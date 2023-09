Angesichts des Treffens zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und Russlands Präsidenten Wladimir Putin warnt der außenpolitische Sprecher der SPD, Michael Roth, vor einer "Achse des Bösen 2.0". "Es wird noch schmutziger werden. Russland setzt ja nicht auf Qualität, sondern auf schiere Masse. Das, was aus Nordkorea kommen könnte, ist schlechtes Material. Aber damit kann man auch Ukrainerinnen und Ukrainer auf schlimmste Weise umbringen", sagt Roth im "Frühstart" von ntv.

+++ 08:02 Ukraine holt 32 Kamikaze-Drohnen vom Himmel +++

Die ukrainischen Streitkräfte schießen nach eigenen Angaben 32 von 44 russischen Shahed-Kamikaze-Drohnen ab, die in der Nacht hauptsächlich gegen Häfen im Gebiet Odessa eingesetzt werden. Auch die Region Sumy ist betroffen, wie die Luftwaffe mitteilt. Bei dem Angriff auf die Donauhäfen wird die zivile Infrastruktur beschädigt, auch kommt es zu einem Brand auf einem LKW-Parkplatz. Dabei werden laut dem Einsatzkommando Süd sieben Menschen verletzt.

+++ 07:38 RIA: Russland fängt Drohne über Twer ab +++

Die russische Luftabwehr fängt offenbar eine Drohne über der russischen Region Twer ab und zerstört diese. Es habe keine Opfer gegeben, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf örtliche Behörden. Twer liegt nördlich der Region Moskau mit der gleichnamigen Hauptstadt Moskau.

+++ 07:18 Putin verspricht Nordkorea Hilfe beim Satellitenbau +++

Bei ihrem Treffen auf dem russischen Weltraumbahnhof Wostotschny sichert Russlands Machthaber Wladimir Putin seinem nordkoreanischen Kollegen Kim Jong Un Unterstützung zu. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge verkündet er, dass Russland Nordkorea beim Bau von Satelliten helfen werde. "Der Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea zeigt großes Interesse an der Raketentechnologie und versucht, seine Präsenz im Weltraum auszubauen", sagt Putin demnach. Auf die Frage von Journalisten, ob es bei dem Treffen auch um militärische Zusammenarbeit gehen werde, sagte der russische Präsident: "Wir werden über alle Themen sprechen, ohne Eile. Wir haben genug Zeit."

+++ 06:59 Russische "Propagandaübung": G7 verurteilen Scheinwahlen in besetzten Gebieten +++

Die Außenminister der sieben führenden Wirtschaftsnationen der Welt verurteilen die russischen Scheinwahlen in den besetzten Gebieten der Ukraine. "Russland hat keine legitime Grundlage für derartige Aktionen auf dem Territorium der Ukraine. Die Schein-'Wahlen' sind eine Propagandaübung, die darauf abzielt, die illegale Inbesitznahme ukrainischen Territoriums durch Russland zu legitimieren", heißt es in einer Erklärung der G7-Gruppe, zu der Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien, die USA sowie die EU gehören.

+++ 06:36 Waffenhilfe aus Nordkorea? Putin und Kim treffen aufeinander +++

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un treffen im Raumfahrtzentrum Wostotschny in der fernöstlichen Amur-Region Russlands aufeinander. Einem TASS-Korrespondenten zufolge unterhalten sich die beiden Staatsoberhäupter kurz. Vermutet wird, dass Putin und Kim über Waffengeschäfte sprechen. Russland benötigt für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine dringend Munition. Der russische Staatschef war aus der Region Primorje im Fernen Osten Russlands nach Wostotschny geflogen, wo er am Östlichen Wirtschaftsforum teilnahm. Der nordkoreanische Führer kam mit einem Zug am Bahnhof des Raumfahrtzentrums an.

+++ 06:26 Russischer Gouverneur: Werft in Sewastopol brennt +++

Nach einem ukrainischen Angriff auf die Hafenstadt Sewastopol soll eine Werft in Brand geraten sein. Dies teilt der von Russland eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew über Telegram mit. Mindestens 24 Menschen seien verletzt. In der Werft in Sewastopol werden Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte gebaut und repariert. Von der Regierung in Kiew war keine Stellungnahme zu erhalten. Die Ukraine bekennt sich fast nie öffentlich zu Angriffen innerhalb Russlands oder auf russisch kontrollierte Gebiete in der Ukraine, hat aber in den vergangenen Monaten erklärt, dass die Zerstörung russischer militärischer Infrastruktur die Gegenoffensive Kiews unterstütze.

+++ 06:05 Sechs Verletzte nach russischem Angriff auf Bezirk Ismajil +++

Russland führt einen Drohnenangriff auf den Bezirk Ismajil in Odessa durch, bei dem sechs Zivilisten verletzt und der Hafen sowie andere zivile Infrastrukturen beschädigt werden. Dies teilt der Gouverneur der Region, Oleg Kiper, über Telegram mit. Von den sechs verletzten Zivilisten befinden sich drei in einem ernsten Zustand.

+++ 05:30 Papst schickt Ukraine-Gesandten nach China +++

Der Papst-Gesandte für Frieden in der Ukraine, der italienische Kardinal Matteo Zuppi, reist nach Angaben des Vatikans in dieser Woche nach Peking. Der Besuch von Mittwoch bis Freitag sei eine "weitere Etappe auf der vom Papst gewünschten Mission zur Unterstützung der humanitären Initiativen und der Suche nach Lösungen, die zu einem gerechten Frieden führen können", erklärt der Vatikan am Dienstag. Der Krieg in der Ukraine wurde in der kurzen Mitteilung nicht erwähnt.

+++ 04:30 Raketenangriff auf Krim: Zehn Explosionen bei Sewastopol +++

Nach einem mutmaßlichen Raketenangriff auf die Bucht von Sewastopol auf der russisch besetzten Krim ist der von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltung zufolge ein Großbrand ausgebrochen. Eine "nicht-zivile Einrichtung" in der Hafenstadt Sewastopol sei in Flammen aufgegangen, teilt Gouverneur Michail Raswoschajew via Telegram mit, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldet. Dem Bericht zufolge hallten etwa zehn Explosionen durch die Stadt, in der die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Raswoschajew macht das ukrainische Militär für den Angriff verantwortlich. Videos in den sozialen Medien zeigen hohe Flammen und Feuer, die mutmaßlich in den Werft-Anlagen von Sewastopol ausgebrochen sind.

+++ 03:40 Kim lobt "strategische Bedeutung" der Beziehung zum Kreml +++

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bezeichnet seinen Besuch in Russland als klares Zeichen für die "strategische Bedeutung" der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim will sich bei seinem Russland-Besuch mit Kremlchef Putin treffen, der sich zuletzt in der östlichen Hafenstadt Wladiwostok am Pazifik aufhielt. Sowohl Ort als auch Zeitpunkt des Gesprächs sind weiter unklar.

+++ 02:18 Berlins Kultursenator schwänzt Netrebko-Auftritte +++

Berlins Kultursenator Joe Chialo will die Auftritte der umstrittenen österreichisch-russischen Sängerin Anna Netrebko an der Staatsoper Unter den Linden boykottieren. "Ich habe mich entschieden, keine der Aufführungen zu besuchen", sagt der CDU-Politiker. Chialo werde sich am Freitag gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev die Fotoausstellung "Russian War Crimes" ansehen. Die Sopranistin Netrebko steht wegen ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Putin in der Kritik. Eine Petition von Change.org fordert, die Rolle Netrebkos mit einer anderen Künstlerin zu besetzen. Netrebko habe "mit keinem Wort die Verantwortung Russlands und Wladimir Putins für den Angriffskrieg anerkannt und dessen Handeln verurteilt.

+++ 01:15 Putin-Freundin Kneissl bekommt Militärflugzeug für Pony-Transport +++

Österreichs ehemalige Außenministerin und Putin-Vertraute Karin Kneissl hat bei ihrem Umzug nach St. Petersburg offenbar auch zwei Ponys mitgenommen. Die russische Investigativplattform The Insider berichtet mit Verweis auf Militärblogger, dass für den Transport der Tiere ein Militärflugzeug abgezogen worden sei. Statt Helden und Soldaten befördere man jetzt pissende Ponys, zitiert das Medium den Blogger. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS berichtete zuvor, Kneissl werde in St. Petersburg ein staatsnahes akademisches Zentrum leiten.

+++ 00:17 Papst verlangt "Kühnheit des Friedens" +++

Papst Franziskus mahnt mehr Anstrengungen für Frieden in der Ukraine und anderen Weltregionen an. "Realismus ist nicht genug, politische Erwägungen sind nicht genug, die bisher umgesetzten strategischen Maßnahmen sind nicht genug", erklärt der Papst in einer Grußbotschaft an das Internationale Friedenstreffen in Berlin. "Was wir brauchen, ist die "Kühnheit des Friedens" - und zwar jetzt, weil zu viele Konflikte viel zu lang gedauert haben, einige scheinen endlos, und das in einer Welt, die immer schneller wird - nur das Ende der Kriege scheint langsam." Es brauche Mut, in eine andere Richtung abzubiegen, trotz aller Hindernisse, betont das katholische Kirchenoberhaupt.

+++ 23:13 Selenskyj verlangt von Staatsdienern Vermögensoffenlegung +++

Unter dem Druck der Zivilgesellschaft hält der ukrainische Präsident Selenskyj an einem zentralen Mittel im Kampf gegen die Korruption in seinem Land fest. Die digitalen Erklärungen von Staatsbediensteten zu ihren Vermögensverhältnissen sollten wieder öffentlich sein, kündigt er an. Selenskyj legt damit sein Veto gegen ein Gesetz des Parlaments ein, das ein weiteres Jahr Geheimhaltung für diese Informationen vorsah. "Hier geht es nicht nur um die politische Verantwortung des Parlaments, sondern auch um unsere Beitrittsverhandlungen mit der EU", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Das Parlament solle seine Entscheidung noch im September korrigieren.

+++ 22:17 Ukraine meldet "teilweise Erfolge" an der Front +++

Die ukrainische Armee rückt nach eigenen Angaben an zwei seit langem umkämpften Frontabschnitten weiter vor. Bei dem Ort Klischtschijiwka südlich der ostukrainischen, seit Mai von Russland besetzen Stadt Bachmut seien "teilweise Erfolge" zu verzeichnen, teilt der Generalstab mit. Weitere Teilerfolge meldet der Kiewer Generalstab aus der Gegend von Robotyne im Gebiet Saporischschja im Süden. Dort arbeitet sich die ukrainische Armee seit Wochen langsam durch stark verminte russische Verteidigungslinien hindurch. Von allen Frontabschnitten meldete die ukrainische Armee russischen Artilleriebeschuss und Luftangriffe.

