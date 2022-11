Das Verteidigungsministerium in Kiew veröffentlicht neue Zahlen zu den russischen Verlusten. Demnach sind in den vergangenen 24 Stunden rund 340 Soldaten getötet worden, die Zahl der Toten bei den russischen Truppen soll inzwischen bei 83.460 liegen. Außerdem sollen unter anderem 5 russische Drohnen und 6 Marschflugkörper zerstört worden sein.

+++ 08:58 Wintershall-Dea-Chef räumt Fehler ein +++

Der Wintershall-Dea-Chef Mario Mehren räumt ein, Russlands Präsidenten Wladimir Putin unterschätzt zu haben. "Rückblickend muss man natürlich sagen, dass wir und ich spätestens 2014/2015, nach der Annexion der Krim, nicht verstanden haben, wie gefährlich Russland und Putin sind." Einen Angriffskrieg mitten in Europa habe er dennoch auch nach der Annexion der Krim nicht für möglich gehalten. "Aus heutiger Sicht war das ein Fehler. Wir haben die Gefahren von Putins Russland stark unterschätzt." Zugleich rechnet Mehren damit, dass die Gasspeicher im Winter 2023/24 "relativ leer" sein werden. In diesem Jahr habe Europa bis Juli noch 75 Milliarden Kubikmeter Gas bekommen. Die Menge stehe 2023 möglicherweise nicht zur Verfügung.

+++ 08:36 Papst: "Wir müssen alle Pazifisten sein" +++

Papst Franziskus bietet erneut den Vatikan als Vermittler im Ukraine-Krieg an. In einem Interview der italienischen Zeitung "La Stampa" ruft das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Russland und die Ukraine auf, den Konflikt zu beenden. Auf die Frage, ob er eine Aussöhnung zwischen den beiden Ländern für möglich halte, fordert der Papst alle auf, darin nicht aufzugeben. "Aber alle müssen sich dazu verpflichten, die Herzen zu entmilitarisieren und dabei mit dem eigenen beginnen, und dann die Gewalt zu entschärfen und zu entwaffnen. Wir müssen alle Pazifisten sein. Den Frieden wollen, nicht nur einen Waffenstillstand, der nur der Aufrüstung dienen kann. Echten Frieden, der die Frucht des Dialogs ist."

+++ 08:22 London erwartet stärkere russische Offensiven im Donezk +++

Nach dem Rückzug aus dem Gebiet westlich des Flusses Dnipro reorganisieren sich die russischen Streitkräfte weiter und bereiten offenbar ihre Verteidigungslinien vor. Dies berichtet das britische Verteidigungsministerium. Demnach haben russische Einheiten neue Grabensysteme an der Grenze zur Krim sowie am Fluss Siwersky-Donets zwischen den Gebieten Donezk und Luhansk errichtet. Einige dieser Standorte liegen bis zu 60 Kilometer hinter der aktuellen Frontlinie. Dies deute darauf hin, dass die russischen Planer Vorbereitungen für den Fall eines weiteren größeren ukrainischen Durchbruchs träfen. "Es ist wahrscheinlich, dass Russland versuchen wird, einen Teil der aus Cherson zurückgeholten Kräfte zu verlegen, um seine Offensivoperationen in der Nähe der Stadt Bachmut im Gebiet Donezk zu verstärken und auszuweiten", heißt es weiter.

+++ 07:58 Trotz Blackout: Chirurgen setzen offenbar Herz-OP fort +++

Die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sorgen für massive Stromausfälle im Land. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj waren am Donnerstag 10 Millionen Ukrainer ohne Strom. "Immer noch besser ohne Licht als mit Russen", schreibt die ehemalige Sprecherin Selenskyjs, Iuliia Mendel, dazu. Das ukrainische Verteidigungsministerium twittert ein Bild von Chirurgen, die trotz des Blackouts operieren: "Keine Zeit für Stromausfälle", heißt es dabei. "Chirurgen des Zentrums für Kinderkardiologie in Lwiw setzten ihre Herzoperationen fort, nachdem der Strom wegen eines russischen Raketenangriffs abgeschaltet worden war."

+++ 07:36 Macron in Asien: "Dieser Krieg ist auch Ihr Problem" +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert die Länder der Asien-Pazifik-Region auf, sich dem "wachsenden Konsens" gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine anzuschließen. "Dieser Krieg ist auch Ihr Problem", sagt Macron bei einer Rede auf dem Asien-Pazifik-Gipfel APEC in Bangkok. Macron ist als Ehrengast zu dem Spitzentreffen geladen, Frankreich ist kein Mitgliedstaat der APEC. Frankreichs oberste Priorität sei es, zum Frieden in der Ukraine beizutragen und zu versuchen, "eine globale Dynamik zu entwickeln, um Druck auf Russland auszuüben", betont Macron.

+++ 07:17 Russland: Moskau reagierte bei Getreideabkommen nicht auf Druck +++

Die russische Botschaft in den USA weist laut der Agentur TASS Behauptungen zurück, wonach Moskau die Entscheidung zur Verlängerung des Getreideabkommens auf Druck von außen hin getroffen habe. Man habe die Einschätzungen der US-Regierungsbeamten über die Verlängerung der Schwarzmeer-Initiative zur Kenntnis genommen, heiße es im Pressedienst der Botschaft. "Wir weisen die These, dass diese Entscheidung auf externen Druck zurückzuführen ist, grundsätzlich zurück. Selbst unter den unrechtmäßigen Sanktionen, die gegen unser Land verhängt wurden, bleibt Russland ein verlässlicher Lieferant von Agrarprodukten für die Weltmärkte."

+++ 06:54 FSB veröffentlicht neue Liste über als geheim eingestufte Informationen +++

Der russische Geheimdienst FSB erweitert seine Liste von als geheim eingestuften Informationen, die die Staatssicherheit gefährden könnten, wenn sie an "ausländische Quellen" weitergegeben werden. Dies berichtet das russische Exilportal "Meduza". Neu auf der Liste sind demnach Informationen über den Transport von Militärpersonal und über laufende militärische Baumaßnahmen. Bereits im Herbst 2021 hatte der FSB eine ähnliche Liste veröffentlicht, die die Verbreitung von Informationen über Themen im Zusammenhang mit den russischen Raumfahrtprogrammen und der Verteidigung einschränkte.

+++ 06:29 Kiew: Schlagen russische Angriffe in vielen Ortschaften zurück +++

Im Osten der Ukraine wird weiter heftig gekämpft. Wie "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitteilt, schlägt das ukrainische Militär in den vergangenen 24 Stunden russische Angriffe in zahlreichen Ortschaften zurück – so in der Nähe von Nowoseliwske und Stelmachiwka im Gebiet Luhansk sowie in Bilohoriwka, Verkhniokamianske, Spirne, Opytne, Perwomaiske, Wodiane und Nowomychaiwka im Gebiet Donezk.

+++ 06:06 US-Einsatzbereitschaft durch Hilfen nicht gefährdet +++

Die militärische Unterstützung aus den USA beläuft sich seit Ende Februar nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums auf 18,6 Milliarden Dollar, umgerechnet 17,96 Milliarden Euro. In den vergangenen Monaten brachten die Amerikaner in rasanter Abfolge diverse Pakete auf den Weg - oft auch aus Beständen des US-Militärs. Das Pentagon bekräftigt, dass die eigene Einsatzbereitschaft der Amerikaner dadurch nicht gefährdet sei. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass die USA manche Waffen bald nicht mehr liefern könnten.

+++ 05:37 Schäuble: "Wir wollten es nicht sehen" +++

Der frühere Bundestagspräsident und Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble hat frühere Fehler im Umgang mit Russland eingeräumt. Auf die Frage, ob er wütend auf sich sei, sagt der CDU-Politiker dem "Handelsblatt": "Natürlich. Wir wollten es nicht sehen. Das gilt für jeden." In seiner Zeit als Innenminister habe er mit seinem russischen Amtskollegen darüber gesprochen, wie man gemeinsam den islamistischen Terror bekämpfen könne. "Ich hätte mal gucken können, was Russland in Tschetschenien treibt. Oder auf den damaligen polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski hören." Dieser habe nach Russlands Überfall auf Georgien gewarnt: "Erst kommt Georgien, dann die Ukraine, dann Moldawien, dann die baltischen Staaten und dann Polen. Er hat recht behalten", sagte Schäuble. Mit Blick auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel sagte Schäuble, es sei bemerkenswert, "dass sie auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen kann, dass wir Fehler gemacht haben".

+++ 04:54 Ein Toter bei Beschuss im Raum Cherson +++

Russische Streitkräfte haben mehrere Ortschaften im Gebiet Cherson beschossen. Der "Kyiv Independent" berichtet unter Berufung auf das ukrainische Einsatzkommando Süd, auf Tschornobaiwka, Antoniwka und Cherson sei mit Raketenwerfern, Mörsern und schwerer Artillerie gefeuert worden. Ein Zivilist sei durch ein Schrapnell getötet worden.

+++ 03:25 Banksy veröffentlicht Video zu Ukraine-Besuch +++

Sieben Graffitis hinterlässt Banksy letzte Woche auf zerstörten Gebäuden in der Ukraine. Jetzt veröffentlicht der Streetart-Künstler, der seine Identität verborgen hält, auf Instagram ein "Making-Of"-Video seiner Aktion. Zu sehen ist, wie er Schablonen schneidet und sprüht – und offenbar auch – natürlich unerkannt - mit Passanten spricht. Das Video endet mit einer Solidaritätsbekundung an die Menschen in der Ukraine.

+++ 01:19 MH17-Urteil: Australien fordert Auslieferung von Russland +++

Die australische Regierung fordert Russland auf, die wegen des Abschusses von Flug MH17 über der Ukraine zu lebenslanger Haft verurteilten Männer auszuliefern. Das Urteil zeige, dass Russland eine Verantwortung für den Abschuss trage, erklärt Außenministerin Penny Wong. Moskau solle die drei Männer ausliefern, damit sie sich dem Urteil für ihre "abscheulichen Verbrechen" stellen müssten. "Wir sagen Russland: Die Welt weiß, dass Sie Mördern Unterschlupf gewähren - und das sagt etwas über Sie aus, Herr Putin", sagt Wong dem Fernsehsender ABC.

+++ 00:26 Selenskyj lobt Getreidedeal +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich zufrieden darüber, dass das Getreideabkommen verlängert wird. "Trotz aller Schwierigkeiten, trotz diverser Manipulationen durch Russland", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Seit Beginn des Abkommens seien aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen um Odessa rund 450 Schiffe ausgelaufen. Diese hätten Nahrungsmittel in Länder wie Äthiopien, Bangladesch, Somalia oder den Sudan gebracht. Er habe zudem mit internationaler Unterstützung eine neue Initiative gestartet, um ukrainisches Getreide in die Länder zu bringen, die am stärksten vom Hunger betroffen seien, teilt Selenskyj mit.

+++ 23:36 IAEA fordert russischen Abzug vom AKW Saporischschja +++

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) fordert Russland zur Aufgabe des besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja auf. Moskau solle sein militärisches und ziviles Personal sofort abziehen und seinen "unbegründeten Besitzanspruch" auf das AKW im Südosten der Ukraine aufgeben, heißt es in der nunmehr dritten IAEA-Resolution gegen Russland seit dem Beginn des Krieges. Sie wird Diplomaten zufolge von 24 Staaten unterstützt. Der Gouverneursrat zeigt sich auch äußerst besorgt darüber, dass ukrainische Mitarbeiter der Anlage von russischer Seite unter Druck gesetzt würden, und dass es auch zu Festnahmen gekommen sei.

+++ 22:55 Menschenrechtsbeauftragter spricht von "entsetzlicher" Folter in Cherson +++

In der zurückeroberten südukrainischen Stadt Cherson wurde während der russischen Besatzung ukrainischen Angaben zufolge in großem Umfang gefoltert. Er habe ein solches Ausmaß an Folter bei all seinen Reisen zu "Folterkammern in unterschiedlichen Regionen" des Landes "noch nie zuvor gesehen", sagt der ukrainische Parlamentsbeauftragte für Menschenrechte, Dmytro Lubynez, in einer Fernsehsendung. Es sei "einfach entsetzlich", fügt er hinzu.

+++ 22:10 Selenskyj: Mehr als zehn Millionen Ukrainer gerade ohne Strom +++

In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Millionen Menschen ohne Strom. "Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Insbesondere die Regionen Odessa, Kiew, Winnyzja und Sumy seien von den Stromausfällen betroffen, erläutert er.

+++ 21:45 ISW: Russland gehen hochpräzise Waffen aus +++

Experten sind uneins, wie lange die Raketenvorräte Russlands noch reichen. Am Dienstag hatte Russland rund 100 Marschflugkörper abgeschossen - es war das größte Sperrfeuer seit neun Monaten Krieg. "Fortgesetzte Angriffe dieser Größenordnung greifen Russlands Reserven an konventionellen Marschflugkörpern stark an, da die Verschlechterung der ukrainischen nationalen Infrastruktur zu einem Schlüsselelement von Russlands strategischer Herangehensweise an die Kampagne geworden ist", kommentiert das britische Verteidigungsministerium. Auch die US-Forschungsgruppe Institute for the Study of War schätzt, dass Russlands Militär "wahrscheinlich einen erheblichen Teil seiner verbleibenden hochpräzisen Waffensysteme eingesetzt hat". Zu einem anderen Ergebnis kommt der Sicherheitsexperte der Universität Bonn Joachim Weber im Gespräch mit ntv.

