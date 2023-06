Aus Sicht des polnischen Premierministers Mateusz Morawiecki verdient die Ukraine einen schnellen Weg zur NATO-Mitgliedschaft. Das sagte der Pole in einem Interview mit der Canadian Broadcasting Corporation (CBC) und begründete seine Haltung damit, dass die Ukraine "im Interesse der NATO kämpft". Laut Morawiecki kämpft die Ukraine im Namen des Militärbündnisses, "in dem Sinne, dass sie sich gegen diese brutale russische Truppe verteidigt, die viele andere NATO-Staaten gefährden würde", obwohl sie noch kein NATO-Mitglied ist. Die Ukraine drängt auf einen klaren Weg zur NATO-Mitgliedschaft und auf Sicherheitsgarantien ihrer Verbündeten. Allerdings sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Mitte Mai, dass der Sieg der Ukraine über Russland der "Ausgangspunkt" sei, um die Gespräche über ihre NATO-Mitgliedschaft voranzutreiben.

+++ 08:34 London: Intensiver russischer Drohneneinsatz in Ukraine ohne Erfolg +++

Russland hat im Mai nach Einschätzung britischer Geheimdienste mehr als 300 Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen Ziele in der Ukraine geflogen. Das sei die bisher "intensivste Nutzung dieser Waffe" gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Russland versuche damit vermutlich, die Ukraine zum Einsatz wertvoller, moderner Flugabwehrraketen zu bringen. Doch das Ministerium betont: "Es ist unwahrscheinlich, dass Russland besonders erfolgreich war: Die Ukraine hat mindestens 90 Prozent der ankommenden Drohnen neutralisiert, hauptsächlich mit ihren älteren und billigeren Flugabwehrwaffen und mit elektronischen Störsendern." Das gelte auch für ein weiteres wahrscheinliches russisches Ziel: Angriffe auf die ukrainischen Streitkräfte weit hinter der Front. "Aufgrund seiner mangelhaften Zielerfassungsprozesse ist Russland jedoch nach wie vor sehr ineffizient, wenn es darum geht, solche dynamischen Ziele aus der Distanz zu treffen", heißt es weiter. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf.

+++ 08:16 Russischer Feldkommandeur widerspricht Erfolgsmeldung aus Moskau +++

Der russische Feldkommandeur Alexander Chodakowski widerspricht Moskauer Erfolgsmeldungen über das Scheitern einer ukrainischen Großoffensive im Donbass. Bisher werde der Feind "von Erfolg begleitet", schreibt Chodakowski auf seinem Telegram-Kanal. Seiner Darstellung nach handelt es sich bei den Angriffen westlich von Wuhledar um eine begrenzte taktische Operation der Ukrainer. Chodakowski leitete seit 2014 die Brigade "Wostok" der Separatisten im Donbass-Gebiet. Seine Einheiten wurden nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine in die russische Nationalgarde eingegliedert. Zunächst hätten die ukrainischen Truppen den Eindruck erweckt, den Druck auf den Frontabschnitt Welika Nowosilka zu verstärken, wo ihnen gestern bereits ein Durchbruch gelungen sei. Währenddessen sei ein Stoßtrupp fast unbemerkt weiter östlich bei der Ortschaft Nowodonezke vorgedrungen. "Traditionell den Funkverkehr störend, ist es dem Feind gelungen, uns in eine schwierige Lage zu bringen", schreibt Chodakowski. Die Lage sei im Fluss.

+++ 07:48 Ukrainisches Militär meldet Vormarsch bei Bachmut +++

Das ukrainische Militär ist nach eigenen Angaben in der Nähe von Bachmut weiter vorgerückt. Den Streitkräften sei es gelungen, eine russische Stellung in der Nähe der Stadt zu zerstören, teilt der Kommandeur der Bodentruppen, Olexandr Syrskji, auf Telegram mit. "Wir rücken weiter vor." Auf Angaben des russischen Verteidigungsministeriums, die eigenen Truppen hätten eine ukrainische Großoffensive im Süden von Donezk vereitelt, geht Syrskji nicht ein. Das zerstörte Bachmut liegt in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

+++ 07:22 USA: Ukraine wird "strategisch bedeutsames Territorium" zurückerobern +++

Die USA gehen davon aus, dass die mit Spannung erwartete ukrainische Gegenoffensive dazu führen werde, dass Kiew "strategisch bedeutsames Territorium" zurückerobert. Das sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, laut US-Sender CNN. "Wie genau, an welchen Orten, wird von den Entwicklungen vor Ort abhängen, wenn die Ukrainer diese Gegenoffensive starten", sagte Sullivan, "aber wir glauben, dass die Ukrainer bei dieser Gegenoffensive Erfolg haben werden."

+++ 06:51 Drohnen auf Autobahn südlich von Moskau gestürzt +++

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Kaluga, die südlich von Moskau liegt, sind zwei Drohnen auf die Autobahn M3 in der Nähe der Städte Zhizdra und Duminichi abgestürzt. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian". Es habe keine Detonation gegeben und die Standorte seien von Ermittlern abgesperrt worden, sagte Gouverneur Vladislav Shapsha dem Bericht zufolge.

+++ 06:13 Pistorius betont Bedeutung von Militärübung Air Defender +++

Eine Woche vor der großen Militärübung Air Defender 2023 betont Verteidigungsminister Boris Pistorius die Bedeutung des Luftwaffenmanövers für die Sicherheit Deutschlands und der Verbündeten. "Natürlich tun wir alles, um die Auswirkungen für die Bevölkerung und den zivilen Luftverkehr so gering wie möglich zu halten. Dafür stimmen wir uns seit Monaten ganz eng mit allen Beteiligten ab", sagte der SPD-Politiker am Rande einer Asienreise. An der Übung Air Defender nehmen vom 12. Juni bis zum 23. Juni unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten und Soldatinnen teil. Die NATO ist beteiligt. "Mit Air Defender 2023 als größter Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO stärken wir das Bündnis und die transatlantischen Beziehungen. Gemeinsam mit unseren Verbündeten zeigen wir, dass wir das Bündnisgebiet reaktionsschnell und schlagkräftig verteidigen können", sagte Pistorius, der heute die indonesische Hauptstadt Jakarta besucht.

+++ 05:45 "Nicht genug auf dem Schirm": Strack-Zimmermann begrüßt Air Defender +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hebt die Bedeutung der NATO-Großübung "Air Defender 23" hervor, die in diesem Monat überwiegend im Luftraum über Deutschland stattfindet. Es handele sich um eine "wichtige Übung, die sein muss, um sich auf Gefahrenszenarien vorzubereiten", sagt die FDP-Politikerin dem Portal "Web.de News". Angriffe auf Staatsgebiet würden heute in vielen Fällen aus der Luft stattfinden. Diese Gefahrenszenarien habe Deutschland "nicht mehr genug auf dem Schirm gehabt", sagt Strack-Zimmermann.

+++ 05:15 Abgrenzung von Trump: Nikki Haley steht zur Ukraine +++

Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley hat sich während einer Bürgerfragestunde des US-Senders CNN klar zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert. Bei der Unterstützung der Ukraine gehe es auch darum, die Freiheit zu verteidigen und der Tyrannei weltweit Einhalt zu gebieten, sagt sie bei dem Auftritt in Des Moines im Bundesstaat Iowa am Abend. Damit grenzt sich die 51 Jahre alte Republikanerin, die von 2017 bis 2018 US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen war, deutlich von ihrem stärksten parteiinternen Konkurrenten und früheren Chef Donald Trump ab. "Es geht um mehr als die Ukraine, in diesem Krieg geht es um Freiheit", sagt sie.

+++ 04:40 Resnikow hüllt sich in Schweigen +++

Die russische Armee will laut Verteidigungsministeriums in Moskau bereits am Sonntagmorgen eine "großangelegte Offensive" der ukrainischen Armee im Donbass zurückgedrängt haben. Eine Stellungnahme der ukrainischen Regierung dazu steht noch aus. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow veröffentlichte jedoch eine Nachricht auf Twitter, in der er den Song "Enjoy the Silence" von Depeche Mode zitiert.

+++ 03:23 Mehr als 100 Nawalny-Unterstützer festgenommen +++

Bei Protesten am Geburtstag des inhaftierten russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny sind mehr als 100 seiner Unterstützer festgenommen worden. Dem Bürgerrechtsportal OVD-Info zufolge wurden am Sonntag 109 Personen in 23 Städten in Gewahrsam genommen.

+++ 02:27 Energieanlage in Belgorod brennt +++

In der russischen Region Belgorod ist nach Angaben des Gouverneurs der Region eine Energieanlage bei einem Drohnenangriff in Brand geraten. "In der Region Belgorod steht eine der Energieanlagen in Flammen. Die vorläufige Brandursache war ein Sprengsatz, der von einer Drohne abgeworfen wurde", schreibt Wjatscheslaw Gladkow auf der Nachrichten-App Telegram. "Es gab keine Verletzten."

+++ 01:30 Prigoschin wirft russischer Armee Hinterhalt vor +++

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen die reguläre russische Armee. Soldaten hätten Mitte Mai eine Straße vermint, auf der seine Kämpfer aus der mittlerweile eroberten ostukrainischen Stadt Bachmut hätten herausfahren wollen, teilt Prigoschin am Abend auf Telegram mit. Er veröffentlicht auch ein Dokument, das ein Einsatzprotokoll von Mitte Mai darstellen soll und in dem zudem von Schusswechseln zwischen Wagner-Söldnern und Soldaten die Rede ist. Prigoschin postete außerdem ein Verhörvideo, nachdem seine Männer den Kommander der 72. Brigade, Roman Venevitin, festgenommen und geschlagen hatten. Der Offizier bezichtigte sich in der Videosequenz selbst, auf die Wagner-Einheiten geschossen zu haben. Überprüft werden können diese Anschuldigungen nicht.

+++ 00:45 Russisches Verteidigungsministerium: Große Militäroperation der Ukraine vereitelt +++

Russland vereitelt nach eigenen Angaben eine Großoffensive in der südukrainischen Region Donezk. Das teilt das russische Verteidigungsministerium laut der Agentur Tass mit. Die Ukraine habe die Offensive mit sechs Panzer- und zwei Panzerbataillonen eröffnet. Am Wochenende hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, die Ukraine sei bereit für ihre Gegenoffensive zur Rückeroberung von Russland besetzter Gebiete. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 00:10 Kiew: Russland umgeht Waffensanktionen +++

Russland umgeht nach Worten des ukrainischen Präsidenen Wolodymyr Selenskyj internationale Waffensanktionen. In einer Videobotschaft sagt Selenskyj, dass einige Länder und Unternehmen Russland dabei behilflich seien, Technologie mit dem Schwerpunkt Raketenproduktion zu erwerben. Russland gelinge es, mit einem Netzwerk an Lieferanten die Strafmaßnahmen zu umgehen. Die Ukraine wisse über alle russischen Bemühungen zur Umgehung der Sanktionen Bescheid. Kiew werde sicherstellen, dass es "keine Produkte der freien Welt in russischen Raketen gibt". Im April hatte ein hochrangiger Berater Selenskyjs gesagt, dass die ukrainischen Streitkräfte eine zunehmende Zahl von chinesischen Bauteilen in russischen Waffen gefunden hätten, die in der Ukraine verwendet würden.

+++ 23:32 Datenpanne: Kreml plant wohl Razzien bei Wehrpflichtigen +++

Russlands Militär hat Recherchen von Investigativjournalisten zufolge versehentlich einen Text über Probleme bei der Mobilmachung für den Krieg gegen die Ukraine veröffentlicht - und kurz darauf wieder gelöscht. Das bekannte russische Portal "The Insider" veröffentlicht den Link zu einem Eintrag im Web-Archiv, wo der Text noch einsehbar ist. Geplant seien noch in diesem Jahr Razzien bei Wehrpflichtigen, heißt es. Laut "Insider" haben Militärregistrierungs- und Einberufungsämter bereits eine Datenbank mit 31,6 Millionen Menschen erstellt, 2,9 Millionen davon seien im wehrfähigen Alter. Darüber hinaus erheben die Behörden demnach aktuelle Mobiltelefonnummern und E-Mail-Adressen der Wehrpflichtigen.

+++ 22:56 Selenskyj: Bislang 485 Kinder im Krieg getötet +++

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens 485 Kinder getötet worden. Es handele sich dabei ausschließlich um Opfer, deren Daten offiziell erfasst worden seien, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. In Wirklichkeit liege die Zahl deutlich höher. Selenskyj verweist zudem auf die mehr als 19.500 ukrainische Kinder, die aus besetzten Gebieten nach Russland deportiert worden seien. Bislang sei es erst in rund 370 Fällen gelungen, die "kleinen Ukrainer" zurückzuholen, sagt der Staatschef.

+++ 22:12 Medien: Auch Polen an Kämpfen in Region Belgorod beteiligt +++

An den Kämpfen in der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach polnischen Medienberichten auch Polen beteiligt. Dabei handele sich um Söldner, die unter dem Namen "Polnisches Freiwilligenkorps" auf der Seite der ukrainischen Armee kämpften, berichten die Online-Nachrichtenportale "Polsatnews.pl" und "Wprost.pl". Sie berufen sich auf eigene Mitteilungen der Gruppe im Messaging-Dienst Telegram und ein Video, das Soldaten auf dem Weg in Richtung Belgorod zeigen soll. Nach Informationen von "Polsat" soll das "Polnische Freiwilligenkorps" im Februar gegründet worden sein. Anfangs habe es als nur aus Polen bestehende eigenständige Einheit an der Seite der ukrainischen Armee gekämpft. Inzwischen agiere die Truppe auch gemeinsam mit einem "Russischen Freiwilligenkorps". Wie viele Polen beteiligt sein sollen, geht aus den Berichten nicht hervor.

