Sjewjerodonezk wird nach Angaben der ukrainischen Behörden weiter verteidigt. Die Soldaten hielten gegen Angriffe von drei Seiten Stand, erklärt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj. "Sie hindern den Feind am Vormarsch auf Lyssytschansk." Die von der Ukraine kontrollierte Stadt wird von Sjewjerodonezk nur durch einen Fluss getrennt. Am Montag hatten russische Truppen die letzte Brücke, die die beiden Zwillingsstädte verbindet, zerstört.

+++ 08:23 US-Thinktank berichtet von belarussischer Militärübung +++

Das US-amerikanische "Institute for the Study of War" (ISW) berichtet, die belarussischen Streitkräfte hätten am Dienstag mit einer Übung begonnen, bei der vor allem die Führungs- und Kontrollfähigkeiten getestet werden. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass Belarus auf Seiten Russlands in den Krieg in der Ukraine eingreife. Laut den US-Analysten drohen Präsident Alexander Lukaschenko innenpolitische Unruhen, wenn er belarussische Militäreinheiten in den Kampf schicken würde.

+++ 08:01 Ukraine: Haben bisher 10 Prozent der angeforderten Militärhilfe erhalten +++

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar sagte laut der Kreml-kritischen Zeitung "Medusa", dass Kiew bisher nur 10 Prozent der angeforderten ausländischen Militärhilfe erhalten habe. "Ohne die Hilfe westlicher Partner werden wir nicht in der Lage sein, diesen Krieg zu gewinnen", warnte sie demnach und drängte auf schnellere Lieferungen moderner Waffen.

+++ 07:47 Papst hält Ukraine-Krieg für "vielleicht irgendwie provoziert" +++

Papst Franziskus hat in einem Interview gesagt, der Krieg in der Ukraine sei "vielleicht irgendwie provoziert" worden. Er sei einige Monate vor Kriegsbeginn mit einem Staatschef zusammengetroffen, der seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht habe, dass die NATO in einer Weise an die Tore Russlands klopfe, die zu einem Krieg führen könnte, so der Papst. "Wir sehen nicht das ganze Drama, das sich hinter diesem Krieg abspielt, der vielleicht irgendwie entweder provoziert oder nicht verhindert wurde", fügte er hinzu. Franziskus bezeichnete zugleich die russischen Truppen als brutal und grausam und lobte den Mut der Ukrainer, die um ihr Überleben kämpften.

+++ 07:35 Briten bestätigen Zivilisten in Sjewjerodonezker Chemiewerk +++

Britische Geheimdienstinformationen untermauern die Darstellung der ukrainischen Behörden, dass in den Bunkern des Asot-Chemiewerks in Sjewjerodonezk Hunderte Zivilisten zusammen mit ukrainischen Soldaten ausharren. Russische Kräfte kontrollierten inzwischen den überwiegenden Teil der Stadt, teilt das Verteidigungsministerium in London auf Twitter mit. Russland hatte die ukrainischen Soldaten in der Industrieanlage aufgefordert, ihre Waffen bis zum heutigen Morgen niederzulegen.

+++ 07:10 Ukrainer evakuieren angeblich weiter aus Sjewjerodonezk +++

Die Behörden im ostukrainischen Sjewjerodonezk behaupten laut "Guardian", dass sie immer noch Möglichkeiten hätten, die Menschen zu evakuieren. Die drei wichtigsten Brücken aus der weiter heftig umkämpften Stadt waren zuvor durch russischen Beschuss zerstört worden. Oleksandr Struik, der Leiter der Militärverwaltung von Sjewjerodonezk, erklärte demnach gegenüber dem ukrainischen Fernsehen, dass Evakuierungen "jede Minute stattfinden, wenn es dort ruhig ist oder wenn es eine Transportmöglichkeit gibt".

+++ 06:51 Biden unterstützt Getreidesilos an ukrainischer Grenze +++

US-Präsident Joe Biden unterstützt den Vorstoß europäischer Länder, mit dem Bau von Silos entlang der ukrainischen Grenze den Getreide-Export zur Eindämmung der weltweiten Nahrungsmittelkrise zu ermöglichen. Die US-Regierung entwickle in Abstimmung mit den europäischen Partnern einen Plan für den Abtransport von Getreide auf dem Schienenweg. Ukrainische Gleise haben eine andere Spurweite als in der EU. "Deshalb werden wir an den Grenzen der Ukraine, auch in Polen, Silos bauen, vorläufige Silos", sagte Biden. Das Getreide könne somit von ukrainischen Eisenbahnwaggons in die neuen Silos und dann auf europäische Güterwaggons verladen werden, um es "auf dem Seeweg in die ganze Welt zu bringen." Ein Abtransport über das Schwarze Meer ist wegen der russischen Seeminen nicht möglich.

+++ 06:31 Was Deutschland wann der Ukraine liefern will +++



+++ 06:02 US-Staatssekretär: "Werden Ukraine nicht vorschreiben, wie sie zu verhandeln haben" +++

Die USA werden die Ukraine laut "New York Times" nicht zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand drängen, auch wenn Russland im umkämpften Osten des Landes stetig an Boden gewinnt. Das sagte demnach ein hoher Beamter des Pentagon am Dienstag. "Wir werden den Ukrainern nicht vorschreiben, wie sie zu verhandeln haben, was sie zu verhandeln haben und wann sie zu verhandeln haben", sagte Colin H. Kahl, der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik laut der Zeitung. "Sie werden diese Bedingungen selbst festlegen".

+++ 05:36 Ukraine-Kontaktgruppe berät über weitere Waffenlieferungen +++

Bis zu 50 Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe beraten heute über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die anderen NATO-Staaten sowie eine Reihe von Partnerländern ins Brüsseler Hauptquartier eingeladen. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet. Am Abend kommen dann die NATO-Verteidigungsminister zu einem Arbeitsessen mit der Ukraine und Georgien sowie Schweden und Finnland zusammen. Der bis morgen dauernde NATO-Rat dient der Vorbereitung des Gipfeltreffens in Madrid in zwei Wochen.

+++ 04:45 USA machen weiterhin Ausnahme bei russischen Öl-Importen der EU +++

Bei den Sanktionen gegen russische Energieexporte macht die US-Regierung für die EU weiterhin eine Ausnahme. Das US-Finanzministerium "hat seine Genehmigung für energiebezogene Transaktionen erneuert, um unsere Vorschriften an den Zeitplan für die Umsetzung des von der Europäischen Union verhängten Rohölverbots anzupassen", sagt eine Sprecherin. Eigentlich sollte die Maßnahme zum 24. Juni auslaufen, nun soll sie bis 5. Dezember verlängert werden.

+++ 03:53 Union drückt bei EU-Beitritt für Ukraine aufs Tempo +++

Die Unionsfraktion dringt auf eine Beitrittsperspektive für die Ukraine in die Europäische Union. "Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich innerhalb der EU dafür einzusetzen, dass der Ukraine, der Republik Moldau und Georgien eine klare Beitrittsperspektive eröffnet und ihnen auf dem Europäischen Rat am 23./24. Juni 2022 der Kandidatenstatus zugesprochen wird", heißt es nach Angaben der "Rheinische Post" in einem Entwurf eines Antrags, den die Union kommende Woche in den Bundestag einbringen will.

+++ 02:54 Europäische Bank gewährt ukrainischem Gasversorger Millionenkredit +++

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) stellt dem ukrainischen Gasriesen Naftogaz einen Kredit von bis zu 300 Millionen Euro in Aussicht. Naftogaz sammele derzeit Gelder, um Gasvorräte für den Herbst anzulegen, erklärt die Bank. Sie wolle dazu beitragen, "den Bewohnern und der Wirtschaft der Ukraine das Heizen zu ermöglichen", sagt EBWE-Vertreter Alain Pilloux.

+++ 01:24 Selenskyj-Berater lehnt neues Minsker-Abkommen ab +++

Ukraines Präsidentenberater Oleksiy Arestovych weist vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi einen möglichen Friedensplan nach dem Vorbild der Minsker Vereinbarung zur Befriedung der Ost-Ukraine zurück. "Ich fürchte, sie werden versuchen, ein Minsk III zu erreichen. Sie werden sagen, dass wir den Krieg beenden müssen, der Ernährungsprobleme und wirtschaftliche Probleme verursacht, dass Russen und Ukrainer sterben, dass wir das Gesicht von Herrn Putin wahren müssen, dass die Russen Fehler gemacht haben, dass wir ihnen verzeihen müssen und ihnen eine Chance geben müssen, in die Weltgesellschaft zurückzukehren", sagt Arestovych der Zeitung "Bild". Das sei ein Problem für die Ukraine. Das Minsker Friedensabkommen wurde 2015 in der Hauptstadt von Belarus im sogenannten Normandie-Format von Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland unterzeichnet. Im Wesentlichen ging es darum, den Bürgerkrieg in Luhansk und Donezk zu beenden.

+++ 23:49 Selenskyj ruft Truppen im Osten zum Durchhalten auf +++

Angesichts der verlustreichen Abwehrschlacht im Donbass ruft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Truppen zum Durchhalten auf. "Das ist unser Staat. Dort im Donbass durchzuhalten, ist lebenswichtig", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Es gibt Verluste, und sie sind schmerzhaft." Doch an der Front im Osten des Landes entscheide sich, welche Seite in den kommenden Wochen dominieren werde. Je höher die Verluste des Feindes dort seien, desto weniger Kraft habe er, die Aggression fortzusetzen, sagt Selenskyj. In dem Kohle- und Stahlrevier Donbass wehren sich ukrainische Truppen seit Tagen verzweifelt gegen die Eroberung der Stadt Sjewjerodonezk.

+++ 22:50 Selenskyj fordert moderne Raketenabwehr +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet ausländische Partner um die Lieferung moderner Raketenabwehrwaffen. Es werde in dieser Woche eine Reihe wichtiger Verhandlungen dazu geben und zwar nicht nur mit europäischen Politikern, kündigt er an, ohne Details zu nennen. "Wir wiederholen gegenüber unseren Partnern, dass die Ukraine moderne Raketenabwehrwaffen benötigt", sagt er in seiner Videoansprache. Sein Land habe schon vor der russischen Invasion um solche Waffensysteme gebeten, ein Aufschub sei nicht zu rechtfertigen.

+++ 22:28 UNO: Russland soll Adoptionen aus Ukraine unterlassen +++

Die Vereinten Nationen fordern von Russland, auf Adoptionen ukrainischer Kinder zu verzichten. "Wir bestehen immer darauf, dass während eines Konflikts kein Kind zur Adoption freigegeben wird", sagt Afshan Khan, Regionalbeauftragte für Europa und Zentralasien des Kinderhilfswerks Unicef. Die Kinder sollten immer zu ihren Familien zurückgebracht werden. Die Entscheidung, ein Kind umzusiedeln, müsse immer auf dessen Wohl ausgerichtet sein, führt Khan aus. Die Vereinten Nationen hatten sich bereits Anfang März besorgt über mögliche Zwangsadoption ukrainischer Kinder geäußert. Es wird vermutet, dass mehrere tausend Kinder aus ukrainischen Kriegsgebieten nach Russland gebracht worden sind.

+++ 22:06 Ukraine: Russland gruppiert Truppen um +++

Russische Truppen haben nach Kiewer Militärangaben an mehreren Stellen in der Ostukraine Sturmangriffe geführt. In der Stadt Sjewjerodonezk werde weiter um jede Straße gekämpft, teilt der ukrainische Generalstab am Abend mit. Der Feind gruppiere seine Truppen um und versuche, Verstärkung heranzuführen. Russische Sturmangriffe wurden außerdem bei Rubischne im Gebiet Charkiw und bei Solote im Gebiet Luhansk verzeichnet. Bei Berestowe im Gebiet Donezk sei ein solcher Angriff abgewehrt worden, heißt es. Die Militärangaben sind wie meist nicht unabhängig überprüfbar. An fast allen Frontabschnitten im Osten und Süden wurde von schwerem russischen Artilleriefeuer berichtet.

+++ 21:47 Özdemir stellt klare Erwartungen an Scholz' Kiew-Reise +++

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir begrüßt eine Ukraine-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz. "Ich finde es erstmal klasse, dass unser Bundeskanzler in die Ukraine reist", sagt der Grünen-Politiker in "RTL Direkt". Eine Reise gemeinsam mit EU-Partnern sei ein starkes Signal. Zugleich verbindet Özdemir mit einem Kiew-Besuch klare Erwartungen, nämlich den "Kampfeswillen der Ukraine, diese Begeisterung, für die Werte Europas zu kämpfen", zu honorieren, "indem wir der Ukraine militärisch beistehen und ihr eine Perspektive geben, die nach Europa führt".

+++ 21:20 Moskau will Haushaltsdaten wegen Sanktionen unter Verschluss halten +++

In Russland sollen in Zukunft gewisse Ausgabeposten im Haushalt vertraulich behandelt werden. Damit solle das Land vor weiteren Sanktionen geschützt werden, heißt es in einer Erklärung des Finanzministeriums. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres habe der Haushaltsüberschuss knapp 1,5 Billionen Rubel (fast 25 Milliarden Euro) betragen, heißt es weiter. Hintergrund seien die höheren Energiepreise.





