern +++

Anlässlich des Internationalen Frauentags haben zahlreiche Organisationen zum besonderen Schutz für Frauen und Kinder aus der Ukraine aufgerufen. "Krieg und damit einhergehend Vertreibung und Flucht bedeuten für Frauen und Mädchen immer die Bedrohung durch sexualisierte Gewalt, die weltweit ein Phänomen aller bewaffneten Konflikte ist", heißt es in einer Erklärung von mehr als 40 Frauen- und Nichtregierungsorganisationen.

+++ 03:27 Ukraine: Milliardenschäden an Infrastruktur durch Russlands Einmarsch +++

Der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow hat die Schäden am Verkehrssystem im Land durch den russischen Einmarsch auf bisher mehr als zehn Milliarden US-Dollar (etwa 9,2 Mrd. Euro) geschätzt. Betroffen seien etwa Brücken, Eisenbahn und Flughäfen, sagt er der Onlinezeitung "Ukrajinska Prawda" zufolge. Er sei überzeugt, dass die meisten Schäden in spätestens zwei Jahren beseitigt sein könnten. Dabei rechnet Kubrakow wohl auch mit ausländischer Hilfe. "Dieser Krieg ist nicht der unsere", sagt er. Die Ukraine verteidige die Interessen der gesamten zivilisierten Welt. "Wir werden das Land nicht auf eigene Faust wiederherstellen."

+++ 02:57 UN: Bisher mindestens 406 Zivilisten getötet +++

Dem UN-Menschenrechtsbüro zufolge sind seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 406 Zivilisten getötet worden. Darunter seien 27 Kinder. Die Zahl sei bestätigt, die eigentliche Ziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Allein in der heftig umkämpften ostukrainischen Großstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben seit Beginn des russischen Angriffs 133 Zivilisten getötet worden, unter ihnen fünf Kinder. Außerdem seien bei den Kämpfen 76 Angehörige verschiedener ukrainischer Streitkräfte ums Leben gekommen, meldet die ukrainische Agentur Unian unter Berufung auf die Nationalpolizei des Gebiets Charkiw. Weitere 443 Menschen seien verletzt worden, davon 319 Zivilisten.

+++ 02:23 Lage in Mariupol spitzt sich zu +++

In der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage nach Angaben des Stadtrats der südukrainischen Kommune weiter zu. "Es gibt keine Straße ohne kaputte Fenster, zerstörte Wohnungen oder Häuser." Die Stadt sei ohne Strom, Wasser und Gas. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt hat strategisch große Bedeutung.

+++ 01:50 EY und Deloitte koppeln sich von Russland ab +++

Nach PricewaterhouseCoopers (PwC) und KPMG haben mit EY und Deloitte auch die anderen beiden Wirtschaftsprüfer der sogenannten "Big Four" angekündigt, ihre Russland-Geschäfte abzukoppeln. Deloitte trennt sich nach eigenen Angaben zudem von Belarus. Die Big Four prüfen die Bücher von vielen großen US-Unternehmen. Ihre Arbeit ist oft der Schlüssel für Konzerne, um internationale Investoren anzulocken.

+++ 01:12 UNO fordert sichere Korridore für Zivilisten +++

Die UNO hat Sicherheitskorridore für humanitäre Hilfslieferungen in die Ukraine gefordert. Es seien "sichere Korridore nötig, um humanitäre Hilfe in die umkämpften Gebiete" in der Ukraine zu bringen, sagt der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vor dem UN-Sicherheitsrat. Zivilisten in Städten wie Mariupol, Charkiw, Melitopol und in anderen Orten warteten verzweifelt auf Hilfe und seien insbesondere auf "lebenswichtige medizinische Versorgung" angewiesen.

+++ 00:42 Bürgermeister von Lwiw bittet internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung +++

Der Bürgermeister von Lwiw bittet internationale Hilfsorganisationen um Unterstützung. Man sei an der Grenze dessen angekommen, was für die Flüchtlinge geleistet werden könne, erklärt Andrij Sadowij. Etwa 200.000 von ihnen seien in der Stadt untergekommen, jeden Tag nutzten 50.000 Vertriebene die Bahnhöfe. "Wir wissen, dass es eine neue Welle geben wird", sagt Sadowij. Die auch Lemberg genannte Stadt liegt im Westen der Ukraine.

+++ 00:16 Kreditwürdigkeit von Belarus noch tiefer in Ramsch-Bereich gedrückt +++

Die Ratingagentur Fitch drückt ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von Belarus noch tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Bonitätsnote werde auf "CCC" von zuvor "B" zurückgenommen, teilt Fitch mit. Grund seien die zusätzlichen Sanktionen des Westens gegen das Land im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

+++ 23:43 Putin will keine Wehrpflichtigen in die Ukraine schicken +++

Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin keine Wehrpflichtigen oder Reservisten zum Kampf in die Ukraine schicken. "Wehrpflichtige Soldaten nehmen nicht an den Kämpfen teil und werden es auch nicht tun. Es wird auch keine zusätzliche Einberufung von Reservisten geben", sagt Putin in einer Fernsehansprache. "Die festgelegten Ziele werden nur von professionellen Soldaten ausgeführt. Ich bin mir sicher, dass sie die Sicherheit und den Frieden für das russische Volk auf effektive Weise gewährleisten", fügt Putin hinzu.

+++ 23:16 Italien stoppt Hälfte des russischen Gas-Imports +++

Italien will bis zur Jahresmitte etwa die Hälfte seiner derzeitigen Gas-Importe aus Russland durch andere Quellen ersetzen. Das sagt der Minister für ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, dem italienischen Staatsfernsehen. Italien importiert mehr als 90 Prozent seines Erdgases. Im vergangenen Jahr machte russisches Gas etwa 40 Prozent dieser Einfuhren aus.

+++ 22:52 Macron für Verlängerung von Erdgaspreis-Deckelung +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht sich für eine Verlängerung der staatlichen Deckelung der Erdgaspreise bis Ende des Jahres aus. Man werde die Regelung über Juni hinaus verlängern, sagt Macron bei einem Wahlkampfauftritt. Der nächste Winter werde noch härter, sollte Russland die Europäische Union von Erdgas-Lieferungen abschneiden. In Frankreich finden im April Präsidentenwahlen statt. Macron liegt in Umfragen vorn.

+++ 22:15 Kanada setzt zehn Oligarchen auf Sanktionsliste +++

Die kanadische Regierung kündigt neue Sanktionen gegen zehn Personen an, die enge Beziehungen zur Führung in Russland unterhalten. Darunter seien gegenwärtige und frühere Regierungsmitarbeiter sowie Oligarchen, sagt Ministerpräsident Justin Trudeau in London. "Die Namen dieser Individuen stammen von einer Liste, die der inhaftierte russische Oppositionsführer Alexej Nawalny zusammengetragen hat."

+++ 22:05 Pentagon sieht kaum russische Fortschritte +++

Die russischen Streitkräfte haben nach Darstellung der USA offenbar in den vergangenen Tagen im Norden und Nordosten der Ukraine keine großen Fortschritte erzielt. Die Truppen hätten die Stadt Cherson erobert und versuchten, Mariupol zu umzingeln, analysiert der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. "Wir sind besorgt, dass die Welt auf einen sehr langen und sehr schwierigen Weg vorbereitet werden muss", sagt die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield in New York bei einer Dringlichkeitssitzung zur humanitären Lage in der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin sei "eindeutig bereit, das Leben Tausender russischer Soldaten zu opfern, um seine persönlichen Ambitionen zu verwirklichen".

+++ 21:53 "Vor nichts Angst": Kiew dringt auf Treffen Putin - Selenskyj +++

Die Ukraine wünscht sich Außenminister Dmytro Kuleba zufolge direkte Gespräche zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Alle wüssten, dass Putin am Ende die Entscheidungen treffe, sagt Kuleba im Fernsehen. "Unser Präsident hat vor nichts Angst, einschließlich eines direkten Treffens mit Putin", erklärt er. "Wenn Putin auch keine Angst hat, soll er zu dem Treffen kommen." Dann könnten sie sich hinsetzen und reden.

