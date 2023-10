Britische Geheimdienstexperten bezeichnen eine neue russische Rekrutierungswelle bis zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr als unwahrscheinlich. Das berichtet das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Update. Der Kreml werde versuchen, unpopuläre Maßnahmen bis zu der für den 17. März angesetzten Wahl zu minimieren.

+++ 08:55 Ukraine meldet Todesopfer in Donezk +++

Die russischen Streitkräfte haben gestern nach ukrainischen Angaben einen Bewohner der Region Donezk getötet. Das meldet die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf den Leiter der örtlichen Militärverwaltung. Vier weitere Menschen seien innerhalb der vergangenen 24 Stunden verletzt worden.

+++ 08:14 Ukrainisch-Orthodoxer Kirche droht Verbot +++

Ein Gesetzentwurf der ukrainischen Regierung sieht die Möglichkeit vor, alle religiösen Organisationen zu verbieten, die mit Kriegspropaganda in Verbindung stehen oder die russische Invasion in der Ukraine rechtfertigen. Das berichtet der "Kyiv Independent". Damit droht der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche, die bis zum vergangenen Jahr zur Russisch-Orthodoxen Kirche gehörte, ein Verbot. Dem Bericht zufolge ist die Ukrainisch-Orthodoxen Kirche weiterhin der Kirchenleitung in Moskau unterstellt. Deren Patriarch Kirill hatte den Angriff auf die Ukraine unterstützt.

+++ 07:29 Ukraine meldet Abschuss von 27 russischen Drohnen +++

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht im Süden des Landes zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt. 27 von 36 Angriffsdrohnen seien in den Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson abgeschossen worden, teilt die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Moskau greift fast jede Nacht verschiedene Landesteile mit Drohnen und Raketen an. Insbesondere auf die für die Ausfuhr von Getreide wichtigen Häfen in der Südukraine hat Russland seine Angriffe verstärkt.

+++ 07:00 Russland drängt zurück in UN-Menschenrechtsrat +++

Nach seinem Ausschluss wegen der Invasion in die Ukraine will Russland heute erneut in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt werden. Neben einer Reihe weiterer Staaten steht Russland im größten UN-Gremium für die Region Osteuropa ab 16 Uhr zur Wahl. Westliche Diplomaten gehen davon aus, dass Russland sich in dem Votum nicht durchsetzen wird. Ein Wiedereinzug wäre für sie ein fatales Zeichen dafür, das Land wieder international salonfähig zu machen. Andere Beobachter erwarten ein knappes Rennen.

+++ 06:30 Russland nähert sich Ende von Atomtest-Verbot +++

Russlands Rücknahme der Ratifizierung des Vertrags über das Verbot von Nuklearversuchen wird immer wahrscheinlicher. Die Führung der Duma hat deren Ausschuss für internationale Angelegenheiten eine Frist bis zum 18. Oktober eingeräumt, um den entsprechenden Prozess zu erörtern. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in ihrer aktuellen Analyse. Der Atomteststopp-Vertrag wurde 1996 verabschiedet, um die Weiterentwicklung von Nuklearwaffen einzudämmen. Das globale Testverbot ist zwar noch nicht in Kraft getreten, doch seit den 1990er Jahren haben sich alle Staaten bis auf Nordkorea daran gehalten.

+++ 05:50 Selenskyj wirbt in Rumänien um Unterstützung +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj reist heute zu einem Kurzbesuch nach Rumänien in die Hauptstadt Bukarest, um seinen Kollegen Klaus Iohannis zu treffen und um Unterstützung zu werben.

+++ 01:01 Russland greift Odessa mit Drohnen an +++

Russland greift Odessa in der Nacht vom Schwarzen Meer aus mit Drohnen an. Laut dem Portal Ukrajinska Prawda sind Explosionen zu hören. Über Schäden oder Verletzte ist noch nichts bekannt. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe die Bevölkerung der Regionen Odessa und Mykolajew vor möglichen Angriffen gewarnt.

+++ 22:16 Selenskyj warnt vor Gefahr eines Weltkrieges +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, neben dem Angriff auf sein Land nun auch einen Krieg im Nahen Osten entfachen zu wollen. "Wir haben Daten, die klar beweisen, dass Russland daran interessiert ist, im Nahen Osten einen Krieg loszutreten, so dass eine neue Quelle von Schmerz und Leid die Einheit der Welt untergräbt", teilt Selenskyj im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) mit. Zudem warnt er in seiner abendlichen Videobotschaft vor der Gefahr eines Weltkrieges. "Die Weltkriege der Vergangenheit haben mit lokalen Aggressionen begonnen", sagt Selenskyj auch mit Blick auf die Angriffe der militanten Hamas auf Israel. Er erklärt nicht, welche Informationen er dafür habe, dass Russland an einem Flächenbrand im Nahen Osten interessiert sei. "Wir sehen Moskaus iranische Freunde, die offen jene unterstützen, die Israel angegriffen haben", sagt Selenskyj. Zudem wirft er kremlnahen russischen Propagandisten Schadenfreude wegen der Gewalt gegen Israel vor. Er hatte dem Iran auch im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder vorgeworfen, Moskau in seinem Terror mit Drohnen und anderen Waffen zu unterstützen.

+++ 21:22 US-Militär: Brauchen für Israel und Ukraine Hilfe des Kongresses +++

Das US-Militär nimmt angesichts des Ukraine-Kriegs und des Gaza-Konflikts den Kongress in die Pflicht. Um die Ukraine und Israel bestmöglich unterstützen zu können, werde dessen Hilfe benötigt, sagt Heeres-Staatssekretärin Christine Wormuth. Benötigt würden zusätzliche Mittel, insbesondere um die Munitions-Produktion ausweiten zu können. Die US-Legislative ist gegenwärtig kaum handlungsfähig, da erzkonservative Republikaner in einem internen Machtkampf den Präsidenten des Repräsentantenhauses gestürzt haben.

+++ 20:30 Nikopol gerät erneut unter Beschuss +++

Russische Streitkräfte haben die ukrainische Großstadt Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk erneut unter Beschuss genommen. Nach Angaben der Regionalverwaltung wurde die Stadt mit schwerer Artillerie beschossen. Sechs Wohnhäuser, ein Hotel, eine Gasleitung und eine Stromleitung seien beschädigt worden. Berichte über Opfer gibt es bislang nicht. Erst am Samstag griff Russland Nikopol dreimal an. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, Opfer gab es nicht.

+++ 19:33 "Neonazis": So rechtfertigt Russlands UN-Botschafter Tötung von 52 Dorfbewohnern +++

Nach dem russischen Angriff auf eine Trauerfeier im ostukrainischen Dorf Hrosa, bei dem 52 der rund 300 Dorfbewohner getötet wurden, hat Wassili Nebensja, Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, eine zynische Rechtfertigung für die Attacke parat. "Wie bekannt, fand dort zum Zeitpunkt des Angriffs die Beerdigung eines hochrangigen ukrainischen Nationalisten statt. Natürlich waren auch viele seiner neonazistischen Komplizen anwesend", sagt Moskaus Vertreter bei den UN mit Blick auf die Opfer, die nach ukrainischen Angaben allesamt Bewohner von Hrosa waren. Nebensja behauptet, dass "auf den Bildern, die unmittelbar nach dem Angriff in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, fast alle Leichen von Männern im wehrpflichtigen Alter stammen". Das ist eine Lüge. Nach übereinstimmenden Medienberichten wurden bei dem Angriff ganze Familien ausgelöscht. Unter den Toten sind viele ältere Menschen, Frauen und ein achtjähriges Kind. Ein Baby wurde zudem schwer verletzt.





