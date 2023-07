Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) macht nach eigenen Angaben "Fortschritte" bei der Inspektion mehrerer Teile des von russischen Soldaten besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. "Ich denke, wir machen Fortschritte", sagt IAEA-Chef Rafael Grossi bei einem Besuch in Tokio. "Wir konnten die Besichtigungen der Kühlbecken und anderer Orte abschließen." Es sei "keine Hinweise auf Sprengstoff oder Minen" gefunden worden.

+++ 08:48 Russische Behörden zählen inzwischen 55 Tote nach Zerstörung des Kachowka-Damms +++

Die Zahl der Todesopfer bei der Zerstörung des Kachowka-Damms steigt auf 55, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die von Russland eingesetzten Behörden im besetzten Cherson berichtet. 144 Menschen wurden demnach mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

+++ 08:17 EU will mit halber Milliarde Euro Munitionsproduktion ankurbeln +++

Die Europäische Union genehmigt Pläne zur Ankurbelung der bislang schwachen Produktion von Munition und Raketen innerhalb des 27 Nationen umfassenden Blocks. Damit soll sich die EU selbst verteidigen können, aber auch der Ukraine bei dem Versuch helfen, die russische Invasion zurückzudrängen. Die EU-Ratspräsidentschaft gibt bekannt, dass sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament darauf geeinigt haben, dringend eine halbe Milliarde Euro aus ihrem Haushalt für einen Akt zur Unterstützung der Munitionsproduktion zu mobilisieren. Die Einigung folgt auf die Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs vom März, die dringend benötigten Munitionslieferungen an die Ukraine zu verstärken, die daraufhin eine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte starten wollten.

+++ 07:38 Zahl der Toten nach Raketenangriff auf Lwiw steigt auf zehn +++

Die Zahl der Toten nach dem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw ist auf zehn gestiegen. Das zehnte Todesopfer - die Leiche einer Frau - sei am Morgen aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden, teilt Bürgermeister Andrij Sadowyj bei Telegram mit. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden bei dem Raketenangriff in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohngebiet 42 Menschen verletzt, unter ihnen drei Kinder. Die oberen Etagen eines großen Wohnblocks mit mehreren Eingängen sind durch den Raketeneinschlag komplett zerstört worden, wie auf Videos zu sehen ist. Insgesamt ist nach offiziellen Angaben von Schäden an 35 Gebäuden die Rede. In der Stadt wurde für zwei Tage eine Trauer ausgerufen.

+++ 07:02 Blinken: Angriff auf Lwiw "ist weiteres Beispiel für Brutalität des Kreml" +++

US-Außenminister verurteilt Russlands gestrigen Angriff auf Lwiw, bei dem sieben Menschen getötet und Dutzende von Häusern zerstört wurden, scharf. "Der Angriff ist ein weiteres Beispiel für die Brutalität des Kremls und zeigt, wie wichtig die Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen die Aggression des Kremls ist. Das Engagement der USA für die Ukraine ist unerschütterlich", schreibt Blinken auf Twitter.

+++ 06:36 Litauen-Brigade bedeutet Kraftakt für die Bundeswehr +++

Verteidigungsminister Boris Pistorius erhält aus dem Bundestag Unterstützung für seine Zusage einer Stationierung von 4000 Bundeswehrsoldaten in Litauen zum Schutz der NATO-Ostflanke. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und die Wehrbeauftragte Eva Högl weisen zugleich auf umfangreiche Aufgaben hin, die damit sowohl vor der Bundeswehr als auch dem baltischen NATO-Verbündeten stehen. "Es ist grundsätzlich ein richtiges Zeichen, dass Deutschland bereit ist, in Litauen die Präsenz zu verstärken. Man muss sich aber sehr konkret damit auseinandersetzen, inwieweit innerhalb der kurzen Zeit bis 2026 - also in zweieinhalb Jahren - eine Brigade zu installieren seriös machbar ist", sagt Strack-Zimmermann.

+++ 05:55 Japan: Chinas und Russlands Aktivitäten in Asien gefährden globale Sicherheit +++

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO am Dienstag in Litauen auf Chinas und Russlands Aktivitäten in Asien aufmerksam machen, die Japan als Bedrohung für die globale Sicherheit ansieht. Im vergangenen Jahr hatte Kishida "gleichgesinnte Nationen" aufgefordert, zusammenzuhalten und gleichzeitig davor gewarnt, dass ein mit der Ukraine vergleichbarer Konflikt, den Russland als Sondereinsatz bezeichnet, in Ostasien ausbrechen könnte, wenn China versucht, die Kontrolle über das selbstverwaltete Taiwan zu übernehmen.

+++ 04:20 MAD beobachtet verstärkte Militärspionage aus Russland +++

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) warnt vor verstärkter Spionage aus Russland und China gegen die Bundeswehr. Die Nachrichtendienste beider Staaten seien als "aktivste Akteure der Spionage" festgestellt worden, schreibt der Militärgeheimdienst in seinem Jahresbericht. "Seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 hat sich Deutschland durch Lieferungen von Waffen, Munition und Ausrüstung sowie die Ausbildung von Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland positioniert und wird durch die russischen Dienste noch intensiver aufgeklärt", heißt es in dem Report.

+++ 02:31 EU will Produktion von Raketen ankurbeln +++

Die ukrainischen Streitkräfte können langfristig auf deutlich mehr Munitions- und Raketenlieferungen aus der EU hoffen. Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigen sich auf einen Plan, mit dem die europäische Rüstungsindustrie mit finanziellen Anreizen zu einem schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten bewegt werden soll. Er war im Mai von der EU-Kommission vorgeschlagen worden und sieht Ausgaben in Höhe von 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt vor. Hintergrund des Vorhabens sind Schwierigkeiten der EU-Staaten, der Ukraine ausreichend Boden-Boden- und Artilleriemunition sowie Raketen für den Abwehrkrieg gegen Russland zu liefern.

+++ 01:40 US-Regierung mischt sich nicht in inoffizielle Treffen mit Lawrow ein +++

Laut dem US-Präsidialamt und dem US-Außenministerium hat die amerikanische Regierung inoffizielle Treffen zwischen hochrangigen Ex-Regierungsmitarbeitern und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sowie anderen russischen Teilnehmern weder sanktioniert noch unterstützt. "Ich möchte klarstellen, dass diese Diskussionen nicht von uns gefördert oder angeregt wurden und wir sie in keiner Weise aktiv unterstützen", so der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, im Interview mit CBS News. "Wie der Präsident schon sagte: nichts über die Ukraine ohne die Ukraine". Der Sender NBC News hatte zuvor berichtet, dass sich die ehemaligen Regierungsmitarbeiter im April in New York mit Lawrow trafen, um Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu führen.

+++ 00:47 Selenskyj: Gegenoffensive kommt langsam voran +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj versichert, dass Kiews Truppen weiter vorrücken. "Die Offensive ist nicht schnell, das steht fest", sagt Selenskyj in Prag. "Aber trotzdem rücken wir vor und ziehen uns nicht zurück, wie es die Russen tun", ergänzt er.

+++ 23:51 Selenskyj erwartet vom NATO-Gipfel konkrete Schritte +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet vom bevorstehenden NATO-Gipfel ein klares Signal hinsichtlich einer Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis. "Was ist für uns ideal? Wir wollen, dass wir in die NATO eingeladen werden", sagt er nach einem Treffen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel. "Wir sprechen über ein klares Signal, einige konkrete Dinge in Richtung einer Einladung", so Selenskyj weiter. Es sei der richtige Augenblick gekommen, die Einigkeit und den Mut des Bündnisses unter Beweis zu stellen. Zugleich räumt Selenskyj Widerstände ein. Manch einer sehe sich noch nach Moskau um, kritisiert er.

+++ 23:06 Russland: Ein Toter bei Beschuss in Region Belgorod +++

In der russischen Oblast Belgorod ist nach russischen Angaben ein Mann durch ukrainischen Beschuss getötet worden. Das Dorf Nowopetrowka nahe der Grenze zur Ukraine sei angegriffen worden, teilt der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. In den vergangenen Monaten ist es fast täglich zu Explosionen und Angriffen im russischen Grenzgebiet gekommen. Russland macht dafür ukrainische Streitkräfte oder pro-ukrainische Saboteure verantwortlich. Die Führung in Kiew äußert sich praktisch nie zu solchen Vorfällen. Beide Seiten werfen einander vor, gezielt die Zivilbevölkerung anzugreifen.

+++ 22:13 Weitere Leiche unter Trümmern in Lwiw gefunden +++

Nach dem russischen Angriff auf die Großstadt Lwiw im Westen der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sechs gestiegen. Rettungskräfte hätten am Abend unter den Trümmern die Leiche einer Frau gefunden, teilt der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Maxim Kozitskyj, auf Telgram mit.

+++ 21:32 Russische Botschaft: Deutscher Zoll konfisziert russische Autos +++

Der deutsche Zoll soll nach Angaben der russischen Botschaft in Berlin mehrere Fahrzeuge mit russischen Kennzeichen bei der Einfuhr nach Deutschland beschlagnahmt haben. Die Botschaft behauptet in einem Tweet von einigen Fällen zu wissen, bei denen deutsche Zollbehörden Autos von russischen Staatsbürgern konfisziert haben sollen. Russen wurde daher dringend empfohlen, keine Autos nach Deutschland einzuführen. Der deutsche Zoll bestätigte lediglich, dass die Einfuhr von in Russland gekauften Fahrzeugen verboten sei. Laut der Botschaft berief sich der deutsche Zoll auf eine EU-Verordnung von 2014, welche die Ausfuhren bestimmter Güter und Technologien - unter anderem auch Pkw - aus Russland einschränke. Anfang der Woche hatte auch der russischstämmige AfD-Abgeordnete Eugen Schmidt über die mutmaßliche Beschlagnahmung von Autos berichtet. Die russischen Staatsstrukturen fallen regelmäßig bei der Verbreitung von Fake News und gezielter Desinformation auf.

+++ 20:46 Rumänien will ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets ausbilden +++

Rumänien will Militärpiloten aus NATO-Partnerstaaten und der Ukraine an US-Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden. Dafür ist ein Ausbildungszentrum geplant, das gemeinsam von Bündnispartnern und dem Hersteller der Flugzeuge betrieben werden soll, teilt das Büro von Staatspräsident Klaus Iohannis mit. Rumänien ist dabei, seine F-16-Flotte auszubauen. Das Land besitzt derzeit 17 aus Portugal gebraucht gekaufte F-16-Kampfjets. Nach und nach sollen innerhalb von drei Jahren 32 weitere gebrauchte Maschinen aus Norwegen hinzukommen.

Alle früheren Entwicklungen lesen Sie hier.