Russland ist nach Angaben von Außenminister Lawrow im Krieg gegen die Ukraine zu Verhandlungen mit den USA bereit - ohne aber von seinen Zielen abzurücken. Wie das in der Ukraine aufgenommen wird und wie die Lage aktuell in Lwiw ist, berichtet ntv-Reporter Jürgen Weichert.

+++ 08:51 Polnischer Betreiber: Leck an der Druschba-Ölpipeline entdeckt +++

An der Ölpipeline Druschba aus Russland ist dem polnischen Betreiber PERN zufolge ein Leck aufgetreten. Dieses sei am Dienstagabend entdeckt worden, teilt das Unternehmen mit. Die Ursachen für das Leck seien derzeit unbekannt. Es wurde in einem Abschnitt der Leitung etwa 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock entfernt entdeckt. Wie groß das Leck ist und ob oder welche Auswirkungen es hat, wurde noch nicht bekannt. Die zweite Leitung der Pipeline funktioniert den Angaben des Betreibers zufolge normal. Die Druschba-Ölpipeline ist eine der größten der Welt und liefert russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas – darunter nach Deutschland, Polen, Belarus, Ungarn, die Slowakei, die Tschechische Republik und Österreich. Eine Sprecherin des tschechischen Pipeline-Betreibers MERO sagt, man habe bislang keine Veränderungen bei den Durchflüssen in die Tschechische Republik festgestellt. Die Leitung versorgt auch die Raffinerie Schwedt. Deutschland will ab Jahresende kein russisches Öl mehr nutzen. Ende September waren bereits in den Ostsee-Gasröhren Nord Stream 1 und 2 Lecks entdeckt worden. Viele Staaten gehen von Sabotage aus.

+++ 08:38 Russische Medien berichten über Explosionen im besetzten Cherson +++

In der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine sind nach russischen Medienberichten am Morgen fünf Explosionen zu hören gewesen. Nach inoffiziellen Informationen seien Luftverteidigungssysteme gestartet worden. Cherson ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Region und eine der ersten Städte, die in der am 24. Februar begonnenen russischen Invasion fiel.

+++ 08:13 Russland verkündet acht Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke +++

Wegen der Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke sind nach Behördenangaben acht Personen festgenommen worden. "Zum derzeitigen Zeitpunkt sind im Zusammenhang mit dem Strafverfahren fünf russische Staatsbürger und drei Staatsbürger aus der Ukraine und Armenien festgenommen worden", teilt der Pressedienst des russischen Geheimdienstes FSB der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Der Anschlag sei vom ukrainischen Militärgeheimdienst organisiert worden, berichtet der FSB weiter. Namentlich wird dessen Chef Kyrylo Budanow als Organisator genannt. Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke erschüttert, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet. Angaben aus Moskau zufolge starben vier Menschen.

+++ 07:41 Vilnius: Ukraine würde NATO stärken +++

Unmittelbar vor einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister spricht sich Litauen für einen Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis aus. "In den vergangenen sieben Monaten hat die Ukraine gezeigt, dass sie sich effektiv gegen Russland selbst verteidigen und Moskaus Expansionismus und Revisionismus Einhalt gebieten kann", sagt Vize-Verteidigungsminister Margiris Abukevicius der "Welt". Die Ukraine habe bewiesen, dass sie die NATO-Allianz stärker machen würde, sagt Abukevicius. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte letzten Monat einen Antrag seines Landes auf einen beschleunigten NATO-Beitritt eingereicht. Der Vorschlag war bei der Mehrheit der NATO-Mitglieder auf Zurückhaltung gestoßen. Die Verteidigungsminister der NATO-Länder wollen im Laufe des Tages in Brüssel unter anderem über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen.

+++ 07:12 Bürgermeister von Melitopol berichtet von Explosion +++

In der südukrainischen Stadt Melitopol in der Oblast Saporischschja soll es eine Explosion gegeben haben. der im Der im Exil lebende Bürgermeister Iwan Fedorow schreibt bei Telegram, sie sei in verschiedenen Teilen der Stadt zu hören gewesen, am lautesten im Norden. Er spricht von vorläufigen Informationen, wonach ein Auto in die Luft geflogen sei. Mehr ist noch nicht bekannt.

+++ 06:37 ISW hält Bodenangriff aus Belarus für unwahrscheinlich +++

Das "Institute for the Study of War" (ISW) hält es für unwahrscheinlich, dass Russland die Ukraine auch von Belarus aus angreifen wird. Die US-Denkfabrik geht davon aus, dass Russland Munition und anderes Material aus Lagern in belarussischen Stützpunkten bezieht. Dies passe nicht zu Plänen für einen großangelegten Bodenangriff aus Belarus, heißt es in der Einschätzung. Darin berichtet die Denkfabrik von ukrainischen Geheimdienstangaben, wonach ein Zug 492 Tonnen Munition aus der Region Gomel in Belarus zur von Russland annektierten Krim gebracht habe. Geplant seien zudem 13 Lieferungen von Waffen, Munition und Ausrüstung per Zug in die russische Oblast Rostow, die an die Ukraine grenzt. Die Denkfabrik schreibt weiter, öffentlich zugängliches Material aus soziales Netzwerken stütze die Behauptungen des ukrainischen Geheimdienstes. Mindestens zwei belarussische Züge hätten unter anderem Panzer und Militärlaster transportiert. Es werde auch Equipment von Belarus nach Russland gebracht. Auch dies spreche dagegen, dass Russland und Belarus planen, Truppen in Belarus zu versammeln.

+++ 06:04 Biden: Putin hat sich "erheblich verkalkuliert" +++

US-Präsident Joe Biden bescheinigt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Ukraine-Krieg beträchtliche Fehleinschätzungen. Putin sei ein "rationaler Akteur, der sich erheblich verkalkuliert hat", sagt Biden bei CNN. Der Kreml-Chef habe vor allem den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Besatzer unterschätzt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 04:21 USA erwarten keinen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine +++

US-Präsident Joe Biden geht davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Krieg mit der Ukraine keine taktischen Atomwaffen einsetzen werde. "Nun, ich glaube nicht, dass er das tun wird", antwortet Biden in einem Interview auf dem Sender CNN auf die Frage, für wie realistisch er es halte, dass Putin eine taktische Nuklearrakete einsetzen werde.

+++ 03:40 Russische Angriffe auf mindestens zehn Städte binnen 24 Stunden +++

Die jüngsten russischen Raketenangriffe haben nach Angaben des ukrainischen Militärs mehr als zehn Städte schwer getroffen, darunter Lemberg, Bachmut, Awdijiwka und Saporischschja. "In den vergangenen 24 Stunden haben die Besatzer erneut zu massiven Raketenangriffen gegriffen - mehr als 30 Marschflugkörper, sieben Luftangriffe und 25 Fälle von Beschuss", teilen die Streitkräfte mit. Das ukrainische Militär habe mehr als 100 russische Soldaten in der südlichen Region Cherson getötet. Es gibt zunächst keine Angaben zu Opfern auf ukrainischer Seite. Reuters konnte die Berichte über die Kampfhandlungen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 02:45 Vier zusätzliche HIMARS-Raketenwerfer aus den USA angekommen +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow dankt US-Präsident Joe Biden für vier zusätzliche HIMARS-Raketenwerfer (High Mobility Artillery Rocket System). "HIMARS-Zeit: Eine gute Zeit für die Ukrainer und eine schlechte Zeit für die Besatzer", schreibt er nach der Ankunft der mobilen Mehrfachraketenwerfer auf Twitter. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine während des Krieges bereits Sicherheitshilfen im Wert von mehr als 16,8 Milliarden Dollar bereitgestellt.

+++ 01:37 Lambrecht verurteilt russische Raketenangriffe auf Zivilbevölkerung +++

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister die russischen Raketenangriffe in der Ukraine scharf verurteilt. "Mit dem Raketenbeschuss ukrainischer Städte terrorisiert Putin unverhohlen die Zivilbevölkerung. Seine Verachtung gegenüber den Menschen steigt offensichtlich mit dem Scheitern seiner Pläne", sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Unsere Unterstützung für die Ukraine müssen wir unvermindert fortsetzen." Gerade die Lieferung von Flugabwehrsystemen sei deshalb der richtige Schritt.

+++ 00:41 NATO-Verteidigungsminister beraten über Unterstützung für Ukraine +++

Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute in Brüssel über die weitere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland. Bei dem Treffen soll es unter anderem um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine für deren Verteidigung gegen Russland gehen. Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte im Vorfeld an, dass das Militärbündnis seine Unterstützung der Ukraine verstärken werde.

+++ 23:18 Weißes Haus: Weiter keine Hinweise auf russischen Atomwaffen-Einsatz +++

Den USA liegen weiterhin keine Hinweise auf russische Vorbereitungen für einen Atomwaffen-Einsatz in der Ukraine vor. "Wir sehen keine Anzeichen, nichts, was dafür sprechen würde, dass (Kremlchef Wladimir) Putin beschlossen hätte, Atom- oder Massenvernichtungswaffen in der Ukraine einzusetzen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, in Washington. Man sehe auch keine Anzeichen dafür, dass die zuständigen Stellen sich auf eine solche Entscheidung vorbereiteten, sagte er weiter.

+++ 22:07 IWF: Russische Wirtschaft wird deutlich weniger schrumpfen als zuletzt gedacht +++

Die russische Wirtschaft wird dieses und nächstes Jahr schrumpfen, aber deutlich weniger kräftig als noch zuletzt angenommen. Das prognostiziert der Internationale Währungsfonds am Dienstag. Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt Russlands 2022 um 3,4 Prozent zurückgehen und 2023 noch einmal um 2,3 Prozent. Der IWF hebt seine Schätzungen aus dem Juli damit deutlich um 2,6 Prozentpunkte beziehungsweise 1,2 Prozentpunkte nach oben an. Zum Vergleich: 2021 - also vor dem Angriff auf die Ukraine und die vom Westen gegen Moskau verhängten Sanktionen - war die russische Wirtschaft noch um 4,7 Prozent gewachsen. Im zweiten Quartal 2022 dürfte es laut IWF zwar ein deutliches Minus gegeben haben. Die Ölexporte seien aber nicht so schlecht gewesen und auch die Nachfrage im Inland zeige sich relativ stabil. Die Auswirkungen der Sanktionen des Westens wirkten sich nur bedingt auf den Finanzsektor in Russland aus. Auch der Arbeitsmarkt sei widerstandsfähig, so der IWF.

+++ 21:38 Selenskyj: Angriffe können Wiederaufbau lediglich verzögern +++

Nach einer zweiten Welle russischer Angriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten einen baldigen Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur versprochen. Der Beschuss am Dienstag habe die Reparatur zuvor beschädigter Objekte lediglich verzögert, sagt Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Mittwoch. "Wo es Verluste gab, gibt es bereits unseren Willen zum Aufbau. Wo es irgendwelche Hoffnungen des Feindes gab, wird es nur noch Ruinen der russischen Staatlichkeit geben." Insgesamt habe Russland am Dienstag 28 Raketen auf sein Land abgefeuert, sagt Selenskyj. Davon habe die ukrainische Luftverteidigung 20 abgefangen. Von 15 Drohnen seien fast alle abgeschossen worden.

+++ 21:06 Stoltenberg: Auch bei Einsatz kleinerer Atomwaffen gibt es Konsequenzen +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland für den Fall des Einsatzes von Atomwaffen im Ukraine-Krieg erneut mit Konsequenzen gedroht. "Wenn Russland Atomwaffen einsetzt, wird das verschiedene Konsequenzen haben, auch beim Gebrauch kleinerer atomarer Waffen", sagt der Norweger dem Nachrichtenportal "ZDFheute.de" vor einem Treffen der Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten am Mittwoch in Brüssel. Er wolle nicht zu sehr ins Detail gehen. "Das Wichtigste ist, zu verhindern, dass dies geschieht."

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.