Die russische Armee hat in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober vom linken Ufer des Flusses Dnipro in der Oblast Cherson aus mehrmals die Stadt Cherson beschossen und dabei die zivile Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Privat- und Wohngebäude sowie Geschäfte beschädigt. Ein ausgebrochenes Feuer konnte von ukrainischen Kräften gelöscht werden.

+++ 08:24 EU-Außenminister treffen sich in Kiew +++

Zur Unterstützung der Ukraine sind die EU-Außenminister zu einem informellen Treffen nach Kiew gereist. Das teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Es sei das erste Mal, dass es ein solches Treffen der Vertreter aller 27 EU-Staaten außerhalb der EU gebe. Seit Russland im Februar 2022 in das Nachbarland einmarschiert ist, ist noch nie eine so große Gruppe ranghoher ausländischer Politikerinnen und Politiker nach Kiew gekommen. Laut Borrell ist Ziel des Treffens, "unsere Solidarität und unsere Unterstützung für das ukrainische Volk auszudrücken". Für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist es der zweite Besuch in der Ukraine binnen weniger Wochen.

+++ 07:52 London: Russische Kampfjets griffen Schlangeninsel an +++

Der britische Geheimdienst meldet einen kürzlich erfolgten Angriff Russlands auf die strategisch günstig gelegene, ukrainische Schlangeninsel. Die Angriffe wurden demnach mit russischen Kampfjets durchgeführt. Aus Sicht der Briten haben die Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte eine besonders wichtige Rolle der Flotte übernommen, da sie mit gleich mehreren Bedrohungen an der Südflanke des Ukraine-Krieges zu kämpfen hat.

Im Sommer 2022 eroberten ukrainische Truppen die Schlangeninsel von Russland zurück. (Foto: via REUTERS)

+++ 07:19 Ukrainischer Generalstab: Russische Truppen verloren gestern 510 Soldaten +++

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet 279.080 verlorene Soldatenleben auf russischer Seite seit Beginn der groß angelegten Invasion am 24. Februar 2022. In dieser Zahl seien 510 Verluste enthalten, die die russischen Streitkräfte allein in den letzten Tagen erlitten haben sollen. Dem Bericht zufolge hat Russland außerdem 4.717 Panzer, 9.000 gepanzerte Kampffahrzeuge, 8.909 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 6.525 Artilleriesysteme, 801 Mehrfachraketenwerfer, 540 Luftabwehrsysteme, 316 Flugzeuge, 316 Hubschrauber, 5.061 Drohnen und 20 Boote verloren.

+++ 06:55 Russische Kanäle verbreiten Fake-Video über Rekrutierung jugendlicher Ukrainer +++

Die ukrainische Nachrichtenplattform "Ukrinform" warnt vor Fake-Meldungen, die Ukraine fordere Jugendliche per Gamer-Video dazu auf, in den Krieg zu ziehen. Mehrere Kreml-nahe Medien und Telegram-Kanäle hatten ein Video mit Ausschnitten aus martialischen Videospielen gezeigt, an deren Ende erscheint, "Du bist kein Kind mehr. Die Spiele sind vorbei. Komm zu den ukrainischen Streitkräften!" Die Kampagne sei gefälscht, meldet "Ukrinform", für das Fake sei Filmmaterial aus berühmten Trailern für Spiele wie "Call of Duty", "EVE: Online" und auch aus "Spiderman" verwendet.

Auch Szenen aus einem Trailer für das hier dargestellte Spiel "Call of Duty" werden laut "Ukrinform" im Fake-Video verwendet. (Foto: IMAGO/Pond5 Images)

+++ 06:29 Cherson schützt kritische Infrastruktur vor russischen Angriffen +++

Das zurückeroberte Cherson im Süden der Ukraine bereitet sich darauf vor, dass Russland im kommenden Herbst und Winter wieder verstärkte Angriffe auf zivile Infrastruktur fährt. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte auf einer Pressekonferenz, dass jedes Unternehmen der kritischen Infrastruktur mit großen Generatoren für den Fall eines Notstromanschlusses ausgestattet sei. "Was die kritischen Infrastruktureinrichtungen anbelangt, so haben wir bereits im vergangenen Jahr bei großflächigen Stromausfällen nicht nur in der Region Cherson, sondern im ganzen Land Erfahrungen mit diesen Bedingungen gesammelt. Wir bereiten uns auf Stromausfälle vor", sagte Oleksandr Prokudin laut Meldung des Nachrichtenportals Ukrinform.

Von russischen Angriffen getroffene Stromgeneratoren lassen sich oft nur mit viel Aufwand reparieren. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire)

+++ 05:34 Ukraine will Flugabwehr und Munitionsdepot zerstört haben +++

Die ukrainischen Luftstreitkräfte teilen mit, sie hätten die russischen Truppen im Laufe des vergangenen Sonntags 13 Mal aus der Luft angegriffen. Ziele seien Orte gewesen, an denen sich besonders viele russische Soldaten, Waffen und Ausrüstung befunden hätten. Getroffen worden seien unter anderem ein Flugabwehrsystem, 16 Artilleriesysteme und ein Munitionslager. Im selben Zeittraum hätten die russischen Streitkräfte 72 Luft- und 8 Bombenangriffen durchgeführt.

+++ 04:10 Mützenich wirft Russland gezieltes Einschleusen von Flüchtlingen vor +++

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Rolf Mützenich macht gezielte Machenschaften Russlands und Belarus für den starken Anstieg der Asylanträge in Deutschland mitverantwortlich. "Wir erleben eine Folge hybrider Kriegsführung von Seiten Russlands, bei der gezielt Flüchtlinge unmittelbar aus Syrien und anderen Krisengebieten eingeflogen und durchgeschleust werden, mit dem Ziel Europa zu destabilisieren", sagt der SPD-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Der starke Anstieg der Einreisen von Asylsuchenden über Polen und Tschechien nach Deutschland deute darauf hin, dass viele Flüchtlinge gezielt über Umwege von Russland über Weißrussland in die EU geschleust würden.

+++ 03:18 Luftalarm in Kiew und weiteren Landesteilen +++

Mitten in der Nacht gibt es in verschiedenen Landesteilen der Ukraine Luftalarm. Dazu gehört die Hauptstadtregion, die Oblasten Tschernihiw und Sumy im Norden, sowie Regionen im Zentrum des Landes. Die Warnungen werden nach etwa einer Dreiviertel Stunde wieder aufgehoben. Zuvor hatte es auch im Süden Luftalarm gegeben, die Warnungen vor Drohnenangriffen wurden jedoch wieder aufgehoben.

+++ 01:27 Gemeinden im Nordosten der Ukraine melden Beschuss +++

Angriffe mit Bomben, Mörsern, Haubitzen und Minen: Mehrere ukrainische Gemeinden in der Nähe der russischen Grenze berichten von anhaltendem Beschuss. Im Laufe des Sonntags seien 86 Explosionen gezählt worden, erklärt die Militärverwaltung. In Druzhba sei ein Bewohner durch einen russischen Angriff mit einem Mehrfachraketenwerfer-System verletzt worden.

+++ 23:37 Athleten laufen ersten Kiew-Marathon im Krieg +++

Tausende Menschen haben am ersten Marathon in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskrieges teilgenommen. Im letzten Jahr war die Sportveranstaltung ausgefallen, nun starteten nach Angaben der Veranstalter mehr als 5000 Läuferinnen und Läufer beim "Kiewer Marathon der Unbesiegbarkeit". "Man muss versuchen, sein Leben mit allen Mitteln zu erleichtern", sagt eine Teilnehmerin. "Wenn Sport einem hilft, mit Ängsten oder anderen schwierigen Lebenssituationen fertig zu werden, dann muss man das natürlich tun."

+++ 22:16 Ukraine: US-Regierung hat weitere Militärhilfe zugesichert +++

Die US-Regierung hat der Ukraine nach Angaben von Verteidigungsminister Rustem Umerow ungeachtet des Haushaltsstreits in Washington weitere militärische Hilfe zugesichert. Er habe mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin telefoniert, schreibt Umerow auf X. Demnach würden die ukrainischen "Krieger weiter einen starken Rückhalt auf dem Schlachtfeld haben".

