Robotyne befindet sich auch offiziell wieder in ukrainischer Hand: Ukrainische Kämpfer hätten die Ortschaft in der Region Saporischschja befreit, teilt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar mit. "Unsere Offensivaktionen gehen weiter. Unsere Truppen bewegen sich bereits südöstlich von Robotyne und südlich von Mala Tokmatschka." Die nächsten Ziele sind demnach die Dörfer Nowoprokopiwka, Mala Tokmatschka selbst und Otscheretuwate.

+++ 08:21 Geheimdienstchef: Krim-Führung musste Familien auf Halbinsel zurückbringen +++

Mitglieder der russischen Krim-Führung versuchen ukrainischen Angaben zufolge die annektierte Halbinsel "mit allen Mitteln" zu verlassen. Vor allem Angehörige des russischen Geheimdienstes FSB hätten Bestechungsgelder gezahlt und auch niedrigere Positionen akzeptiert, um nach Russland zu gelangen, behauptet der Direktor des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, Kyrylo Budanow, in einem neuen Interview mit Radio Liberty. Mindestens die Hälfte von ihnen sei auf diese Weise nach Russland versetzt worden. Aber nicht alle Besatzer hatten seinen Angaben zufolge Erfolg bei ihrer Flucht vor zunehmenden ukrainischen Angriffen: Sie durften nicht nur die Halbinsel selbst nicht verlassen, sondern mussten unter politischem Druck sogar ihre engsten Familienangehörigen zurückbringen.

+++ 08:10 Gouverneur: Zwei Tote durch russischen Angriff in Poltawa +++

Bei dem russischen Angriff auf die Region Poltawa gibt es Tote zu beklagen. Wie die Nachrichtenagentur RBC Ukraine unter Berufung auf Gouverneur Dmytro Lunin berichtet, sind zwei Menschen getötet worden. Zwei wurden verletzt, zwei weitere werden vermisst. Bei dem Angriff wurde eine Industrieanlage in Poltawa zerstört. Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland in der Nacht vier Raketen vom Schwarzen Meer aus ab, von denen zwei abgeschossen wurden.

+++ 07:42 Selenskyj: "Sind die Nummer eins der Sicherheitsindustrie" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht fest davon aus, dass die Ukraine künftig eine führende Rolle im Bereich der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie einnehmen wird. "Ein neuer Bereich, in dem wir die Nummer eins sind, ist die Sicherheitsindustrie", sagte er in einem Interview über die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine, das gestern Abend auf der Webseite des ukrainischen Staatschefs veröffentlicht wurde. Die Ukraine sei in diesem Feld im besten Sinne ein Pionier: "Wir sind bereit für neue Partner und Investoren." Demnach wird die Ukraine auf Nachfrage ihrer militärischen Verbündeten im Oktober ein Sicherheitsforum für militärische Technologien veranstalten, die seit dem russischen Angriff auf das Land vor knapp 18 Monaten entwickelt wurden.

+++ 07:02 Russische Rakete trifft Privathäuser in Krywyj Rih +++

Mehrere ukrainische Städte melden zum wiederholten Male nächtliche russische Raketenangriffe. Die Nachrichtenagentur RBC Ukraine berichtet, dass eine Rakete in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk zwei Landhäuser zerstört und fünf weitere schwer beschädigt habe. Aus der nahe gelegenen Stadt Nikopol werden zudem schwere russische Artillerieangriffe gemeldet. In der benachbarten Region Poltawa soll dem Bericht zufolge eine Industrieanlage zerstört worden sein. Die Militärverwaltung der Südukraine teilt mit, dass Russland wie in der Nacht zuvor gelenkte Bomben eingesetzt habe, um der ukrainischen Luftverteidigung auszuweichen. Berichte über Verletzte sind bislang nicht bekannt.

+++ 06:18 Gouverneur von Region Donezk: Noch immer 89 Kinder in Frontnähe +++

In der umkämpften Region Donezk leben nach Angaben von Gouverneur Pawlo Kyrylenko nach wie vor 89 Kinder in unmittelbarer Nähe zur Front. Die lokalen Behörden arbeiteten daran, die Kinder in den kommenden Wochen in Sicherheit zu bringen, sagte Kyrylenko im nationalen ukrainischen Rundfunk Suspilne. Besonderes Augenmerk liegt demnach auf den Städten Bachmut, Kramatorsk und weiteren Ortschaften nahe an der Front. Dem Gouverneur zufolge besteht bereits seit August 2022 eine Anordnung, dass Kindern die Region aus Sicherheitsgründen verlassen müssen.

+++ 05:20 Moskau schloss Flughäfen wegen Drohne +++

Der Grund für die zeitweise Schließung der beiden Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo (Eintrag 03:01 Uhr) ist offenbar eine Drohne, die in Richtung der russischen Hauptstadt flog. Wie Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram mitteilt, zerstörte die russische Flugabwehr im Bezirk Ljubertsyj südöstlich Moskaus eine Drohne. Dabei habe es keine Opfer oder Schäden gegeben.

+++ 04:29 Russland schießt zwei Drohnen nahe Brjansk ab +++

Russland wehrt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zum Montag einen weiteren Drohnenangriff in der Region Brjansk ab. Zwei Drohnen seien von der Flugabwehr über dem südwestlichen Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden, teilt das Ministerium am Montagmorgen in seinem Telegram-Kanal mit. Moskau beschuldigt Kiew, den Angriff verübt zu haben. Man habe einen weiteren Versuch Kiews vereitelt, "einen Terroranschlag mit flugzeugähnlichen Drohnen gegen Einrichtungen auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben", heißt es. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Über Schäden oder Opfer ist zunächst nichts bekannt.

+++ 03:01 Grund unklar: Moskau schließt zeitweise zwei Flughäfen +++

Der Flugverkehr an den beiden Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo ist in der Nacht zum Montag erneut vorübergehend ausgesetzt worden - kurze Zeit später normalisierte sich der Betrieb jedoch wieder. Die Flughäfen waren zwischenzeitlich für Starts und Landungen geschlossen worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Luftverkehrsdienste berichtet. Später heißt es, die Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo sowie der Militärflughafen Schukowski hätten ihren Betrieb wieder aufgenommen. Ein Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs wurde zunächst nicht genannt. Zuletzt war der Flugverkehr in der Region Moskau nachts immer wieder wegen Drohnenangriffen unterbrochen worden.

+++ 01:15 US-Thinktank: zweite russische Verteidigungslinie vielleicht schwächer als die erste +++

Die ukrainischen Streitkräfte durchbrechen nach Angaben einer US-Denkfabrik die stärkste russische Verteidigungslinie um das Dorf Robotyne. Sie scheinen "in Schlagdistanz" zur nächsten Reihe von Verteidigungsstellungen zu sein, die möglicherweise schwächer sind, so das "Institute for the Study of War" (ISW) in einem aktuellen Bericht. Sie könnten immer noch eine "bedeutende Herausforderung" darstellen, aber nur, wenn es genügend russische Soldaten gibt, die in der Lage sind, sie zu überwinden. "Diese Reihe von vorbereiteten Verteidigungspositionen könnte weniger stark verteidigt sein als die Positionen, in die die ukrainischen Streitkräfte bereits im Norden eingedrungen sind", so das ISW. "Die Verteidigungsstellungen, durch die die ukrainischen Streitkräfte derzeit vorrücken, bestanden aus dichten Schichten von Minenfeldern und Befestigungen, die von den russischen Streitkräften mit erheblichem Personal- und Materialaufwand gehalten wurden." In der nächsten Zeile werden Panzerabwehrgräben, Panzerabwehrpoller in Form von Drachenzähnen und russische Kampfstellungen genannt. Entscheidend für die Ukraine ist, dass sie möglicherweise weniger stark vermint war, um den russischen Streitkräften den Rückzug zu ermöglichen.

+++ 00:08 Kiew rechnet mit Einsatz von F-16-Kampfjets ab dem Frühjahr +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow geht von einem Einsatz der F-16-Kampfflugzeuge gegen Russland ab dem Frühjahr aus. "Ich würde sagen, das könnte im Frühling nächsten Jahres sein", sagt er dem Podcast Ronzheimer einer Vorabmeldung der Zeitung "Bild" zufolge. Die westlichen Jets dürften sich als ein "ernsthafter 'Game-Changer'" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen.

+++ 22:49 Russen melden Explosionen nahe besetzter Millionenstadt Donezk +++

Nahe der russisch besetzten Stadt Donezk in der Ostukraine sind sollen am Abend zahlreiche Explosionen zu hören sein. Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Demnach seien vom nördlichen Stadtrand "Geräusche intensiver Kämpfe" zu hören. "Man hört Explosionen von Artilleriegranaten", heißt es in der Nachricht. Worum es sich konkret handelt, ist offen.

+++ 21:25 Ukraine strebt große Bandbreite an Sicherheitsgarantien an +++

Die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg aushandeln will, sollen nach Darstellung von Präsident Selenskyj eine große Bandbreite abbilden. Es solle darin "Sanktionen, Waffen, Finanzen, Luftverteidigung, Flugzeuge geben", sagt Selenskyj im ukrainischen Fernsehen. Mit unterschiedlichen Ländern werde die Ukraine unterschiedliche Vereinbarungen aushandeln: "Die Speisekarte ist groß, aber der Kunde ist anders", so Selenskyj. "Es gibt Staaten, die einfach keine Waffen haben, aber über Finanzen und schwere Sanktionen im Falle wiederholter Aggression verfügen."

Mit Blick auf den häufig gezogenen Vergleich zur amerikanischen Unterstützung Israels sagt Selenskyj, es werde wahrscheinlich ein ähnliches Modell sein, "aber wir haben einen anderen Staat und einen anderen Feind". Zugleich betont Selenskyj, die Ukraine halte am Ziel einer NATO-Mitgliedschaft fest.

+++ 19:54 Selenskyj deutet Verhandlungslösung für die Krim an +++

Im bereits zitierten TV-Interview deutet Selenskyj zudem an, dass er mit einer Verhandlungslösung für die Krim rechnet, sobald die ukrainischen Truppen das Festland vor der Halbinsel befreit haben. "Wenn wir uns an der administrativen Grenze zur Krim befinden, glaube ich, dass es möglich sein wird, die Entmilitarisierung Russlands auf der Halbinsel politisch voranzutreiben", sagt er. Auf diese Weise gebe es weniger Opfer. "Ich glaube, das wäre so besser, vor allem für die, die das [die Befreiung der Krim] verwirklichen werden. Jeglicher Krieg ist mit Verlusten verbunden."

Auf die Frage der Moderatorin, ob der Krieg verstärkt auf russischem Territorium geführt werden sollte, sagt der Präsident: "Ich glaube, dann gibt es das große Risiko, dass wir alleine bleiben werden." Die westlichen Verbündeten der Ukraine binden ihre Waffenlieferungen in der Regel an die Zusage, dass die ukrainische Armee damit keine Ziele in Russland angreift.

Mehr zu den Ereignissen vom Vortag lesen Sie hier.