Die russischen Truppen in der Südukraine müssen nach ukrainischen Angriffen auf Brücken teils lange Nachschubwege nehmen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. Demnach wurden zwei Brücken zwischen der russisch besetzen Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem Süden der Ukraine Anfang August von Präzisionsschlägen getroffen und beschädigt. Noch Mitte des Monats seien an den Übergängen von Tschonhar und Henitschesk Schwimmbrücken im Einsatz gewesen, teilen die Briten mit. "Die Pontonbrücken dürften nicht das gesamte Aufkommen an schweren Fahrzeugen mit Munition und Waffen aushalten können", so die Mitteilung weiter. Der daraus resultierende Engpass bedeute, dass die russischen Kräfte teilweise auf einen langen Umweg über Armiansk auf der nördlichen Krim angewiesen seien.

+++ 09:21 Kiew beziffert Verluste der Russen auf rund 259.000 Soldaten +++

Laut dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat Russland seit dem Beginn seiner Invasion im 24. Februar vergangenen Jahres 258.820 Soldaten in der Ukraine verloren. In dieser Zahl sind 480 Verluste enthalten, die die russischen Streitkräfte binnen den vergangenen 24 Stunden erlitten haben sollen. Dem Bericht zufolge hat Russland außerdem 4373 Panzer, 8488 gepanzerte Kampffahrzeuge, 7745 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 5318 Artilleriesysteme, 722 Mehrfachraketen-Systeme, 491 Luftabwehrsysteme, 315 Flugzeuge, 316 Hubschrauber, 4324 Drohnen und 18 Boote verloren. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst gibt nur sporadisch Zahlen zu Verlusten heraus, die wesentlich unter den ukrainischen Angaben liegen.

+++ 08:54 Gouverneur: Drei Tote bei Drohnenangriff auf russische Region Belgorod +++

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind Behördenangaben zufolge drei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Drei Zivilisten seien in dem Ort Lawy gestorben, erklärt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. "Die ukrainischen Streitkräfte haben mit einer Drohne einen Sprengsatz abgeworfen, als Menschen auf der Straße waren." Russische Grenzregionen sind in den vergangenen Monaten mehrfach unter Beschuss geraten. Anfang Juni waren bewaffnete Milizen von der Ukraine aus in die Region Belgorod vorgedrungen und hatten sich Gefechte mit der russischen Armee geliefert. Die Angreifer bezeichneten sich als pro-ukrainische russische Kämpfer.

+++ 08:33 Wagner schreibt Stellen in Afrika und im Nahen Osten aus - Söldner kriegen weniger Gehalt +++

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, versucht nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW), die Präsenz seiner Söldner in Afrika zu verstärken, um Wagner als kohärente und vom russischen Staat unabhängige Organisation zu erhalten. Am 30. Juli sei über einen Rekrutierungs-Telegram-Kanal bekannt gegeben worden, dass Wagner alle Einstellungen gestoppt hat und dass alle russischen regionalen Rekrutierungszentren ihre Arbeit auf unbestimmte Zeit eingestellt haben, bevor sie am 21. August neue Stellen ausschreiben. Demnach sollen Stellenanzeigen im Nahen Osten und in Afrika geschaltet worden sein, schreiben die Experten in ihrem täglichen Lagebericht. In der Anzeige werde ein Monatsgehalt von 150.000 Rubel (rund 1460 Euro) für Stellen im Nahen Osten und 195.000 bis 250.000 Rubel (rund 1900 bis 2430 Euro) für Stellen in Afrika angeboten. In einem Telegram-Kanal für die Anwerbung von Mitarbeitern wurde das monatliche Gehalt für Wagner-Stellen in der Ukraine demnach seit Anfang 2023 durchgehend mit 240.000 Rubel (etwa 2336 Euro) angegeben. Die beträchtliche Gehaltskürzung steht laut ISW im Einklang mit jüngsten Berichten, wonach Wagner mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat und aufgrund von Gehaltskürzungen möglicherweise Personal abbauen wird.

+++ 08:02 Bericht: US-Beamte raten Kiews Militärs zu Taktikänderung +++

Einem Medienbericht zufolge empfehlen US-amerikanische und andere westliche Beamte der Ukraine wegen der schleppenden Gegenoffensive eine Änderung der Taktik. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen. Das Hauptziel der Gegenoffensive bestehe darin, die russischen Versorgungslinien in der Südukraine zu unterbrechen, indem die Landbrücke zwischen Russland und der besetzten Krim durchtrennt werde, sagen US-Beamte im Gespräch mit der Zeitung. Aber anstatt sich darauf zu konzentrieren, hätte das ukrainische Oberkommando Truppen und Feuerkraft gleichmäßig auf den Osten und Süden verteilt. Amerikanische Militärplaner haben dem Bericht zufolge Kiew deshalb geraten, sich auf die Südfront in Richtung Melitopol zu konzentrieren und die russischen Minenfelder und Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukraine dabei mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren sollte. Nur mit einer Änderung der Taktik könne die Gegenoffensive an Tempo gewinnen, so ein US-Beamter. Ein anderer Beamter sagt der Zeitung, die ukrainischen Verbände seien zu weit verstreut und sollten ihre Kampfkraft auf ein Gebiet konzentrieren.

+++ 07:46 Getreideanlagen in der ukrainischen Donau-Region angegriffen +++

Das ukrainische Militär meldet russische Drohnenangriffe im Großraum Odessa und in der Donau-Region. Dabei seien Anlagen der Getreidewirtschaft in Brand geraten, schreibt das Militär auf Telegram. Getroffen wurden demnach Lager sowie eine Produktions- und Auslieferungsanlage. Das Feuer in den Lagern sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr sei aber weiter im Einsatz.

+++ 07:22 Ökonom Felbermayr: "Der Krieg ist für Russland ein Konjunkturmotor" +++

Nach Einschätzung des Wiener Ökonomen Gabriel Felbermayr bremsen westliche Sanktionen die russische Wirtschaft nur begrenzt. "Natürlich leidet die russische Wirtschaft unter den westlichen Sanktionen. Andererseits ist sie in anderthalb Jahren in den Modus einer Kriegswirtschaft gewechselt. Der Krieg ist für Russland ein Konjunkturmotor: Die Rüstungs- und die Ausrüstungsindustrie laufen auf Hochtouren", sagt Felbermayr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Rund vier bis fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts flössen in die Kriegsanstrengungen. "Die westlichen Sanktionen kosten die russische Wirtschaft zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts", betont Felbermayr, der das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung in Wien leitet. "Und der Schaden wird über die Jahre noch größer: Vor allem, weil russische Betriebe von dringend benötigten Technologie-Importen abgeschnitten werden. Es fehlen Ersatzteile und Knowhow, Investitionen finden nicht statt."

+++ 06:56 ISW: Ukrainische Armee rückt im Westen der Oblast Saporischschja vor +++

Die ukrainischen Streitkräfte sind am gestrigen Dienstag weiter in und um Robotyne im Westen der Oblast Saporischschja vorgerückt. Entsprechende Angaben aus Kiew bestätigt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Es gebe Anzeichen dafür, dass die russischen Streitkräfte wahrscheinlich nur eine begrenzte Präsenz in der Siedlung haben, schlussfolgern die Experten des US-Thinktanks. Die 47. Brigade der Ukraine veröffentlichte am Dienstag ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie Zivilisten aus dem Ort evakuiert. Die Evakuierungen und die Anwesenheit ukrainischer Journalisten deuteten darauf hin, dass die Gebiete von Robotyne relativ sicher sind, da die russischen Stellungen in der Siedlung selbst und in der näheren Umgebung geschwächt sind, analysiert das ISW.

+++ 06:32 Putin nennt Lage an der Kontaktlinie stabil +++

Die Kämpfe an der Front in der Ukraine gehen weiter. Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist die Lage an der Kontaktlinie zwischen den Kämpfern der von den pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebieten und den Soldaten der ukrainischen Armee stabil. Das sagt er nach Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS bei einem Termin mit dem von Russland eingesetzten Chef der völkerrechtlich nicht anerkannten Volksrepublik Luhansk, Leonid Passetschnik. "Sie können sich selbst davon überzeugen, dass die Lage an der Kontaktlinie derzeit stabil ist", sagt Putin demnach.

+++ 05:54 Großbritannien finanziert sichere Kernbrennstoffkäufe der Ukraine +++

Der britische Energieminister Grant Shapps kündigt bei einem Besuch in Kiew eine Exportfinanzierung in Höhe von 192 Millionen Pfund (rund 225 Millionen Euro) für Kernbrennstoff für ukrainische Atomkraftwerke an. "Mit dieser Garantie wollen wir der Ukraine helfen, ihren Kernbrennstoff künftig nicht mehr aus Russland beziehen zu müssen", sagt Shapps der Nachrichtenagentur Reuters. Die Summe garantiere, dass der Brennstoff künftig aus viel sichereren Quellen komme. Eine davon sei Urenco, ein teilweise britisches Konsortium. Das ukrainische Energiesystem wurde durch die massiven russischen Luftangriffe schwer beschädigt, wodurch das Land noch abhängiger von seinen alternden Atomkraftwerken (AKW) geworden ist. Das größte AKW der Ukraine, Saporischschja, ist seit März vergangenen Jahres von Russland besetzt.

+++ 05:15 Niederlande liefern Minenräumlader an Ukraine +++

Die Niederlande stellen der Ukraine tausend Minenräumlader zur Verfügung. "Es gibt eine Entscheidung, etwa tausend tragbare Ladegeräte für die Fernminenräumung zu liefern, die Durchgänge in künstlichen Barrieren schaffen können", wird die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren auf der Website des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Dienstag nach einem Treffen mit Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in Kiew zitiert. "Wie ich weiß, stehen Sie jetzt vor dem Problem einer extrem dichten Verminung von Gebieten", sagt sie.

+++ 04:36 Russland: Drei Drohnen nahe Moskau abgefangen +++

Das russische Verteidigungsministerium meldet, dass drei Drohnen über Moskau abgeschossen wurden. Die Trümmer einer der abgefangenen Drohnen hätten ein Gebäude im Zentrum Moskaus beschädigt, das sich noch im Bau befindet, teilt das Militär mit. Die beiden anderen seien von Luftabwehrsystemen westlich der russischen Hauptstadt abgeschossen worden. Der Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen wurde den Angaben zufolge wieder aufgenommen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 04:09 Moskauer Flughäfen stellen Verkehr wegen Drohnenangriffen ein +++

Die Moskauer Flughäfen sind vorübergehend gesperrt. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die großen Flughäfen rund um die russische Hauptstadt waren in den vergangenen Tagen wiederholt wegen ukrainischer Drohnenangriffe geschlossen worden.

+++ 03:35 Drei Tote bei russischen Angriffen in Donezk +++

Die Ukraine beklagt weitere Opfer bei Angriffen der russischen Artillerie in der Region Donezk. In zwei Dörfern nahe der ukrainischen Kleinstadt Lyman seien am Abend drei Menschen getötet worden, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der ostukrainischen Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram. Zwei weitere Menschen wurden demnach verwundet. Laut der Staatsanwaltschaft von Donezk traf die russische Artillerie zuerst das Dorf Torske, eine halbe Stunde später das Dorf Sakitne. Die Todesopfer in Torske saßen demnach auf einer Bank, als der Beschuss erfolgte.

+++ 01:25 Kiew: Russland versenkt Fähren, um Krim-Brücke zu schützen +++

Russland versucht die Kertsch-Brücke nach mehreren erfolgreichen Angriffen der ukrainischen Streitkräfte offenbar mit einer neuen Strategie zu schützen: Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR teilt mit, dass die russische Armee mehrere Fähren in der Straße von Kertsch versenken wolle, um die Zufahrt zur Brücke auf dem Wasserweg zu blockieren. Zwischen den gesunkenen Fähren sollen zudem weitere Barrieren errichtet werden. Eine Fähre sei bereits versenkt worden, berichtet der HUR. Mindestens sechs wolle Russland insgesamt versenken. Für ihren letzten Angriff auf die wichtige Krim-Brücke hatte die Ukraine mit Sprengstoff beladene Drohnenboote eingesetzt.

+++ 00:10 Medwedew: Russland könnte Südossetien und Abchasien annektieren +++

Russland könnte nach Worten des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien und Abchasien annektieren. "Die Idee, sich Russland anzuschließen, ist in Abchasien und Südossetien nach wie vor populär", schreibt der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates in einem Artikel, der am frühen Morgen von der russischen Zeitung Argumenty iFakty veröffentlicht wurde. "Die Annexion könnte durchaus umgesetzt werden, wenn es gute Gründe dafür gibt."

+++ 22:19 Umfrage: Überwältigende Mehrheit in Ukraine lehnt jegliche Zugeständnisse ab +++

In einer repräsentativen Umfrage in der Ukraine ist die überwältigende Mehrheit nicht damit einverstanden, die von den Russen besetzten Gebiete als Teil der Russischen Föderation anzuerkennen. 90,4 Prozent sprechen sich in der persönlichen Befragung dagegen aus; 73,8 Prozent befürworten demnach den NATO-Beitritt der Ukraine. Weniger als 5 Prozent sind bereit, territoriale Zugeständnisse zu machen, um den Krieg zu beenden, und 18 Prozent können sich vorstellen, dafür auf eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Nur 13 Prozent würden der angeblich 2022 in Istanbul diskutierten Verkleinerung der Streitkräfte in Friedenszeiten zustimmen; nur 18 Prozent, der russischen Sprache einen offiziellen Status zu verleihen. Die Befragten im Süden der Ukraine und in etwas größerem Maße auch im Osten zeigen eine etwas größere Bereitschaft zu Zugeständnissen - außer territorialen -, aber auch dort ist die Mehrheit dagegen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 21:38 Selenskyj bedankt sich auf Zugfahrt nach Kiew für neue Hilfen +++

Nach seiner Reise durch verschiedene EU-Länder bedankt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während der Rückfahrt nach Kiew für die von Verbündeten getroffenen Zusagen. "Es gibt Flugzeuge für die Ukraine. Es gibt zusätzliche Panzertechnik und wir stärken die Luftabwehr", sagt er. Balkan- und osteuropäische Staaten stellten sich hinter die ukrainischen Forderungen nach einem vollständigen Abzug russischer Truppen. Dänemark und die Niederlande haben der Ukraine die Lieferung von westlichen F-16-Kampfjets zugesichert. In Dänemark hat zudem die Ausbildung von F-16-Piloten begonnen. Bei Griechenland bedankte sich Selenskyj für die Zusage, die Schirmherrschaft für den Wiederaufbau der durch russische Raketen- und Drohnenangriffe mehrfach getroffenen ukrainischen Hafenstadt Odessa zu übernehmen.

+++ 21:07 Journalisten: Andere Stimme spricht Putins BRICS-Videoansprache +++

Beim Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika wird Wladimir Putin nicht vor Ort sein. Schon beim vorherigen Wirtschaftsforum gibt es für die Teilnehmer eine Videobotschaft des russischen Präsidenten zu sehen. Er bietet darin etwa an, Getreide nach Afrika zu liefern, kritisiert das Getreideabkommen mit Kiew und betont die wachsende Unabhängigkeit vom US-Dollar im internationalen Handel. Aber etwas ist laut russischen Journalisten merkwürdig: Putin spricht darin nicht selbst die Worte, sondern er ist mit einer anderen Stimme synchronisiert. Warum, ist nicht bekannt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Weitere Ereignisse des Vortages lesen Sie hier.