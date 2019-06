US-Präsident Donald Trump hat Kim Jong Un zu einem Besuch ins Weiße Haus in der US-Hauptstadt Washington eingeladen, berichtet CNN. Die beiden Staatschefs hatten sich zuvor an der Grenzlinie zwischen Süd- und Nordkorea getroffen, kurz darauf hatte Trump auch die Grenze zu Nordkorea überquert. Danach gingen beide wieder auf die südliche Seite der Grenze wo Trump die Einladung aussprach.

+++ 08:55 Historisch: Trump überschreitet Grenze zu Nordkorea +++

Als erster Präsident in der Geschichte der USA hat Donald Trump nordkoreanischen Boden betreten. Zusammen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überschritt Trump in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden.

+++ 08:47 Trump und Kim schütteln sich die Hände +++

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen sich direkt an der Demarkationslinie zwischen Nordkorea und Südkorea und schütteln sich die Hände.

Trump und Kim schütteln sich die Hände. (Foto: REUTERS)

+++ 08:30 Trump trifft in entmilitarisierter Zone in Korea ein +++

US-Präsident Donald Trump ist in der entmilitarisierten Zone an der Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea eingetroffen. Trump landete dort nach Angaben des Weißen Hauses um kurz nach 14.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MESZ) an Bord seines Regierungs-Hubschraubers Marine One. Er wollte sich anschließend an der Demarkationslinie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen.