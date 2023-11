Russland wirft den USA angesichts des neuen Pakets amerikanischer Strafmaßnahmen eine "chaotische, unlogische" Sanktionspolitik vor. Ziel des neuen "Frontalangriffs" der USA sei es, Russlands Wirtschaft zu schädigen, die innere Geschlossenheit des Landes zu brechen und auch die Bürger zu treffen, sagt Moskaus Botschafter in Washington, Anatoli Antonow. Der Schaden sei aber für die westlichen Länder größer als für Russland selbst, meint er. Durch den Abbruch der letzten Verbindungen zur Rohstoffmacht Russland mit ihren reichen Bodenschätzen komme die Weltwirtschaft nicht aus ihrer "bemitleidenswerten Lage" heraus, behauptet der Diplomat. Die USA haben neue Strafmaßnahmen gegen Dutzende Personen, Unternehmen und Einrichtungen verhängt, die Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Die Sanktionen zielen unter anderem auf eine Schwächung des russischen Energie- und Rohstoffsektors ab.

+++ 08:04 Luftabwehr ist stundenlang aktiv: Laut Militär nicht alle Drohnen abgefangen +++

In der vergangenen Nacht schießt das ukrainische Militär nach eigenen Angaben 24 Angriffsdrohnen und eine Lenkrakete ab. Insgesamt habe Russland mit 38 Drohnen angegriffen, schreibt die Luftwaffe. Derzeit werde noch geklärt, welche Folgen der Angriff hatte. Beim Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" heißt es, dass eine Militärsprecherin im ukrainischen Fernsehen von einem heftigen Angriff spricht. Die Luftabwehrsysteme hätten fünf Stunden lang reagiert. Die Drohnen seien unter anderem in den südlichen Regionen Mykolajiw und Odessa zerstört worden, sowie im westukrainischen Winnyzja, und in der Zentralukraine in Kirowohrad, dort sei auch die Rakete abgefangen worden. Die Militärsprecherin bestätigt demnach einen Einschlag auf dem Gelände einer Infrastruktureinrichtung in Odessa. Verletzte seien bisher nicht gemeldet worden.

+++ 07:32 In Lwiw und anderen westlichen Teilen der Ukraine heulen die Sirenen +++

In der Nacht gibt es auch im Westen der Ukraine Luftalarm. Die Luftstreitkräfte warnen unter anderem in den Regionen Winnyzja, Lwiw, Ternopil und Chmelnyzkyj vor Drohnen des Typs Shahed. Erst am frühen Morgen und nach etwa vier bis fünf Stunden gibt es Entwarnung. In den letzten Tagen hat die Häufigkeit von Luftalarm in den westlichen Regionen des Landes stark zugenommen.

+++ 07:06 Einreisebeschränkungen erschweren Rückholung verschleppter Kinder +++

Hilfsorganisationen zufolge ist es noch schwieriger geworden, verschleppte ukrainische Kinder aus Russland zurückzuholen. Grund seien russische Einreisebeschränkungen für Ukrainer, die seit Mitte Oktober gelten, berichtet die BBC. Demnach dürfen Ukrainer aus Drittstaaten nur noch über den Flughafen Moskau-Scheremetjewo oder einen lettischen Grenzübergang einreisen. Lettland habe diesen Übergang jedoch aus Angst vor einem zu großen Andrang von Ukrainern aus der gesamten EU geschlossen. Und die Kriegsfront versperrt den direkten Weg von der Ukraine nach Russland. Bisher seien Angehörige der Kinder über den Landweg, etwa über die baltischen Staaten, nach Russland gereist, heißt es weiter. Die einzig verbliebene Möglichkeit, über Moskau zu fliegen, bringe hohe Kosten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung der erforderlichen Reisedokumente mit sich, erklärt das Ukrainische Netzwerk für Kinderrechte. Kiew wirft Moskau vor, rund 20.000 Minderjährige aus den russisch kontrollierten Teilen der Ukraine auf die Halbinsel Krim und nach Russland "deportiert" zu haben. Es gibt deshalb internationale Haftbefehle gegen den Kremlchef und seine Kinderbeauftragte. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück und spricht von Evakuierungen aus frontnahen Gebieten.

+++ 06:25 Charkiw: Massive Drohnenangriffe treffen Häuser und Autos +++

Fotos aus Charkiw zeigen brennende Autos, ein Gebäude mit eingestürztem Dach und Fassade, einen Krater im Boden und Trümmerteile. Russland habe einen massiven Angriff mit mindestens zehn Drohnen auf die Stadt und Vororte verübt, erklärt die Polizei. Bei dem eingestürztem Haus handelt es sich demnach um eine Schule. Getroffen worden seien außerdem ein Wohnhaus, ein Verwaltungsgebäude und eine Tankstelle. Autos und Garagen hätten gebrannt. Verletzt wurde niemand. Bei drei Anwohnern sei eine "akute Stressreaktion" festgestellt worden, schreibt die Polizei.

+++ 04:04 Kuleba zeigt Verständnis für Deutschlands Zögern bei Taurus-Lieferung +++

Die Ukraine spürt nach den Worten ihres Außenministers Dmytro Kuleba kein Nachlassen der internationalen Hilfe im Kampf gegen Russland. Trotz des Krieges in Nahost sehe er momentan nicht, dass die Unterstützung der Partner in irgendeiner Form abnehme, sagte Kuleba in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Vielmehr habe Kiew Zusagen auf allen Ebenen erhalten, dass die Unterstützung für die Ukraine fortgeführt werde. Zur Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine sagte Kuleba, er verstehe, dass Deutschland mehr Zeit brauche, um die Entscheidung dazu zu treffen. Das Reichweiten-Argument mache allerdings keinen Sinn, sondern es gehe vielmehr um Vertrauen. Sein Land habe versprochen, dass diese Art von Waffen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden sollen. "Wir stehen zu unserem Wort."

+++ 01:28 Ukraine meldet Drohnenangriffe auf zivile Ziele in Charkiw +++

Ukrainischen Angaben zufolge haben russische Drohnen zivile Ziele in Charkiw angegriffen. Wie der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubov, auf Telegram schreibt, waren die Angriffe auf zivile Infrastrukturen in der Stadt im Nordosten der Ukraine gerichtet und trafen auch einen Ort in der Region. Nach dem Beschuss sei ein Feuer ausgebrochen, was aber wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte, teilt der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, mit.

+++ 00:48 Bundeswehr bildet seit Kriegsbeginn 8000 ukrainische Soldaten aus +++

Die Bundeswehr lernt seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Tausende Soldaten an. "Die Bundeswehr hat gemeinsam mit unseren Partnern bereits über 8000 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet", sagte der Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium, Generalmajor Christian Freuding, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

+++ 00:02 Selenskyj lobt neue US-Sanktionen als "kraftvoll" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßt das neue US-Sanktionspaket gegen Russland als "sehr kraftvoll". Wichtige Bereiche der Wirtschaft des Aggressors seien nun mit Strafmaßnahmen belegt. "Die Macht der Sanktionen ist die Stärke der Welt", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Es müsse verhindert werden, dass Moskau die Sanktionen umgehen könne. Russland, das seinen Krieg gegen die Ukraine vor mehr als 20 Monaten begonnen hatte, bezeichnete die Sanktionen wiederholt als wirkungslos.

+++ 23:10 USA weiten Sanktionen gegen Unterstützer Russlands aus +++

Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Dutzende Personen, Unternehmen und Einrichtungen, die Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Die Sanktionen zielen unter anderem auf eine Schwächung des russischen Energie- und Rohstoffsektors ab, wie aus Mitteilungen des Finanz- und Außenministeriums in Washington hervorgeht. Zudem richteten sie sich gegen diejenigen, die sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen. Neu auf die Sanktionsliste kommen etwa der Betreiber eines LNG-Projekts des großen russischen Erdgasunternehmens Novatek in der russischen Arktis und das Bergbauunternehmen Rustitan, das ein Projekt zur Erschließung des größten Titanerzvorkommens der Welt in Russland verantwortet.

+++ 21:58 Exil-Medium: Russischer Beamter soll Migranten und Arbeitslose für den Krieg rekrutieren +++

Der Beauftragte des Präsidenten im Zentralen Föderalbezirk hat laut dem russischen Exil-Medium "Important Stories" einen Plan für die Rekrutierung von Migranten, Bankrotteuren, Schuldnern, Arbeitslosen und anderen verwundbaren sozialen Schichten für den Militärdienst bei den regionalen Behörden in Auftrag gegeben. Die Redaktion von "Important Stories" erhielt laut eigenen Angaben ein Schreiben mit der Anweisung und ein spezielles Formular mit 22 Bevölkerungskategorien, die die russischen Behörden vorrangig in den Krieg gegen die Ukraine schicken wollen. "Daraus lässt sich schließen, dass das Verteidigungsministerium allein nicht in der Lage ist, die erforderliche Zahl von Soldaten zu rekrutieren. Daher hat die Exekutive die schwierige Aufgabe, die Rekrutierungsbemühungen zu bündeln und sie gezielt unter den unterdrückten Schichten der Migranten, den verschuldeten Menschen, das heißt denjenigen, die in irgendeiner Weise überredet werden können, durchzuführen. Die Unterzeichnung des Vertrages ist immer noch freiwillig, aber man kann sie überreden, Bedingungen stellen oder das Leben unerträglich machen", sagt der Leiter der öffentlichen Bewegung Citizen Army Law, Sergey Krivenko, laut dem Bericht. Er glaubt, dass die Behörden im Frühjahr eine zweite Mobilisierungswelle durchführen könnten, wenn sie nicht die erforderliche Anzahl an Menschen rekrutieren können.

+++ 21:19 Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfjet und abgewehrte Angriffe +++

Laut Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi, dem Kommandeur der ukrainischen Truppengruppe Tavria, haben die Streitkräfte ein russisches Su-25-Flugzeug abgeschossen. Auch das Verteidigungsministerium in Kiew greift die Meldung auf. "Unsere Truppen halten die Verteidigung im Sektor Awdijiwka standhaft aufrecht", schreibt Tarnavskyi auf Telegram. Die russische Offensive in mehreren Gebieten sei erfolglos gewesen. Die Verluste der Kreml-Truppen innerhalb des vergangenen Tages beziffert der General in dem Gebiet auf 360. Zudem sollen sechs Panzer, elf gepanzerte Mannschaftstransporter und sieben Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ein Su-25-Flugzeug der russischen Streitkräfte.





