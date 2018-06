Politik

Liveticker zum Unionsstreit: +++ 09:19 Laschet sieht CDU hinter der Kanzlerin +++

+++ 09:19 Laschet sieht CDU hinter der Kanzlerin +++

Nach den Worten des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet stützt die CDU die Kanzlerin im Asylstreit. "Europäische Lösungen sind der einzige Weg, der möglich ist", sagte Laschet. Die Kernfrage sei, ob Deutschland auch mit nationalen Alleingängen operiere oder ob man auf multilateraler Ebene handle.

+++ 09:15 Hans: Staatskrise muss verhindert werden +++

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ruft die Union zur Einigung auf. Eine Staatskrise müsse verhindert werden, sagte der CDU-Politiker vor der Präsidiumssitzung der Partei. Auch der CSU müsse klar sein, dass Geschlossenheit vor einer Landtagswahl wichtig sei.

+++ 09:09 Baerbock hält "Spielchen" der CSU für "brandgefährlich" +++

Wie SPD-Geschäftsführer Carsten Schneider findet auch die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock das Verhalten der CSU unverantwortlich. "Dass die CSU jetzt das ganze Land in Geiselhaft für ihre eigenen Spielchen nehmen kann, das ist aus meiner Sicht brandgefährlich", sagte Baerbock dem rbb. Spekulationen, wonach ihre Partei bei einem Ausstieg der CSU aus der Koalition einspringen könne, wies die Grünen-Politikerin zurück.

+++ 08:55 Klingbeil hofft auf "guten Tag für Europa" +++

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rechnet mit einer Einigung der Union und einen Fortbestand der Großen Koalition. "Ich gehe davon aus, dass alle heute Morgen die Kurve kriegen und dass dieser Tag ein guter Tag für Europa wird und am Ende die Regierung noch steht", sagt Klingbeil im rbb.

+++ 08:48 Schneider: CSU nimmt ganzes Land in Geiselhaft +++

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, kritisiert das Ultimatum an die Kanzlerin im Asylstreit. "Es ist verantwortungslos, ein ganzes Land in Geiselhaft zu nehmen", sagte Schneider im "Morgenmagazin" mit Blick auf die CSU. Panik sei kein guter Gesprächspartner.

+++ 08:37 Merkel gibt um 14 Uhr Pressekonferenz +++

Genau wie CSU-Chef Seehofer tritt auch Kanzlerin Merkel um 14 Uhr vor die Presse. In der CDU-Zentrale in Berlin will sie sich dann den Fragen der Medien stellen.

+++ 08:32 Völkerrechtlerin: Grenzschließung nur in Gefahrenlage möglich +++

Eine Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze hält Nora Markand, Professorin für Völkerrecht, juristisch derzeit nicht für möglich. Grenzschließungen und -kontrollen seien nach Schengener Recht nur in Gefahrenlagen möglich, sagte Markand im "Morgenmagazin". Eine solche Lage sei derzeit nicht erkennbar. Seehofer solle sich "an das geltende Recht halten und nicht an das gefühlte Recht".

+++ 08:21 CSU-Generalsekretär erwartet Rückendeckung für Seehofer +++

CSU-Generalsekretär Markus Blume erwartet in der CSU volle Rückendeckung für Seehofer. Er gehe davon aus, dass sich die Partei "vollumfänglich hinter Seehofer" stellt, sagte Blume im "Morgenmagazin". Man werde eine Grundsatzentscheidung treffen müssen. Es gehe nicht darum, Recht zu brechen, sondern geltendes Recht zur Anwendung zu bringen. Deutschland müsse seinen Sonderweg beenden.

+++ 08:12 SPD-Vize Stegner fürchtet Verstoß gegen Koalitionsvertrag +++

SPD-Vize Ralf Stegner fragt sich, was Seehofers Asyl-Masterplan überhaupt beinhaltet.

+++ 08:03 FDP fordert bei Unions-Bruch Neuwahlen +++

Sollte die Union und damit die Große Koalition tatsächlich auseinanderbrechen, steht die FDP nicht bereit, die Regierung zu retten. "Wir sind kein Notnagel", sagte FDP-Chef Christian Lindner der "Passauer Neuen Presse". Stattdessen fordert er Neuwahlen.

+++ 07:55 Europaparlamentarier Brok hofft auf Kompromiss +++

Der Europaparlamentarier Elmar Brok setzt auf einen Kompromiss von CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik. "Ich hoffe, dass Vernunft einkehrt und das man ...die gemeinsamen Interessen erkennt", sagt er dem Deutschlandfunk. Wenn die Union auseinanderbräche, wäre das für die CDU "ein richtiges Problem". Gewinnen würde allein die AfD.

+++ 07:50 Seehofer tritt am Mittag vor die Presse +++

Um 11 Uhr trifft sich der CSU-Vorstand, drei Stunden später ist eine erste Pressekonferenz angesetzt. Um 14 Uhr will der Innenminister Parteikreisen zufolge vor die Presse treten.

+++ 07:35 Günther kritisiert CSU-Vorgehen +++

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther kritisiert das CSU-Vorgehen im Flüchtlingsstreit. "So etwas geht in einer Koalition nicht", sagt er dem "Handelsblatt". Er sei aber "fest davon überzeugt, dass wir eine Lösung finden".

+++ 07:30 Seehofer will Geldleistungen kürzen +++

Der "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Seehofer sieht einer Zeitung zufolge unter anderem eine Einschränkung von Geldzahlungen an Flüchtlinge vor. Stattdessen solle fast komplett auf Sachleistungen umgestellt werden, berichtet die "Augsburger Allgemeine" ohne Angabe von Quellen.

+++ 07:22 Umfrage: Union verliert in Wählergunst +++

Durch den internen Streit büßt die Union in der Wählergunst ein: Laut Forsa würden derzeit noch 30 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen bei CDU und CSU machen. Das ist der niedrigste Wert seit September vergangenen Jahres. Im Vergleich zur Bundestagswahl verliert die Union demnach 2,9 Prozentpunkte.

+++ 07:15 Mehrheit der Deutschen auf Merkel-Kurs +++

Laut jüngster Forsa-Umfrage für RTL und n-tv plädieren zwei von drei Deutschen für eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage - und liegen damit auf der Linie von Kanzlerin Merkel. Grundsätzlich ist aber die große Mehrheit der Deutschen wie der CSU-Chef Seehofer dafür, Flüchtlinge bereits an der Grenze abzuweisen, die schon in einem anderen Land Asyl beantragt haben.

+++ 07:10 Parteigremien tagen +++

Am Vormittag kommen in Berlin und München die Spitzengremen von CDU und CSU zusammen. Um 9.00 Uhr tagt das CDU-Präsidium mit Parteichefin Merkel und zwei Stunden später der Vorstand. Der CSU-Vorstand um Parteichef Seehofer trifft sich um 10.00 Uhr.

+++ 07:00 Entscheidung im Machtkampf +++

Im Streit der beiden Unionsparteien um den "Masterplan Asyl" von Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel kommt es heute wahrscheinlich zumindest zu einer Vorentscheidung. Im Kern geht es um die Abweisung bestimmter Flüchtlingsgruppen an den deutschen Grenzen. Während Seehofer dies im Alleingang umsetzen will, pocht Merkel auf eine europäische Lösung.

Quelle: n-tv.de