US-Präsident Joe Biden hat das neue Haushaltsgesetz seiner Regierung unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Hilfen für die Ukraine vorsieht. Mit seiner Unterschrift setzt Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) den von beiden Kongresskammern gebilligten Etat mit einem Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar (1,6 Billionen Euro) in Kraft. Etwa die Hälfte des Budgets - knapp 858 Milliarden US-Dollar - entfällt auf Verteidigungsausgaben. Für die Unterstützung der Ukraine sind rund 45 Milliarden US-Dollar vorgesehen.

+++ 08:15 Russland zielt erneut auf Infrastruktur +++

Die ukrainische Flugabwehr konnte nach Behördenangaben russische Angriffe auf die Infrastruktur abwehren. "Russland hat wieder auf unsere Infrastrukturobjekte gezielt", teilt der Militärgouverneur des Kiewer Umlands, Olexij Kuleba, in seinem Telegram-Kanal mit. Neben Kiew wurden laut dem Einsatzkommando Ost der ukrainischen Armee auch im Gebiet Saporischschja Drohnen von der Flugabwehr abgeschossen. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 16 Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen vom Norden und Südosten aus gestartet, teilt das ukrainische Militär mit.

+++ 07:58 Russische Raketen treffen Geburtsklinik in Cherson +++

+++ 07:29 Militärverwaltung: Drohnen über Kiew abgeschossen +++

Laut der Kiewer Militärverwaltung wurden in der Nacht fünf Drohnen vom Typ Shahed über der Stadt gesichtet. Die Luftabwehr habe alle Ziele abgeschossen, berichtet "The Kyiv Independent". Eines der Munitionspakete der Drohnen habe ein Verwaltungsgebäude im Stadtteil Holosijiw sowie einige Fenster eines angrenzenden Gebäudes getroffen und beschädigt. Es liegen keine Informationen über Verletzte vor.

+++ 07:01 Briten kündigen Militärhilfe in Milliardenhöhe an +++

Großbritannien wird seinem Verteidigungsministerium zufolge die Ukraine auch im Jahr 2023 2,3 Milliarden Pfund an Militärhilfe zur Verfügung stellen. Das entspreche, wie der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagt, dem Betrag, den sein Land bereits in diesem Jahr der Ukraine bereitgestellt hätte.

+++ 06:38 Habeck dankt Wirtschaft für Transformatoren +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dankt Unternehmen für Sachspenden an die Ukraine. "Wir haben angesichts der brutalen Angriffe auf die zivile Infrastruktur Unternehmen gebeten, technische Güter, wie beispielsweise Transformatoren für die Ukraine zu spenden", sagt der Grünen-Politiker. "Und das haben die im großen Umfang getan." Etwa 2300 technische Güter wurden laut Habeck mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in die Ukraine geliefert, darunter knapp 30 Transformatoren. "In den letzten Wochen haben deutsche Unternehmen noch mal mehr als 60 Transformatoren zur Spende angeboten, darunter auch mehrere große." Weitere würden produziert, die die Bundesregierung den Firmen dann abkaufe, um sie an die Ukraine zu liefern. "Das ist vorbildlich, wie deutsche Energieversorgungsunternehmen und Produzenten hier mitziehen. Auch dafür möchte ich Danke sagen", sagt Habeck.

+++ 06:16 Högl: "Bundeswehr hat fast von allem zu wenig" +++

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, bescheinigt der Bundeswehr wenige Tage vor der Übernahme der Führung der Schnellen Eingreiftruppe der NATO erhebliche Ausrüstungsmängel. Zur vollständigen Einsatzbereitschaft fehle es "an persönlicher Ausstattung wie Helmen, Rucksäcken, Schutzwesten sowie kleinerem und großen Gerät - von Funkgeräten, Munition bis zu Panzern", sagt Högl der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". "Die Bundeswehr hat fast von allem zu wenig." Trotz des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens sei die Materiallage schlechter als vor dem Kriegsbeginn am 24. Februar, "weil viel zur Unterstützung der Ukraine abgegeben wurde, aber noch nichts wieder ersetzt wurde."

+++ 05:59 Expertin: Schwaches Russland gefährdet internationale Stabilität +++

Die sicherheitspolitische Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major, warnt vor einem geschwächten Russland. "Jegliche Schwächung von Russland und das möglicherweise Auseinanderbrechen dieses Vielvölkerstaates hat eine enorm destabilisierende Wirkung auf Europa und darüber hinaus", sagt sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir müssen uns auch fragen, wie wir mit dem möglichen Chaos umgehen, wenn Russland keine Führungsmacht mehr ist, etwa im zentralasiatischen Raum", so Major weiter. Schon jetzt seien die Folgen in Zentralasien, wo Russland eine hegemoniale Führungsmacht war, sichtbar. "Der Kreml wird dort nach den militärischen Niederlagen in der Ukraine als schwach wahrgenommen und erste Staaten wollen dies nutzen, um sich aus der Einflusssphäre Moskaus zu lösen."

+++ 04:46 Stoltenberg: Waffenlieferungen sind "schnellster Weg zum Frieden" +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ruft Deutschland und die anderen Bündnisstaaten zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine auf. "Es mag paradox klingen, aber militärische Unterstützung für die Ukraine ist der schnellste Weg zum Frieden", sagt der Norweger. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse davon überzeugt werden, dass er sein Ziel, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, nicht erreichen werde. Dann könne es eine friedliche Verhandlungslösung geben, die ein Überleben der Ukraine als unabhängiger demokratischer Staat gewährleiste.

+++ 03:38 Biden setzt neuen Haushalt mit Milliardenhilfen für die Ukraine in Kraft +++

US-Präsident Joe Biden bringt mit seiner Unterschrift unter den neuen Jahreshaushalt weitere Milliardenhilfen für die Ukraine auf den Weg. Vom Gesamtetat von 1,7 Billionen Dollar sind rund 45 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung der Ukraine vorgesehen. Der Kongress hatte bereits im Mai ein 40 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine verabschiedet.

+++ 03:06 Selenskyj: Ohne "heldenhafte" Luftabwehr wäre der Schaden noch größer +++

Einen Tag nach den russischen Raketenangriffen leiden laut dem ukrainischen Präsidenten die meisten Regionen unter Stromausfällen. "Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was hätte passieren können, wenn unsere heldenhaften Flugabwehrtruppen und die Luftabwehr nicht gewesen wären", sagt Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. Die Luftkommandos in der Zentral-, Süd-, Ost- und Westukraine hätten 54 russische Raketen und elf Drohnen während eines der größten russischen Luftangriffe seit Beginn des Krieges im Februar abgewehrt.

+++ 02:17 Großbritannien schickt Ukraine Metalldetektoren und Entschärfungsgeräte +++

Großbritannien stellt der Ukraine mehr als 1000 Metalldetektoren und 100 Sets zur Entschärfung von Bomben zur Verfügung. "Russlands Einsatz von Landminen und der Angriff auf die zivile Infrastruktur unterstreichen die schockierende Grausamkeit von Putins Invasion", erklärt der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Die von der deutschen Firma Vallon hergestellten Metalldetektoren und Sets helfen der Ukraine, "Land und Gebäude sicher zu räumen, während sie ihr rechtmäßiges Territorium zurückerobern", so das Verteidigungsministerium.

+++ 01:14 15.000 Menschen in der Ukraine vermisst +++

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist das Schicksal von Tausenden ukrainischen Soldaten und Zivilisten völlig ungewiss. "Russland hat aktuell 3392 ukrainische Kriegsgefangene bestätigt, aber in der Ukraine gelten derzeit 15.000 Menschen als vermisst, darunter viele Zivilisten", sagte die ukrainische Präsidentenberaterin Alona Verbytska dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir wissen nicht, was mit ihnen geschehen ist", sagte sie. "Befinden sie sich auch in russischer Kriegsgefangenschaft, sind sie aus russisch besetzten Gebieten verschleppt oder womöglich längst umgebracht worden?" Diese Ungewissheit sei vor allem für die Angehörigen schrecklich, erklärte Verbytska. Ukrainische Behörden haben wiederholt darauf hingewiesen, dass ganze Familien und auch Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland verschleppt würden.

+++ 23:35 Selenskyj: Jeder Raketenangriff bringt Russland dem Tribunal näher +++

Russland rückt mit jedem weiteren Raketenangriff gegen die Ukraine nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj näher an ein internationales Tribunal heran. "Mit jedem solchen Raketenangriff treibt sich Russland nur noch tiefer in eine Sackgasse", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der "Status des größten Terroristen der Welt" werde sich noch lange auf Russland und seine Bürger auswirken. In seinen Unterredungen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs versucht der ukrainische Staatschef, deren Unterstützung für einen Internationalen Strafgerichtshof nach dem Vorbild des Nürnberger Tribunals zu gewinnen, vor dem sich Politiker und Militärs aus Moskau für den Angriffskrieg gegen die Ukraine verantworten sollen.

+++ 22:28 Russische Luftangriffe: Drei Zivilisten in Region Charkiw getötet +++

Bei den heutigen russischen Luftangriffen sind in der Region Charkiw mindestens drei Zivilisten ums Leben gekommen. In der Stadt Kupjansk starb ein 59-Jähriger, als die russischen Raketen gegen 13 Uhr (Ortszeit) in einem Wohngebiet einschlugen, teilt die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw mit. Etwa eine Stunde später griffen die Russen nach Behördenangaben ein Objekt der kritischen Infrastruktur unweit von Tschuhujiw an, zwei Mitarbeiter des Unternehmens kamen dabei ums Leben.

+++ 21:56 Sri Lanka freut sich über Rückkehr von russischen Touristen +++

Die ersten russischen Reisenden auf einer neuen Fluglinie von Moskau nach Sri Lanka sind in dem kriselnden Inselstaat im indischen Ozean angekommen. Die russische Airline Red Wings landete mit 398 Passagieren an Bord in der südlichen Hafenstadt Hambantota. Sri Lanka ist eines der wenigen Länder, das seit Russlands Angriff auf die Ukraine noch aktiv russische Touristen umwirbt. Im Oktober war bereits die Direktverbindung der russischen Gesellschaft Aeroflot zwischen Moskau und der Hauptstadt Colombo wieder aufgenommen worden. Grund für die Aussetzung war eine geschäftliche Streitigkeit gewesen. Vor dem Angriff auf die Ukraine kamen die meisten Touristen in Sri Lanka aus Russland. Der Inselstaat hat trotz des Ukraine-Kriegs seine freundschaftlichen Beziehungen zu Russland beibehalten und beteiligt sich nicht an Sanktionen. Wegen der ausgesetzten Flugverbindung war der Touristenverkehr aber dennoch stark zurückgegangen.

+++ 21:07 Litauen kauft 18 "Caesar"-Artilleriegeschütze +++

Litauen kauft nach französischen Angaben 18 Artilleriegeschütze vom Typ "Caesar" des Unternehmens Nexter. Das gibt der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu auf Twitter bekannt. Ein entsprechender Vertrag sei während eines Besuchs seines Kollegen Arvydas Anusauskasin in Paris unterzeichnet worden.

