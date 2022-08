In seinem täglichen Bericht zur Lage in der Ukraine, geht das britische Verteidigungsministerium davon aus, dass die Zugverbindung zwischen der Halbinsel Krim und der Region Cherson durch die russischen Truppen wahrscheinlich nicht in Betrieb gehalten werden kann. Die Ukraine beschießt nach eigenen Angaben vor einigen Tagen erfolgreich einen Zug der russischen Armee mit Nachschub für die Truppen in der schwer umkämpften südukrainischen Region und zerstört dabei angeblich viel Munition. Auch wenn Russland die Zugstrecke mit großer Wahrscheinlichkeit reparieren wird, bleibt sie laut den Experten stets verwundbar.

+++ 08:47 Deutschland exportiert wieder mehr Waren nach Russland +++

Im Juni nimmt der Warenaustausch Deutschlands mit Russland wieder zu. Im Vergleich zum Mai legen die deutschen Exporte laut vorläufigen Zahlen um 14,5 Prozent zu, die Importe steigen um 4,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Das Handelsvolumen ist dennoch bedeutend geringer als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine: Im Vergleich zum Juni 2021 sinken die Exporte nach Russland um 40,3 Prozent.

+++ 08:33 Lawrow trifft Junta in Myanmar - Gespräche über Verteidigungspolitik +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow trifft zu Gesprächen mit der Militärjunta in Myanmar ein. Nach Angaben Moskaus ist bei Lawrows "Arbeitsbesuch" in der Hauptstadt Naypyidaw ein Treffen mit seinem Amtskollegen und der "Führung Myanmars" vorgesehen. Anschließend will Lawrow zum Treffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN nach Kambodscha weiterreisen. Den Angaben des russischen Außenministeriums zufolge soll es bei den Gesprächen auch um eine Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit gehen. Russland und China wird vorgeworfen, die Junta in Myanmar mit Waffen zu beliefern, die diese gegen die Zivilbevölkerung einsetzt.

+++ 08:20 Strack-Zimmermann fordert langfristige Perspektive für Waffenlieferungen an Ukraine +++

Kurz vor der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses fordert dessen Vorsitzende, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eine Perspektive für längerfristige Waffenlieferungen an die Ukraine. "Wir müssen uns heute damit beschäftigen, wie wir die Ukraine auch im Herbst unterstützen können", so Strack-Zimmermann in der Sendung "Frühstart" bei RTL/ntv. Man müsse sich mit der Situation im September oder Oktober beschäftigen, denn der Krieg werde noch deutlich länger andauern. Die FDP-Politikerin erneuerte ihre Kritik, der "Flaschenhals" bei Waffenlieferungen liege im Kanzleramt. Strack-Zimmermann erkannte allerdings an, in den letzten Wochen sei eine Menge passiert.

+++ 08:11 Ukraine schätzt Schäden durch Krieg auf 108 Milliarden US-Dollar +++

Die School of Economics in Kiew geht davon aus, dass der wirtschaftliche Schaden, der der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion entstanden ist, mittlerweile rund 108 Milliarden US-Dollar beträgt. Es wird angenommen, dass etwa 185 Milliarden US-Dollar nötig sind, um den Schaden zu reparieren.

+++ 07:53 Russland schickt offenbar weitere Pontonbrücken in die Ukraine +++

Ein Video aus Rostow am Don soll zeigen, wie Russland weitere technische Ausrüstung und Pontonbrücken für den Transport in die Ukraine vorbereiten soll. Nachdem die Ukraine in der Region Cherson erfolgreich diverse Brücken über den Dnjepr beschädigt, versucht die russische Armee seit geraumer Zeit über Pontonbrücken den Nachschub seiner Truppen zu sichern. Zudem sollen Truppen und Kriegsmaterial aus dem Donbass in die südukrainische Region Cherson gebracht werden. Um größere Umwege zu vermeiden, sind intakte Flussübergänge wichtig.

+++ 07:32 US-Thinktank: Iran könnte Russland Drohnen geliefert haben +++

Das "Institute for the Study of War" berichtet, dass möglicherweise der Iran Drohnen an Russland liefert. Einer inoffiziellen iranischen Quelle zufolge sollen Drohnen, Piloten und Techniker geschickt worden sein. Diese Angaben sind jedoch unbestätigt.

+++ 07:10 UNHCR unterstützt ukrainische Binnenflüchtlinge mit Geld +++

Laut dem Gouverneur der Region Odessa, Maksym Marchenko, wird eine Vereinbarung mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) getroffen, Binnenflüchtlingen in Odessa zu helfen. Es geht dabei vor allem um Geld für Wohnungsreparaturen. Demnach sollen Anspruchsberechtigte drei Monate lang 2200 Hrywnja (59 US-Dollar) erhalten. Im Gebiet Odessa sollen sich offiziellen Angaben zufolge derzeit mindestens 93.000 Binnenflüchtlinge aufhalten.

+++ 06:48 Zustand zu schlecht - Spanien schickt Ukraine wohl keine "Leopard"-Panzer +++

Spanien wird der Ukraine keine "Leopard"-Panzer schicken, berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Demnach soll die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles der Zeitung "El Mundo" mitteilen, dass der technische Zustand der Fahrzeuge zu schlecht sei, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

+++ 06:26 Ex-Kanzler Schröder gibt Siemens schuld für Fehlen der Gasturbine +++

Altkanzler Gerhard Schröder macht im Streit über ausbleibende Erdgas-Lieferungen aus Russland Siemens für das Fehlen einer Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 verantwortlich. "Die Turbinen, die man braucht, um das Gas überhaupt in die Pipeline zu bringen, kommen von Siemens und müssen regelmäßig gewartet werden", sagt er dem Magazin "Stern" und den Sendern RTL/ntv in einem Interview. "Aber Siemens hat die gerade viel debattierte Turbine aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht. Warum sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht." Dass gegenwärtig nur ein Fünftel der normalen Gasmenge durch die Pipeline fließen - pro Tag 30 Millionen Kubikmeter - sei technisch bedingt, erklärt Schröder weiter. "Es wären schon 60 Millionen, also doppelt so viel, wenn nur Turbine Nummer 2 verfügbar wäre. Das liegt in der Verantwortung von Siemens, wenn ich das richtig sehe." Der Industrie-Konzern weist wiederholt die russische Darstellung zurück, für Verzögerungen verantwortlich zu sein.

+++ 06:03 Spendenplattform sammelt 20 Millionen US-Dollar für Drohnen +++

Die Plattform United24 sammelt nach eigenen Angaben 755 Millionen Hrywnja (umgerechnet rund 20,3 Millionen US-Dollar an Spenden für den Kauf und die Reparatur von Drohnen. Weiter heißt es, dass die meisten Spenden aus den USA, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Australien und Israel eingetroffen seien.

+++ 05:27 Städtetag für staatliche Zuschüsse bei Gasumlage +++

Der Deutsche Städtetag plädiert bei der geplanten Gasumlage für staatliche Hilfen für überforderte Haushalte. "Der Bund sollte die Umlage durch staatliche Zuschüsse verringern, wenn die Preise am Markt noch weiter steigen und damit eine zu große Belastung der Verbraucher und der Wirtschaft droht", sagt Städtetags-Präsident Markus Lewe. Die staatliche Gas-Umlage soll im Oktober für Firmen und Privathaushalte eingeführt werden und Gasversorgern zugute kommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende Gasmengen aus Russland kaufen müssen. "In der aktuellen Energiekrise ist es richtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher an der Vorsorge für eine sichere Energieversorgung beteiligt werden. Aber die Gasumlage darf die Menschen finanziell nicht überfordern", sagt Lewe nach einer Sondersitzung des Städtetags-Präsidiums.

+++ 04:05 Lawrow reist nach Myanmar +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird laut der Nachrichtenagentur Tass heute in Myanmar erwartet. Lawrow werde Gespräche mit Myanmars Außenminister Wunna Maung Lwin führen und den Militärchef Min Aung Hlaing in der Hauptstadt Naypyitaw treffen, berichtet Tass unter Berufung auf ein Briefing der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova. Handelsfragen, wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Verteidigung, Sicherheit und humanitäre Beziehungen stünden im Zentrum der Gespräche. Lawrow ist einer der hochrangigsten Besucher in dem südostasiatischen Land seit der Machtergreifung der Junta durch einen Putsch im vergangenen Jahr.

+++ 03:25 IAEA spricht von "sehr angespannter Lage" am besetzten Atomkraftwerk Saporischschja +++

Die Situation am von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) "sehr angespannt". "Alle Sicherheitsprinzipien wurden auf die eine oder andere Art verletzt", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi am UN-Sitz in New York. "Wir können nicht erlauben, dass es so weiter geht." Das Kraftwerk in Saporischschja ist das größte AKW in Europa. Es ist seit Anfang März von russischen Truppen besetzt, die es wenige Tage nach Beginn ihrer Invasion der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Die IAEA bemüht sich seitdem, Experten nach Saporischschja zu entsenden, bisher ohne Erfolg. Die Ukraine wehrt sich gegen eine IAEA-Mission, weil diese nach Meinung Kiews die Anerkennung der russischen Besatzung bedeuten würde.

+++ 02:33 Russland: Atomkrieg ist nicht zu gewinnen +++

Bei der UN-Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NVV) in New York betont Russland, dass sich die die Atommächte "zurückhaltend und verantwortungsvoll verhalten" sollten. "Die Russische Föderation ist fest davon überzeugt, dass ein Atomkrieg nicht zu gewinnen ist. Und er darf niemals gekämpft werden", sagt der stellvertretende Leiter der Abteilung für Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums, Igor Wischnewetski. Zugleich erklärt er, sei in der Ukraine einer Militärkampagne "mit einem Abgleiten in eine direkte bewaffnete Konfrontation zwischen Atommächten" ausgesetzt. Russland war zum Auftakt der Konferenz am Montag von zahlreichen Staaten wegen atomarer Drohungen im Zuge des Ukraine-Kriegs scharf attackiert worden.

+++ 01:19 EU-Kommissarin: Heimgekehrte Ukrainer können jederzeit zurück in EU +++

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson verspricht rückkehrwilligen Geflüchteten aus der Ukraine, während des russischen Kriegs gegen ihr Heimatland jederzeit in die EU zurückkommen zu können. "Sie sind in der EU jederzeit wieder willkommen", sagt die Schwedin bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Wir werden immer mit offenem Herzen bereitstehen, um Ukrainer in Not aufzunehmen." Die 27 EU-Staaten hatten kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang März beschlossen, allen Ukrainern schnell und unbürokratisch Schutz zu bieten. Sie dürfen sich etwa frei in der EU bewegen und arbeiten.

+++ 00:11 Selenskyj: Lage im Donbass "ist die Hölle" +++

Die ukrainische Armee braucht nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj noch mehr Waffen, um die russische Übermacht im Donbass zu besiegen. Der Staatschef dankt in seiner abendlichen Videoansprache besonders den USA, dass sie weitere Militärhilfe leisten wollten. Vor allem mit den Mehrfachraketenwerfern HIMARS aus den USA könne seine Armee den Angreifern schmerzhafte Verluste zufügen. In Bezug auf Material und Mannschaftsstärke sei die ukrainische Armee den russischen Streitkräften aber immer noch unterlegen. "Das ist im Kampf sehr deutlich zu spüren, vor allem im Donbass", so Selenskyj. "Es ist einfach die Hölle dort. Worte können es nicht beschreiben."

+++ 23:18 Ukraine meldet russischen Raketenbeschuss im Grenzgebiet zu Polen +++

In Nähe der ukrainischen Westgrenze werden am Abend zwei Explosionen gemeldet. Eine russische Rakete sei in eine ukrainische Militäreinrichtung im Kreis Tscherwonohrad unweit der Grenze zu Polen eingeschlagen, teilt die Verwaltung des Gebietes Lwiw mit. Noch gebe es keine Angaben zum angerichteten Schaden. Die russische Armee habe von Langstreckenbombern über dem Kaspischen Meer acht Raketen auf die Ukraine abgefeuert, meldet das Oberkommando der ukrainischen Luftwaffe. Sieben von ihnen seien abgefangen worden. Im Gebiet Lwiw sei eine Flugabwehrstellung getroffen worden.

+++ 22:44 Bericht: Russisches Freiwilligenbataillon wartet auf Bezahlung +++

Ein Freiwilligenbataillon aus der autonomen russischen Republik Tschuwaschien wartet einem Bericht zufolge auf seine zugesagte Entlohnung. Die 40 Mitglieder des "Atal"-Bataillons hätten eine Beschwerde an einen örtlichen Abgeordneten der Kommunistischen Partei geschickt, berichtet die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" unter Berufung auf den unabhängigen russischen Fernsehkanal Doschd. Demnach hatte die Region den Männer 200.000 Rubel (etwa 3100 Euro) versprochen, wenn sie sich freiwillig für den Einsatz in der Ukraine melden. Außerdem sollten sie 2000 Rubel (etwa 30 Euro) für jeden Tag der Ausbildung und des Einsatzes erhalten. Den Angaben zufolge sollen die Männer in den kommenden Tagen in den Krieg geschickt werden.





+++ 21:52 Moskau nennt nordmazedonische Panzerlieferung "riesigen Fehler" +++

Die russische Regierung kritisiert die nordmazedonische Militärunterstützung für die Ukraine. "Wir erachten das als riesigen Fehler vonseiten Nordmazedoniens", erklärt Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Die Regierung in Skopje unterstütze damit die kriminellen Aktivitäten der Ukraine gegen die Zivilisten im Donbass. Das jüngste NATO-Mitglied Nordmazedonien hatte am Samstag erklärt, dass es seine Streitkräfte modernisieren wolle und der Ukraine daher eine nicht näher genannte Anzahl von T-72-Kampfpanzern überlassen werde.

+++ 21:33 Bürgermeister: Bis zu 100 Menschen täglich verlassen Mariupol +++

Aus der von Russland besetzten Stadt Mariupol flüchten ukrainischen Angaben zufolge nach wie vor etliche Menschen. "Wir verzeichnen jeden Tag etwa 50 bis 100 Menschen, die die Stadt verlassen", zitiert das Portal Ukrajinska Prawda Petro Andrjuschtschenkoeinen, einen Berater des Bürgermeisters. In vielen Fällen soll es demnach zuvor Streit mit den russischen Besatzern gegeben haben. Diese hatten am Montag erste Wiederaufbaupläne für die beinahe komplett zerstörte Stadt präsentiert. Mariupol war vor seiner Einnahme wochenlang von russischen Truppen belagert und bombardiert worden. Von einst 530.000 Bewohnern sollen noch etwa 120.000 bis 130.000 übrig sein.

+++ 21:08 Ukraine wirft Deutschland Blockade von Finanzhilfen vor +++

Die wegen des Kriegs kurz vor der Staatspleite stehende Ukraine wirft der Bundesregierung vor, die Auszahlung von EU-Finanzhilfen zu blockieren. "Wir erwarten acht Milliarden Euro. Leider blockieren einige EU-Staaten, darunter Deutschland, die Prüfung dieser Frage", sagte der stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros, Ihor Schowka, örtlichen Medien zufolge. Präsident Wolodymyr Selenskyj führe deswegen "aktive Gespräche". Im Mai waren der Ukraine Finanzhilfen von neun Milliarden Euro zugesagt worden. Eine Milliarde davon habe das Land bereits erhalten, erklärte Schowka.

+++ 20:47 Erster Getreidefrachter bereit zur Inspektion +++

Der erste ukrainische Getreidefrachter ist bereit zur Inspektion in der Türkei. Der Frachter "Razoni" mit rund 26.000 Tonnen Mais an Bord sei am Bosporus angekommen und habe an der zugewiesenen Stelle geankert, teilt das türkische Verteidigungsministerium mit. Morgen früh sollen Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen an Bord gehen und das Schiff inspizieren. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass keine Waffen geladen sind. Anschließend darf der Frachter den Bosporus passieren und den Libanon ansteuern.





Frühere Entwicklungen des Ukraine-Krieges können Sie hier nachlesen.