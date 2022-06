Der ukrainische Chefunterhändler David Arachamija will erst Ende August nach der Durchführung von Gegenangriffen die Friedensverhandlungen mit Moskau wieder aufnehmen. Ende August werde die Ukraine eine bessere Verhandlungsposition haben, sagt er in einem Interview mit dem Sender Voice of America. "Ich denke, wir werden eine Operation mit Gegenangriffen an verschiedenen Orten führen", erklärt Arachamija. Die Verhandlungen über eine Friedenslösung begannen kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, sind inzwischen allerdings zum Erliegen gekommen

+++ 09:13 Ukrainischer Generalstab beziffert russische Verluste +++

Die Zahl der im Ukraine-Krieg getöteten russischen Soldaten steigt nach ukrainischen Angaben auf 33.350. Wie der Generalstab berichtet, seien außerdem 1465 russische Panzer und 739 Artillerie-Systeme seit Beginn des russischen Angriffs auf das Land am 24. Februar zerstört worden. Die Zahl der versenkten Schiffe stieg demnach auf 14, die der Flugzeuge und Helikopter auf 396.

+++ 08:37 London: Russland versucht erneut nach Isjum vorzurücken +++

Das russische Militär hat in den vergangenen 48 Stunden nach britischen Angaben offenbar erneut versucht, südlich der im Osten der Ukraine gelegenen Stadt Isjum vorzurücken. Ziel der russischen Armee sei es, weiter in die Region Donezk vorzudringen und die umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk von Norden her einzukesseln, teilt das Verteidigungsministerium auf Twitter unter Verweis auf den britischen Militärgeheimdienst mit.

+++ 08:20 Gouverneur: Russische Raketen treffen Raffinerie in Poltawa +++

Mehrere russische Raketen treffen offenbar eine Raffinerie im Bezirk Poltawa. Wie die "Ukrainska Prawda" berichtet, erklärte der Gouverneur Dmytro Lunin, in der Nacht seien sechs bis acht Raketen auf die örtliche Raffinerie abgefeuert worden. Die Raffinerie werde voraussichtlich erst Ende des Jahres wieder in Betrieb genommen werden können.

+++ 07:51 Nawalny-Team zeigt 240-Millionen-Dollar-Palast des Gazprom-Chefs +++

Eine eigene Eisbahn, eine orthodoxe Kapelle, eine Garderobe nur für Pelzmäntel: Das Team des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny enthüllt Hintergründe über Alexej Miller, den Chef des russischen Energiekonzerns Gazprom. Dem Bericht zufolge wohnt er in einem 240-Millionen Dollar teuren Palast mit einer Wohnfläche von rund 8500 Quadratmetern. Insgesamt soll Miller, der ein enger Weggefährte von Präsident Wladimir Putin ist und mitverantwortlich für die gedrosselten Gaslieferungen nach Europa, über Immobilien im Wert von mehr als 750 Millionen verfügen. Mit dem Video will das Nawalny-Team auf die Korruption in Moskau hinweisen.

+++ 07:23 BKA hat Hundert Hinweise auf russische Kriegsverbrechen +++

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat nach eigenen Angaben mehrere hundert Hinweise auf Kriegsverbrechen russischer Soldaten in der Ukraine. "Bisher haben wir eine dreistellige Zahl von Hinweisen erhalten", sagt BKA-Präsident Holger Münch der "Welt am Sonntag". Ermittelt werde nicht nur zu Tätern von Kriegsverbrechen, sondern auch zu den dafür militärisch und politisch Verantwortlichen. "Unser klares Ziel ist es, die für Gräueltaten Verantwortlichen zu identifizieren, ihre Taten durch unsere Ermittlungen nachzuweisen und sie vor ein Gericht zu stellen." Nach dem Weltrechtsprinzip können Kriegsverbrecher auch in Deutschland vor Gericht gestellt werden.

+++ 07:02 Ukraine meldet Versenkung eines russischen Schleppers +++

Der von ukrainischen Raketen getroffene Schlepper der russischen Schwarzmeerflotte ist nach ukrainischen Behördenangaben gesunken. Der Schlepper "Wassili Bech" sei von ukrainischen Raketen beschädigt worden. "Später wurde bekannt, dass er gesunken ist", sagte der Militärgouverneur von Odessa, Maxym Martschenko, in einer Videoansprache auf seinem Telegram-Kanal. Eine Bestätigung von russischer oder unabhängiger Seite für die Versenkung gibt es nicht.

+++ 06:33 Kiew: 270.000 Quadratkilometer vermint +++

Nach fast vier Monaten Krieg sind weite Teile der Ukraine vermint. Wie der ukrainische Innenminister Denis Monastyrskij erklärt, beträgt die Gesamtfläche, die von russischen Minen geräumt werden muss, 270.000 Quadratkilometer, einschließlich der besetzten Gebiete. Das ist etwas größer als die gesamte Fläche Neuseelands. Der Minister sagt, die Ukraine führe derzeit Gespräche mit Großbritannien, Italien und Frankreich, um geeignete Minenräumgeräte zu erhalten.

+++ 06:05 BDI fordert mehr Strom aus Kohlekraftwerken +++

Der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, fordert, übergangsweise wieder mehr Strom aus Kohle zu erzeugen. "Mein Appell ist: Jetzt schon die Gasverstromung stoppen und sofort die Kohlekraftwerke aus der Reserve holen", sagt Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der russische Gazprom-Konzern hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um 60 Prozent verringert. Die Bundesnetzagentur hält die Lage für "angespannt". Den Einwand, dass die vorübergehend höhere Kohleverstromung Klimaschutz-Probleme verursachen könne, weist Russwurm zurück. Ob jetzt oder im Winter mehr Kohle verstromt werde, sei "für die CO2-Emissionen nicht erheblich, aber so sichern wir uns zumindest höhere Füllstände in den Gasspeichern".

+++ 05:20 Polen will rasch siebtes Sanktionspaket gegen Russland +++

Polen drängt auf eine weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen gegen Russland. "Es geht darum, die Sanktionen auszuweiten. Aus unserer Sicht muss ein siebtes Sanktionspaket so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden", sagt Lukasz Jasina, Sprecher des polnischen Außenministeriums, der "Welt am Sonntag" laut einem Vorabbericht. Zum Inhalt eines möglichen siebten Sanktionspakets sagt Polens Vizeaußenminister Marcin Przydacz: "Wir wollen europäische Technologieexporte nach Russland vollständig unterbinden." Außerdem müsse man stärker gegen russische Banken vorgehen und gegen russische Propaganda- und Desinformationskanäle.

+++ 04:51 Verschleppte ukrainische Sanitäterin mit Helmkamera wieder frei +++

Die ukrainische Sanitäterin Yulia Paievska, die ihren Einsatz im belagerten Mariupol mit einer Helmkamera filmte und dann von russischen Truppen verschleppt wurde, ist wieder frei. Dies verkündete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj via Telegram. In Mariupol hatte Paievska neben verletzten Kindern unter anderem auch russische Soldaten als Patienten behandelt. Als sie verschleppt wurde, konnten die Aufnahmen aus der Stadt geschmuggelt werden und gingen um die Welt. Hier sind sie in einem Zusammenschnitt von ntv.de zu sehen.

+++ 03:46 DGB-Chefin: "Die Aussicht auf einen unbesorgt warmen Winter schwindet" +++

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, schaut mit großer Sorge auf den "schrittweisen Gaslieferstopp" Russlands. Damit versuche Russlands Präsident Wladimir Putin, Deutschland "in die Enge zu treiben", sagt Fahimi. "Die Aussicht auf einen unbesorgt warmen Winter schwindet. In dieser Notsituation werden wir alle Einschnitte spüren. Soziale Härten müssen bei allen gesetzlichen Verpflichtungen vermieden werden." Der russische Staatskonzern Gazprom hatte die Gasliefermenge durch die Ostseepipeline Nord Stream gedrosselt und dies mit Verzögerungen bei der Reparatur von Verdichterturbinen begründet.

+++ 02:33 Ukrainischer General beziffert materielle Verluste seiner Armee +++

Die ukrainische Armee hat nach Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hohe materielle Verluste erlitten. "Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei der Ausrüstung", sagt der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin "National Defense". "Schätzungsweise 1300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren."

+++ 01:47 US-Drohnenverkauf an die Ukraine stockt laut Insidern +++

Der Plan der US-Regierung, vier waffentaugliche Drohnen an die Ukraine zu verkaufen, ist Insidern zufolge erst einmal gestoppt. Man befürchtet, dass die hochentwickelte Überwachungsausrüstung in feindliche Hände fallen könnte, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. "Technologische Sicherheitsüberprüfungen sind ein Standardverfahren für den Transfer von US-Verteidigungsartikeln an alle internationalen Partner. Durch den etablierten Prozess werden nationale Sicherheitsbedenken an die zuständige Genehmigungsbehörde weitergeleitet", sagt Pentagon-Sprecherin Sue Gough. Die Entscheidung, ob das Geschäft fortgesetzt werden soll oder nicht, wird nun auf höherer Ebene im Pentagon geprüft. Der Zeitpunkt einer Entscheidung ist ungewiss, sagt ein US-Beamter.

+++ 00:52 Luftwaffen-Inspekteur mahnt im Ernstfall auch Atomschlag an +++

Der Inspekteur der Luftwaffe, General Ingo Gerhartz, mahnt einem Medienbericht zufolge die NATO-Staaten, im Ernstfall auch Atomwaffen einzusetzen. Wie "Bild" berichtet, sprach sich Gerhartz beim Kiel International Seapower Symposium dafür aus, den Einsatz von Nuklearwaffen nicht auszuschließen. "Für eine glaubhafte Abschreckung brauchen wir sowohl die Mittel als auch den politischen Willen, die nukleare Abschreckung nötigenfalls umzusetzen", zitiert das Blatt den General.

+++ 00:25 Merkel verteidigt Entscheidung zu Nord Stream 2 +++

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt die umstrittene Entscheidung für den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der russischen Annexion der Krim und begründet sie unter anderem mit der Rücksicht auf die deutsche Wirtschaft. "Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt", sagt das CDU-Mitglied Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor diesem Hintergrund habe sie die Pipeline nach den Verhandlungen über das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine für vertretbar gehalten.

+++ 23:46 Potenzielle Gefangennahmen: Biden warnt vor Reisen in die Ukraine +++

Nach der möglichen Gefangennahme von mindestens zwei freiwilligen US-Kämpfern durch die russische Armee in der Ukraine warnt Präsident Joe Biden eindringlich davor, in das Kriegsland zu reisen. "Amerikaner sollten nicht in die Ukraine gehen", erklärt Biden. Er sei über die in der Ukraine vermissten US-Bürger "unterrichtet" worden, wisse aber nicht, wo sie sich befänden. Berichten zufolge waren in der vergangenen Woche zwei als freiwillige Kämpfer in die Ukraine gereiste US-Bürger in russische Gefangenschaft geraten. Nach Angaben ihrer Familien sowie von Parlamentariern waren die US-Veteranen Alexander Drueke und Andy Huynh zuletzt an Gefechten nördlich der ukrainischen Stadt Charkiw beteiligt. Inzwischen gilt auch ein dritter US-Bürger als vermisst.

+++ 23:02 Selenskyj: Beitritt der Ukraine lohnt sich für EU +++

Eine Beitritt der Ukraine wäre nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Gewinn für die EU. "Unsere Annäherung an die Europäische Union ist nicht nur für uns positiv", sagt er in einer Videoansprache. "Das ist der größte Beitrag zur Zukunft Europas seit vielen Jahren." Nur mit der Ukraine werde die EU in Zukunft ihre Macht, Selbstständigkeit und Entwicklung sichern können, erklärt er. Die EU-Kommission empfahl, der Ukraine und der Moldau den Status von Beitrittskandidaten zu geben. Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew am Donnerstag hatte die Ukraine bereits die Unterstützung von Deutschland, Frankreich, Italien und Rumänien bekommen. Entscheidend für die Anerkennung als Beitrittskandidat ist ein EU-Gipfel kommende Woche.

+++ 22:16 Johnson bietet Ausbildungsmission an +++

Bei seinem zweiten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des Kriegs kommt der britische Premierminister Boris Johnson nicht mit leeren Händen. Er überbringt das Angebot einer britisch-geführten Ausbildungsmission, die das Potenzial habe, "ausschlaggebend für den Kriegsverlauf" zu sein. Regierungsangaben zufolge sollen dabei bis zu 10.000 Soldaten innerhalb von nur 120 Tagen ausgebildet werden können. Großbritannien hat seit 2015 mehr als 22.000 Personen in der Ukraine für das Militär ausgebildet. Seit Beginn des Kriegs findet das Training jedoch in Nachbarländern statt.

+++ 21:56 Ukraine meldet zurückerobertes Dorf im Osten +++

Ukrainische Truppen erobern nach Angaben ihrer Militärführung ein Dorf im umkämpften Osten des Landes von russischen Truppen zurück. Der Generalstab nennt das Dorf Dmytriwka bei Isjum im Gebiet Charkiw. Zunächst hatte der Vorstoß über die Stadt Isjum hinaus die russischen Angreifer bis weit in den Rückraum der ukrainischen Verteidiger des Donbass geführt. Westliche Quellen wie das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) verzeichneten aber am Donnerstag für die Region Isjum erfolgreiche ukrainische Gegenangriffe.

+++ 21:29 Kiew besteht auf ESC-Austragung +++

Die ukrainische Regierung wehrt sich gegen die Entscheidung, den Eurovision Song Contest im kommenden Jahr nicht in der Ukraine auszutragen. "Die Ukraine ist mit der Art der von der Europäischen Rundfunkunion getroffenen Entscheidung nicht einverstanden", erklärt Kulturminister Oleksandr Tkatschenko. "Wir fordern weitere Verhandlungen zur Austragung des Eurovision-2023 in der Ukraine." Die Europäische Rundfunkunion will den Wettbewerb wegen des russischen Angriffskrieges nicht im diesjährigen ESC-Siegerland Ukraine austragen. Stattdessen werde geprüft, ob das zweitplatzierte Großbritannien als Gastgeberland einspringen könne.

+++ 21:10 Putin über Atomwaffen: "Alle sollen wissen, was wir haben" +++

Kremlchef Wladimir Putin weist eine von Russland ausgehende Gefahr eines Atomkriegs zurück. Sobald man auf Äußerungen ausländischer Politiker reagiere, hieße es sofort, Russland drohe irgendjemandem, sagt Putin beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Dann fügt er hinzu: "Wir bedrohen nichts. Aber alle sollen wissen, was wir haben und was wir gegebenenfalls einsetzen werden, um unsere Souveränität zu schützen." Wegen des seit fast vier Monaten andauernden russischen Kriegs gegen die Ukraine machen sich viele Sorgen, dass es im schlimmsten Fall sogar zum Einsatz von Atomwaffen kommen könnte. Moskau weist diese Absicht stets zurück und betont vielmehr, dass es - anders als die USA - in seiner Militärdoktrin kein Erstschlagrecht verankert habe.

+++ 20:47 Putins Ehrengast will Donezk und Luhansk nicht als selbstständige Staaten anerkennen +++

Kasachstan wird die ostukrainischen Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk nicht als selbstständige Staaten anerkennen. Das sagt Präsident Kassym-Schomart Tokajew beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Das von der UN verbriefte Recht auf Selbstbestimmung kollidiere mit dem Recht von Staaten auf territoriale Unversehrtheit. Deshalb erkenne man Taiwan, das Kosovo, Abchasien oder Süd-Ossetien nicht an. "Und dieses Prinzip gilt offensichtlich auch für solche quasistaatlichen Gebiete, wie Donezk und Luhansk es sind." Tokajew setzt sich damit in Gegensatz zu Russlands Präsident Wladimir Putin, als dessen Ehrengast er in St. Petersburg auf dem Podium saß.

+++ 20:33 Scholz: Waffenlieferungen an Ukraine kommen rechtzeitig an +++

Nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz werden die von Deutschland zugesagten Lieferungen schwerer Waffen in der Ukraine rechtzeitig eintreffen, um das angegriffene Land im Kampf um den Donbass zu unterstützen. "Sie werden rechtzeitig ankommen", sagt Scholz in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Industrie arbeite daran, dass die Waffen geliefert werden könnten. Es sei aber essenziell, dass ukrainische Soldaten an den modernen Systemen trainiert würden, so Scholz. "Ohne das Training kann man die Waffen nicht benutzen." Der Kanzler erklärt, angesichts massiver Kämpfe im Osten der Ukraine sei vor allem Artillerie notwendig.

