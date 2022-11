In der aktuellen Energiekrise bauen die Staaten weltweit in großer Eile viel Infrastruktur für Flüssiggas auf - und zwar deutlich mehr, als eigentlich benötigt wird. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Climate Action Tracker. Den Daten zufolge könnte die absehbare Überversorgung an Flüssiggas schon 2030 etwa 500 Megatonnen erreichen. Das entspreche der fast fünffachen Menge dessen, was die EU 2021 an russischem Gas importiert habe. Und es sei das Doppelte der Gesamtmenge, die Russland zurzeit weltweit verkaufe. Die klimaschädlichen Emissionen dieser neuen Gas-Kapazitäten gefährden demnach massiv das Ziel, den Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

+++ 08:46 Ukraine meldet über 125 getötete russische Soldaten +++

Die ukrainischen Truppen haben in der Südukraine nach eigenen Angaben zwei Stützpunkte der Russen, eine Militärkolonne und ein Munitionslager zerstört. Dabei seien mehr als 125 russische Soldaten getötet worden. Das teilt das Kommando Süd laut der ukrainischen staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform mit.

+++ 08:36 Kreml bestätigt Putins G20-Absage +++

Der Kreml bestätigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin am G20-Gipfel kommende Woche auf Bali nicht teilnehmen wird. Stattdessen werde Außenminister Sergej Lawrow zu dem Treffen reisen, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Zuvor hatte ein Sprecher des zuständigen indonesischen Ministeriums mitgeteilt, dass Putin nicht zum Gipfel reise.

+++ 08:20 Erdogan: Abzug aus Cherson positiver Schritt +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet die russische Ankündigung eines Truppenabzugs aus der Region der südukrainischen Großstadt Cherson als positiven Schritt. Auf einer Pressekonferenz antwortet Erdogan damit auf eine Frage zu den Aussichten auf Gespräche zwischen Russland und der Ukraine.

+++ 08:04 Gasarbeiter geraten bei Reparaturen unter Beschuss +++

Serhij Batalow und seine Mannschaft sind in der Nähe von Cherson im Einsatz, um leckende Gasleitungen zu reparieren. Einige Dörfer sind monatelang gänzlich ohne Gasversorgung, nun wird sie allmählich wieder hergestellt. Doch der Trupp arbeitet unter gefährlichen Bedingungen:

+++ 07:32 London: Russland verfehlt wohl Ziel einer Landbrücke nach Odessa +++

Der Rückzug vom Westufer des Dnipro wird Russland nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums wohl an seinem strategischen Ziel einer Landbrücke nach Odessa hindern. Das Ministerium beruft sich bei seinen täglichen Updates auf Geheimdiensterkenntnisse.

+++ 07:04 ISW hält Rückzug aus Cherson nicht für Falle +++

Die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) hält es für unwahrscheinlich, dass der russische Rückzug vom Westufer des Dnipro eine Falle ist, um die ukrainischen Truppen in kostspielige Kämpfe in der Nähe der Stadt Cherson zu locken. Das hatten einige ukrainische und westliche Quellen behauptet. Doch das ISW hat nach eigenen Angaben zuvor viele Anzeichen ausgemacht, dass sich die russische Armee kontinuierlich zurückgezogen hatte.

+++ 06:35 Baerbock trifft Schwedens Außenminister +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock empfängt heute ihren schwedischen Kollegen Tobias Billström in Berlin. Bei dem Treffen wird es auch um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gehen. Ein weiteres Thema könnte Schwedens Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft sein, der bislang von der Türkei und Ungarn blockiert wird.

+++ 06:05 Biden: Russisches Militär hat echte Probleme +++

In den Augen von US-Präsident Joe Biden zeigt die russische Ankündigung eines Truppen-Rückzugs aus der Stadt Cherson, dass das russische Militär "echte Probleme" im Krieg in der Ukraine habe. Das sagte er bei einer Pressekonferenz.

+++ 04:45 Putin kommt nicht zum G20-Gipfel +++

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel in Indonesien in der kommenden Woche teilnehmen. Stattdessen werde Außenminister Sergej Lawrow die russische Delegation beim Gipfel auf Bali leiten, sagt die Protokollchefin der russischen Botschaft in Indonesien. Es sei jedoch möglich, dass Putin virtuell an dem Gipfel teilnimmt. Sein Programm werde noch ausgearbeitet. Das Gastgeberland Indonesien hatte im Frühjahr angekündigt, Putin einzuladen. Daraufhin drangen westliche Staaten darauf, den russischen Präsidenten von dem G20-Gipfel auszuschließen.

+++ 04:30 Bericht: Kiew bekommt keine "Grey Eagle"-Drohnen von den USA +++

Die USA werden der Ukraine laut einem Medienbericht wohl keine "Gray Eagle"-Drohnen liefern. Kiew hatte mit Washington schon seit Monaten über die Langstreckendrohnen verhandelt. Wie das "Wall Street Journal" nun von Insidern erfahren haben will, gibt es in der Biden-Regierung Bedenken, dass die Drohnen den Krieg eskalieren könnten, weil sie mit einer Reichweite von 400 Kilometern potenziell auch Ziele in Russland erreichen könnten. Außerdem werde befürchtet, dass die Technologie der Drohnen bei dem Einsatz gestohlen werden könnte.

+++ 02:37 USA: Mehr als 100.000 getötete und verletzte Soldaten auf beiden Seiten +++

Sowohl Russland als auch die Ukraine verzeichnen laut dem obersten US-General fünfstellige Opferzahlen in ihren Truppen. "Wir haben es mit weit über 100.000 getöteten und verwundeten russischen Soldaten zu tun. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die ukrainische Seite. Es gibt viel menschliches Leid", sagt US-Armeegeneral Mark Milley in einer Rede in New York. Zudem seien seit Beginn der russischen Invasion im Februar bis zu 40.000 ukrainische Zivilisten in dem Konflikt ums Leben gekommen.

+++ 00:56 Strack-Zimmermann fordert schnelle Waffenlieferungen: "Deutschland muss jetzt Führungsrolle in Europa übernehmen" +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert die Bundesregierung nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress auf, so schnell wie möglich mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. "Die Bundeswehr könnte sofort 50 Marder liefern und die Ausbildung anbieten", sagt die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sollten die Republikaner die Mehrheit im Kongress stellen, wird die parlamentarische Unterstützung in den USA für die Ukraine schwieriger, die Finanzierung wird in vielen Punkten auf den Prüfstand kommen", warnt Strack-Zimmermann. Deutschland müsse jetzt die "von seinen westlichen Partnern geforderte Führungsrolle in Europa übernehmen und entschieden und mutig, ohne Zweifel vorangehen".

+++ 23:18 Selenskyj mahnt nach Russen-Abzug bei Cherson Zurückhaltung an +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht angesichts des von Moskau angekündigten Abzugs aus der südukrainischen Stadt Cherson und vom gesamten rechten Dnipro-Ufer keinen Grund für Euphorie. Nach dieser Ankündigung herrsche zwar "viel Freude", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. "Aber unsere Emotionen müssen zurückgehalten werden - gerade während des Krieges." Der Rückzug der russischen Besatzer sei in erster Linie den Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte zu verdanken sei. "Der Feind macht uns keine Geschenke, macht keine Gesten des guten Willens." Und die Ukraine werde weiter kämpfen. "Ich werde den Feind definitiv nicht mit allen Details unserer Operationen füttern", sagt Selenskyj. Das ukrainische Militär werde sich weiter "sehr vorsichtig, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko" bewegen.

+++ 22:26 Putin zeichnet Stremoussow mit Tapferkeitsorden aus +++

Der Vize-Besatzungschef von Cherson, Kirill Stremoussow, wird posthum vom Kreml mit einem Tapferkeitsorden geehrt. Präsident Wladimir Putin habe einen Erlass unterschrieben, hießt es auf der Internetseite des Kreml. Stremoussow war einer der bekanntesten Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung. Offiziellen Angaben zufolge starb er bei einem Autounfall.

+++ 22:00 Ukrainer rücken nach eigenen Angaben bei Cherson vor +++

Russische Angriffe treffen am Abend die südukrainische Stadt Kriwyj Rih. Nach Darstellung der ukrainischen Militärverwaltung kommen dabei zahlreiche Kassettenbomben mit Streumunition aus russischen Raketenwerfern zum Einsatz. Die Bevölkerung ist zu besonderer Vorsicht aufgerufen, um nicht die kleinen, zylinderförmigen Sprengsätze auszulösen. Weiter südlich rücken ukrainische Soldaten demnach auf die Stadt Cherson vor. Die russische Militärführung hatte zuvor den Abzug aus der Stadt und vom gesamten rechten Dnipro-Ufer angekündigt. Ukrainischen Medien berichteten von der "Befreiung" der Ortschaften Prawdino und Kalinowskoje nach schweren Kämpfen der vergangenen Tage. Dem Einmarsch der Ukrainer sei aber der Abzug der Russen aus beiden Orten vorausgegangen, berichtet die "Ukrajinska Prawda". Von russischer Seite werden Vorbereitungen der ukrainischen Streitkräfte auf ein Vorrücken in Richtung des Atomkraftwerks Saporischschja gemeldet. Dazu seien rund um die Stadt Saporischschja rund 7000 ukrainische Soldaten zusammengezogen worden, zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Besatzungsverwaltung.

+++ 21:43 EU-Ausbildung ukrainischer Soldaten rückt näher +++

Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten wollen bei einem Außenministertreffen am Montag den Start der Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel billigt einstimmig entsprechende Planungen, wie mehrere Diplomaten bestätigen. Geplant ist, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Deutschland hat angeboten, eine Gefechtsausbildung für Kompanien und Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe zu organisieren. Zudem soll es ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie geben. Insgesamt könnte in Deutschland in den kommenden Monaten eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten trainiert werden.

+++ 21:28 Ukraine: Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet +++

Das Bruttoinlandsprodukt in der Ukraine wird nach Worten von Wirtschaftsministerin Julia Sywrydenko in diesem Jahr um 39 Prozent schrumpfen und damit stärker als bisher mit 35 Prozent prognostiziert. Grund sei die Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch Russland.





