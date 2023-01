Die russische Rüstungsindustrie dürfte nach Ansicht britischer Militärexperten zunehmend auf Häftlinge als Arbeitskräfte setzen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Die etwa 400.000 Häftlinge in Russland seien eine "einzigartige" Ressource für Moskau im Angriffskrieg, so die Mitteilung weiter. Besonders bei der Herstellung technisch wenig anspruchsvoller Waffen sei deren Arbeitskraft besonders gefragt und Hersteller unter Druck, die Produktion zu erhöhen.

+++ 09:05 Russische Besatzer üben laut ukrainischer Armee Druck auf lokale Bevölkerung in Region Cherson aus +++

Am gestrigen Donnerstag hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben russische Angriffe auf 17 Siedlungen abgewehrt. Das berichtet die Nachrichtenseite Ukrinform unter Berufung auf das tägliche Update des Generalstabs der Streitkräfte. Darin heißt es auch, dass die russischen Besatzer in besetzten Gebieten der Region Cherson unvermindert Druck auf die lokale Bevölkerung ausüben würden. Die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger weigern sich der Armee-Darstellung zufolge, mit den Besatzungsbehörden zusammenzuarbeiten. Letztere führten deswegen Haus-zu-Haus-Runden durch. Darüber hinaus seien die Invasoren besorgt über die pro-ukrainische Haltung in der Bevölkerung. In einigen Siedlungen des Distrikts Melitopol in der Region Saporischschja führten die russischen Streitkräfte den Angaben zufolge Filteroperationen durch. Während der Inspektion würden sich die Besatzer besonders auf die Telefone fokussieren und nach einer Bestätigung suchen, dass die Betroffenen mit der ukrainischen Armee zusammenarbeiten.

+++ 08:47 Soldaten in Soledar harren laut Kiew aus - "Nacht war heiß" +++

Die Kämpfe um die ostukrainische Kleinstadt Soledar halten nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew an. Die ukrainischen Soldaten versuchten, sich gegen die intensiven russischen Angriffe zu stemmen, schreibt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram. "Die Nacht war heiß, die Kämpfe gingen weiter." Der Feind habe alle Hauptkräfte in Richtung Donezk geworfen, seine Offensive sei weiterhin stark. Die ukrainischen Soldaten versuchten, die Verteidigung aufrechtzuerhalten. "Dies ist eine schwierige Phase des Krieges, aber wir werden gewinnen. Daran besteht kein Zweifel." Nach Einschätzung des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) hat die russische Armee bereits einen Großteil, wenn nicht sogar die gesamte Ortschaft Soledar eingenommen und die ukrainische Armee aus dem westlichen Randgebiet verdrängt.

+++ 08:31 CDU-Verteidigungsexperte Wadephul wettert gegen "starrsinnigen Kanzler" +++

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul, macht Bundeskanzler Olaf Scholz schwere Vorwürfe. Die Lieferung von "Leopard"-Panzern sei nur eine Frage des "wann", viele Verbündete hätten sich dafür ausgesprochen. "Alle wollen es. Finnland will liefern, Spanien schon länger, Polen ist jetzt in die Offensive gegangen und der starrsinnige Kanzler steht im Weg", sagt Wadephul in der Sendung "Frühstart" von ntv. Das könne nicht Deutschlands Rolle sein. Scholz habe sehr schnell eine Führungsrolle verspielt. Stattdessen müsse man jetzt wieder "in die Vorhand" kommen. "Deutschland muss bei der Verteidigung der Freiheit in der Ukraine führend sein."

+++ 08:17 SPD-Außenexperte vermeidet Positionierung zu "Leopard"-Lieferung +++

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth vermeidet eine klare Positionierung zur Übergabe von "Leopard"-Kampfpanzern an die Ukraine. Auf die Frage, ob er eine Zustimmung der Bundesregierung zur von Polen vorgeschlagenen Lieferung befürworte, sagt er im Deutschlandfunk: "Ich bin dafür, dass wir uns jetzt zusammensetzen und eine Entscheidung treffen." Die Kritik an Kanzler Olaf Scholz, militärische Hilfen zurückzuhalten und erst nach öffentlichem Druck freizugeben, weist er zurück: "Ich sehe das nicht als Zauderei, ich sehe das als behutsames Vorgehen."

+++ 07:50 Russischer Oberbefehlshaber zu Besuch in Belarus - Moskau sieht gemeinsame Militärübungen als Mittel gegen Eskalation +++

Die gemeinsamen Militärübungen von Russland und Belarus sollen nach Darstellung des Außenministeriums in Moskau eine Eskalation der Lage verhindern. Potenzielle Gegner sollten abgeschreckt und von Eskalationen und Provokationen abgehalten werden, teilt ein Vertreter des Ministeriums mit. Die beiden Länder haben in jüngerer Zeit mehrere Militärübungen abgehalten. Aktuell befindet sich der Oberbefehlshaber der russischen Bodentruppen, Oleg Saljukow, in Belarus, um nach offiziellen Angaben die Übungsabläufe zu inspizieren. Russland hat Belarus als Sprungbrett für seine am 24. Februar 2022 begonnene Invasion der Ukraine genutzt. Belarus grenzt an beide Länder. Die Stationierung einer gemeinsamen Einheit in Belarus im Oktober hat die Befürchtung genährt, Russland könnte sich auf eine neue Offensive gegen die Ukraine von Belarus aus in diesem Jahr vorbereiten. Das Institute for the Study of War (ISW) schätzt aktuell das Risiko eines russischen Einmarsches von belarussischem Territorium aus als gering, aber möglich ein. Das Risiko einer direkten Beteiligung von Belarus am Angriffskrieg wird von dem US-Thinktank als sehr gering bewertet.

+++ 07:26 Duma-Präsident will Eigentum von Kriegsgegnern beschlagnahmen lassen +++

Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin schlägt vor, Eigentum und Vermögen von Russinnen und Russen zu beschlagnahmen, die die Streitkräfte des Landes diskreditieren und den Krieg in der Ukraine ablehnen. Die bisherigen Maßnahmen wie Geldstrafen in solchen Fällen seien nicht streng genug, sagt der Präsident des Unterhauses des Parlamentes. Wolodin ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der den so bezeichneten militärischen Sondereinsatz angeordnet hat.

+++ 07:09 Union: Mit Lieferung von "Leopard 1" sofort beginnen +++

In der Debatte um Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine fordert die Union die Bundesregierung auf, jetzt schnell zu handeln. Fraktionsvize Johann Wadephul sagt der "Rheinischen Post": "Um endlich einmal politisch Taten sprechen zu lassen, sollte die Lieferung von 'Leopard 1' sofort begonnen werden. Sie stehen quasi bei der Industrie bereit und diese wäre dazu in der Lage, sie umgehend vorzubereiten." Wadephul ergänzt, die deutsche Initiative zur Lieferung von Kampfpanzern sei dringend notwendig. "Die Ukraine steht militärisch unter Druck. Zögerliche Hilfe bedeutet für die Ukraine zusätzliche blutige Verluste." Auch müsse die lang aufgeschobene "Marder"-Entscheidung jetzt umgesetzt werden. "Hier scheint es so zu sein, dass die Bundesregierung trotz monatelanger Diskussion völlig unvorbereitet ist."

+++ 06:36 ISW: Ukraine hat keine organisierte Verteidigung in Soledar mehr - russische Einnahme wahrscheinlich +++

Die Experten des Institute for the Study of War (ISW) gehen in ihrem jüngsten Lagebericht davon aus, dass russische Streitkräfte Soledar zu einem Großteil bereits am 11. Januar eingenommen haben. Das stelle aber keine operativ bedeutsame Entwicklung in dem Angriffskrieg dar und sei kein Vorbote einer bevorstehenden, russischen Einkreisung von Bachmut. Dem US-Thinktank zufolge suggerierten geolokalisierte Aufnahmen von Mittwoch und Donnerstag, dass die russischen Kämpfer einen Großteil, wenn nicht gar die gesamte Ortschaft kontrollierten und die ukrainische Armee aus dem westlichen Randgebiet der Siedlung verdrängt wurden. Eine offizielle Bestätigung von beiden Kriegsparteien steht nach wie vor aus. Doch alle den US-Experten vorliegenden Informationen deuten demnach darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte keine organisierte Verteidigung in Soledar mehr aufrechterhalten. Die jüngste Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wonach die Armee Stellungen in Soledar unterhalte, könne sich dem Lagebericht zufolge auf Verteidigungsstellungen in der Nähe der Siedlung beziehen.

+++ 06:05 Reservisten-Verbandschef Sensburg: "Leopard"-Kampfpanzer auch aus Bundeswehrbeständen liefern +++

Der Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Patrick Sensburg, fordert die schnelle Lieferung möglichst vieler "Leopard"-Kampfpanzer an die Ukraine - auch aus Bundeswehr-Beständen. "Ich gehe fest davon aus, dass Deutschland der Lieferung von 'Leopard'-Kampfpanzern zustimmen wird. Die Frage ist nur, wann die Entscheidung fallen wird", sagt Sensburg "Rheinischen Post". "Ich bin dafür, dass möglichst viele 'Leopard'-Kampfpanzer auch aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine geliefert werden. Der Reservistenverband weist schon lange darauf hin, dass es bei der Bundeswehr an allem mangelt - auch bei der Landesverteidigung." Daher müsse die Bundeswehr im Gegenzug mit erheblich mehr modernen Kampfpanzern ausgestattet werden als derzeit, fordert Sensburg.

+++ 04:42 Polen: Ukraine braucht mehr als 14 "Leopard"-Kampfpanzer +++

Polen drängt darauf, dass die Ukraine mehr als 14 "Leopard"-Kampfpanzer von einer Koalition westlicher Staaten bekommt. "Polen wird die Schaffung größerer militärischer Einheiten fordern, die für die Verteidigung der Ukraine von militärischer Bedeutung sein werden", sagt der polnische Botschafter in Deutschland, Dariusz Pawlos, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine solche Formation, die mit einer professionellen Ausrüstung ausgestattet ist, wird in der Lage sein, eine ernsthafte Blockade gegen die russische Aggression gegen die Ukraine zu errichten."

+++ 03:01 Polen erwartet Bundeswehrsoldaten für Patriot-Systeme +++

Mehrere Hundert Bundeswehr-Soldaten zur Bedienung der Patriot-Flugabwehrsysteme sollen in der kommenden Woche in Polen eintreffen. Ein entsprechendes Dokument habe Präsident Andrzej Duda unterzeichnet, meldet die Nachrichtenagentur des öffentlich-rechtlichen polnischen Rundfunks. Die deutschen Mannschaften für die Patriots werden demnach in die Woiwodschaft Lublin im Südosten des Landes verlegt. Dort befindet sich in der Kleinstadt Zamosc auch wichtige Eisenbahninfrastruktur, die für die Versorgung der von Russland angegriffenen Ukraine aus den NATO-Staaten von Bedeutung ist.

+++ 01:32 Ex-NATO-Oberbefehlshaber: Westen sollte Kampfjets liefern +++

Westliche Staaten sollten der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen Russland nach Ansicht des früheren NATO-Oberbefehlshabers James Stavridis neben Panzern auch Kampfflugzeuge liefern. "Ich denke schon, dass die Ukraine Kampfflugzeuge braucht", sagt der ehemalige US-Admiral in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Zum einen denke er an MiG-29-Kampfjets aus Polen, die die Ukrainer zu bedienen wüssten und die direkt geliefert werden könnten. "Die könnten dann unterstützt werden durch F-16 von den Vereinigten Staaten."

+++ 00:32 US-Amerikaner Taylor Dudley aus russischer Haft entlassen +++

Der US-Amerikaner Taylor Dudley ist nach rund neun Monaten aus russischer Haft entlassen worden. Das teilt der ehemalige Diplomat Bill Richardson mit, der die Freilassung nach eigenen Angaben ausgehandelt hat. Der 35-jährige ehemalige Marinesoldat befand sich den Angaben zufolge seit April in russischer Gefangenschaft. Er war nach CNN-Angaben von russischen Grenzbeamten festgenommen worden, als er im April von Polen aus in die russische Exklave Kaliningrad gereist war.

+++ 23:18 Selenskyj: Verteidiger halten in Soledar die Stellung +++

Die ukrainischen Soldaten in der hart umkämpften Kleinstadt Soledar halten nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Stellungen. Dabei fügten sie den russischen Truppen signifikante Verluste zu, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

+++ 21:57 Schwere Waffen: Selenskyj sieht Polen und Litauen als Vorbilder +++

Polen könnte nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Angebot von "Leopard"-Kampfpanzern eine Vorbildfunktion einnehmen. Polen und Litauen könnten die entsprechenden Schritte einleiten, sagt Selenskyj dem staatlichen Sender TVP. "Jemand muss immer das Vorbild sein", erklärte er. "Dieser Schritt könnte uns helfen, indem andere Staaten in die Fußstapfen von Polen und Litauen treten." Litauen hat Flugabwehr-Geschütze und Munition zugesagt. Derweil erläutert das ukrainische Verteidigungsministerium den westlichen Staaten, was Kiew unter einem "Panzer" versteht.

+++ 21:20 Finnland zeigt Bereitschaft für "Leo"-Lieferung +++

In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine signalisiert Finnland vorsichtige Bereitschaft, dem von Russland angegriffenen Land "Leopard-2"-Panzer zu überlassen. Sollte es in dieser Hinsicht ein gemeinsames europäisches Vorgehen zur Unterstützung der Ukraine geben, werde auch ein Beitrag Finnlands benötigt, sagt der finnische Präsident Sauli Niinistö der Nachrichtenagentur STT. Finnland sei jedoch in einer besonderen Position, da es noch nicht NATO-Mitglied sei und direkt an Russland grenze. Wenn Panzer an die Ukraine übergeben werden, könne der finnische Beitrag dazu deshalb nicht sonderlich groß sein. Finnland verfügt nach STT-Angaben über mehr als 200 in Deutschland hergestellte "Leopard 2"-Panzer. Die Bundesrepublik muss in der Regel die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte genehmigen.

+++ 20:45 Baerbock: "Vergewaltigungen sind Kriegsverbrechen" +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat Vergewaltigungen in Konflikten und Kriegen wie in Äthiopien und der Ukraine als Kriegsverbrechen verurteilt. Das humanitäre Völkerrecht sei klar: "Der Schutz von Zivilisten ist auch das oberste Gebot in bewaffneten Konflikten. Und Vergewaltigungen sind Kriegsverbrechen", sagt die Grünen-Politikerin bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrer französischen Kollegin Catherine Colonna und den äthiopischen Ministern für Außen und Justiz, Demeke Mekonnen und Gedion Timotheos.

