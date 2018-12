Politik

Liveticker: Terror in Straßburg: +++ 09:16 Präfektur hält an Versammlungsverbot fest +++

Nach dem schweren Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg bleiben Kundgebungen und Demonstrationen bis auf weiteres untersagt. Das bekräftigte die Präfektur der Region in einer Mitteilung.

+++ 08:56 Polizei sicher EU-Parlament ab +++

Nachdem einige Europaabgeordnete aus Sicherheitsgründen die Nacht im Gebäude des EU-Parlaments verbracht hatten, dürfen sie den Bau abseits des Straßburger Stadtzentrums wieder verlassen - allerdings nur auf eigenes Risiko, wie Parlamentspräsident Antonio Tajani seinen im Plenarsaal versammelten Kollegen mitteilte. Wer ins Stadtzentrum hinein wolle, dürfe dies ausschließlich in einem von der Polizei gesicherten Konvoi, betonte Tajani. "Es ist unmöglich, ohne solch einen Konvoi ins Zentrum zu gelangen", fügte er hinzu.

+++ 08:39 Präfektur: Zahl der Verletzten steigt auf 13 +++

Die Zahl der Verletzten bei dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg ist nach Angaben der Präfektur auf 13 gestiegen. Davon seien acht schwer und fünf leichter verletzt, wie die Präfektur mitteilte. Drei Menschen wurden bei dem Attentat getötet. Der Täter befindet sich weiter auf der Flucht.

+++ 08:27 Reisehinweise für Frankreich verschärft +++

Das Auswärtige Amt in Berlin verschärft nach dem Anschlag in Straßburg seine Reisehinweise für Frankreich. Reisende würden gebeten, "besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten", erklärte ein Sprecher.

+++ 08:05 Attentäter hat Verbindungen nach Deutschland +++

Der Angreifer von Straßburg ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln. Der 29-Jährige wurde demnach vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war zeitweise in Deutschland in Haft. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben, heißt es. Der Täter ist nach Informationen des Bürgermeisters der elsässischen Metropole, Roland Ries, noch flüchtig. Die Bundespolizei kontrolliert mehrere Grenzübergänge von Deutschland nach Frankreich.

+++ 07:57 Maas: Deutschland steht Frankreich bei +++

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich "tief erschüttert" über den Terroranschlag in Straßburg geäußert und die "feige Tat" verurteilt. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen", teilte er mit. Die Bundesregierung tue alles, um den französischen Freunden beizustehen, versicherte Maas. Nach Angaben der französischen Regierung wurden bei dem Anschlag am Dienstagabend drei Menschen getötet und zwölf Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Nach dem Täter wird noch gefahndet.

+++ 07:54 Bundespolizei kontrolliert bei Straßburg +++

Nach dem Terroranschlag im elsässischen Straßburg hat die Bundespolizei Kontrollpunkte an mehreren Grenzübergängen von Deutschland nach Frankreich eingerichtet. Wie ein Sprecher am Morgen erklärte, ist die Polizei in Kehl, Iffezheim, Breisach und Rheinau im Einsatz. Pendler von Deutschland nach Frankreich müssten sich auf Wartezeiten bis zu 90 Minuten einstellen, hieß es weiter. Wie lange die Kontrollen noch andauern, sei unklar.

"Wir sind auf die Kollegen in Frankreich angewiesen. Solange die Lage nicht bereinigt ist, werden wir weiter kontrollieren", sagte der Polizeisprecher. Nicht nur der Straßenverkehr, sondern auch der öffentliche Nahverkehr werde überprüft. Dazu zählt auch die grenzüberschreitende Tram D. Diese war in der Nacht bereits komplett gesperrt worden, inzwischen fährt sie aber wieder. Laut Polizei wird auch die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Passerelle des Deux Rives zwischen Kehl und Straßburg kontrolliert.

+++ 07:51 Schütze von Straßburg tötete brutal +++

Der Attentäter von Straßburger, der am Vorabend nahe des weltberühmten Weihnachtsmarktes das Feuer auf Passanten eröffnet hatte, ging bei seiner Tat offenbar sehr kaltblütig vor. Die drei Opfer des Mannes seien brutal getötet worden, sagte Straßburgs Bürgermeister Roland Ries. Mindestens ein Opfer des Anschlags kam durch einen Kopfschuss ums Leben. Als Sicherheitskräfte den Angreifer stellen wollten, kam es demnach zu Schusswechseln in der Straßburger Innenstadt, an dem auch Patrouillen des französischen Militärs beteiligt waren. Ein Soldat wurde leicht an der Hand verletzt. Medienberichten zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass auch der Angreifer durch Schüsse verletzt wurde.

+++ 07:44 Täter womöglich nach Deutschland geflüchtet +++

Nach dem schweren Terroranschlag in Straßburg mit drei Toten befindet sich der Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Nach dem mutmaßlichen Schützen werde weiter gesucht, erklärte der Bürgermeister des elsässischen Metropole, Roland Ries. Auf die Frage, ob der Mann ins benachbarte Deutschland geflüchtet sein könnte, antwortetet Ries: "Die Grenze ist im Prinzip geschlossen." Es sei aber alles möglich, falls der Tatverdächtige ein Auto habe.

+++ 07:23 Attentäter tötet Touristen mit Kopfschuss +++

Bei dem Terroranschlag in Straßburg ist auch ein Tourist aus Thailand getötet worden. Bei einem der Opfer handele es sich um einen 45 Jahre alten thailändischen Staatsbürger, der zusammen mit seiner Frau zu Besuch in Frankreich war, teilte das Außenministerium in Bangkok mit. Das Paar war demnach erst wenige Stunden zuvor in Straßburg eingetroffen. Die Frau blieb dem Ministerium zufolge unverletzt. Nach Medienberichten starb der Thailänder durch einen Schuss in den Kopf.

+++ 07:15 Französische Polizei fahndet nach dem Täter +++

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Straßburg dauert an. Am Morgen nach den tödlichen Schüssen im Stadtzentrum der elsässischen Metropole umstellen Spezialeinheiten mehrere Wohnungen, in denen der flüchtige Schütze vermutet wird. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 29-jährigen gebürtigen Franzosen handeln, der in Deutschland und Frankreich wegen verschiedener Delikte vorbestraft und polizeibekannt ist. Die französischen Behörden führten über ihn eine eigene Akte, in der er als Gefährder eingestuft wurde.

+++ 06:45 Verschärfte Polizeikontrollen an der Grenze +++

Bei der Großfahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Straßburg sind nach Angaben von Frankreichs Innenminister Christophe Castaners mehrere Hundert Einsatzkräfte der Kriminalpolizei, Spezialeinheiten und auch Soldaten des französischen Militärs beteiligt. Unterstützt wird die Fahndung durch mehrere Hubschrauber. Weitere Einsatzkräfte seien zur Verstärkung nach Straßburg geschickt worden, hieß es. Die Bundespolizei in Baden-Württemberg kontrollierte den Verkehr am Grenzübergang bei Kehl und riet unter Hinweis auf die laufende Fahndung nach dem Täter von einem Grenzübertritt ab.

+++ 06:32 Mutmaßlicher Attentäter war vorbestraft +++

Bei dem Schützen von Straßburg handelt es sich nach Erkenntnissen der französischen Behörden um einen 29-jährigen aus Straßburg stammenden Mann, der in der Vergangenheit sowohl in Frankreich als auch in Deutschland verurteilt worden war, wie Castaner erklärte. Seine Strafen habe er abgesessen. Die Behörden waren dem Mann bereits dicht auf den Fersen: Der Verdächtige hätte eigentlich am Dienstagmorgen festgenommen werden sollen. Die Ermittler trafen den Mann aber nicht in seiner Wohnung an. Stunden kam es dann in Straßburger Innenstadt zu den tödlichen Schüssen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten Ermittler auch Handgranaten sicher.

+++ 04:54 Terroranschlag trifft Elsässer Presse +++

Die größte Tageszeitung im Elsass kann am Tag nach dem Anschlag mit drei Toten am Straßburger Weihnachtsmarkt nicht erscheinen. Das sagte der Chefredakteur der "Dernières Nouvelles d'Alsace", Dominique Jung. Grund dafür sei, dass die Drucker an Sicherheitsabsperrungen in der Innenstadt aufgehalten wurden. Daher habe das Blatt nicht in Druck gehen können.

+++ 02:43 Frankreich ruft höchste Terrorwarnstufe aus +++

Die französische Regierung hat die höchste Terrorwarnstufe "Urgence Attentat" (etwa: "Notfall Anschlag") aus, wie Castaner sagte. Bislang galt in Frankreich die zweithöchste Stufe "Verstärkte Sicherheit - Anschlagsrisiko". Auf allen französischen Weihnachtsmärkten würden die Sicherheitskontrollen verschärft, um etwaige Nachahmungstaten zu verhindern, wie Castaner erklärte. Auch die Grenzkontrollen sollen verstärkt werden. Außerdem würden die Soldatenpatrouillen in Frankreich ausgeweitet.

+++ 02:35 Tatverdächtiger wurde auch in Deutschland verurteilt +++

Der mutmaßliche Angreifer vom Straßburger Weihnachtsmarkt wurde bereits wegen Delikten in Frankreich und in Deutschland verurteilt. Das sagte Castaner.

+++ 02:24 Zahl der Todesopfer steigt auf drei +++

Bei dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt sind jüngsten Angaben des Innenministeriums zufolge drei Menschen getötet worden. Zwölf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer, wie der französische Innenminister Christophe Castaner in der Nacht erklärte.

+++ 01:44 EU-Parlamentarier sitzen fest +++

Die tödlichen Schüsse in der Straßburger Innenstadt bringen auch die Abgeordneten des EU-Parlaments in eine Ausnahmesituation. Der CDU-Europaabgeordnete Sven Schulze schilderte der "Bild"-Zeitung gegen Mitternacht am Telefon, dass keiner in das Parlamentsgebäude in der Stadt im Elsass hineindürfe - und auch niemand hinaus: "Es sind immer noch mehrere Hundert Menschen im Parlament. Abgeordnete, Mitarbeiter - als das Gebäude abgeriegelt wurde, herrschte Hochbetrieb. Die Stimmung ist sehr bedrückt. Viele fühlten sich an den Brüsseler Anschlag von 2016 erinnert. Keiner weiß momentan, wie es hier weitergeht."

+++ 01:05 Französische Medien berichten von vier Toten +++

Bei dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt sind nach Berichten französischer Medien vier Menschen getötet worden. Ungefähr zehn Menschen wurden verletzt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP in der Nacht unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt im Elsaß berichtete. (Hinweis: Diese Angaben mussten später korrigiert werden: Bei dem Anschlag kamen nach Angaben der Behörden drei Menschen ums Leben.)

+++ 00:57 Krisensitzung mit Macron in Paris +++

Nach dem tödlichen Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt beruft der französische Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung ein. Eine gute Stunde nach Mitternacht kam Macron unter anderen mit Premierminister Édouard Philippe und Verteidigungsministerin Florence Parly zusammen. Zuvor war der französische Innenminister Christophe Castaner in Straßburg eingetroffen.

+++ 00:34 Tatverdächtiger besaß Handgranaten +++

Bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Angreifers von Straßburg stießen Ermittler in der Nacht auf mehrere Handgranaten. Das berichteten etwa der französische Sender France Info und die Zeitung "Le Parisien". Eigentlich hätte der Mann am Dienstagmorgen wegen Mordverdachts verhaftet werden sollen, wie es unter Berufung auf Polizeiquellen hieß. Es handele sich um einen 29-Jährigen aus Straßburg.

