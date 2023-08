FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ruft Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer raschen Entscheidung über die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine auf. Sie habe Verständnis, dass man Bedenkzeit brauche. Aber das Thema sei seit Monaten in der Diskussion. "Und deswegen meine herzliche Bitte an den Kanzler, diesen Gedanken-Prozess relativ schnell abzuschließen, es geht nämlich um jeden Tag", sagt Strack-Zimmermann im "ntv Frühstart". "Jeden Tag sterben unschuldige Menschen in der Ukraine und deswegen muss die Entscheidung sehr, sehr schnell erfolgen."

+++ 08:52 London: Ukrainische Attacken am Unterlauf des Dnipro nehmen zu +++

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste nehmen ukrainische Angriffe gegen russische Truppen am Unterlauf des Dnipro zu. "Die russischen Kommandeure stehen vor dem Dilemma, ob sie dieses Gebiet verstärken oder ihre Truppen in den Gebieten der wichtigsten Gegenoffensivoperationen der Ukraine stationieren sollen, weiter im Osten", teilt das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienst-Informationen mit. In der vergangenen Woche habe es einen Anstieg kleinerer Kampfhandlungen entlang des Flusses gegeben, heißt es weiter. Ukrainische Streitkräfte hätten russische Positionen am anderen Ufer überfallen oder würden versuchen, weitere kleine Brückenköpfe zu errichten. Dies geschehe zusätzlich zum Ausbau des bereits existierenden Brückenkopfes nahe der zerstörten Antoniwskyj-Brücke bei Cherson.

+++ 08:39 Strack-Zimmermann: Lindners Kiew-Reise ist wichtiges Zeichen +++

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nennt den Besuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner in Kiew ein wichtiges Zeichen. Sie rechne damit, dass die ukrainischen Gesprächspartner Lindner über die militärische Situation informieren und auch um Vertrauen werben werden. "Denn die Diskussion der letzten Tage, es geht um den Marschflugkörper Taurus, wurde ja auch immer begleitet, dass man den Ukrainern nicht so ganz traut, weil dieser Marschflugkörper zugegebenermaßen sehr weit fliegt", sagt Strack-Zimmermann im "ntv Frühstart".

+++ 08:25 Chinas Verteidigungsminister besucht Russland und Belarus +++

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu besucht ab heute für mehrere Tage Russland und Belarus. Das bestätigt sein Ministerium. Anlass könnte der Friedensgipfel im saudi-arabischen Dschidda sein, bei dem neben der Ukraine auch China teilnahm, nicht aber Russland. Beobachter hatten zuletzt berichtet, dass sich die Beziehungen zwischen Peking und Moskau abgekühlt haben.

+++ 08:08 Ukraine meldet Abschuss von russischem Hubschrauber +++

Bei Bachmut schießt die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge einen russischen Hubschrauber ab. Der Typ war zunächst unklar. Später hieß es, es handle sich um einen Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52. Er wurde demnach gegen 5 Uhr abgeschossen.

+++ 07:42 Ukraine: Drohnen und Kalibr-Raketen bei Angriffen auf Odessa abgeschossen +++

Die ukrainische Armee schießt eigenen Angaben zufolge in der Nacht russische Raketen und Drohnen über der südukrainischen Region Odessa ab. "Der Feind hat die Region Odessa in der Nacht dreimal angegriffen", erklärt das ukrainische Einsatzkommando Süd im Onlinedienst Telegram. 15 Drohnen und acht Kalibr-Raketen seien eingesetzt worden. Alle Angriffe seien von der Luftabwehr abgewehrt worden. Laut Armee wurden ein Studentenwohnheim und ein Geschäft durch Trümmerteile beschädigt, die durch die Zerstörung von "auf das Zentrum von Odessa" gerichteten Raketen entstanden. "Drei Angestellte des Supermarktes" seien verletzt worden. Die Angaben lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

+++ 07:08 Bundesfinanzminister Lindner in Kiew eingetroffen +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner trifft zu politischen Gesprächen in Kiew ein. Der FDP-Chef ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Bei der Ankunft im Bahnhof von Kiew sprach er von einem "besonderen und bewegenden" Moment. Er sei zuletzt Anfang 2020 dort gewesen und habe ein Land kennengelernt, das sich für Demokratie und Marktwirtschaft entschieden habe. Heute sei er "mehr denn je überzeugt, dass die Ukraine deshalb von Russland angegriffen wurde", so Lindner.

Lindner bei seiner Ankunft in Kiew. (Foto: RTL/ntv)

+++ 06:34 Taurus-Marschflugkörper: Unions-Politiker erhöhen Druck auf Scholz +++

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wirft Bundeskanzler Scholz zu viel Zögerlichkeit bei der Militärhilfe für die Ukraine vor. Damit leiste der Kanzler einer langen Dauer des Krieges Vorschub. Eine Reichweiteneinschränkung für deutsche Taurus-Marschflugkörper mache wenig Sinn, weil diese "aus dem sicheren Hinterland abgefeuert werden müssen". Auch habe sich die Ukraine bislang an alle Absprachen gehalten. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagt den Funke-Zeitungen, es wäre "verantwortungslos", wenn Scholz die Taurus-Anfrage der Ukraine ablehne. Im ZDF-Sommerinterview hatte sich SPD-Politiker Scholz in der Frage weiterhin nicht festgelegt. Für die Lieferung der Marschflugkörper werben in der Ampel-Koalition auch Politikerinnen und Politiker von Grünen und FDP. Gegen Taurus-Lieferungen ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul unterstützt die Zurückhaltung des Kanzlers.

+++ 06:05 Russlands neue Atom-U-Boote sollen Zircon-Hyperschallraketen erhalten +++

Russland rüstet nach Angaben des größten russischen Schiffbauers seine neuen Atom-U-Boote mit Hyperschallraketen des Typs Zircon aus. "Die Mehrzweck-Atom-U-Boote des Yasen-M-Projekts werden ... standardmäßig mit dem Zircon-Raketensystem ausgerüstet", sagt Alexej Rachmanow, Vorstandsvorsitzender der United Shipbuilding Corporation (USC), in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. "Die Arbeiten in dieser Richtung laufen bereits." Die seegestützten Zircon-Hyperschallraketen haben eine Reichweite von 900 Kilometern und können sich mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fortbewegen.

+++ 05:17 Russische Besatzer enthalten ukrainischen Schülern angeblich Abschlusszeugnisse vor +++

Russland versucht in den besetzten Gebieten der Ukraine offenbar auch Schüler dazu zu bringen, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Laut dem Nationalen Widerstandszentrum drohten die russischen Behörden damit, Absolventen ohne russischem Pass die Schulabschlüsse vorzuenthalten. In Russland erhalten alle Bürger im Alter von 14 Jahren einen Inlandspass. Nach Angaben des Zentrums haben viele ukrainische Jugendliche in den von Russland besetzten Gebieten diese Pässe nicht beantragt.

+++ 03:55 Selenskyj-Berater: Frachter-Warnschüsse "Akt der Piraterie" +++

Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die Warnschüsse auf einen Frachter im Schwarzen Meer nahe der ukrainischen Küste als "klare Verletzung des internationalen Seerechts, einen Akt der Piraterie und ein Verbrechen gegen zivile Schiffe eines Drittstaates in den Gewässern eines anderen Staates". Die Ukraine werde "alle notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und die bestmögliche Reaktion wählen", schreibt Berater Mychajlo Podoljak auf der Kurznachrichtenplattform X, ehemals Twitter.

+++ 02:39 Selenskyj kündigt Vergeltung für getötete Familie an +++

Nach der Tötung einer vierköpfigen Familie durch russischen Artilleriebeschuss im Süden der Ukraine hat Präsident Selenskyj Vergeltung angekündigt. "Jeder vernichtete Besatzer, alle verbrannten russischen Fahrzeuge, Feuer in ihren Hauptquartieren und Lagerhäusern, die äußerst aussagekräftige 'Vernebelung' der Krimbrücke und mehr - all das beweist, dass wir kein Verbrechen Russlands unbeantwortet lassen werden", sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft. Im Dorf Schyroka Balka in der Region Cherson hatte russische Artillerie am Sonntag fünf Menschen getötet, darunter eine vierköpfige Familie mit Vater, Mutter, einem zwölfjährigen Sohn und einem erst gut drei Wochen alten Baby.

+++ 01:51 Luftabwehr über Odessa aktiv +++

Russland greift die südukrainische Region Odessa nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht erneut mit Raketen und Kamikaze-Drohnen an. Die Luftabwehr sei aktiviert worden, berichtet das Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf die Luftwaffe und die regionale Militärverwaltung. In Odessa seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Nachdem Russland im Juli das Getreideabkommen nicht mehr verlängert hat, nimmt die Armee verstärkt die ukrainischen Schwarzmeerhäfen um Odessa ins Visier. Auch die Hafenanlagen und die Stadt selbst werden immer wieder beschossen.

+++ 00:49 Grenzregion Sumy unter heftigem russischen Beschuss +++

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung von Sumy greift Russland erneut das ukrainische Gebiet nahe der russischen Grenze an. Allein am Sonntag habe der Feind die Region im Nordosten der Ukraine 21 Mal mit Mörsern und Artillerie beschossen, teilt die Militärverwaltung in der Nacht bei Facebook mit. Insgesamt seien 144 Explosionen registriert worden. Bei den Angriffen wurden demnach mindestens zwei Wohngebäude beschädigt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 22:30 Selenskyj: "Jetzt kann es nur zwei Verhaltensweisen geben" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj ruft seine Landsleute dazu auf, sich im Kampf gegen die russischen Besatzer zu engagieren. "Jetzt kann es nur zwei Verhaltensweisen geben - entweder man kämpft für die Ukraine, oder man hilft beim Kampf, hilft, Leben zu retten", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Ansprache.

Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.