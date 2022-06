Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die weitere volle Unterstützung in ihrem Kampf gegen Russlands Angriff zugesichert. "Es ist wichtig, wenn jetzt die Regierungschefs der drei großen Länder, die schon bei der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dabei waren, nach Kiew fahren und in dieser ganz besonderen Situation des Krieges ihre Unterstützung für die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zeigen", sagte der SPD-Politiker, der am Morgen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der ukrainischen Hauptstadt eintraf.

+++ 08:52 Lambrecht: Ausbildung an Haubitzen "fast abgeschlossen" +++

Die für die Ukraine bestimmten schweren Artilleriegeschütze aus Deutschland können nach Aussage von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht demnächst dorthin gebracht werden. "Die Ausbildung ist fast abgeschlossen. Und jetzt können die ukrainischen Soldaten, die daran ausgebildet wurden, mit den Panzer-Haubitzen dann auch in die Ukraine verlegt werden", sagte die SPD-Politikerin im ZDF-"Morgenmagazin".

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

+++ 08:39 Gouverneur von Sumy meldet vier Tote nach Raketenbeschuss +++

In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs Dmytro Schywyzkii in der Nacht vier Menschen durch russischen Raketenbeschuss getötet worden. Sechs weitere Personen seien verletzt worden. Auch der Bezirk Dobropillia an der Grenze zu Russland sei beschossen worden.

+++ 08:29 Scholz, Macron und Draghi mit Sonderzug in Kiew eingetroffen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind am Morgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort wollen sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land sprechen und über den Wunsch der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten.

+++ 08:20 Melnyk erwartet von Scholz Gastgeschenke +++

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk fordert Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auf, beim heutigen Besuch in Kiew weiterreichende Waffenlieferungen zuzusagen. Man erwarte in Kiew in erster Linie, dass Scholz endlich grünes Licht für die erbetenen 88 Leopard-1-Kampfpanzer und 100 Marder-Schützenpanzer gebe, die der Konzern Rheinmetall sofort liefern könne, sagt Melnyk der "Rheinischen Post". Zudem müsse Scholz schwere Waffen aus den Beständen der Bundeswehr freigeben.

+++ 08:04 Élysée-Palast bestätigt: Der Präsident ist auf dem Weg nach Kiew +++

Das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bestätigt, dass Macron auf dem Weg nach Kiew ist.

+++ 07:48 Russland soll Neudefinition von Konfliktdiamanten verhindert haben +++

Russland hat laut "Guardian" verhindert, dass bei einem internationalen Konfliktdiamanten-Treffen über die Finanzierung seiner Kriege durch Diamanten diskutiert wird. Das geht aus Briefen hervor, in denen unter anderem die Ukraine, die EU und die USA anregten, auf der Tagung Ende Juni darüber zu entscheiden, ob die Definition von Konfliktdiamanten ausgeweitet werden soll. Der Tagesordnungspunkt wurde demnach auf Druck Russlands wieder gestrichen.

Bisher gelten nur Edelsteine als Konfliktdiamanten, die zur Finanzierung von Rebellen verwendet werden – staatliche Akteure sind ausgeschlossen. Gegen die russische Alrosa wurden von einigen Ländern bereits Sanktionen verhängt. Der weltweit größte Produzent von Rohdiamanten befindet sich teilweise in Staatsbesitz und kam im vergangenen Jahr für rund 30 Prozent der weltweiten Produktion auf.

+++ 07:24 Gazprom soll Gaslieferungen nach Österreich und Italien drosseln +++

Der österreichische Energieunternehmen OMV soll weniger Gas aus Russland bekommen. Der russische Gaskonzern Gazprom habe OMV über Kürzungen informiert, teilte die Tageszeitung "Vedomosti" unter Berufung auf einen OMV-Sprecher mit. Der Umfang der Kürzung blieb aber unklar. "Diese Kürzung kann von der OMV vollständig kompensiert werden", sagte der Sprecher. Auch die italienische Eni ist nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA von Kürzungen um rund 15 Prozent betroffen. Gazprom hatte zweimal in kurzer Zeit angekündigt, die durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 gelieferten Erdgasmengen zu reduzieren. Beide Male begründete der russische Staatskonzern den Schritt mit fälligen Reparaturarbeiten.

+++ 07:03 Moskau will Verhandlungen über Atomwaffenabkommen +++

Russland und die USA müssen über die Verlängerung des START-Abkommens zur Reduzierung der Atomwaffen diskutieren, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur RIA. Die Angelegenheit sei wichtig für die globale Sicherheit und Russlands Militäroperation in der Ukraine sei kein Grund, die Diskussion darüber zu vermeiden, fügte Peskow hinzu. Auf die Frage nach der Möglichkeit eines Atomkriegs antwortete Peskow: "Ich glaube, dass die Medien heute professionell genug sein sollten, solche Fragen nicht zu stellen, und diejenigen, die interviewt werden, sollten klug genug sein, solche Fragen nicht zu beantworten."

+++ 06:38 Korrespondent berichtet aus Scholz' Zug nach Kiew +++

Ein Korrespondent der italienischen Zeitung "la Repubblica" berichtet offenbar direkt aus dem Sonderzug, mit dem Staatschefs Italiens, Frankreichs und Deutschlands nach Kiew fahren - Tommaso Ciriaco beschreibt eine Szene um kurz nach Mitternacht: Der Zug fährt von der polnischen Grenze in Richtung der ukrainischen Hauptstadt, Macron, Draghi und Scholz sitzen in der Kabine des Franzosen beisammen. Schwere Vorhänge an den Wänden. Macron im weißen Hemd, Draghi im "Klimaanlagenpullover", Scholz im "aus der Mode gekommenen Kurzarmhemd". Mindestens eineinhalb Stunden hätten die drei gesprochen, schreibt Ciriaco. Am Morgen käme der Zug an. "Nächster Halt, Kiew."

+++ 06:12 Oberkommandierender: "Erbitterter Kampf um Luhansk geht weiter +++

"Der erbitterte Kampf um das Gebiet Luhansk geht weiter", teilte der ukrainische Oberkommandierende Walerij Saluschnyj mit. Die russischen Truppen griffen dort aus neun Richtungen zugleich an, schrieb er auf Facebook. "Um unsere Truppen zu vertreiben, setzt der Feind Flugzeuge, Mehrfach-Raketenwerfer und Artillerie ein", schrieb er über die Kämpfe im Osten. Der Schlüssel der ukrainischen Verteidigungsoperation sei die seit Tagen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk.

+++ 05:21 Bund prüft Flüssiggas-Schiff für Lubmin +++

Die Bundesnetzagentur spricht sich für ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal in Mecklenburg-Vorpommern aus. "Ein schwimmender Terminal vor Lubmin wird geprüft, hierzu laufen derzeit klärende Gespräche. Die Hinterland-Anbindung an das Pipeline-System wäre wegen Nord Stream jedenfalls da", sagt Netzagentur-Chef Klaus Müller der "Rheinischen Post". Derzeit werde geprüft, nicht nur die Nordsee, sondern auch die Ostsee einzubeziehen, um ausreichend Gas von der Küste nach Süddeutschland bringen zu können.

+++ 04:55 Ukraine-Krieg hebt Zahl der Vertriebenen erstmals über 100 Millionen +++

Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Ernährungskrise wird laut einem Bericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen(UNHCR) die weltweite Vertreibung weiter verschärfen. Weltweit sind nach UN-Angaben erstmals mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. "Es ist klar, dass die Auswirkungen ziemlich verheerend sein werden, wenn nicht schnell eine Lösung gefunden wird", erklärt UNHCR-Leiter Filippo Grandi. Schon jetzt seien immer mehr Menschen aufgrund von Preissteigerungen und gewalttätigen Aufständen in der afrikanischen Sahelzone auf der Flucht. Er kritisiert, dass der Ukraine ein Übermaß an Mitteln gewährt werde, während andere Programme zur Unterstützung der Vertriebenen unterfinanziert seien.

+++ 03:58 Strack-Zimmermann: "Müssen jetzt und in Zukunft auch schwere Waffen liefern" +++

Die FDP-Sicherheitspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, der Grüne Anton Hofreiter, sprechen sich für die weitere Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus. "Wir müssen bereit sein, jetzt und in Zukunft auch schwere Waffen zu liefern und sollten uns bereits heute damit beschäftigen, was militärisch in den kommenden Monaten geschehen könnte. Jeder Tag zählt", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Eine klare Unterstützung des EU-Kandidatenstatus wäre wünschenswert. Wenn dies von Deutschland, Frankreich und Italien gemeinsam artikuliert wird, wäre das ein starkes Signal", sagt Hofreiter dem RND mit Blick auf die geplante Kiew-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und des italienischen Regierungschefs Mario Draghi. "Angesichts des brutalen Vorgehens Russlands benötigt die Ukraine außerdem weitere militärische Unterstützung. Auch dafür sollte es möglichst konkrete Zusagen geben", so Hofreiter.

+++ 02:52 Selenskyj sieht außenpolitische Erfolge der Ukraine +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Fortschritte bei der internationalen Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land. In seiner neuesten Videobotschaft listet er alle internationalen Kontakte für den Tag auf: Telefonate mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Boris Johnson, ein Treffen mit den Regierungschefs aus Albanien und Montenegro, Edi Rama und Dritan Abazovic. "Bei allen internationalen Kontakten höre ich Bewunderung für die Taten unserer Verteidiger", sagt der Präsident Aber Russland wäre nicht Russland, wenn es diesen außenpolitischen Erfolgen der Ukraine ruhig zusehen würde, sagte Selenskyj. Er verwies auf die Kürzung von Gaslieferungen in die EU durch Moskau und auf Raketenangriffe vom Mittwoch in den Gebieten Mykolajiw und Charkiw.

+++ 00:16 Bericht: 4,3 Milliarden Dollar Schaden im ukrainischen Agrarsektor +++

Die Landwirtschaft der Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg nach Kiewer Berechnungen bislang Schäden von 4,3 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) erlitten. Große Flächen seien beschädigt worden oder durch Minen verseucht, heißt es in einem Bericht von Forschern im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums. So habe Ernte im Wert von 1,43 Milliarden US-Dollar nicht eingebracht werden können. Die Kosten für die notwendige Erfassung und Räumung von Minen werden auf 436 Millionen US-Dollar geschätzt. Außerdem sei landwirtschaftliche Technik für 926 Millionen US-Dollar zerstört worden. In den von Russland besetzten Gebieten im Süden der Ukraine seien Bewässerungssysteme im Wert von 225 Millionen US-Dollar zu Schaden gekommen. Der Schaden an Getreidesilos wurde auf 272 Millionen Euro taxiert. Zudem habe Russland Getreide im Wert von 613 Millionen US-Dollar aus den besetzten Gebieten abtransportiert. Die Verluste in der Tierproduktion werden mit 136 Millionen US-Dollar angesetzt.

+++ 00:24 Habeck ruft nach erneuter Gas-Drosselung zum Energiesparen auf +++

Nach der Drosselung von Gasliefermengen durch den russischen Gazprom-Konzern ruft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erneut zum Energiesparen auf. "Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation", sagt der Grünen-Politiker in einem Video auf Twitter. Die Situation sei ernst, sie gefährde die Versorgungssicherheit in Deutschland aber nicht. "Wir müssen wachsam sein", mahnt Habeck. Es sei tückisch, den Krieg in der Ukraine zu vergessen und davon auszugehen, dass alles so weitergehen kann. "Wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Vor allem dürfen wir uns nicht spalten lassen. Denn das ist das, was Putin vorhat."

+++ 23:11 Deutsche sehen Verantwortung für Krieg seltener bei Russland als Finnen oder Briten +++

In Deutschland macht ein kleinerer Teil der Bevölkerung Russland für den Angriffskrieg in der Ukraine verantwortlich als in anderen europäischen Ländern. Zu diesem Ergebnis kommt repräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR). Demnach sehen rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland die Verantwortung hauptsächlich bei Russland. In Finnland sind es dagegen 90 Prozent, in Großbritannien, Polen und Schweden jeweils 83 Prozent.

+++ 22:25 USA tadeln Chinas Parteinahme für Putin +++

Die USA haben China für die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland kritisiert. "China behauptet von sich, neutral zu sein, aber sein Verhalten macht klar, dass es immer noch in enge Verbindungen mit Russland investiert", erklärt ein Sprecher des US-Außenministeriums. "Nationen, die sich auf die Seite von Russlands Präsident Wladimir Putin stellen, werden sich unweigerlich auf der falschen Seite der Geschichte wiederfinden." Mehr als drei Monate seit Russlands Invasion "steht China immer noch an der Seite Russlands", erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums weiter. "Es verbreitet immer noch weltweit Russlands Propaganda. Es schützt immer noch Russland in internationalen Organisationen und entzieht sich seiner Verantwortung als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Und es leugnet immer noch die russischen Gräueltaten in der Ukraine, indem es andeutet, sie seien inszeniert worden."

+++ 22:03 Selenskyj kommt zum NATO- und G7-Gipfel +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einladungen zu den Gipfeln von G7 und NATO angenommen. Das schreibt Selenskyj auf Twitter. Die Gruppe sieben führender Industrienationen (G7) wird Ende Juni in Bayern tagen, die NATO direkt danach in Madrid. Zur Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen habe Bundeskanzler Olaf Scholz ihn eingeladen. Die Einladung zur NATO komme von Generalsekretär Jens Stoltenberg. Selenskyj äußert sich nicht, ob er seine Hauptstadt Kiew verlassen werde oder wie zu anderen Konferenzen per Video-Link zugeschaltet werde.

+++ 21:34 Mehr als Stolperdraht: Lettlands Präsident lobt NATO-Ostflanken-Schutz +++

Lettlands Staatspräsident Egils Levits würdigt den Schutz der NATO-Ostflanke durch das von Kanada geführte NATO-Bataillon in seinem Land. "Dies ist nicht nur eine Trainingsmission, sondern operative Abschreckung", sagt Levits bei einer Zeremonie anlässlich des fünfjährigen Bestehens des multinationalen Gefechtsverbands auf dem lettischen Militärstützpunkt Adazi. Die NATO-Einheit demonstriere die Entschlossenheit der Alliierten, jedes einzelne Mitglied des Bündnisses zu verteidigen. Angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine drängt Levits aber auf eine weitere Stärkung der NATO-Ostflanke. Die bisherige NATO-Stolperdrahtlogik zur Verteidigung des Baltikums reiche nicht mehr aus.





Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.