Der SPD-Außenpolitiker Michael Müller bekräftigt die Weigerung der Bundesregierung, "Leopard"-Panzer an die Ukraine zu liefern. "Es wird sicherlich bei unserer außenpolitischen Linie auch bleiben, dass es da keine unüberlegten Alleingänge gibt", sagt Müller im ARD-"Morgenmagazin". Solche Waffen könnten nur "in Abstimmung mit unseren NATO-Partnern" geliefert werden. Länder wie die USA und Frankreich, "die vergleichbaren Systeme wie diesen "Leopard"-Panzer haben, liefern eben auch nicht", hebt Müller hervor. Deutschland wolle "auf jeden Fall weiterhin auch vermeiden, dass die NATO direkt Kriegspartei" werde. Dies sei in "unser aller Interesse". "Es wäre eine Eskalation, die wir uns alle nicht ausmalen wollen, wenn die NATO direkt Kriegspartei werden würde gegen Russland."

+++ 08:30 Podoljak: Russland versucht, so viele Zivilisten wie möglich zu töten +++

Mit den massiven Luftangriffen gegen eine Reihe von ukrainischen Städten ist Russland nach Meinung des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak zu einer neuen Strategie übergegangen. "Russland hat keine militärischen Ziele mehr", twittert Podoljak. "Es versucht, so viele Zivilisten wie möglich zu töten und so viele zivile Objekte wie möglich zu zerstören. Ein Krieg des Tötens wegen."

+++ 07:59 Klitschko berichtet von Schäden in Kiew nach Drohnenangriff +++

Russland greift in der fünften Nacht in Folge die Ukraine mit Kampfdrohnen an. In der Hauptstadt Kiew teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit, dass Energie-Infrastruktur bei den Angriffen beschädigt worden sei. Es gebe Stromausfälle in der Stadt, die sich auch auf die Wärmeversorgung auswirkten, sagte er. Die Wasserversorgung laufe aber normal. Klitschko teilt auch mit, dass nach einer Explosion in einem Stadtviertel ein 19-Jähriger verletzt im Krankenhaus behandelt werden musste. Dort war ein Haus bei einem russischen Angriff getroffen worden.

+++ 07:14 Selenskyj: Russen haben Angst vor Niederlage +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die russische Angriffswelle mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen Ziele. "Die russischen Terroristen waren bereits erbärmlich und sind auch so ins neue Jahr gestartet", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Doch diese Angriffe könnten den Ukrainern nichts anhaben. "Unser Zusammengehörigkeitsgefühl, unsere Authentizität, das Leben selbst - all das steht so sehr im Kontrast zu der Angst, die in Russland vorherrscht." Das russische Militär habe spürbar Angst, behauptet Selenskyj. "Und sie haben zu Recht Angst, denn sie werden verlieren." Selbst mit Drohnen und Raketen kämen die russischen Militärs nicht weit. "Weil wir zusammenhalten." Die russische Seite dagegen werde nur von Angst zusammengehalten, argumentierte er.

+++ 06:37 Russland: Ukraine trifft Stromversorgung in russischer Region Brjansk +++

In der russischen Region Brjansk nahe der Grenze zur Ukraine ist russischen Angaben zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff teilweise der Strom ausgefallen. "Ein ukrainischer Drohnenangriff wurde heute Morgen auf den Bezirk Klimowskij durchgeführt", schreibt Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegramm. "Alle Rettungsdienste sind vor Ort. Infolge des Angriffs wurde die Stromversorgung beschädigt und es gibt keinen Strom." Der Kreis Klimowskij der Region Brjansk grenzt im Süden an die Ukraine.

+++ 05:58 Klitschko: Strom- und Heizungsausfälle nach Angriffen auf Kiew +++

Infolge der nächtlichen Angriffe auf Kiew ist die Energieinfrastruktur der ukrainischen Hauptstadt beschädigt, was zu Strom- und Heizungsausfällen führt, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit.

+++ 05:06 Japanischer Comic "Geist von Kiew" sorgt für Furore +++

Ein Manga-Comic über einen fiktiven ukrainischen Kampfpiloten sorgt laut japanischen Medien in dem vom Krieg zerrütteten Land für Furore. Der Held des vom japanischen Hobby-Karikaturisten Juko Matsuda geschaffenen Comics "Geist von Kiew" ist ein ukrainischer Luftwaffenpilot, der nach der russischen Invasion in sein Land feindliche Kampfflugzeuge zum Absturz bringt, wie die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" berichtet. Nach Bekanntwerden habe der Comic im Netz so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass ein ukrainischer Verlag beschlossen habe, ihn zu veröffentlichen, heißt es. Die ukrainische Erstausgabe von "Der Geist von Kiew" sei in einer Auflage von 25.000 Exemplaren erschienen. Der Verlag hofft darauf, die Auflage auf 100.000 zu steigern - und damit einen Rekord für die Ukraine aufzustellen.

+++ 04:07 Ukraine: Erneut Infrastruktur um Kiew im Visier Moskaus +++

Die russischen Drohnenangriffe vom frühen Morgen zielen ukrainischen Angaben zufolge erneut auf kritische Infrastrukturen in Kiew und der umliegenden Region ab. "Es ist laut in der Region und in der Hauptstadt: nächtliche Drohnenangriffe", schreibt Oleksij Kuleba, der Gouverneur der Region Kiew, auf Telegram. "Die Russen haben mehrere Wellen von Schahed-Drohnen gestartet. Sie zielen auf kritische Infrastruktureinrichtungen. Die Luftabwehr ist im Einsatz."

+++ 02:21 Moskau: Ukraine trifft Militärquartier in Donezk +++

In der Silvesternacht haben ukrainischen Streitkräfte russischen Angaben zufolge die Stadt Makijiwka und andere Orte in den von Moskau kontrollierten Teilen der Region Donezk beschossen. Den Berichten zufolge wurde ein Militärquartier getroffen, wobei mehrere Menschen getötet wurden.

+++ 01:27 Klitschko meldet Explosion in Kiew +++

Im Kiew ist es zu einer Explosion gekommen. "Eine Explosion im Kiewer Stadtteil Desnianskiy. Alle Einsatzkräfte sind vor Ort. Details später", teilt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Drohnentrümmer hätten eine Straße in dem Bezirk im Nordosten Kiews getroffen und ein daneben stehendes Gebäude beschädigt, ergänzt Kyrylo Tymoschenko, ein Berater des ukrainischen Präsidenten. "Informationen über (mögliche) Opfer werden gerade geklärt."

+++ 00:25 Ukraine: Luftabwehr hat alle Geschosse zerstört +++

Nach den massiven Attacken in der Neujahrsnacht greift die russische Armee nach Angaben Kiews erneut zahlreiche Ziele aus der Luft an. Im Laufe des Tages habe Russland 35 Luftangriffe geflogen, teilt der Generalstab der ukrainischen Armee mit. Dabei seien vor allem Kamikaze-Drohnen vom Typ Schahed 136 aus iranischer Produktion eingesetzt worden. Alle von Russland abgefeuerten Geschosse seien abgeschossen worden. Die Armeeführung erklärt zudem, "die russischen Besatzer" hätten "16 Mal mit Mehrfachraketenwerfern geschossen". Diese Angriffe richteten sich demnach insbesondere gegen das Kinderkrankenhaus in der südukrainischen Stadt Cherson.

+++ 21:07 Neuer russischer Drohnenangriff in der Ukraine +++

Das russische Militär hat neue Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen Ziele in der Ukraine gestartet. Bei Mykolajiw in der südlichen Ukraine seien zwei Gruppen Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion gesichtet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform. "Luftalarm, zwei Gruppen von Mopeds", schrieb der regionale Militärverwaltungschef Vitali Kim auf Telegram. Wegen ihres Motorgeräuschs werden die Drohnen in der ukrainischen Bevölkerung inzwischen "Mopeds" genannt. Im gesamten Süden des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

+++ 20:35 Selenskyj spricht nach Angriffen von "erbärmlichen" Terroristen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die jüngsten russischen Drohnenangriffe auf Städte seines Landes in der Neujahrsnacht mit scharfen Worten. "Die russischen Terroristen waren bereits erbärmlich, und sind auch so ins neue Jahr gestartet", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Diese Angriffe könnten den Ukrainern nichts anhaben.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.