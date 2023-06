Russland baut seine Verteidigungsanlagen in den besetzten Gebieten in der Ukraine nach Informationen britischer Geheimdienste weiter aus. Vor allem in der Nähe der bereits 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim seien erhebliche Anstrengungen unternommen worden, teilt das Verteidigungsministerium in London mit. "Dazu gehört eine ausgedehnte Verteidigungszone von 9 Kilometern Länge, 3,5 km nördlich der Stadt Armjansk, auf der schmalen Landbrücke, die die Krim mit dem Gebiet Cherson verbindet", betont die Behörde. Die ausgeklügelten Verteidigungsstellungen unterstreichen London zufolge die russische Einschätzung, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, die Krim direkt anzugreifen. "Für Russland hat die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Halbinsel weiterhin höchste politische Priorität", heißt es weiter. An mehreren Frontabschnitten in der Südukraine werde weiter heftig gekämpft.

+++ 08:23 Zerstörter Staudamm: 41 Tote in russisch kontrollierten Gebieten +++

Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer in den russisch kontrollierten Gebieten nach Angaben Moskaus auf 41 gestiegen. "Leider hat sich die Zahl der Toten auf 41 erhöht", erklärte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region Cherson, Andrej Aleksejenko. Am Samstag hatten die russischen Behörden noch von 29 Toten gesprochen. Der in russisch besetztem Gebiet liegende Staudamm am Fluss Dnipro war am 6. Juni teilweise zerstört worden, riesige Mengen Wasser traten aus und überschwemmten weitflächige Gebiete. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, für den Dammbruch verantwortlich zu sein.

+++ 08:06 Ukraine meldet Fortschritte im Süden und schwere Kämpfe im Osten +++

Die ukrainischen Truppen verzeichnen bei den Kämpfen in der südlichen Region Saporischschja nach Angaben des Militärs leichte Fortschritte. "Sie hatten teilweise Erfolg, sie gewinnen an Boden", erklärt ein Sprecher des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte bei Telegram. Im Osten des Landes wiederum halte das Militär weiterhin den Vorstoß russischer Truppen zurück. Besonders heftig gekämpft werde in der Nähe von Lyman in der Region Donezk.

+++ 07:52 ISW: Kreml senkt erneut Anforderungen für Militärdienst +++

Der Kreml senkt erneut die Anforderungen für den russischen Militärdienst, um mehr Männer für den Angriffskrieg auf die Ukraine rekrutieren zu können. Zu dem Schluss kommen Analysten des in Washington ansässigen Thinktanks "Institute for the Study of War". Russland hat trotz großangelegter PR-Kampagne und finanzieller Anreize demnach weiterhin Probleme, genug Männer für das Militär zu rekrutieren, um die geschwächten Reihen wieder aufzufüllen. Im September 2022 verkündete Präsident Wladimir Putin eine "teilweise" Mobilisierung - die erste Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg - was im ganzen Land für Aufsehen sorgte. Tausende Männer waren daraufhin ins Ausland geflohen, um dem Wehrdienst zu entgehen.

+++ 07:26 Selenskyj: "Unsere Kämpfer zerstören den Feind sehr aktiv" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont einmal mehr, dass die ukrainischen Kämpfer aktiv gegen die russischen Besatzer vorgingen. "Jetzt zerstören unsere Kämpfer den Feind sehr aktiv im Süden und im Osten und reinigen die Ukraine physisch", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das wird in der Zukunft weitergehen." Zuletzt hatten die ukrainischen Streitkräfte Geländegewinne verzeichnet und mehrere Dörfer befreit. Die Ukraine will nach fast 16 Monaten des Angriffskrieges ihre Gebiete von der russischen Besatzung befreien, darunter auch die schon 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

+++ 07:02 Russland: Zwei Drohnen nahe Militärlager bei Moskau abgefangen +++

Nach russischen Angaben wurden Drohnen beim Anflug auf ein Militärlager in der Nähe von Moskau abgefangen. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian" unter Berufung auf die Agentur "Reuters". Zwei Drohnen seien beim Anflug auf das Militärlager abgefangen worden, sagte Andrei Worobjow, der Gouverneur der Region, dem Bericht zufolge. "Es wurden Trümmer gefunden, es gab keine Schäden oder Verluste", sagte Worobjow demnach und fügte hinzu, dass die Drohnen in der Nähe des Dorfes Kalininez abgestürzt seien. Auf russischen Kanälen bei Telegram hieß es, mindestens eine weitere Drohne sei in der Nähe des Dorfes Lukino abgefangen worden.

+++ 06:31 Militärverwaltung meldet Explosionen in Oblast in der Westukraine +++

In einer Region in der Westukraine hat es am frühen Morgen Explosionen gegeben. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". Wie die Militärverwaltung der Oblast Chmelnyzkyj demnach bei Telegram mitteilt, waren dort gegen 5:00 Uhr Ortszeit Explosionen zu hören. Näheres zu Schäden und Verletzten ist noch nicht bekannt.

+++ 05:58 Stoltenberg: Mehrjähriges Hilfspaket soll Ukraine an NATO-Standards heranführen +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt weitere Hilfen für die Modernisierung des Militärs der Ukraine in Aussicht. "Im Zuge des Gipfels werden die Alliierten ein mehrjähriges Hilfspaket verabschieden, das die Ukraine an NATO-Standards heranführen wird", sagt Stoltenberg dem "Tagesspiegel" mit Blick auf den NATO-Gipfel im Juli. "Mit unserer Hilfe soll das ukrainische Militär den Übergang schaffen von einer Armee nach altem sowjetischen Muster hin zu einer modernen Streitmacht, die nach NATO-Standards arbeitet", so Stoltenberg. "Wir beobachten, dass die Ukraine nach Monaten, in denen ihre Armee von uns ausgebildet und ausgerüstet wurde, wieder Landgewinne verbuchen kann", sagt Stoltenberg. "Es ist aber schwieriges Gelände, und die russische Armee hat feste Verteidigungsstellungen errichtet, auch Minenfelder und Panzersperren." Es sei nicht leicht für die Ukrainer voranzukommen - deswegen sei die Unterstützung so wichtig.

+++ 04:21 Baerbock kündigt "Wiederaufbau-Offensive" für Ukraine an +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine "Wiederaufbau-Offensive" entgegensetzen. "Allein im Jahr 2022 hat die Ukraine 29 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts verloren, die Inflation lag bei bis zu 27 Prozent", sagt die Grünen-Politikerin vor dem Start der Wiederaufbaukonferenz Ukraine Recovery Conference in London. Zudem rechne die Weltbank damit, dass der Wiederaufbau in den kommenden zehn Jahren mehr als 400 Milliarden US-Dollar (etwa 366 Milliarden Euro) kosten werde. Deutschland stelle "massive neue humanitäre Hilfen bereit, um den am schlimmsten von Zerstörung, Überflutung und Vertreibung betroffenen Familien beizustehen", so Baerbock.

+++ 02:49 Wegen Rechenfehler: USA haben zusätzliches Geld für Ukrainehilfe übrig +++

Wegen falsch berechneter Kosten bei der Militärhilfe für die Ukraine stellt die US-Regierung mehr als 6 Milliarden Dollar zusätzlich zur Unterstützung Kiews zur Verfügung. "In einer erheblichen Anzahl von Fällen wurden bei den Dienstleistungen Wiederbeschaffungskosten anstelle des Nettobuchwerts zugrunde gelegt, wodurch der Wert der aus US-Beständen entnommenen und der Ukraine bereitgestellten Ausrüstung überschätzt wurde", sagt Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Dadurch hat Washington nun 6,2 Milliarden Dollar (rund 5,7 Milliarden Euro) zusätzlich zur Verfügung. Das Verteidigungsministerium hat eigenen Angaben zufolge die Befugnis, das Geld für Militärhilfe zu verwenden und betont, es gebe keine Auswirkungen auf weitere Hilfspakete.

+++ 01:12 Ukraine: Russland hat Kühlbecken des AKW Saporischschja vermint +++

Das Kühlbecken für die Reaktoren des Kernkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben des ukrainischen Militärnachrichtendienstes (GUR) von Russland vermint worden. Der Sechs-Reaktoren-Komplex, Europas größtes Kernkraftwerk, ist seit kurz nach dem Einmarsch Russlands im Februar vergangenen Jahres besetzt. "Das Erschreckendste ist, dass das Kernkraftwerk Saporischschja in dieser Zeit zusätzlich vermint wurde - und zwar das Kühlbecken", sagt GUR-Chef Kyrylo Budanow, ohne Beweise vorzulegen. Das russische Verteidigungsministerium reagiert nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

+++ 00:17 Lambsdorff wird deutscher Botschafter in Moskau +++

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff wird neuer deutscher Botschafter in Russland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigt, dass die russische Regierung ihre Zustimmung, das sogenannte Agrément, für die Personalie gegeben habe. Der Dienstantritt sei für diesen Sommer vorgesehen. Lambsdorff soll auf Géza Andreas von Geyr folgen, der derzeit Botschafter in Moskau ist. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gilt der Posten als besonders schwierig.

Lambsdorff sitzt für die FDP im Bundestag. Früher war er bereits im Auswärtigen Dienst tätig. (Foto: IMAGO/Sven Simon)

+++ 23:28 Selenskyj: Wiederaufbau der Ukraine schützt gegen "russischen Terror" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft sich von der morgen beginnenden Wiederaufbau-Konferenz neue Stärkung für sein Land. "Eine wiederaufgebaute Ukraine, eine transformierte Ukraine, eine stärkere Ukraine ist (...) ein Sicherheitsgarant, ein Schutz gegen jedwede Form von russischem Terror", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache." Es habe schon Gespräche in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und Italien gegeben für die Wiederaufbau-Hilfen. Es gehe dabei nicht nur um Bauprojekte, sondern auch um einen Schutz für die Ukraine, sagt der Präsident. Er selbst wolle seine Philosophie von einer ukrainischen Transformation vorstellen, noch Ende des Monats solle dann im Land selbst die "komplette Vision" präsentiert werden.

+++ 22:17 UN-Generalsekretär: Lebensmittel-Exporte der Ukraine massiv gesunken +++

UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich "enttäuscht" vom derzeitigen Zustand der Umsetzung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Unter anderem würden die Schiffe mittlerweile langsamer inspiziert, sodass insgesamt weniger Schiffe ukrainische Häfen erreichten und verließen und deshalb weniger Getreide bei den Empfängern ankomme, sagt Guterres laut einem Sprecher in New York. Insgesamt seien die durch das Abkommen ermöglichten Lebensmittel-Exporte im Mai im Vergleich zum vergangenen Oktober um rund drei Viertel gesunken. Der UN-Generalsekretär rief alle Beteiligten dazu auf, die Umsetzung zu beschleunigen und die weitere Umsetzung des Abkommens sicherzustellen.

+++ 21:43 Moskauer Gericht verurteilt Telegram zu Geldstrafe +++

Die Betreiber der Messaging-Apps Telegram und Viber sind wegen Nachrichten über den Krieg Medienberichten zufolge von einem Moskauer Gericht zu Geldstrafen verurteilt worden. Sie hätten es versäumt, Inhalte zu löschen, die Russland als illegal ansieht, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Dabei handele es sich auch um Informationen über den Ukraine-Krieg. Das in Dubai ansässige Unternehmen Telegram wird demnach zur Zahlung von vier Millionen Rubel, rund 43.500 Euro, das japanische Unternehmen hinter Viber zu einer Million Rubel, rund 11.000 Euro, verurteilt. Laut der Nachrichtenagentur Tass habe sich Telegram geweigert, 32 Konten zu entfernen, die Moskau zufolge falsche Informationen über den Krieg veröffentlichen.

+++ 21:00 Kiew: Abwehrstellungen im Osten halten +++

Laut ukrainischen Angaben gelingt es den russischen Streitkräften bislang nicht, im Osten weiter vorzudringen. "Wenn für uns die Hauptoffensive im Süden in mehreren Richtungen stattfindet, dann bestimmt der Feind den Osten als Hauptrichtung seines Angriffs und seine Hauptoffensive geht dort weiter", sagt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar im ukrainischen Fernsehen. Obwohl sich die Russen im Süden in der Defensive befinden würden, gebe Moskau seine Pläne nicht auf, die Grenzen der Gebiete Donezk und Luhansk zu erreichen. Für die Angriffe setze der Kreml auch Luftlandetruppen ein. Ein Durchbruch sei ihm bisher aber nicht gelungen, so Maliar.

+++ 20:16 Blinken kündigt neues Hilfspaket für die Ukraine an +++

US-Außenminister Antony Blinken kündigt ein neues Hilfspaket für die Ukraine an. Details dazu sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden, sagt der Demokrat. Das Hilfspaket soll Unternehmen ermutigen, in den Wiederaufbau der Ukraine zu investieren, meldet die Nachrichtenangur Reuters. Blinken nimmt morgen an einer Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine (Ukraine Recovery Conference) teil, die in diesem Jahr in London stattfindet. Erwartet wird dabei auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Alle Ereignisse vom Vortag finden Sie hier.