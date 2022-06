Die Bundeswehr will alle ihre künftigen F-35-Tarnkappenjets auf einen rheinland-pfälzischen Militärflugplatz nahe der Mosel bringen. "Die Luftwaffe plant, alle 35 zu beschaffenden F-35 A nach Fortgang/Abschluss der Baumaßnahmen auf dem Fliegerhorst Büchel zu stationieren", teilte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn mit. Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt und wird auch für die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft - ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Die letzten dieser Waffen in Deutschland liegen nach unbestätigten Informationen in Spezialbunkern in Büchel. Die F-35 des Herstellers Lockheed Martin soll als Nachfolgemodell der vor gut 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte im Rahmen des 100-Milliarden-Euro-Sonderprogramms der Bundeswehr beschafft werden, mit dem Deutschland auf die russische Aggression in der Ukraine reagiert.

+++ 08:18 Austin: "Gemeinsam sind wir stärker" +++

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bis in den Indopazifik aus. "Deshalb haben Länder aus der gesamten Region schnell humanitäre Hilfe für die leidenden Menschen in der Ukraine auf den Weg gebracht, einschließlich lebenswichtiger Beiträge aus Singapur, Thailand, Indien und Vietnam", sagte Austin in einer Rede beim Shangri-La-Dialog in Singapur. Russlands Invasion in die Ukraine zeige, was passiere, "wenn Unterdrücker die Regeln, die uns alle schützen, mit Füßen treten" und "wenn Großmächte entscheiden, dass ihre imperialen Begierden wichtiger sind als die Rechte ihrer friedlichen Nachbarn", warnte Austin. Um einer künftigen "Welt des Chaos und der Unruhe" zu entgehen, müsse die internationale Gemeinschaft zusammenkommen. "Lasst uns diesen Augenblick nutzen, um die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken", rief der US-Verteidigungsminister seine Zuhörer auf. In einem Tweet schrieb Austin zu einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Südkorea und Japan: "Gemeinsam sind wir stärker."



+++ 07:52 Bas: EU-Aufnahme der Ukraine darf nicht Jahrzehnte dauern +++

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und ihr Kiewer Amtskollege Ruslan Stefantschuk dringen auf eine zügige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. In einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Zeitschrift "Internationale Politik" plädieren sie dafür, dem von Russland angegriffenen Land schnell zunächst den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu geben. Natürlich brauche die Annäherung an die EU Zeit. "Doch darf sie nicht Jahrzehnte dauern." Niemand könne ein Interesse an einer schwachen, instabilen Ukraine haben, in der sich die Menschen aus Enttäuschung und Perspektivlosigkeit von Europa abwenden. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten die EU-Integration der Ukraine aus vollem Herzen unterstützen. "Das muss auch beim Europäischen Rat im Juni deutlich werden." Der Weg zur Mitgliedschaft werde nicht einfach, räumten Bas und Stefantschuk ein.

+++ 07:28 DAX-Konzerne stellen bisher nur wenige Ukrainer ein +++

Viele große deutsche Unternehmen haben bisher kaum Geflüchtete aus der Ukraine eingestellt. Dies ergibt eine Umfrage der "Welt am Sonntag" unter im DAX-40 gelistetenKonzernen laut Vorabbericht. Als Gründe wurden demnach geringe Bewerberzahlen und fehlende Sprachkenntnisse genannt. So hätten sich beim Rückversicherer Munich Re in den vergangenen Wochen nur wenige Ukrainer beworben. Ähnlich sah es laut Umfrage beim Autohersteller BMW und beim Medizinkonzern Fresenius aus. Beim Versicherer Allianz, der 184 Stellen unter dem Hashtag "standwithukraine" ausgeschrieben habe, befänden sich zurzeit fünfzehn Kandidaten im Anstellungsverfahren.

+++ 07:12 Russland bei UN "abgestraft" +++

Russlands muss vorerst auf einen Sitz im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (Ecosoc) verzichten. Nach Angaben von Diplomaten wurde Russland für seinen Angriffskrieg in der Ukraine abgestraft. In der ersten Wahlrunde bei der UN-Vollversammlung wurden Slowenien und die Slowakei problemlos als Vertreter Osteuropas in den Wirtschafts- und Sozialrat gewählt. Gegen Russland trat dann aber Nordmazedonien an, so dass Russland nur 118 Stimmen der 193 UN-Mitgliedstaaten bekam. Im sechsten Wahlgang bekam Russland nur 99 Stimmen. Russland war schon vor einigen Wochen bei Wahlen für verschiedene Positionen in UN-Organisationen gescheitert, weil osteuropäische Länder in letzter Minute Gegenkandidaten aufstellten.

+++ 06:56 FDP fordert schnelle Lieferung von Marder-Schützenpanzern +++

Die FDP will sich in der Regierungskoalition für eine schnelle und direkte Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine einsetzen. Die Bundesregierung solle beim Schützenpanzer Marder den Ukrainern mehr Unterstützung zukommen lassen, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff der "Augsburger Allgemeinen" . "Auch wir als FDP sagen, Deutschland kann und sollte mehr tun", fügte der der Außenpolitiker. "Wir wünschen uns, dass wir hierzu in der Bundesregierung einen Konsens erzielen."

+++ 06:38 Russen sollen zehn bis fünfzehnmal mehr Artillerie-Geschütze haben +++

Die schweren Kämpfe um die Industriestadt Sjewjerodonezk halten an. "Dies ist jetzt ein Artilleriekrieg", sagte Wadym Skibitskyj, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, der britischen Zeitung "Guardian". Alles hänge nun davon ab, welche und wie viele Waffen der Westen der Ukraine liefere. Die Ukraine verfüge über ein Artilleriegeschütz gegen 10 bis 15 russische Artilleriegeschütze.

+++ 06:23 Ostbeauftragter: Keine Sonderregeln für Schwedt und Leuna bei Öl-Embargo +++

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, lehnt Sonderregeln beim Öl-Embargo für die ostdeutschen Raffinerien Schwedt und Leuna ab. "Wir haben eine gesamtstaatliche Verantwortung, da kann ich nicht sagen, nur weil ich hier im Osten bin, machen wir nicht mit", sagte der SPD-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Die beiden großen Raffinerien in Sachsen-Anhalt und Brandenburg verarbeiten bisher russisches Öl aus der Pipeline Druschba. Obwohl sich die EU-Staaten kürzlich darauf einigten, dass künftig zwar kein Tankeröl mehr, aber weiterhin Rohöl über Pipelines in die EU eingeführt werden darf, plant die Bundesregierung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ab kommendem Jahr einen umfassenden Importstopp für russisches Öl. In den betroffenen Bundesländern gibt es Sorge um Versorgungsengpässe, steigende Preise und Auswirkungen für die Beschäftigten in den Raffinerien.

+++ 05:44 Präsidialamt: Entscheidung über Beitritt der Ukraine darf EU nicht schwächen +++

Die Entscheidung über den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine darf die EU nicht schwächen. Dies sagte ein Beamter des französischen Präsidialamts gegenüber Journalisten."Wir werden auf die Einigkeit des Europäischen Rates achten. Wir glauben auch, dass die Europäische Union aus dieser Krise in der Ukraine gestärkt und nicht geschwächt hervorgehen muss", sagte der Beamte. Innerhalb der EU gibt es Meinungsverschiedenheiten über eine Ukrainekandidatur. Einige östliche Mitglieder wollen mit einer schnellen festen Zusage zum Ukraine-Beitritt ein starkes Signal nach Russland schicken. Andere Länder, darunter auch Deutschland und Frankreich, haben Vorbehalte geäußert.

+++ 05:13 BASF zu Gasembargo: "Dann stünde Ludwigshafen zum ersten Mal still" +++

BASF-Chef Martin Brudermüller warnt vor drastischen Konsequenzen eines Gas-Embargos für den Chemiekonzern. "Sollten wir kein Gas mehr zugeteilt bekommen, blieben uns für das Herunterfahren des Standorts Ludwigshafen ein paar Stunden", sagte der Manager der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag. "Dann stünde der riesige Standort zum ersten Mal in seiner Geschichte still."

+++ 04:20 Bürgermeister von Mariupol berichtet von Cholera-Ausbruch +++

Der Bürgermeister der von russischen Truppen kontrollierten südukrainischen Stadt Mariupol fordert die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz auf, sich für die Einrichtung eines humanitären Korridors einzusetzen, damit die verbliebenen Einwohner die Stadt verlassen könnten. In der Stadt sei die Cholera ausgebrochen. "Es gibt einen Ausbruch von Dysenterie und Cholera ... Der Krieg, der mehr als 20.000 Menschen das Leben gekostet hat, wird mit diesen Infektionsausbrüchen leider die Leben weiterer Tausender von Menschen in Mariupol fordern", sagte er im ukrainischen Fernsehen. Die sanitären Anlagen seien zerstört worden. Leichen verwesten in den Straßen.

+++ 03:14 Nouripour: Holodomor als Genozid anzuerkennen wäre "wichtiges Signal" +++

Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich dafür ausgesprochen, die von Stalin 1932 und 1933 gezielt herbeigeführte Hungersnot - den sogenannten Holodomor - als Genozid am ukrainischen Volk einzustufen. "Die Anerkennung dieses grausamen Verbrechens wäre ein wichtiges Signal der Empathie und des Geschichtsbewusstseins in Richtung der Menschen in der Ukraine", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

+++ 02:22 Selenskyj-Berater: Bisher etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet +++

Etwa 10.000 Soldaten der ukrainischen Armee sind nach Angaben eines Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj seit der russischen Invasion im Februar getötet worden. Die Zahl fiel am Freitag in einem der regelmäßigen Youtube-Videointerviews des Präsidenten-Vertrauen Olexij Arestowytsch mit dem russischen Oppositionellen Mark Feygin.

+++ 01:48 Stoltenberg besucht Finnland und Schweden +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist in die beiden beitrittswilligen nordischen Länder Finnland und Schweden. Am Sonntag wird er zunächst unter anderen den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö und Außenminister Pekka Haavisto treffen, ehe er am Montag die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ihre Regierung besuchen wird. Das teilte die NATO mit. Schweden und Finnland hatten Mitte Mai die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis beantragt.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.