"Wenige Nachrichten haben uns so schockiert, wie die Haftstrafe für Alexej Moskaljow, der mit seiner 13-jährigen Tochter Mascha zusammenlebte", kommentiert die spanische Zeitung "La Vanguardia" die Verfolgung des Russen und seiner Tochter. Das Mädchen hatte im Zeichenunterricht ein Bild gemalt, das Raketen zeigt, die auf eine Frau und ein Kind mit ukrainischer Flagge gerichtet sind. "Nein zum Krieg", ergänzte Mascha. Die Schule meldete das Bild der Polizei. Beamte fanden im Internet Antikriegsbotschaften des Vaters. "Das Ergebnis dieses Wahnsinns ist, dass sie ihm zuerst eine Geldstrafe auferlegten, ihn dann verhafteten und folterten, um ihn schließlich unter Hausarrest zu stellen und seine Tochter in ein Heim einzuweisen. Aber die perverse Justizmaschinerie machte auch da noch nicht halt: Sie entzog dem Vater das Sorgerecht und verurteilte ihn zu zwei Jahren Gefängnis. Sein Verteidiger konnte das Mädchen im Heim besuchen und sie gab ihm einen Brief, in dem sie schrieb: 'Papa, du bist mein Held.' Zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und wegen einer Schulzeichnung von seiner Tochter getrennt zu werden, demonstriert sowohl die Perversität eines Regimes als auch dessen Schwäche."

+++ 09:03 Militärverwaltung: Raketen in Saporischschja eingeschlagen +++

Im Raum Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben am Morgen mehrere Raketen eingeschlagen. Die russische Armee habe das regionale Zentrum und die Vororte mit Mehrfachraketenwerfern angegriffen, schreibt die regionale Militärverwaltung von Saporischschja. Mehrere zivile Gebäude seien zerstört worden. Todesopfer gebe nicht.

+++ 08:27 Bürgermeister von Butscha: Nichts soll visuell an Massaker erinnern +++

Die Ukraine erinnert an diesem Freitag an die Hunderten Toten in Butscha, die dort nach dem Abzug der russischen Truppen entdeckt wurden. Die Bilder von der Straße mit den Toten, deren Hände teils auf dem Rücken gefesselt waren, gingen am 2. April um die Welt. Der 31. März wird in dem Kiewer Vorort als Befreiung von der russischen Besatzung begangen. Russland bestreitet bis heute trotz vieler Beweise, dort ein Kriegsverbrechen begangen zu haben. Derweil werden in Butscha nach wie vor zerstörte Gebäude wieder aufgebaut. Laut dem britischen "Guardian" vergleicht der Bürgermeister von Butscha, Anatolij Fedoruk, den Wiederaufbau mit einem wuseligen Ameisenhaufen. Die Bewohner der Stadt wollten ein zutiefst schmerzhaftes Kapitel abschließen. "Es gibt diesen unglaublichen Wunsch, dass uns nichts visuell daran erinnert, was die Russen getan und hinterlassen haben", wird er zitiert. "Es ist im Herzen, in der Seele und in den Gedanken eines jeden Butscha-Bewohners".

+++ 07:56 Ukraine schießt nach eigenen Angaben neun Drohnen ab +++

Russland soll die Ukraine letzte Nacht erneut mit iranischen Shahed-Drohnen angegriffen haben. Das ukrainische Verteidigungsministerium schreibt auf seinem Telegram-Kanal, die Armee habe neun von zehn Angriffsdrohnen zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 07:14 ISW hält es für unwahrscheinlich, dass Putin neue Wehrpflichtige an die Front schickt +++

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hält es für unwahrscheinlich, dass Russland die neu einberufenen Wehrpflichtigen in den Krieg schickt. Der Einsatz von Wehrpflichtigen in der Ukraine in den ersten Kriegsmonaten habe zu sozialen Spannungen in Russland geführt. Das ISW hält es deshalb für wahrscheinlicher, dass Kreml-Chef Wladimir Putin stattdessen lieber Reservisten mobilisiert. Der Kreml hatte im März vergangenen Jahres eingeräumt, dass Wehrpflichtige in der Ukraine eingesetzt wurden. Allerdings sei dies nicht von der Führung genehmigt worden. Die Verantwortlichen sollten bestraft werden. Offiziell schickt Russland keine Wehrpflichtigen in die Ukraine. Dem ISW zufolge sollen in Russland zwischen April und Mitte Juli 147.000 Wehrpflichtige eingezogen werden – 13.000 mehr als im Vorjahreszeitraum.

+++ 06:33 Oblast Sumy meldet Dutzende Angriffe auf Gemeinden +++

Die regionale Militärverwaltung spricht von 56 Angriffen auf drei Gemeinden in der Oblast Sumy, die an Russland grenzt. In Krasnopillja hätten die russischen Streitkräfte zwei Sprengsätze aus einer Drohne abgeworfen. Ein Anwohner sei verletzt worden, heißt es. In Seredyna-Buda, das direkt an der Grenze zu Russland liegt, seien durch Mörserbeschuss mehrere Gebäude beschädigt worden. Auch Bilopilska sei unter Beschuss genommen worden.

+++ 06:01 Polen liefert keine Kampfjets aus DDR-Beständen +++

Polen will zunächst keine Kampfjets aus früheren DDR-Beständen in die Ukraine liefern. Die vier Mig-29 sowjetischer Bauart, deren Lieferung die polnische Regierung bereits vor zwei Wochen angekündigt hat, stammten nicht aus Deutschland, stellte der Sicherheitsberater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, Jacek Siewiera, klar. Damit steht fest, dass die Bundesregierung der Lieferung auch nicht zustimmen muss. Im Jahr 2002 hatte Deutschland 23 Kampfjets vom Typ Mig-29 an Polen verkauft, die die Bundeswehr von der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR übernommen hatte. Woher die Kampfjets stammen, die in die Ukraine geschickt werden, wollte der Leiter des Nationalen Sicherheitsbüros Polens nicht sagen. Medienberichten zufolge hat Polen 1989 zwölf Mig-29 von der Sowjetunion gekauft und sechs Jahre später zehn von Tschechien. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 05:20 Sanktionen: Japan setzt Flugzeuge und Drohnen auf die Exportverbotsliste +++

Japan verbietet im Rahmen seiner jüngsten Sanktionen den Export von Stahl, Aluminium und Flugzeugen, einschließlich Drohnen, nach Russland. Dem Handelsministerium zufolge soll die Maßnahme am 7. April in Kraft treten. Demnach dürfen japanische Unternehmen auch eine Vielzahl von Industriegütern wie Baumaschinen, Schiffsmotoren oder Prüfgeräte nicht mehr an Russland liefern.

+++ 03:11 Ukraine: Russland feuert mit Luftabwehrraketen auf Charkiw +++

Die Ukraine meldet den Einschlag von mindestens sechs russischen Raketen in Charkiw. Regionalgouverneur Oleh Sinegubow schreibt auf Telegram, es solle sich bei den Geschossen um S-300-Luftabwehrraketen handeln. Die Behörden seien dabei, Angaben zu etwaigen Schäden und Opfern zusammenzutragen. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt nicht vor. Russland setzt Experten zufolge die S-300 auch für Angriffe auf Bodenziele ein.

+++ 00:59 OSZE untersucht Verschleppung ukrainischer Kinder +++

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) soll die Verschleppung ukrainischer Kinder im russischen Angriffskrieg untersuchen. Eine Gruppe von 45 OSZE-Staaten setzte in Absprache mit Kiew einen Prozess in Gang, um den Vorwürfen vor Ort nachzugehen. Die ukrainische Regierung wirft Moskau vor, Tausende Kinder illegal aus besetzten Gebieten der Ukraine nach Russland deportiert zu haben. Das Menschenrechtsbüro der OSZE hatte entsprechende Berichte im Dezember als glaubwürdig eingestuft. Moskau bestreitet Kriegsverbrechen und betont, die Kinder seien vor dem Krieg in Sicherheit gebracht worden.

+++ 23:41 Ukrainische Sportler sollen Wettbewerben mit Russen fernbleiben +++

Die Sportler der Ukraine sind offiziell angewiesen, Wettbewerbe zu boykottieren, an denen Athleten aus Russland oder Belarus teilnehmen. Diese Entscheidung habe das Ministerkabinett der Ukraine getroffen, teilt Kabinettsminister Oleh Nemtschinow im ukrainischen Fernsehen mit. Der Beschluss gelte für alle Wettbewerbe, einschließlich der Qualifikationswettbewerbe für die Olympischen Spiele 2024. Sollten Sportler dennoch an Wettbewerben teilnehmen, bei denen auch Sportler aus Belarus oder Russland antreten, könne dies dazu führen, dass den jeweiligen Verbänden der nationale Status aberkannt werde. Damit reagiert die ukrainische Regierung auf Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees, Sportler aus Russland und Belarus als neutrale Teilnehmer an Wettkämpfen zuzulassen.

+++ 23:21 Türkisches Parlament stimmt für NATO-Beitritt Finnlands +++

Die Türkei macht den Weg für einen NATO-Beitritt Finnlands frei. Als letztes Mitgliedsland ratifiziert das türkische Parlament das Beitrittsprotokoll. Zuvor hatte Ungarn der Aufnahme zugestimmt. Finnland hat gemeinsam mit Schweden als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine den NATO-Beitritt beantragt. Dazu sind sie auf die Zustimmung aller Bündnis-Mitglieder angewiesen. Schwedens Beitritt wird von der Türkei weiterhin blockiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 22:19 US-Militär: Mehr als 7000 Ukrainer ausgebildet +++

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die USA nach eigenen Angaben mehr als 7000 Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte ausgebildet. Das Training habe an verschiedenen Standorten im In- und Ausland stattgefunden, darunter in Deutschland, sagt der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, in Washington. Erst in den vergangenen Tagen hätten 65 Ukrainer im Bundesstaat Oklahoma ihre Ausbildung am Flugabwehrsystem Patriot abgeschlossen und seien nun wieder in Europa.

+++ 21:57 Berlin "tief besorgt" über Verhaftung von US-Reporter in Moskau +++

Die Bundesregierung ist "tief besorgt" über die Verhaftung des US-Journalisten Evan Gershkovich in Russland. "Die Arbeit von in Russland akkreditierten ausländischen Korrespondentinnen und Korrespondenten muss ungehindert und ohne Einschüchterungen möglich sein", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Journalismus darf nicht kriminalisiert werden." Ein Gericht in Moskau wirft Gershkovich Spionage vor und erließ Haftbefehl gegen ihn. Der Journalist, der US-Staatsbürger ist, hatte auch zu Russlands Krieg gegen die Ukraine recherchiert. Laut Gericht ist der Reporter zunächst bis 29. Mai in Untersuchungshaft. Dem 1991 geborenen Gershkovich drohen bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Das "Wall Street Journal" wies die Vorwürfe gegen seinen Mitarbeiter, der seine Arbeit erledigt habe, zurück.

+++ 21:10 USA: Russland versucht an neue Waffen aus Nordkorea zu kommen +++

Russland bemüht sich nach Angaben der US-Regierung weiterhin um die Beschaffung von Waffen und Munition aus Nordkorea. "Uns liegen neue Informationen vor, wonach Russland aktiv versucht, zusätzliche Munition von Nordkorea zu erwerben", sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, in Washington. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen stehe ein Waffenhändler mit dem Namen Aschot Mkrtytschew. Über ihn versuche Russland, ein geheimes Waffenabkommen mit Nordkorea zu vermitteln. Damit könne Russland an mehr als zwei Dutzend Arten von Waffen und Munition von Nordkorea gelangen. Im Gegenzug biete Russland Nordkorea Lebensmittel an.

