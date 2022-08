Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch fordert die Koalitionspartner auf, die Ergebnisse der Prüfung der Sicherheit der Stromversorgung abzuwarten, bevor über Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken diskutiert wird. "Es geht erst einmal darum, Disziplin zu wahren und wirklich mal diesen Stresstest abzuwarten", sagt er im ARD Morgenmagazin. Sollte vor dem Hintergrund, dass in Frankreich ein großer Teil der AKW vom Netz ist, eine Lücke in der Stromversorgung festgestellt werden, könne man darüber beraten, ob etwa in Bayern das AKW Isar II diese Lücke schließen könne oder andere Maßnahmen sinnvoller seien. "Wir sehen jetzt gerade, Frankreich hat das Problem, und dort müssen wir gegebenenfalls die Lücke auch mit deutscher Energie schließen. Hier jetzt einfach einen Weiterbetrieb als die Lösung zu nehmen, halte ich für fahrlässig."

+++ 08:07 Nur Ablenkung? Russland baut doch keine Pontonbrücke neben Antoniwkabrücke +++

Ein Bericht der US-Website "The Drive" legt nahe, dass das russische Militär nahe der beschädigten Antoniwkabrücke doch keine Pontonbrücke errichtet hat. Die Antoniwkabrücke ist wichtig für den russischen Nachschub in der Region Cherson. Nachdem die Ukraine diese und weitere Brücken beschießt und schwer beschädigt, ist das russische Militär bemüht, den Nachschub zu sichern. Zum einen wird die Antoniwkabrücke behelfsmäßig mit großen Betonblöcken "geflickt", um sie wieder nutzen zu können, zum anderen wird auf Satellitenbildern eine Pontonbrücke parallel zur beschädigten Flussüberquerung ausgemacht. Neue Bilder belegen nun jedoch, dass an der vermuteten Stelle keine Pontonbrücke existiert, sondern lediglich zahlreiche dreieckige Radarreflektoren installiert wurden. Die Idee dahinter erscheint unklar. Der Autor des Berichts vermutet, dass Russland so versucht, radargestützte Raketen vom eigentlichen Ziel, der Antoniwkabrücke, abzulenken und stattdessen andernorts einschlagen zu lassen. Eine zweifelhafte Methode, wie der Autor findet, da etwa das HIMARS-Raketensystem auf Radarsteuerung nicht zwingend angewiesen ist und überhaupt nur zwei Raketensysteme der Ukraine mit diesen Reflektoren erfolgreich abgelenkt werden könnten - die aus den USA gelieferten Harpoon und die eigens entwickelten Neptun Anti-Schiffs-Raketen.

+++ 07:30 Ukraine leitet knapp 1500 Strafverfahren wegen Verbrechen gegen Kinder ein +++

Die Ukraine leitet 1451 Strafverfahren aufgrund von Gewalt gegen Kinder ein. Laut stellvertretendem Generalstaatsanwalt Ihor Mutetsa behandeln 668 Strafverfahren demnach direkte Gewalt gegen Kinder – Verletzung, Sexualstraftaten und Mord – 777 Verfahren behandeln Fälle, in denen Einrichtungen für Kinder attackiert wurden sowie Zwangsumsiedlungen von Kindern.

+++ 07:05 UN dokumentieren 5237 getötete Zivilisten seit Kriegsbeginn +++

Laut eines Berichts des Menschenrechtsbeauftragten bei den Vereinten Nationen (UN) kommen seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine 12.272 Zivilisten zu Schaden. 5237 Menschen sterben, darunter 348 Kinder. 7035 Zivilisten werden demnach verletzt, darunter 560 Kinder. Die meisten Opfer stammen dem Bericht zufolge aus dem März. Dort werden allein 3120 Todesopfer und 2399 Verletzte registriert. Der Großteil der Opfer kommt nach Angaben der UN bei Angriffen mit Raketen zu Schaden.

+++ 06:43 ISW: Truppenverlegung Russlands ermöglicht Ukraine im Donbass Gegenoffensive +++

Das "Institute for the Study of War" geht davon aus, dass die Truppenverlegungen Russlands vom Donbass in die Regionen Saporischschja und Cherson die Offensive in der Region Slowjansk ausbremsen könnte. Die Experten gehen davon aus, dass die Situation ähnlich ist wie zuvor, als Russland seine Truppen im Osten der Ukraine konzentrierte und die genannten Regionen "vernachlässigte". Nun könnten durch das Fehlen von Truppen im Donbass nicht nur die dortigen Angriffe in Richtung der Großstadt Slowjansk ausbleiben, es böte sich nach Einschätzung des Instituts auch die Möglichkeit einer Gegenoffensive für die ukrainischen Truppen.

+++ 06:22 Russland nutzt AKW Saporischschja laut Blinken als "atomaren Schutzschild" +++

US-Außenminister Antony Blinken wirft Russland vor, das besetzte Atomkraftwerk Saporischschja als atomaren Schutzschild zu missbrauchen. Er erklärt, russische Truppen hätten Stellungen in unmittelbarer Nachbarschaft des größten Atomkraftwerkes in Europa eingerichtet und würden von dort aus das Feuer auf ukrainische Truppen eröffnen. "Natürlich können die Ukrainer nicht zurückschießen, damit es nicht zu einem fürchterlichen Unfall in dem Atomkraftwerk kommt."

+++ 06:04 Ukraine berichtet von Beschuss eines Evakuierungsbusses - drei Tote +++

Das ukrainische Operationskommando Süd berichtet, dass ein Bus, der Menschen aus der Region Cherson retten sollte, beschossen wurde. Bei dem angeblich von russischen Truppen durchgeführten Angriff sollen drei der sieben Fahrzeuginsassen ums Leben gekommen sein. Die vier Überlebenden seien in ein Krankenhaus in Krywyj Rih gebracht worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

+++ 05:40 USA kündigen weitere Militärhilfe für die Ukraine an +++

Die USA geben weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von 550 Millionen Dollar frei. Geliefert werden soll unter anderem mehr Munition für Raketenwerfer vom Typ HIMARS und für andere Waffen. Die Mehrfachraketenwerfer HIMARS, die auf bis zu 80 Kilometer entfernte Ziele schießen können, sind aus ukrainischer Sicht entscheidend im Kampf gegen Russland.

+++ 04:35 Kiew fordert Flugverbotszone über ukrainischen Kernkraftwerken +++

Kiew fordert "robuste gemeinsame Maßnahmen", um eine durch Russland ausgelöste nukleare Katastrophe zu verhindern. Über ukrainischen Kernkraftwerken müssten Flugverbotszonen eingerichtet werden, sagt der stellvertretende Außenminister Mykola Totschyzkyj beim Start der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NVV) in New York. "Die Welt wird Zeuge, wie nuklearer Terrorismus, gesponsert von einem Atomwaffenstaat, Wirklichkeit wird", so Totschyzkyj. Der Aggressor Russland dürfe nicht ungestraft mit dem Einmarsch in die Ukraine davonkommen, nur weil er Atomwaffen besitzt.

+++ 03:14 Özdemir will mehr Exportwege für Getreide aus Ukraine +++

Bundesagrarminister Cem Özdemir betont die Notwendigkeit für den Ausbau alternativer Transportwege für Getreide aus der Ukraine. "Es geht um permanente Alternativen, nicht um temporäre", sagt der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post". Die Ukraine dürfe in der Frage nicht weiter auf Russland angewiesen sein. "Ich will die EU-Kommission dafür gewinnen, den Ausbau alternativer Exportrouten zu forcieren", so Özdemir. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hatte sich nach dem Auslaufen eines ersten Frachtschiffs aus dem Schwarzmeerhafen Odessa seit Kriegsbeginn ähnlich wie Özdemir geäußert und gesagt, dass die Bundesregierung mit Hochdruck an der Schaffung alternativer Routen arbeite.

+++ 02:20 "Unfreundliche" Staaten: Russische Abgeordnete planen Adoptionsverbot +++

Russische Abgeordnete wollen Bürgern aus "unfreundlichen" Staaten die Adoption russischer Kinder untersagen. Ein Gesetzentwurf dazu wurde auf der Website der Staatsduma, des Parlaments, veröffentlicht. Ein entsprechendes Gesetz für US-Bürger ist bereits seit 2012 in Kraft. Es wurde damals als Reaktion auf US-Sanktionen gegen russische Beamte beschlossen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass wurden 2019 nur noch 240 russische Kinder von Ausländern adoptiert, 2012 waren es noch mehr als 2600 gewesen.

+++ 01:16 Spanien macht Energiesparmaßnahmen zur Pflicht +++

Die spanische Regierung beschließt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine "dringende Maßnahmen" zur Einsparung und zur effizienteren Nutzung von Energie. Alle Gebäude des öffentlichen Sektors, aber auch Kaufhäuser, Kinos, Arbeitsstätten, Hotels, Bahnhöfe und Flughäfen werden künftig ihre Räumlichkeiten im Sommer auf nicht weniger als 27 Grad abkühlen und im Winter auf höchstens 19 Grad beheizen dürfen. Die Maßnahmen sollen bis zum 1. November 2023 in Kraft bleiben. Außerdem müssen Läden und Betriebe automatische Systeme installieren, die ihre Türen geschlossen halten, um je nach Jahreszeit das Entweichen von Wärme oder kühler Luft zu vermeiden. Die Beleuchtung von nicht benutzten Büros, von Schaufenstern und Denkmälern muss außerdem nach 22 Uhr ausgeschaltet werden.

+++ 00:32 Selenskyj sieht ersten Getreidefrachter als positives Signal +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich nach der Wiederaufnahme der Getreideexporte vorsichtig optimistisch, die globale Versorgungskrise lösen und die eigene Wirtschaft ankurbeln zu können. "Der Hafen hat begonnen zu arbeiten und dies ist ein positives Signal dafür, dass es eine Chance gibt, die Entwicklung der Nahrungsmittelkrise in der Welt zu stoppen", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Seinen Angaben nach warten 16 weitere Schiffe in den ukrainischen Häfen darauf, für den Export abgefertigt zu werden. Die Umsetzung des Getreideabkommens sei auch für die Ukraine von enormer Bedeutung. Es gehe nicht nur um Milliarden an Deviseneinnahmen. "Ungefähr eine halbe Million Ukrainer sind am Anbau der landwirtschaftlichen Exporterzeugnisse beteiligt, und wenn wir verwandte Industrien hinzufügen, dann sind das noch eine Million Arbeitsplätze zusätzlich", so Selenskyj.

+++ 23:52 Kiew meldet Lieferung des ersten MARS-II-Raketenwerfers aus Deutschland +++

Die Ukraine hat das erste Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ MARS-II aus Deutschland erhalten. Dies teilt Verteidigungsminister Oleksij Resnikow via Twitter mit. Zudem hätten die USA vier weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS geliefert. Deutschland hat der Ukraine insgesamt drei MARS-II-Systeme in Aussicht gestellt. Die Mehrfachraketenwerfer sind aus Sicht Kiews entscheidend im Kampf gegen die russischen Angreifer.

+++ 23:12 Baerbock: Nukleare Teilhabe innerhalb der NATO nötig +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verteidigt, dass weiterhin US-Atomsprengköpfe in Deutschland lagern. Im Bundestagswahlkampf hatten die Grünen gefordert, sie zu entfernen. "Wir haben damals auch in der Opposition nicht gesagt, dass man so tut als gäbe es keine Atomwaffen", so Baerbock bei RTL Direkt. Man habe sich für gemeinsame Abrüstungsschritte eingesetzt. "Leider ist die brutale Realität seit dem 24.Februar eine andere." Russland sei nicht an den Verhandlungstisch zur nuklearen Abrüstung gekommen und habe die europäische Friedensordnung "im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft gesprengt". Deshalb gehöre in diesen Tagen nukleare Abrüstung zusammen mit nuklearer Teilhabe innerhalb der NATO. "Weil wir leider erleben müssen, dass wir uns auf die Versprechen, die das russische Regime einmal gegeben hat, alleine nicht verlassen können", so Baerbock.

+++ 22:08 Bericht: USA schließen ukrainischen Angriff auf Kriegsgefangenenlager aus +++

Die USA schließen einem Bericht zufolge aus, dass die Ukraine für den Tod etlicher ukrainischer Kriegsgefangener in Oleniwka im Donbass verantwortlich ist. "Wir wissen, dass die Ukraine den Komplex nicht mit HIMARS-Raketensystemen angegriffen hat, weil es auf dem Geländer keinerlei Anzeichen eines HIMARS-Angriffs gibt", zitiert das US-Nachrichtenportal Politico zwei amerikanische Regierungsbeamte, die mit der Untersuchung des Vorfalls vertraut sind. Russen und Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, für den Tod der ukrainischen Kriegsgefangenen verantwortlich zu sein.

+++ 21:41 Heineken will Russlandgeschäft vor Jahresende abstoßen +++

Die niederländische Brauerei Heineken will in der zweiten Jahreshälfte einen Käufer für ihr Russlandgeschäft finden. "Wir haben am 28. März erklärt, dass wie Russland verlassen werden", teilt das Unternehmen mit. "Wir machen Fortschritte bei der Suche nach einem neuen Eigentümer, dem wir das Geschäft in Einklang mit internationalen und lokalen Gesetzen überlassen können." Heineken gibt den Wert seines Russlandgeschäfts mit 475 Millionen Euro an.

