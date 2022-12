Die Ukraine hat laut dem Finanzportal "Bloomberg" mit Tech-Milliardär Elon Musk vereinbart, Tausende weiterer Starlink-Antennen zu erhalten, um russische Luftangriffe abwehren zu können. Das berichtet ein hoher Regierungsvertreter. Mehr als 10.000 dieser Geräte, die von Satelliten aus Internetdienste anbieten, werden in den kommenden Monaten in die Ukraine geliefert, sagte Mykhailo Fedorov, stellvertretender Premierminister und Minister für digitale Transformation. "SpaceX und Musk reagieren schnell auf Probleme und helfen uns", sagte Fedorov und fügte hinzu, dass er direkt mit Musk gesprochen habe. "Musk hat uns versichert, dass er die Ukraine weiterhin unterstützen wird. Als wir einen starken Stromausfall hatten, habe ich ihm an diesem Tag eine Nachricht geschickt, und er hat sofort reagiert und bereits einige Maßnahmen ergriffen. Er versteht die Situation."

+++ 08:18 Moskau: Weiter Ölbestellungen über Pipeline aus Berlin und Warschau +++

Deutschland und Polen haben nach Angaben aus Moskau auch für die Zeit nach dem Jahreswechsel Öl aus Russland bestellt. "Sie haben erklärt, dass sie ab dem 1. Januar kein Öl mehr von Russland nehmen. Aber wir haben Bestellungen von polnischen Verbrauchern bekommen: Gebt uns nächstes Jahr 3 Millionen Tonnen und für Dezember 360.000 Tonnen", erklärte der Chef des staatlichen Pipelinekonzerns Transneft, Nikolai Tokarjew, im russischen Fernsehen. Auch Deutschland habe schon eine Bestellung für das erste Quartal abgegeben. Für die Behauptungen Tokarjews gibt es bisher keine Bestätigung aus Berlin und Warschau. Die Sowjetunion und später Russland lieferten ab 1963 Rohöl über die Pipeline "Druschba".

+++ 07:39 Putin: Lage in Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson "extrem schwierig +++

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Lage in den vier Gebieten der Ostukraine - Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson -, die Moskau im September illegal annektiert hatte, als "äußerst schwierig". Russland hat in den Gebieten akute Rückschläge erlitten und seine Ambitionen gestoppt. Putins Äußerungen fielen auf den Tag der Sicherheitsdienste, der in Russland groß gefeiert wird. Putin wies außerdem den Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) an, die Überwachung der russischen Gesellschaft und der Grenzen des Landes zu verstärken, um das zu bekämpfen, was er als "Aufkommen neuer Bedrohungen" aus dem Ausland bezeichnete.

+++ 07:04 Deutschland kritisiert iranische Waffenlieferungen an Russland +++

Deutschland hat im UN-Sicherheitsrat die Lieferung iranischer Waffen an Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert. "Iranische Kampfdrohnen haben Russland zusätzliche Möglichkeiten gegeben, um zivile Infrastruktur anzugreifen und ukrainische Zivilisten zu terrorisieren", sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse in New York. Sie sprach sich dafür aus, dass das Generalsekretariat der Vereinten Nationen ukrainische Einladungen annehme, vor Ort Hinweise auf die Rolle Irans zu untersuchen. Leendertse kritisierte auch das Voranschreiten des iranischen Atomprogramms mit der fortgesetzten Anreicherung von Uran. "Irans Nuklearprogramm ist weiter entwickelt als je zuvor und wird mehr als je zuvor zu einer Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit", sagte Leendertse.

+++ 06:22 IWF fördert Finanzierung der Ukraine durch Geberländer +++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) genehmigt ein viermonatiges Programm zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Ukraine durch Geberländer. "Eine umfangreiche und vorhersehbare finanzielle Unterstützung aus dem Ausland wird für den Erfolg der Strategie der Behörden von entscheidender Bedeutung sein, und Auszahlungen zu Beginn des Jahres 2023 würden dazu beitragen, Spannungen zu bewältigen", teilt die IWF-Vize-Direktorin Gita Gopinath mit. Das Land benötigt nach Schätzungen des IWF im Jahr 2023 zwischen 40 und 57 Milliarden Dollar an externer Finanzierung.

+++ 05:44 EKD-Friedensbeauftragter dringt auf Waffenruhe +++

Der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Friedrich Kramer, bleibt bei seiner Position gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und setzt auf eine Waffenruhe. "Es wird zwar so getan, als seien Waffen das, was die Sache voranbringt. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man auch, es ist wie Öl ins Feuer gießen", sagt Kramer, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist. "Wir wissen nicht, wie lang der Krieg geht, ob wir uns auf 2, 4, 6, 10 Jahre einstellen müssen. Wie viele Menschen da sterben, das ist alles fürchterlich. Und ich finde, es muss sofort aufhören. Auch die Weltgemeinschaft müsste viel klarer für eine Waffenruhe eintreten", fordert Kramer.

+++ 04:11 Selenskyj fordert medizinische Hilfe für Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt auf eine Behandlung des inhaftierten früheren georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili im Ausland. "Jeder hat wahrscheinlich gesehen, wie es um den Gesundheitszustand von Micheil Saakaschwili bestellt ist. Ich appelliere an das georgische Volk und an die georgischen Behörden", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. "Was Micheil jetzt widerfährt, ist grausam. Das passt nicht zu Georgien. Es muss gestoppt werden." Der 54-Jährige solle in eine medizinische Einrichtung in der Ukraine, in Europa oder in den Vereinigten Staaten verlegt werden. Saakaschwili hatte in der vergangenen Woche einen neuen Hungerstreik ausgerufen, da er nicht per Videoschalte an einer Gerichtsverhandlung in Tiflis teilnehmen durfte. Die georgischen Behörden erklären, Saakaschwili simuliere, um seine Freilassung zu erzwingen. Saakaschwili ist seit Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Der pro-westliche Ex-Präsident wurde im letzten Jahr wegen angeblichen Amtsmissbrauchs verurteilt.

+++ 02:50 Bericht: Nur jede dritte Panzerhaubitze einsatzbereit +++

Ein Großteil der Panzerhaubitzen 2000 im Bestand der Bundeswehr sind aktuell angeblich nicht einsatzbereit. Wie "Bild"-Zeitung unter Berufung auf ein vertrauliches Papier des Bundesverteidigungsministeriums berichtet, kann die Bundeswehr derzeit nur etwa jede dritte der Panzerhaubitzen 2000 einsetzen. Demnach betrage der Bestand an Panzerhaubitzen 2000 zum 2. Dezember 2022 105 Exemplare. Im Verfügungsbestand des Heeres seien davon aktuell 73, deren Einsatzbereitschaft wiederum "bei rund 50 Prozent" liege. Das ergebe etwa 36 einsatzbereite Panzerhaubitzen. Zudem hätten sich insgesamt 18 Panzerhaubitzen 2000 in der "Werksinstandsetzung bei der Industrie" befunden. Wie viele der 36 einsatzbereiten Waffensysteme darunter seien, sei unklar.

+++ 01:59 Immer weniger Ukrainer für orthodoxes Weihnachsdatum +++

In der Ukraine schrumpft die Mehrheit für eine Beibehaltung des orthodoxen Weihnachtsdatums. 55 Prozent der Ukrainer wollen weiterhin traditionell ausschließlich am 7. Januar feiern, wie aus einer telefonischen Umfrage der Ratinggroup hervorgeht. 2021 waren es noch 71 Prozent. Gesunken ist der Befragung zufolge auch der Anteil der Ukrainer, die gegen den 25. Dezember als Weihnachtsfeiertag sind. Nur noch ein knappes Drittel statt 58 Prozent wie im Vorjahr sei dagegen. Die orthodoxen und die griechisch-katholische Kirche der Ukraine feiern bisher das Weihnachtsfest traditionell nach dem alten julianischen Kalender am 7. Januar. Seit 2017 sind sowohl der 25. Dezember als auch der 7. Januar arbeitsfreie Feiertage in der Ukraine. Die 2019 mit staatlicher Hilfe gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine hatte im Oktober angekündigt, in diesem Jahr Gottesdienste auch am 25. Dezember anzubieten.

+++ 01:07 Bislang keine Drohnen-Inspektion - USA enttäuscht über UN +++

Die USA werfen UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor, "offenbar russischen Drohungen nachzugeben" und keine Beamten in die Ukraine zu entsenden, um die möglicherweise aus dem Iran stammendende Drohnen zu inspizieren. "Wir sind enttäuscht, dass das Sekretariat, das offenbar russischen Drohungen nachgegeben hat, den erteilten Untersuchungsauftrag des Rates nicht ausgeführt hat", sagt der stellvertretende US-Gesandte Robert Wood. Guterres erklärt, der Vorwurf werde "im größeren Rahmen all dessen, was wir im Zusammenhang mit dem Krieg tun, geprüft, um festzustellen, ob und wann wir Beamte nach Kiew schicken sollten". Russland bestreitet, iranische Drohnen in der Ukraine eingesetzt zu haben. Es gebe auch kein Mandat für UN-Beamte, nach Kiew zu reisen, um die Herkunft der Drohnen zu untersuchen.

+++ 00:21 Putin ordnet verstärkten Grenzschutz an +++

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnet einen verstärkten Schutz der Grenzen an. Zudem müsse es "heftige Gegenmaßnahmen" gegen ausländische Dienste geben, Verräter und Spione müssten enttarnt werden, sagt Putin in einer Videoansprache. Die Sicherheitskräfte sollen demnach die Kontrolle über die Orte sicherstellen, an denen Massenveranstaltungen abgehalten werden, sowie über die strategisch wichtige Infrastruktur. Eine der wichtigsten Aufgaben der Sicherheitskräfte sei der Schutz der Bürger der "neuen Regionen" Russlands. Gemeint sind die von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Teile der Ukraine.

+++ 23:25 Selenskyj: Russland hat bald 100.000 Soldaten verloren +++

Die russischen Streitkräfte haben seit Beginn der Invasion der Ukraine nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj schon fast 100.000 Soldaten verloren. "Bisher sind es knapp 99.000 Soldaten, in wenigen Tagen erhöhen sich die Verluste der Besatzer auf 100.000", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Und wofür? Niemand in Moskau hat darauf eine Antwort, und wird sie auch (in Zukunft) nicht haben." Am Dienstag ist der 300. Kriegstag. Die Verantwortlichen in Moskau führten Krieg und "verschwenden Menschenleben - das Leben anderer Menschen, nicht das ihrer Angehörigen, nicht ihr eigenes Leben, sondern das Anderer", so Selenskyj. Genaue Angaben zu den Verlusten der russischen und ukrainischen Streitkräfte machen beide Seiten aus Sicherheitsgründen nicht. Westliche Militärs schätzten zuletzt die Zahl der getöteten und verwundeten russischen Soldaten auf weit über 100.000.

+++ 22:29 Lawrow: Selenskyj zeigt "fehlendes Verständnis für Ernst des Moments" +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wirft dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "fehlendes Verständnis für den Ernst des Moments und fehlende Besorgnis um sein Volk" vor. "Er sprudelt nur vor Ideen", sagt Lawrow im Gespräch mit dem Fernsehsender "Belarus 1" in Minsk. Doch dieser Springbrunnen enthülle eben dieses fehlende Verständnis Selenskyjs für den Ernst der Lage und für sein Volk. Die Ideen Selenskyjs, die Lawrow nicht näher nannt, enthüllten wiederum den "rassistischen Charakter" der Führung in Kiew. Der ukrainische Staatschef hatte zuletzt mehrfach die Idee eines Internationalen Strafgerichts angeschoben, vor dem sich alle zuständigen Politiker und Militärs aus Moskau für den Krieg in der Ukraine und die dort begangenen Kriegsverbrechen verantworten sollten.

+++ 22:06 Ukrainische Soldaten bekommen höheren Sold +++

Ukrainische Soldaten sollen im Dezember einen höheren Sold erhalten, sagt die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Anna Malyar nach Angaben von "Flash News" auf Twitter. Der Sold soll demnach um 37 Prozent im Vergleich zum Vormonat steigen. Grund für die Erhöhung seien gestiegene Lebenshaltungskosten.

+++ 21:42 US-Sicherheitsexperte fällt vernichtendes Urteil über deutsche Verteidigungspolitik +++

Ein US-Sicherheitsexperte fällt ein vernichtendes Urteil über die deutsche Verteidigungspolitik. Das Versprechen gegenüber der NATO, künftig mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren, breche Deutschland, falle stattdessen "in alte Gewohnheiten zurück", schreibt Mike Watson, Mitglied der Denkfabrik Hudson Institute, in einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal". In der Analyse wird Deutschland als "Zauderer" beschrieben, da andere NATO-Mitgliedern die Ukraine wesentlich weitgehender unterstützten. Die USA müssten weiter den Schutz Europas vor möglichen russischen Angriffen garantieren, da Deutschland seine Führungsrolle auf dem Kontinent verweigere, um "ein Gegengewicht zu Russland" zu bilden.

+++ 21:15 Schoigu humpelt nach Ankunft in Minsk +++

Zu dem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko begleiten Russlands Präsident Putin sowohl sein Außenminister Sergej Lawrow als auch sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Auf sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Schoigu bei seiner Ankunft im Palast der Unabhängigkeit, in dem Delegationen aus dem Ausland in Minsk empfangen werden, zeigen. Auffällig: Schoigu humpelt nach seinem Eintreffen auf dem rechten Bein, wobei er eine Hand in der rechten Hosentasche versteckt.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.