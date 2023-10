Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz warnt vor dem Hintergrund der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza vor einer sich weiter dramatisch zuspitzenden Situation im Nahen Osten. "Bisher geht die Rechnung der Hamas auf", sagt Christoph Heusgen im ZDF". Die radikale Palästinenserorganisation wolle einen Flächenbrand in der Region. "Das ist eine sehr, sehr kritische Situation, in der wir sind."

+++ 09:04 Antisemitischer Angriff in Berlin +++

In Berlin kommt es zu einem antisemitischen Angriff. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, werfen Unbekannte zwei Molotowcocktails in Richtung eines Gebäudes in Berlin-Mitte, in dem verschiedene jüdische Einrichtungen untergebracht sind, darunter Räume einer Talmud-Thora-Schule sowie die Synagoge des Vereins Kahal Adass Jisroel. Personen sowie das Haus sind dem Bericht zufolge unversehrt, die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ 08:50 Scholz zeigt sich entsetzt +++

Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich entsetzt über die Bilder aus dem von einer Rakete getroffenen Krankenhaus in Gaza und fordert eine Aufklärung, wer dafür verantwortlich ist. "Unschuldige wurden verletzt und getötet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer", schreibt Scholz auf der Online-Plattform X. "Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird", fordert er.

+++ 08:30 Krankenhaus-Explosion "kann ein Gamechanger sein" +++

Selbst Saudi-Arabien beschuldigt Israel, das Krankenhaus in Gaza-Stadt attackiert zu haben. Israel ist zunehmend isoliert, eine mögliche Entschärfung der Situation durch diplomatische Bemühungen erheblich erschwert. Gordian Fritz blickt in Sderot auf die aktuellen Entwicklungen im Nahost-Konflikt.

+++ 08:12 Russland fordert von Israel Beweise für Unschuld +++

Russland verurteilt den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen als ein schockierendes Verbrechen. Das Außenministerium in Moskau fordert Israel zudem auf, Satellitenbilder als Beweis für seine Behauptung vorzulegen, dass es nichts mit dem Angriff zu tun habe. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagt Radio Sputnik, der Angriff sei ein schockierendes, menschenverachtendes Verbrechen. Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas macht Israel für den Angriff auf das Krankenhaus verantwortlich. Israels Regierung weist dies zurück. Sie erklärt, ein fehlgeschlagener Raketenangriff der palästinensischen Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad habe die Klinik getroffen. Die Armee veröffentlicht auch entsprechende Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den Einschlag im Krankenhaus verantwortlich sei.

+++ 08:02 Israel: Weitere ranghohe Hamas-Terroristen ausgeschaltet +++

Bei Luftangriffen im Gazastreifen werden nach israelischen Militärangaben zwei weitere ranghohe Hamas-Mitglieder getötet worden. Dabei handele es sich um Muhammad Awdallah, den Kommandeur der Panzerabwehr-Einheit von Gaza, sowie um Akram Hidschasi, einen "Terroristen von den Hamas-Marinetruppen" und Waffendealer, teilt die israelische Armee mit. Hidschasi sei Drahtzieher von Terroranschlägen auf Israel. Die Armee habe in den letzten Tagen "weiter Dutzende von Terrorzielen im Gazastreifen angegriffen", hieß es weiter. Darunter seien Einsatzzentren, Abschussrampen sowie terroristische Infrastruktur.

+++ 07:48 Weitere Bundeswehrmaschine landet in Deutschland +++

Eine weitere Bundeswehrmaschine bringt 68 deutsche Passagiere aus Israel nach Berlin. Der Airbus A321 sei in der Nacht um 00:34 Uhr gelandet, teilt das Einsatzführungskommando auf X mit. Damit seien bisher durch die Luftwaffe 290 Personen Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen worden. Im Falle einer Verschlechterung der Lage stehe die Bundeswehr auch für eine militärische Evakuierung bereit, hatten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium am Sonntag erklärt. Man treffe weitere Vorbereitungen.

+++ 07:23 Kein typischer Krater? Israels Armee veröffentlicht Luftaufnahmen von Klinik +++

Israels Militär veröffentlicht Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei. In dem Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Dabei sollen Hunderte von Menschen getötet worden sein. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Nach Angaben der Armee schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein. Diese wies die Schuldzuweisung zurück.

+++ 07:13 Beschuss aus dem Libanon: Israelische Soldaten verletzt +++

Vier israelische Soldaten werden bei einem Angriff mit Panzerabwehrraketen aus dem Libanon leicht verletzt. Dies meldet die "Times of Israel" unter Berufung auf die israelische Armee. Demnach hat sich die Hisbollah zu dem Angriff bekannt, es war der mindestens siebte Raketenangriff innerhalb von 24 Stunden

+++ 06:52 Israels Armee: Gaza-Einwohner sollen "humanitäres" Gebiet aufsuchen +++

Die israelische Armee ruft die Einwohner der Stadt Gaza sowie des nördlichen Gazastreifens dazu auf, ein "humanitäres Gebiet" südlich von Wadi Gaza aufzusuchen. Dort solle humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt werden, heißt es in dem Aufruf. Das Gebiet befinde sich in Al-Mawasi. Die Armee empfehle auch, sich in offene Gebiete im Westen von Chan Junis, ebenfalls im Gebiet von Al-Mawasi, im Süden des Gazastreifens zu begeben.

+++ 06:33 Union: Arabische Staaten müssen Flüchtlinge aufnehmen +++

Unions-Politiker sehen nicht Deutschland bei einer möglichen Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge in der Pflicht. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagt der "Rheinischen Post", bei der humanitären Versorgung der Menschen aus Gaza "und einer möglichen Aufnahme von Migranten sind die arabischen Nachbarstaaten in der Region verantwortlich, Vorbereitungen zu treffen". Eine Migrationsbewegung nach Deutschland müsse dagegen vermieden werden. CDU-Politiker Thorsten Frei sagt der Zeitung, so, wie sich die EU besonders um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmere, "liegt es auch in der Verantwortung palästinensischer Nachbarn, den Flüchtlingen Zuflucht zu gewähren".

+++ 06:14 Zahl der getöteten Amerikaner steigt +++

Die Zahl der Amerikaner, die beim Angriff der Hamas auf Israel ums Leben gekommen sind, steigt auf 31. Dies gibt der Sprecher des US-Präsidialamtes, John Kirby, bekannt. Bei dem Massaker der Terrororganisation am 7. Oktober starben mehr als 1400 Menschen.

+++ 05:55 Auswärtiges Amt "zutiefst schockiert" nach Angriff auf Krankenhaus +++

Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilt den Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza mit zahlreichen Toten scharf. "Wir sind zutiefst schockiert angesichts der Berichte über hunderte Tote im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza", erklärt das Außenministerium auf seinem englischsprachigen Account auf X, ehemals Twitter. "Zivile Ziele, insbesondere ein voll funktionstüchtiges Krankenhaus mit Patienten und medizinischem Personal, dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden." Zivilisten müssten in Konflikten geschützt werden, heißt es weiter.

+++ 05:25 Israel meldet erneuten Beschuss aus Libanon +++

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es nach Armeeangaben in der Nacht erneut zu Gefechten. Israelische Soldaten seien mit Panzerabwehrraketen in der Gegend von Shtula im Bereich des Sicherheitszauns zwischen Israel und dem Libanon beschossen worden, teilt das israelische Militär mit. Man habe mit Artilleriefeuer reagiert.

+++ 04:52 Guterres verweist aufs Völkerrecht +++

UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich bestürzt über den verheerenden Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen. "Ich bin entsetzt über die Tötung Hunderter palästinensischer Zivilisten heute bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, den ich aufs Schärfste verurteile", schreibt Guterres bei X. "Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal unterliegen dem Schutz des humanitären Völkerrechts."

+++ 04:00 USA verschärfen Reisewarnung für Libanon +++

Das US-Außenministerium rät US-Bürgern von Reisen in den Libanon ab. Begründet wird dies mit der Sicherheitslage in Bezug auf den Einsatz von Raketen, Flugkörpern und Artillerie zwischen Israel und der Hisbollah.

+++ 03:36 Bundesregierung räumt Rüstungsexporten nach Israel Vorrang ein +++

Die Bundesregierung will Rüstungsexporte nach Israel vorrangig behandeln. Wie aus Regierungskreisen verlautet, gilt für kommerzielle Anträge von Unternehmen auf Rüstungsexporte, dass diese prioritär bearbeitet und genehmigt werden. Details werden nicht bekannt. Israel hatte die Bundesregierung nach dem Großangriff der islamistischen Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Auch Blutkonserven und Schutzwesten sollen angefragt worden sein.

+++ 03:11 Biden will mit Abbas und al-Sisi telefonieren +++

Nach der Absage des jordanischen Königs Abdullah II. will US-Präsident Biden mit den anderen Teilnehmern des geplanten Vierergipfels telefonieren. Es werde erwartet, dass Biden auf seinem Rückflug aus Israel mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi spricht, sagt der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby.

+++ 02:45 Macron fordert "volle Aufklärung" nach Krankenhaus-Angriff +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilt den Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen. "Nichts kann einen Angriff auf ein Krankenhaus rechtfertigen", schreibt er auf X . "Nichts kann es rechtfertigen, Zivilisten ins Visier zu nehmen." Die Umstände müssten in vollem Umfang aufgeklärt werden. Seine Gedanken seien bei den Opfern. Konkrete Schuldzuweisungen spricht er nicht aus. In einem weiteren Tweet fordert er, der Zugang für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen müsse unverzüglich wieder geöffnet werden.

+++ 02:27 Israels Armee skeptisch bei angeblichen Opferzahlen +++

Die israelische Armee zweifelt die Zahl der palästinensischen Todesopfer bei dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt an. Es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben, sagt der Sprecher der israelischen Armee, Admiral Daniel Hagari. Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten "eine Art Treffer auf dem Parkplatz". Das Militär habe ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad abgehört, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten, erklärt ein weiterer Militärsprecher, Oberstleutnant Jonathan Concricus, dem Sender CNN. Die Armee werde einen Mitschnitt des Gesprächs veröffentlichen. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Opfer mit mindestens 500 an, hatte zuvor aber selbst von einem Treffer im "Hof eines Krankenhauses" im Zentrum von Gaza-Stadt gesprochen.

+++ 02:01 Biden "empört und tieftraurig" über Krankenhaus-Explosion +++

US-Präsident Joe Biden ist auf dem Weg zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Er sei "empört und tieftraurig" über die Explosion im Al-Ahli Krankenhaus in Gaza, so Biden auf X. "Wir trauern um die Patienten, das medizinische Personal und andere Unschuldige, die bei dieser Tragödie getötet oder verwundet wurden." Er habe mit dem jordanischen König Abdullah II. und dem israelischen Premierminister Netanjahu gesprochen, und "das nationale Sicherheitsteam angewiesen, weiterhin Informationen darüber zu sammeln, was genau passiert ist." Das geplante Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II., dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist abgesagt.

+++ 01:50 Medwedew gibt USA Schuld für Krankenhaus-Angriff +++

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew macht indirekt die Regierung in Washington für den Raketeneinschlag im Al-Ahli al-Arabi Krankenhaus verantwortlich. "Der schreckliche Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen ist eindeutig ein Kriegsverbrechen", schreibt Medwedew auf Telegram. "Wer gedankenlos kolossale Geldbeträge für Waffen ausgibt und seinen militärisch-industriellen Komplex auflädt. Die fälschlicherweise verkünden, dass sie die demokratischen Werte weltweit schützen wollen. Die USA." Russland seinerseits begeht bei seinem Krieg gegen Ukraine zahlreiche Kriegsverbrechen - unter anderem werden dort immer wieder Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen getroffen.

+++ 01:26 Israels Luftwaffe greift Hisbollah-Ziele an +++

Das israelische Militär greift erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon an. Kampfflugzeuge hätten in Reaktion auf den wiederholten Beschuss Israels vom Libanon aus einen Beobachtungsposten und militärische Infrastruktur der Schiiten-Miliz getroffen, teilt das israelische Militär auf Telegram mit.

+++ 00:52 Pro-palästische Proteste in Berlin +++

Mehrere 100 Menschen nehmen am Abend an einer friedlichen pro-palästinensischen Mahnwache am Pariser Platz vorm Brandenburger Tor teil. Nach dem Ende der Veranstaltung kommt es zu Übergriffen auf Einsatzkräfte der Polizei. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Ort zu verlassen, sei die unerlaubte Ansammlung aufgelöst worden, teilt die Polizei mit. Auch im Stadtteil Neukölln gibt es Proteste, anders als die Mahnwache sind diese nicht angemeldet. "Im Bereich Sonnenallee und Pannierstraße wurde durch teilweise vermummte Personen mehrfach Pyro gezündet", schreibt die Polizei auf X. Es sollen Barrikaden errichtet und angezündet worden sein.

+++ 00:13 Scholz landet in Kairo +++

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft nach seinem Besuch in Israel in Kairo ein. Wegen eines Raketenalarms in Tel Aviv hatte sich der Abflug verzögert. Die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen. Scholz wurde in ein Gebäude gebracht, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Rollfeld auf den Boden zu legen. In Kairo will Scholz am Abend den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi treffen.

+++ 00:55 Jordaniens König sagt Treffen mit Biden ab +++

Jordanien sagt ein für Mittwoch geplantes Treffen zwischen König Abdullah II. und US-Präsident Joe Biden ab. Das Treffen, an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, werde erst stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und "diese Massaker" zu stoppen, sagt Außenminister Aiman al-Safadi dem jordanischen TV-Sender Al-Mamlaka.

+++ 23:26 Hisbollah ruft zum "Tag des Zorns" auf +++

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen ruft die pro-iranische Miliz Hisbollah einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel aus. Dieser richte sich auch gegen den für Mittwoch geplanten Solidaritätsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Israel, teilt die Schiitenorganisation mit. Worte der Verurteilung reichten nicht mehr aus, so die Hisbollah. Sie fordert die Menschen in der arabischen und islamischen Welt auf, ihrer Empörung bei Protesten Ausdruck zu verleihen.

+++ 23:00 Klinik getroffen: Länder beantragen Sitzung des Weltsicherheitsrats +++

Der Weltsicherheitsrat soll sich nach dem Willen mehrerer Länder mit dem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen beschäftigten. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland beantragen eine Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums, heißt es in Diplomatenkreisen. Brasilien, das dem Gremium momentan vorsitzt, bestätigt das Treffen bislang nicht. Es gebe Konsultationen.

+++ 22:50 Netanjahu: Israel hat Krankenhaus nicht angegriffen +++

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weist die Verantwortung für den Einschlag einer Rakete in ein Krankenhaus im Gazastreifen strikt zurück. "Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben", teilt Netanjahu mit. Es sei nicht das israelische Militär gewesen. "Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder", so Netanjahu weiter.

+++ 22:38 Höchste Warnstufe: Israelis sollen Türkei verlassen +++

Israel fordert seine Staatsbürger aus Angst vor Vergeltungsschlägen zum Verlassen der Türkei auf. Die Alarmstufe für das Land sei auf die höchste Warnstufe (hohe Bedrohung) erhöht worden, teilt der Nationale Sicherheitsrat mit. Alle Israelis seien aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Hintergrund sei die Sorge vor Anschlägen. Auch für Marokko spricht das Land eine Reisewarnung aus, dort seien israelische Touristen zu "besonderer Vorsicht" aufgerufen.

+++ 22:26 Scholz-Maschine nach Evakuierung auf dem Weg nach Kairo +++

Nach der zwischenzeitlichen Evakuierung macht sich die Maschine mit Bundeskanzler Olaf Scholz von Tel Aviv aus auf den Weg nach Kairo. Zuvor war Scholz in Tel Aviv wegen eines Luftalarms aus der Maschine in ein Auto und dann in einen Luftschutzraum gebracht worden. Laut einem Sprecher hatte Scholz dabei noch zwei abgefangene Raketen gesehen.

+++ 22:15 Abbas sagt Treffen mit Biden ab +++

Nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza spricht Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas von einem "entsetzlichem Verbrechen, einem Völkermord". Dafür trügen auch die Länder Verantwortung, die Israel unterstützten. Abbas sagt nach Angaben aus Kreisen der Palästinenser wegen des Angriffs zudem ein geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden ab. Biden und Abbas wollten sich am Mittwoch in Jordanien treffen. Abbas sei nun aber nach Ramallah zu seinem Regierungssitz im besetzten Westjordanland zurückgekehrt.

+++ 22:00 Israelische Armee macht Islamischen Dschihad für Angriff auf Gaza-Klinik verantwortlich +++

Die israelische Armee macht die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den folgenschweren Angriff auf ein Krankenhausgelände in Gaza verantwortlich. "Nach den Informationen der Geheimdienste, die auf mehreren uns vorliegenden Quellen basieren, ist der Islamische Dschihad für einen fehlgeschlagenen Raketenangriff verantwortlich, der das Krankenhaus getroffen hat", heißt es in einer Mitteilung der Armee. Zuvor hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel für den Angriff verantwortlich gemacht und erklärt, dabei seien "zwischen 200 und 300 Menschen" getötet worden.

+++ 21:49 Abbas ruft dreitägige Staatstrauer aus +++

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ruft nach dem Tod von zahlreichen Palästinensern in einem Krankenhaus im Gazastreifen zu einer dreitägigen Staatstrauer aus. Palästinensische Flaggen sollten auf halbmast gesetzt werden, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

+++ 21:36 "Beispiellose Brutalität": Erdogan macht Israel für Klinik-Beschuss verantwortlich +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilt den Beschuss einer Klinik im Gazastreifen und macht Israel dafür verantwortlich. Der Beschuss eines Krankenhauses, in dem Frauen, Kinder und unschuldige Zivilisten untergebracht seien, sei das jüngste Beispiel für israelische Angriffe, die frei seien von den grundlegendsten menschlichen Werten, teilt Erdogan auf X mit. Er ruft die gesamte Menschheit dazu auf, diese in "in der Geschichte beispiellose Brutalität" zu stoppen.

