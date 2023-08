Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet, dass Russland seit Beginn seiner umfassenden Invasion am 24. Februar letzten Jahres 247.230 Soldaten in der Ukraine verloren habe. In dieser Zahl sind 540 Opfer enthalten, die die russischen Streitkräfte am vergangenen Tag erlitten haben. Dem Bericht zufolge hat Russland außerdem 4.217 Panzer, 8.213 gepanzerte Kampffahrzeuge, 7.349 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 4.866 Artilleriesysteme, 700 Mehrfachraketensysteme, 463 Luftverteidigungssysteme, 315 Flugzeuge, 311 Hubschrauber, 4.042 Drohnen und 18 Boote verloren.

+++ 08:45 London: Russland bildet neue Kampfeinheiten +++

Russland baut für den Krieg gegen die Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste erstmals in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten auf. In den vergangenen zwei Monaten seien wahrscheinlich mehrere Formationen gebildet worden, darunter die 25. Armee, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 habe Russland vor allem bestehende Einheiten mit mobilisierten Reservisten aufgefüllt und keine völlig neuen Truppenteile aufgestellt. "Eine Ausnahme war das im Sommer 2022 geschaffene 3. Armeekorps, das allgemein schlechte Leistungen zeigte", hieß es in London weiter. "Russland wird wahrscheinlich jede neue Formation als Reservetruppe in der Ukraine einsetzen", teilte das britische Ministerium weiter mit. "Längerfristig strebt Russland jedoch eine Stärkung seiner Streitkräfte gegenüber der NATO an." Die Behörde zeigte sich skeptisch: "Ohne eine große neue Welle einer verpflichtenden Mobilmachung wird Russland wahrscheinlich nicht genug neue Truppen finden, um auch nur eine neue Armee zu versorgen."

+++ 08:18 Generalstab: Russland versucht verlorene Stellungen in Donezk zurückzugewinnen +++

"In Richtung Bachmut unternahm der Feind erfolglose Versuche, verlorene Stellungen nördlich und westlich von Klischtschjiwka im Gebiet Donezk zurückzugewinnen", kommentiert der Generalstab die aktuelle Lage. Das Dorf Klischtschjiwka liegt südlich des von den Russen kontrollierten Bachmut. Russische Streitkräfte versuchten demnach auch einen Gegenangriff östlich von Staromaiorske, einem Dorf im südwestlichen Oblast Donezk, das am 27. Juli von ukrainischen Streitkräften befreit wurde. Zudem ziele Russland auch mit Luftangriffen auf die Umgebung der Siedlung, heißt es in dem Bericht weiter. Ukrainische Truppen halten den Angaben zufolge Stellungen in der Nähe von Awdijiwka und Mariinka und schlagen den russischen Vormarsch in der Region zurück. Laut Generalstab führt die Ukraine entlang der Südfront Offensivoperationen in Richtung Melitopol und Berdjansk durch. In Richtung Saporischschja konzentriert Russland seine Bemühungen darauf, ukrainische Vorstöße zu verhindern, heißt es.

+++ 07:53 Geburtenrate in der Ukraine sinkt seit Einmarsch Moskaus deutlich +++

Laut dem ukrainischen Datenanalyseunternehmen OpenDataBot ist die Geburtenrate der Ukraine seit Kriegsbeginn um 28 Prozent gesunken. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden im Land 38.324 Babys weniger geboren als im Jahr 2021, bevor Russland einmarschierte. Den neuen Zahlen zufolge ist die Geburtenrate seit 2015 jährlich um 7 Prozent gesunken, allerdings ist der Rückgang von 2021 bis 2023 der stärkste seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991. Der nächststärkste Rückgang wurde demnach 2015 verzeichnet, nach Annexion der Krim im März 2014.

+++ 07:18 Kiew: Russland hat Hauptstadt mit mehr als zehn Shahed-Drohnen angegriffen +++

Mehr als zehn russische Drohnen wurden bei einem nächtlichen Angriff auf Kiew abgeschossen, sagten ukrainische Beamte am frühen Morgen. "Gruppen von Drohnen drangen gleichzeitig aus mehreren Richtungen in Kiew ein. Allerdings wurden alle Luftziele - mehr als zehn unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) - rechtzeitig von den Kräften und Mitteln der Luftverteidigung entdeckt und zerstört", sagte Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew. Er sagte, Russland habe eine Flut von im Iran hergestellten Shahed-Drohnen eingesetzt, wobei Trümmer mehrere Gebiete getroffen hätten.

Eine abgeschossene Drohne explodiert über dem Himmel von Kiew. (Foto: REUTERS)

+++ 06:45 Russische Medien: Anschlagsversuch auf Einberufungsbüro in St. Petersburg +++

Eine unbekannte Frau soll am Vorabend versucht haben, das Militärrekrutierungsbüro in St. Petersburg in Brand zu setzen. Das berichteten staatlich kontrollierte russische Medien. Demnach wurde beobachtet, wie die Frau eine Flasche mit einer brennbaren Mischung in Richtung Eingang warf und vom Ort flüchtete. Die Mitarbeiter hätten den Brand umgehend gelöscht. Die Polizei ermittle. Eine andere kremlfreundliche Nachrichtenagentur veröffentlichte laut "Kyiv Independent" ein Video, in dem zu sehen sei, wie sich eine Person dem Eingang des Gebäudes nähert, ein Paket in der Nähe der Tür ablegt und es anzündet. Vor einigen Tagen ereignete sich in St. Petersburg eine ähnliche Situation, als ein Mann mit seinem Lastwagen in die Tore des Hofes des Militärrekrutierungsbüros fuhr und versuchte, das Gebäude anzuzünden. Er behauptete, der russische FSB habe ihn dazu veranlasst.

+++ 06:17 USA sollen für F-16-Ausbildung noch wichtige Unterlagen aus Europa fehlen +++

Mitte Juli sind die ersten ukrainischen Piloten für das Training an den Kampfjets vom Typ F16 ins Ausland gereist. Aber für das Training an den US-Fliegern, das laut ukrainischem Präsident Wolodymr Selenskyj diesen Monat starten soll, fehle den USA von europäischen Beamten noch ein endgültiger Ausbildungsplan, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber CNN äußerten. Das Programm könne nur dann losgehen, wenn die USA diesen Plan genehmigt habe, heißt es weiter. Wie CNN weiter berichtet, gebe es vor Start noch viel zu klären. Die USA müssten etwa den Transfer von F-16-spezifischer Ausrüstung und Materialien, wie Flugsimulatoren und Trainingshandbücher, noch genehmigen. Die anonymen Quellen teilten CNN jedoch mit, dass ohne endgültigen Schulungsplan der Europäer, die USA auch noch nichts unterzeichnen müssten.

+++ 04:49 Ukraine meldet Beschuss in Region Odessa +++

Ukrainischen Angaben zufolge wurde die südliche Region Odessa am Schwarzen Meer mit Drohnen beschossen. Laut "Kyiv Independent" wurden keine Opfer oder Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet.

Update: Nach ukrainischen Angaben wurden Hafenanlagen und Getreidelager angegriffen. Einige Einrichtungen seien in Brand geraten, schreibt der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, auf Telegram. Russland hat seine Angriffe auf ukrainische Agrar- und Hafeninfrastruktur nach dem Ausstieg aus dem Getreideabkommen und einem Angriff auf die Krim-Brücke zuletzt verstärkt.

+++ 02:31 Klitschko: Explosionen in Kiew +++

Kiew wird ukrainischen Angaben zufolge von Explosionen erschüttert. Die Luftabwehreinheiten seien gegen einen Drohnenangriff im Einsatz, teilen Bürgermeister Vitali Klitschko und das ukrainische Militär mit. Nach ersten Informationen seien Trümmer einer Drohne im zentralen Solomjanskyj-Viertel niedergegangen, die Rettungskräfte seien vor Ort, schreibt Klitschko auf Telegram.

+++ 00:28 Interfax: Russland erwägt Zölle für Export von Dünger +++

Russland erwägt einem Agenturbericht zufolge die Einführung von Zöllen auf die Ausfuhr von Düngemitteln. Es könnten acht Prozent auf alle Arten von Dünger für anderthalb Jahre erhoben werden, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Insider.

+++ 23:10 USA beobachten Wagner-Söldner an Polens Grenze sorgfältig +++

Von den Wagner-Söldnern geht nach Ansicht der USA keine besondere Bedrohung für Polen oder andere NATO-Verbündete aus. Die USA beobachteten die Lage an der Grenze von Polen zu Belarus sorgfältig, sagt der Nationale Sicherheitsbeauftragte, John Kirby. Söldner der Wagner-Gruppe halten sich derzeit in Belarus auf und trainieren dort belarussische Spezialkräfte. NATO-Mitglied Polen hat deshalb seine Armee an der Grenze verstärkt.

+++ 22:08 Getreideabkommen: USA sehen Zeichen für Verhandlungsbereitschaft +++

Nach der Aufkündigung des Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer durch Russland sehen die USA Grund zur Hoffnung. "Wir haben Anzeichen dafür gesehen, dass sie an einer Rückkehr zu den Diskussionen interessiert sein könnten", sagt die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield in New York. Bislang habe man aber keine konkreten Schritte Moskaus in diese Richtung gesehen, sagt Thomas-Greenfield, die im August den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates innehat. Russland, das seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland führt, hatte das internationale Getreideabkommen im Juli trotz vieler internationaler Appelle auslaufen lassen. Die Vereinten Nationen setzten sich mehrfach dafür ein, das Abkommen wieder in Kraft zu setzen.

+++ 21:42 Polen stockt wegen Hubschraubern Truppen an Grenze zu Belarus auf +++

Polen kündigt eine Aufstockung seiner Truppen an der Grenze zu Belarus an. Das Verteidigungsministerium in Warschau verweist auf zwei belarussische Hubschrauber, die den polnischen Luftraum verletzt hätten. Das Verteidigungsministerium in Minsk erklärt dagegen auf Telegram, die Vorwürfe seien "weit hergeholt". Polen benutze sie als Vorwand für eine Truppenverstärkung.

+++ 21:17 Transparency International: "Verdächtige" Unternehmen erhalten Aufträge zum Wiederaufbau von Irpin +++

Die Finanzierung des Wiederaufbaus von Irpin ist "undurchsichtig", so das Dozorro-Projektteam von Transparency International Ukraine. Im April 2022 wurden die Gesamtkosten für den Wiederaufbau auf eine Milliarde Dollar geschätzt. Der Bericht stellt fest, dass von 547 Verträgen, die von der Stadtverwaltung von Irpin, der Regionalen Fachabteilung und dem Wiederaufbaudienst für die Region Kiew vergeben wurden, nur 28 über ProZorro abgeschlossen wurden. ProZorro ist das ukrainische elektronische System für die öffentliche Auftragsvergabe, das für mehr Transparenz und Wettbewerb im Ausschreibungsverfahren sorgen soll. Das 2016 eingeführte System soll die Teilnahme von Unternehmen an Ausschreibungen vereinfachen und den gesamten Beschaffungsprozess elektronisch abbilden, um die Korruption zu verringern und die Effizienz zu steigern. Bisher kommen die Forscher zu dem Schluss, dass der Gesamtwert der Verträge für den Wiederaufbau der Stadt insgesamt 933 Millionen Hrywnja (23 Millionen Euro) beträgt. Sechs Unternehmen mit "verdächtigem Hintergrund" haben jedoch Aufträge im Wert von 434 Millionen Hongkong-Dollar (11,7 Millionen Euro) erhalten, was fast der Hälfte des Gesamtbetrags entspricht. Die Bandbreite dieser Unternehmen reicht von Verbindungen zu pro-russischen Parteien bis hin zu der Tatsache, dass sie bereits "mehr als einmal in die Fänge der Strafverfolgungsbehörden geraten sind".

+++ 20:47 Warschau und Kiew berufen gegenseitig Botschafter ein +++

Die Ukraine und Polen haben im Tagesverlauf den jeweiligen Botschafter des anderen Landes einberufen. Auslöser war eine Bemerkung des polnischen Präsidialberaters Marcin Przydacz, die Regierung Kiew solle mehr Wertschätzung für Polens Unterstützung zeigen. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums sagt, dem polnischen Botschafter sei mitgeteilt worden, die Behauptungen seien "unwahr und inakzeptabel". Das polnische Außenministerium schrieb seinerseits auf X - dem ehemaligen Twitter - der ukrainische Botschafter sei als Reaktion auf die "Kommentare von Vertretern der ukrainischen Behörden" vorgeladen worden. Details wurden bislang nicht genannt. Zwischen beiden Staaten ist etwa ein polnisches Importverbot für ukrainische Agrarprodukte umstritten.

+++ 20:17 Ukraine erwartet Wirtschaftswachstum von knapp drei Prozent in diesem Jahr +++

Die Ukraine setzt für 2024 auf eine anziehende Konjunktur. Dies sollen Investitionen in den Wiederaufbau des von Russland angegriffenen Landes und steigende Konsumausgaben der Bürger ermöglichen. Das Wirtschaftsministerium in Kiew veranschlagt für nächstes Jahr ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund fünf Prozent: "Der Treiber wird die Investitionsdynamik sein", teilt Natalia Horschkowa, Leiterin der Abteilung für strategische Planung und makroökonomische Prognosen des Ministeriums mit. Ihr Haus erwarte auch für dieses Jahr ein Wachstum des BIP - und zwar von rund 2,8 Prozent. Der scheidende Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, hatte jüngst mehr Mittel für einen fortwährenden Wiederaufbau der Ukraine während des Krieges gefordert.

Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.