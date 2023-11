Die radikalislamische Hamas soll versucht haben, zusammen mit anderen Verwundeten, Ausländern und Doppelstaatlern eigene Mitglieder aus dem Gazastreifen zu bringen. Das berichtet die israelische Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Beamten. Der hochrangige Beamte sagte demnach, die Hamas habe Ägypten und den USA eine Liste der Schwerverwundeten übermittelt, die sie evakuieren wollte. US-amerikanische und ägyptische Beamte stellten dabei fest, dass es sich bei einem Drittel der Namen um Hamas-Terroristen handelte.

+++ 08:15 Israels Armee meldet Tötung Dutzender Terroristen in Gaza +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem weiteren Bodeneinsatz gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen "Dutzende Terroristen" getötet. Es habe am Vortag zahlreiche Versuche gegeben, die israelischen Truppen aus Tunnelschächten und militärischen Einrichtungen im nördlichen Gazastreifen anzugreifen, teilt die Armee am Morgen mit. Die Soldaten hätten Terroristen getötet, Waffen der Hamas gefunden und Tunnelschächte freigelegt, die für Terrorzwecke genutzt würden.

+++ 07:41 Wagner liefert offenbar russisches Luftabwehrsystem an Hisbollah +++

Medienberichten zufolge soll die Wagner-Gruppe in Syrien ein russisches Luftabwehrsystem an die Hisbollah weitergeben. Laut einem CNN-Bericht liegen den USA Informationen vor, wonach Syriens Machthaber Baschar al-Assad zugestimmt hat, der proiranischen Schiitenmiliz im Libanon ein Raketenabwehrsystem zur Verfügung zu stellen, das Syrien von Russland erhalten hatte. Auch das "Wall Street Journal" berichtete darüber.

+++ 07:14 Selenskyi-Besuch in Israel wird vorbereitet +++

Israel und die Ukraine arbeiten an Plänen für einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Israel im Laufe der nächsten Woche. Das berichtet die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf israelische und ukrainische Beamte. Der geplante Besuch werde von den USA unterstützt, um eine "Einheitsfront proamerikanischer Demokratien im Kampf gegen die russisch-iranische Achse" zu zeigen, heißt es.

+++ 06:30 Iranisch unterstützte Milizen bekennen sich zu Anschlägen in Israel +++

Der sogenannte Islamische Widerstand im Irak - eine Koalition von iranisch unterstützten irakischen Milizen - bekennt sich zu zwei Anschlägen in Israel am 3. Oktober - und damit zum ersten Mal zu Angriffen außerhalb des Iraks und Syriens. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Die Gruppe hatte sich bereits zu Attacken auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien bekannt. Auch für einen Drohnenangriff am Freitag auf US-Militär im Irak übernehmen die Milizen demnach die Verantwortung.

+++ 05:47 USA: Für Freilassung der Geiseln wäre "konsequente Feuerpause" erforderlich +++

Nach Angaben Washingtons wäre für eine Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln eine "sehr konsequente Pause" der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas erforderlich. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagt vor Journalisten, derzeit würden "ernsthafte Gespräche" über das Thema geführt und betonte gleichzeitig, dass es bisher keine Vereinbarung für eine solche Pause gebe. Er hoffe, bald gute Nachrichten verkünden zu können, fuhr der Beamte fort, der nicht namentlich genannt werden wollte - "aber leider können wir das nicht garantieren", ergänzte er. Niemand kenne die genaue Zahl der verschleppten Geiseln, es seien jedoch "weit über 100, vielleicht über 200". Um so viele Menschen zu befreien, werde eine konsequente Feuerpause erforderlich sein, betonte er.

+++ 04:59 Insider: USA bemühen sich intensiv um Freilassung der Geiseln +++

US-Beamte bemühen sich laut einem Insider intensiv um die Freilassung der von den Hamas-Kämpfern im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Es gebe ein "indirektes Engagement", einen Weg zu finden, die Geiseln freizubekommen, sagt ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration unter der Bedingung der Anonymität gegenüber Reportern. Aber die Arbeit sei extrem schwierig. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass alle Geiseln aller Nationalitäten aus dem Gazastreifen herauskommen. Es ist also ein aktiver Prozess im Gange, bei dem mehrere Wege beschritten werden, einschließlich eines indirekten Engagements."

+++ 03:19 Bericht: USA erwarten Intensivierung von Israels Bodenoperation +++

Die US-Regierung rechnet einem Medienbericht zufolge in den nächsten Tagen mit einer neuen Phase in Israels Feldzug gegen die Islamisten der Hamas im Gazastreifen. Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten in Washington, die Regierung von US-Präsident Joe Biden rechne mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einem stärkeren "taktischen Fokus auf die Bodenkampagne". Dabei dürfte es dem zitierten Beamten zufolge darum gehen, das riesige Netz unterirdischer Tunnelkomplexe zu räumen, von denen aus die Hamas operiere. Da weiterhin humanitäre Hilfe in den Gazastreifen fließe, erwarte die US-Regierung in Bezug auf die bisher massiven Luftangriffe der Israelis "eine Verringerung dessen, was wir gesehen haben", heißt es weiter in dem Bericht. Seit den großangelegten Terrorangriffen der im Gazastreifen herrschenden Hamas Anfang Oktober hat Israel eigenen Angaben zufolge mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Inzwischen rücken dort auch Bodentruppen gegen Hamas-Terroristen und militärische Ziele vor.

+++ 02:48 Israel meldet Abwehr von Terroristen aus Libanon +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Terroristen aus dem Libanon abgewehrt. Wie die Armee auf Telegram bekanntgibt, habe eine "Terrorzelle" am Vortag versucht, Panzerabwehrraketen auf das Gebiet des Kibbuz Yiftah im Norden Israels abzuschießen. Ein Panzer der israelischen Armee habe die Terrorzelle getroffen. Zudem habe sich ein Terrorist aus dem Libanon dem Grenzgebiet in der Nähe der Gemeinde Schelomi genähert und sei von einem israelischen Kampfflugzeug getötet worden.

+++ 00:59 Jordanien: Blinken trifft arabische Außenminister zu Gaza-Gesprächen +++

Am Samstag wird sich US-Außenminister Antony Blinken jordanischen Angaben zufolge mit Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Ländern der Region für ein Gespräch über den Gaza-Krieg treffen. Jordanien wolle sich zunächst mit mehreren arabischen Staaten abstimmen, um "den israelischen Krieg gegen Gaza und die dadurch verursachte humanitäre Katastrophe zu beenden", wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf einen Sprecher des jordanischen Außenministeriums meldet. Danach kommen die Außenminister den Angaben nach in Jordaniens Hauptstadt Amman mit Blinken zusammen, um ihre Position zu bekräftigen. Auch die Außenminister aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie ein Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) seien bei den Gesprächen dabei. Die säkulare Fatah-Fraktion innerhalb der PLO ist ein erbitterter Rivale der Hamas.

+++ 00:01 "SS-Runen" und Israel in Mülltonne: Festnahmen bei Demo in Frankfurt +++

Bei einer propalästinensischen Kundgebung mit anschließender Demonstration sind in Frankfurt/Main neun Menschen festgenommen worden. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen und des Verdachts der Gewaltdarstellung eingeleitet, wie die Polizei mitteilt. An der Demonstration unter dem Motto "Waffenruhe in Gaza" in der Frankfurter Innenstadt hätten bis zu 850 Menschen teilgenommen. Die Polizei stellte eigenen Angaben zufolge ein Schild mit "SS-Runen" sicher und nahm dessen Trägerin fest. Eine andere Frau habe ein Plakat in die Höhe gehalten, auf dem die Flagge des Staates Israel in einer Mülltonne abgebildet war - und die Aufschrift "Keep the World clean". Das Schild wurde ebenfalls sichergestellt und die Frau muss sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten, heißt es von der Polizei.

+++ 23:11 Israel empfiehlt Bürgern, Auslandsreisen zu überdenken +++

Israel empfiehlt seinen Bürgern angesichts des weltweit zunehmenden Antisemitismus Reisen ins Ausland zu überdenken. Aufgrund des Ausmaßes gewalttätiger Vorfälle gegen Israelis und Juden sollten Israelis "die Notwendigkeit von Auslandsreisen neu bewerten", mahnten das israelische Außenministerium sowie der Nationale Sicherheitsrat. Israelischen Bürgern im Ausland rieten sie, keine israelischen und jüdischen Symbole zur Schau zur stellen. Soldaten und andere Sicherheitskräfte sollen demnach nicht mit Fremden über ihre Tätigkeit sprechen. Weiter mahnten die Behörden, Reisen in arabische Länder und Länder des Nahen Ostens, in den Nordkaukasus und in an den Iran grenzende Staaten zu verschieben.

+++ 21:30 Israel: Hamas-Rakete beschädigt Kindergartengelände +++

Eine von der Hamas aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete ist auf dem Gelände eines Kindergartens in Sderot eingeschlagen, teilt ein Sprecher der südisraelischen Stadt laut Berichten der "Jerusalem Post" mit. Es wurden keine Verletzten gemeldet, aber das Gebäude sei beschädigt worden. In vielen israelischen Städten nahe der Grenze zum Gazastreifen ertönten Sirenen, berichtet die Zeitung.

+++ 20:56 Scholz telefoniert mit irakischem Ministerpräsidenten +++

Bundeskanzler Scholz hat nach einem Telefonat mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Shia al-Sudani eine gemeinsame Haltung betont. Beide Länder haben demnach bekräftigt, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas nicht ausweiten darf, schreibt Scholz auf X. "Kein regionaler Akteur sollte die Gelegenheit nutzen, destabilisierend in den Konflikt einzugreifen", so Scholz.

+++ 20:26 Tausende bei pro-palästinensischem Protest in Essen +++

Rund 3000 Menschen protestieren laut Polizei im nordrhein-westfälischen Essen gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen. Angemeldet worden sei die pro-palästinensische Demonstration von einer Privatperson. Die Demonstration sei "sehr laut und sehr emotional, aber friedlich" verlaufen, sagt ein Polizeisprecher. Es seien keine Straftaten festgestellt worden. Die Polizei hatte eine Reihe von Auflagen erlassen und angekündigt, bei einem unfriedlichen Verlauf konsequent einzuschreiten. Die Demonstration wurde von einem starken Polizeiaufgebot begleitet.

