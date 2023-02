Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sieht kein Risiko, dass Deutschland nach der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine als eigene Partei in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen wird. Das sei auch nicht der Fall, wenn Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt würden. Im ntv Talk #beisenherz widerspricht Hofreiter Kritikern, die bei Waffenlieferungen einen direkten Weg der Eskalation von Panzern über Kampfflugzeuge bis zum Einsatz eigener Truppen sehen. Ein solches Szenario wird etwa im sogenannten "Manifest für Frieden" der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer suggeriert. Hofreiter sagt: "Egal, was wir liefern, ist das Hilfe zur Selbstverteidigung. Und es gibt einen kategorialen Unterschied, ob wir direkt in dem Krieg beteiligt sind. Es ist nicht eine Rutschbahn in die Richtung."

+++ 09:05 London: Russische Angriffe haben nur wenig Erfolg +++

Russische Truppen greifen nach britischer Einschätzung an mehreren Stellen in der Ukraine an, kommen aber weiterhin nicht recht voran. "Das aktuelle operative Bild legt nahe, dass den russischen Kräften in den meisten Frontabschnitten der Vormarsch befohlen wird", twittert das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Allerdings könnten sie an keiner Stelle genügend Kampfkraft bündeln, "um entscheidende Wirkung zu erzielen". Weiter heißt es, die Söldnergruppe Wagner habe zuletzt weitere Geländegewinne im Norden der heftig umkämpften Stadt Bachmut im ostukrainischen Gebiet Donezk erzielt. Die Einheiten seien vermutlich in das Dorf Krasna Hora eingedrungen. Im Süden der Stadt hingegen hätten russische Kräfte wenig Fortschritt gemacht. Auch im Bereich der Städte Kreminna und Swatowe im Gebiet Luhansk würden russische Einheiten angreifen, die örtlichen Attacken seien aber zu gering, um einen wichtigen Durchbruch zu erzielen, so das britische Ministerium.

+++ 08:45 Moskau bestreitet Umsturzplan für Moldau +++

Russland weist Vorwürfe der Republik Moldau zurück, eine Destabilisierung der Lage in der ehemaligen Sowjetrepublik zu planen. "Solche Behauptungen sind völlig unbegründet und unbelegt", teilt das Außenministerium in Moskau mit. Die moldawische Präsidentin Maia Sandu hatte Russland vorgeworfen, einen Umsturz in ihrem Land herbeiführen zu wollen. Russland wolle dazu ausländische Saboteure einsetzen, um die moldawische Führung zu stürzen, den Beitritt des Landes zur Europäischen Union zu verhindern und es im Krieg gegen die benachbarte Ukraine einzusetzen. In Moldau herrscht seit Längerem die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts um die abtrünnige Region Transnistrien, wo pro-russische Separatisten von Moskau unterstützt werden.

+++ 08:27 Russland will Waffenlieferungen nach Myanmar fortführen +++

Russland liefert trotz eines hohen Verbrauchs von Waffen und Ausrüstung im Krieg gegen die Ukraine weiter Militärgüter an die Militärjunta in Myanmar. "Die Lieferung von Jagdflugzeugen des Typs Su-30SME setzt sich fort - zwei Flugzeuge wurden dem ausländischen Kunden schon 2022 geliefert, die übrigen werden zur vertraglich vereinbarten Frist geliefert", sagt der Vizechef der staatlichen russischen Agentur für militärisch-technischen Zusammenarbeit, Wladimir Droschschow, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Laut Droschschow liefert Russland Myanmar auch Flugabwehrsysteme vom Typ Panzir-S1 und Aufklärungsdrohnen vom Typ Orlan-10. Fristen nennt der Beamte nicht. Allerdings verspürt das russische Militär Medienberichten zufolge in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine selbst ein Ausrüstungsdefizit, speziell bei Aufklärungsdrohnen.

+++ 08:15 Netzbetreiber: Strom fließt ohne Verbrauchslimit +++

An diesem Dienstag soll es in der Ukraine den dritten Tag in Folge keine regionalen Stromverbrauchslimits geben. Laut dem staatlichen Netzbetreiber Ukrenerho laufen alle unter ukrainischer Kontrolle stehenden neun Atomkraftwerksblöcke. Zusätzlich seien ungenutzte Blöcke von Wärmekraftwerken in Betrieb, und aufgrund gut gefüllter Flüsse würden auch die Wasserkraftwerke mehr Strom als gewöhnlich liefern. Nach Angaben des Chefs des Kiewer Stromanbieters Yasno, Serhij Kowalenko, sind vereinzelte Stromabschaltungen in Kiew auf Netzengpässe zurückzuführen. Seit Oktober zielt Moskau immer wieder auf die ukrainische Infrastruktur, wodurch Millionen von Einwohnern mitten im Winter immer wieder mit Strom- und Heizungsausfällen zu kämpfen haben.

+++ 07:33 ISW sieht große Probleme mit mobilisierten Russen +++

Die russische Militärführung soll ihre Truppen zunehmend mit Mobilisierten aufstocken. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hält einen groß angelegten und schnellen Verstoß für unwahrscheinlich, wenn Russland mobilisierte Soldaten als Ersatz für kampfgeschädigte Einheiten einsetzt. Die Mobilisierten hätten wahrscheinlich nur eine begrenzte Ausbildung erhalten, in der Einheit dürfte es an der nötigen Erfahrung und an Zusammenhalt fehlen, schreibt das ISW. Vom ukrainischen Militär heißt es, das russische Militär habe die 155. Marine-Infanterie-Brigade unter anderem wegen ihrer Verluste in Wuhledar bereits zum dritten Mal aufstocken müssen. Ein russischer Soldat der 155. Brigade sagte einer russischen Oppositionszeitung, dass die Brigade zu 80 bis 90 Prozent aus mobilisierten Soldaten bestehe. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

+++ 06:58 Bericht: USA können ATACMS-Raketen nach eigenen Aussagen nicht entbehren +++

Die USA lehnen es weiterhin ab, der Ukraine ATACMS-Raketen zu liefern. Einer der Gründe sei, dass eine bestimmte Anzahl in den Lagerbeständen aufrechterhalten werden solle, sagt ein namentlich nicht genannter US-Beamter der US-Tageszeitung "Politico". Die Verlegung von Waffensystemen des Typs Army Tactical Missile System (ATACMS) nach Osteuropa würde die Kampfbereitschaft des US-Militärs beeinträchtigen, erklären vier damit vertraute Personen demnach kürzlich bei einem Treffen mit ukrainischen Vertretern im Pentagon. Zudem befürchtet Washington, dass die Ukraine die Raketen tief in russisches Gebiet feuern und eine rote Linie des Kreml überschreiten könnte könnte. Die Raketen haben eine Reichweite von knapp 300 Kilometern.

+++ 06:20 Gemeinden in Sumy unter Mörserbeschuss +++

Die Oblast Sumy im Nordosten der Ukraine meldet neue Angriffe. Acht Gemeinden seien am Montag beschossen worden, erklärt die regionale Militärverwaltung. Die Russen hätten Dutzende Male aus Mörsern gefeuert und Sprengsätze von Drohnen abgeworfen. Berichte über Opfer gibt es nicht.

+++ 06:03 Ukraine und Verbündete beraten über Militärhilfe +++

Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs beraten die Ukraine und ihre Verbündeten an diesem Dienstag und Mittwoch im Brüsseler NATO-Hauptquartier über die weitere militärische Unterstützung für Kiew. Noch vor dem Treffen organisieren die USA am Vormittag Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Über das sogenannte Ramstein-Format - benannt nach der US Air Base in Rheinland-Pfalz als Ort mehrerer Ukraine-Treffen - werden Waffenlieferungen an Kiew koordiniert. Erwartet wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow. Die Ukraine drängt nach den Zusagen für Kampfpanzer aus dem Westen aktuell insbesondere auf die Lieferung von Kampfjets.

+++ 04:27 Melnyk über Kampfjets: "Der Zeitfaktor ist entscheidend" +++

Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk geht davon aus, dass Deutschland Kampfjets an sein Land liefern wird und fordert eine rasche Entscheidung darüber. "Auch deutsche Experten sagen, Deutschland wird die Kampfjets liefern, das ist nur die Frage der Zeit", sagt er in der ARD. Je länger die Debatte darüber dauere, desto schwieriger werde es für die Ukraine, die von Russland besetzten Gebiete zu befreien. "Wir hoffen, dass die Deutschen, dass die Bundesregierung keine roten Linien jetzt zieht (...), sondern darauf eingeht, was für uns wichtig ist", betont Melnyk und fügt hinzu: "Der Zeitfaktor ist entscheidend." Je länger man die Kampfjet-Debatte verzögere und nicht beginne, ukrainische Piloten auszubilden, desto mehr neue Panzer könne der russische Präsident Wladimir Putin an die Front schicken.

+++ 03:55 USA geben weiteres Öl aus strategischer Reserve frei +++

Die USA geben den Verkauf von 26 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve (SPR) der USA bekannt. Die Veräußerung werde die Reserve vorübergehend unter das derzeitige Niveau von rund 372 Millionen Barrel drücken, den niedrigsten Stand seit 1983, teilt die US-Regierung mit. Laut US-Energieministerium sind Gebote für das Rohöl bis zum 28. Februar fällig. Es soll vom 1. April bis zum 30. Juni geliefert werden. Im vergangenen Jahr hatten die USA 180 Millionen Barrel Öl aus der Reserve verkauft. Die Freigabe aus der strategischen Reserve sollte den Ölpreis in den USA stabilisieren, der infolge des Kriegs gestiegen war.

+++ 02:44 Gysi kritisiert Absage der Münchner Sicherheitskonferenz an Russland +++

Der Linken-Außenpolitiker Gregor Gysi kritisiert die Entscheidung der Münchner Sicherheitskonferenz gegen eine Einladung russischer Regierungsvertreter als verpasste Chance für das Ausloten eines Waffenstillstands für die Ukraine. "Selbstverständlich muss man auch mit den Offiziellen in Russland reden, wenn man einen Waffenstillstand erreichen und damit weitere Tote, Verletzte und Zerstörungen verhindern will", sagt Gysi dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Selbst innerhalb des US-Militärs werde bezweifelt, dass Russland oder die Ukraine den Krieg gewinnen könnten. "Wenn das zutrifft, braucht man keine Verlängerung des Krieges, sondern einen sofortigen Waffenstillstand. Insofern muss die Diplomatie, muss die Verhandlungsbereitschaft einen viel größeren Raum bekommen."

+++ 01:13 Niederländische Luftwaffe fängt russische Kampfflugzeuge über Polen ab +++

Eine Formation von drei russischen Militärflugzeugen ist nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums von zwei niederländischen F-35-Kampfflugzeugen über Polen abgefangen und aus dem Gebiet eskortiert worden. "Die zu dem Zeitpunkt unbekannten Flugzeuge näherten sich dem polnischen NATO-Gebiet von Kaliningrad aus", heißt es in der Erklärung des Ministeriums. "Nach der Identifizierung stellte sich heraus, dass es sich um drei Flugzeuge handelte: eine russische IL-20M Coot-A, die von zwei Su-27 Flankern begleitet wurde. Die niederländischen F-35 übergaben den Geleitschutz an die NATO-Partner." Das russische Verteidigungsministerium äußert sich auf Anfrage bislang nicht. Kaliningrad ist eine russische Enklave an der Ostseeküste, die zwischen den NATO- und EU-Mitgliedern Polen und Litauen liegt.

+++ 23:53 Selenskyj erhofft sich von Ukraine-Treffen weitere Waffen +++

Wenn am Dienstag die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten in Brüssel zusammenkommen, hofft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf eine Entscheidung für weitere Waffenlieferungen an sein Land. "Wir arbeiten daran, dass sich alle unsere Verhandlungen in den Rüstungsbeschlüssen unserer Partner spiegeln", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Noch vor dem Treffen organisieren die USA am Vormittag Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe. Über das sogenannte Ramstein-Format werden Waffenlieferungen an Kiew koordiniert. Vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar sind laut Selensykj auch weitere bilaterale Gespräche geplant.

+++ 23:07 Russland geht mit "Oculus" gegen unliebsame Inhalte im Internet vor +++

Russland intensiviert die Internet-Zensur. Das Programm "Oculus" werde künftig Texte, Bilder und Videos auf illegale Inhalte durchforsten, berichtet Interfax. "Das System erkennt automatisch Straftaten wie extremistische Inhalte, Aufrufe zu illegalen Massenversammlungen oder Selbstmord, Pro-Drogen-Inhalte, LGBT-Propaganda und so weiter", zitiert die Nachrichtenagentur das Haupt-Radiofrequenzzentrum MRFC, das zur Medienaufsicht Roskomnadsor gehört. "Oculus" könne täglich mehr als 200.000 Bilder prüfen. "Dieses Systems ist unsere Antwort auf Provokationen und antirussische Aktionen vonseiten ausländischer Mächte." Die Regierung in Moskau wirft dem Westen vor, Falsch-Informationen über den in Russland "Spezialoperation" genannten Einmarsch in die Ukraine zu verbreiten. Seit vergangenem Jahr werden Personen und Organisationen, die unliebsame Inhalte verbreiten, mit Strafen belegt. Ein anderes Gesetz verbietet "LGBT-Propaganda".

+++ 22:10 Kadyrow will Scholz "in die Schnauze hauen" und russische Truppen nach Ostdeutschland schicken +++

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, meint, dass Bundeskanzler Olaf Scholz "in die Schnauze" gehauen werden sollte. Das sagt der Machthaber in einem von hanebüchener Propaganda durchzogenen Interview des Kanals Rossija-1, dem Flaggschiff des staatlichen russischen Fernsehens. Ausschnitte daraus werden unter anderem auf Twitter geteilt. Hintergrund seiner Äußerungen sind offenbar die von Deutschland angekündigten Kampfpanzer-Lieferungen in die Ukraine. In dem Interview schwadroniert Kadyrow auch über den Rückzug der russischen Truppen in den 1990er Jahren aus dem heutigen Ostdeutschland - aus seiner Sicht ein Fehler. Und er schlägt vor, dass das Militär dorthin zurückkehren sollte. "Das ist unser Territorium".

+++ 21:42 "Komplizenschaft mit dem Aggressor": Politologe macht Schwarzer und Wagenknecht schwere Vorwürfe +++

Der Politologe Herfried Münkler kritisiert den gemeinsamen Aufruf von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer als gewissenlos. Schwarzer und Wagenknecht betrieben "mit kenntnislosem Dahergerede Putins Geschäft", sagt der emeritierte Professor der Berliner Humboldt-Universität dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In der Beschreibung des Kriegsgeschehens sei ihr Manifest "beschönigend und verlogen". Es gehe "gewissermaßen eine Komplizenschaft mit dem Aggressor" ein, so Münkler. Beide Frauen desavouierten die gesamte Idee des Pazifismus und das Grundanliegen der Friedensbewegung. Die Idee des Pazifismus, wie sie seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts in internationale Vertragssysteme überführt worden sei, beruhe auf dem Verbot des Angriffskriegs, sagt Münkler. Die Verteidigung gegen einen Aggressor bleibe selbstverständlich zulässig. Das "Manifest" nivelliere aber fortgesetzt die Kategorien von Angriff und Verteidigung. "Pazifismus ist dann nicht anderes als Unterwerfungsbereitschaft. Das war er eigentlich nie, und was wir in diesem Papier vorgeführt bekommen, ist das Ende einer politisch ernstzunehmenden Friedensbewegung."

+++ 21:11 Professor bekommt Förderung aus Russland - Hochschule prüft Vorgang +++

Ein Professor der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll laut einem Bericht mit einer wissenschaftlichen Kooperation mit Russland gegen Vorgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verstoßen haben. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll der Chirurg sich in Russland um einen sogenannten Mega-Grant, eine Forschungsförderung von mehr als einer Million Euro, beworben und diesen im Sommer 2022 auch zugesagt bekommen haben. Demnach ging es um den Aufbau eines Labors zur Erforschung von Arteriosklerose in Russland. Anfang März 2022 hatte Niedersachsens damaliger Wissenschaftsminister Björn Thümler allerdings wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine dazu aufgerufen, alle Hochschul- und Forschungskooperationen mit Russland auf Eis zu legen. Derzeit prüfe das MHH-Präsidium, ob der Professor mit seinen Aktivitäten rund um die russische Förderung gegen Anweisungen verstoßen hat, teilt ein Sprecher der Hochschule mit. Der Professor gebe an, den Antrag für den Mega-Grant im November 2021 und somit noch vor Kriegsbeginn gestellt zu haben, teilt der MHH-Sprecher weiter mit. Dem Präsidium der MHH seien weder die Bewerbung noch die Zuerkennung des Grants bekannt gewesen.

