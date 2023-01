Die russische Flugabwehr hat nach offiziellen Angaben einen Drohnenangriff auf die seit 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim abgewehrt. "Die Flugabwehrsysteme haben am Morgen zwei unbemannte Flugobjekte über dem Meer in der Nähe von Belbek abgeschossen", teilt der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in seinem Telegram-Kanal mit. Belbek ist ein russischer Militärflugplatz, der nach Kriegsbeginn bereits mehrfach von der ukrainischen Armee attackiert wurde. Laut Raswoschajew arbeiten alle Systeme normal. Über Schäden, Tote und Verletzte gibt es offiziell noch keine Angaben.

+++ 08:29 Ukraine rechnet mit bis zu 70.000 russischen Toten in fünf Monaten +++

Die Ukraine rechnet mit Zehntausenden toter russischer Soldaten in den kommenden Monaten. Das sagt der Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes, Andrii Cherniak. Der Geheimdienst sei sicher, dass Russland weiterhin versuche, die Region Donezk einzunehmen und den Landkorridor zur Krim zu halten. Nach Schätzungen Cherniaks könnten dabei bis zu 70.0000 russische Soldaten fallen. Aber der Kreml scheint "bereit für solche Verluste" zu sein, fügte Cherniak hinzu. Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maliar, hatte laut ukrainischem Medien erklärt, dass Russland nicht mehr in der gleichen Intensität angreifen können wie zu Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Moskau habe aber noch große Ressourcen, was Soldaten betreffe.

+++ 07:44 Putin ordnet Propaganda-Filme über "militärische Sonderoperation" an +++

Russlands Präsident Wladimir Putin weist seine Regierung an, dass Dokumentarfilme, die seinem Angriff auf die Ukraine und dem angeblichen Kampf gegen die "Neonazi-Ideologie" gewidmet sind, in den Kinos gezeigt werden. In einer Erklärung des Kremls heißt es laut "Kyiv Post", das Kulturministerium habe bis zum 1. Februar Zeit, die Anordnung umzusetzen. Zudem weist Putin das Verteidigungsministerium an, russische Filmemacher bei der Produktion von Dokumentarfilmen zu unterstützen, die "dem Heldentum der Teilnehmer der militärischen Sonderoperation" gewidmet sind, so der Kreml, der diesen Begriff nach wie vor für die Offensive verwendet. Seit Beginn der Moskauer Militäroperation haben die staatlichen Fernsehsender ihre Propaganda verstärkt, in der die in der Ukraine kämpfenden russischen Truppen als Helden gefeiert werden. Unabhängige Medien wurden in Russland suspendiert oder geschlossen, und viele Journalisten haben das Land verlassen.

+++ 06:50 Schwangere Russinnen fliegen für Geburt nach Argentinien +++

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine erlebt Argentinien regelrecht einen Boom des russischen Geburtstourismus. Hunderte schwangere Russinnen sind in das lateinamerikanische Land gereist, um dort zu gebären und so die Staatsbürgerschaft für das Kind zu erhalten. Die Einberufung zum Krieg durch Präsident Wladimir Putin könnte diesen Trend noch verstärkt haben. Georgy Polin, Leiter der Konsularabteilung der russischen Botschaft in Argentinien, schätzt, dass in diesem Jahr zwischen 2000 und 2500 Russen nach Argentinien gekommen sind, darunter viele russische Frauen, die in dem Land ein Kind zur Welt bringen wollen. "Nächstes Jahr kann diese Zahl auf 10.000 ansteigen", sagt er dem britischen "Guardian".

+++ 06:17 Caritas rechnet mit neuer Flüchtlingswelle +++

Die katholische Hilfsorganisation Caritas International erwartet eine neue Flüchtlingswelle im Ukrainekrieg. "Wenn die Infrastruktur weiter zerstört wird und die Temperaturen sinken, werden die Menschen in einigen Bereichen keine andere Wahl haben, als zu gehen", sagt Ukraine-Teamchef Gernot Krauß. "Wir rechnen damit, dass es wieder eine Welle geben wird." Millionen Menschen mussten das kriegserschütterte Land bereits verlassen. Unter den Zurückgebliebenen sind nach Einschätzung von Krauß viele ältere Frauen. "Sie werden gehen müssen. Das puffert erstmal das Land ab. Aber es erhöht den Druck auf die Nachbarländer, auch auf uns." Der UNO-Flüchtlingshilfe zufolge leben fast acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer als Flüchtlinge in europäischen Ländern. Mehr als 6,5 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land.

+++ 05:45 Strack-Zimmermann für Zwei-Prozent-Ziel der NATO als Mindestanforderung +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann unterstützt Forderungen von NATO-Mitgliedsstaaten, das derzeitige Zwei-Prozent-Ziels bei den Verteidigungsausgaben zu verschärfen. "Die Überlegungen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, das Zwei-Prozent-Ziel als Mindestanforderung zu definieren, macht nicht nur in der aktuellen Weltlage großen Sinn. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Zeitenwende-Rede im Februar betont, dass wir das Zwei-Prozent-Ziel dauerhaft "übererfüllen" müssen", sagt Strack-Zimmermann.

+++ 02:50 Abgeordnete kritisieren Bundesregierung wegen Schweigen zu Nord-Stream-Explosionen +++

100 Tage nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines kritisieren Bundestagsabgeordnete, dass die Bundesregierung bisher so gut wie keine Informationen zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen mit ihnen und der Öffentlichkeit teilt. "Ich habe gerade in Kriegszeiten Verständnis dafür, dass diese heiklen Ermittlungen auch der Geheimhaltung bedürfen können", sagt der Grüne Konstantin von Notz als Vorsitzender des parlamentarischen Geheimdienstkontrollgremiums dem "Tagesspiegel". "Aber in einem Rechtsstaat hat die Öffentlichkeit Anspruch darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist." Sein Stellvertreter, der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter kündigt an, man werde weiter als "Parlamentarier Druck machen, weil die wilden Spekulationen in dieser unklaren Situation nicht ungefährlich sind". Er habe aber den Eindruck, "dass die deutschen Ermittlungsbehörden und damit auch die Bundesregierung tatsächlich noch im Dunkeln tappen".

+++ 01:47 Russland: Getötete Soldaten für Angriff auf Kaserne verantwortlich +++

Die in der improvisierten Kaserne in Makiiwka getöteten russischen Soldaten sind nach den Worten des russischen Verteidigungsministeriums selbst für den Angriff verantwortlich. "Es ist bereits offensichtlich, dass der Hauptgrund für das Geschehen das Einschalten und die massive Nutzung von Mobiltelefonen durch das Personal - entgegen dem Verbot - in einer Reichweite feindlicher Waffen war", teilt das Verteidigungsministerium mit. "Dieser Umstand ermöglichte es dem Feind, die Koordinaten des Standorts der Soldaten aufzuspüren und für einen Raketenangriff zu nutzen."

+++ 01:01 Angriff auf Militärunterkunft: Moskau räumt mehr Tote ein +++

Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk korrigiert das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton gefunden worden, teilt Generalleutnant Sergej Sewrjukow mit. Bislang war von 63 Toten die Rede gewesen.

Mehr dazu hier.

+++ 23:33 Selenskyj lobt Norwegen für "sehr weitreichende Beschlüsse" +++

Nach den jüngsten russischen Raketenschlägen ruft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Verteidigungsfähigkeit seines Landes zu stärken. Die Ukraine bereite sich auf eine neue Mobilisierungswelle des "Terrorstaates" Russland vor und müsse deshalb gewappnet sein, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er bedankt sich bei Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien und Kanada, mit deren Staatschefs er heute gesprochen habe. Insbesondere mit Norwegen habe es "sehr weitreichende Beschlüsse" gegeben. Unter anderem sei das Land bereit, die Ukraine in diesem Winter mit den erforderlichen Gasmengen zu versorgen, so Selenskyj.

+++ 22:01 Russland: Mehrere HIMARS-Raketenwerfer zerstört +++

Die russische Armee will mehrere Raketenwerfer vom Typ HIMARS zerstört haben. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass schreibt, die Streitkräfte hätten gestern vier HIMARS-Raketenwerfer aus US-amerikanischer Produktion zerstört. Zudem seien in der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" 120 ukrainische Soldaten getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 21:31 Video zeigt Explosion direkt hinter Reporter +++

Ein Video aus dem Osten der Ukraine zeigt, wie es in unmittelbarer Nähe eines Reporters zu einer Explosion kommt. Der französische Sender TF1-TMC schreibt auf seiner Homepage, drei Journalisten seien in der Gegend Kramatorsk gewesen, darunter der Reporter, der vor der Kamera steht. Zu dem Bombardement sei es gestern kurz vor einer Schalte gekommen – nur wenige Dutzend Meter von den Journalisten entfernt. Sie seien unverletzt geblieben, heißt es. Der genaue Standort wird nicht genannt. Mehrere Medien berichten, es habe sich um den russischen Raketenangriff auf die Eishalle in der Stadt Druschkiwka in der Nähe von Kramatorsk gehandelt. In Berichten war von zwei Verletzten die Rede.

+++ 20:46 Kiew: Krieg zwingt uns, Energiesystem umzubauen +++

Die Ukraine will den Übergang zu grüner Energie angesichts der russischen Angriffe auf das Stromnetz beschleunigen. Der Krieg habe die Pläne dafür noch dringlicher gemacht, sagt Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Kabinettssitzung. Man werde das Potenzial der Erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Wasserstoff aktiver nutzen. "Die russischen Angriffe zwingen uns zu einer grundlegenden Reform - dem Aufbau eines dezentralisierten Energiesystems. Es wird weniger anfällig für feindliche Angriffe sein", sagt Schmyhal. Eine Priorität sei in diesem Jahr, die Voraussetzungen für den Bau von Mini-Stromstationen und kleinen Stromerzeugungsanlagen zu schaffen. Die Regierung konzentriere sich zudem auf die Reparatur von beschädigten Energieanlagen und einen besseren Schutz insbesondere von Atomkraftwerken.

+++ 20:07 Verwaltung: Zivilisten durch Landminen getötet +++

In der südukrainischen Oblast Cherson sind nach Angaben der Regionalverwaltung zwei Menschen durch die Explosion von Landminen getötet worden. Die russische Armee habe die Minen in dem inzwischen befreiten Gebiet zurückgelassen, schreibt die Regionalverwaltung bei Telegram. Der Sprengstoff sei explodiert, als ein Auto mit Zivilisten in der Nähe des Ortes Mala Oleksandrivka über die Minen fuhr.





Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.