Der namentliche Aufruf der Abgeordneten zur Stimmabgabe ist abgeschlossen. Noch haben aber nicht alle ihre Stimmzettel in die Wahlurnen geworfen. Wenn dies geschehen ist, wird ausgezählt. Das Ergebnis wird gegen 10:30 Uhr erwartet.

+++ 09:34 Experte: Scholz geht mit Kabinett ein Wagnis ein +++

Pandemie, Klimakrise, Russland: Neu-Kanzler Olaf Scholz bleibt angesichts der aktuellen Lage wohl wenig Zeit zur Einarbeitung. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist der Ansicht, der SPD-Mann selbst bringe die nötige Erfahrung mit. Anders sehe es allerdings in seinem Kabinett aus.

+++ 09:23 Neuer Regierungssprecher übernimmt Twitter-Kanal +++

Überraschend ist es nicht: Steffen Hebestreit wird neuer Regierungssprecher und folgt damit auf Steffen Seibert. Dieser gibt nach eigenen Angaben den Twitter-Account des Regierungssprechers mit mehr als einer Million Followern an seinen "designierten Nachfolger" ab. Die bisherigen Tweets würden unter @RegSprecherStS archiviert, twittert Seibert.

Obacht: Auch wer dem jetzigen Regierungssprecher bereits auf Twitter folgt, muss laut Seibert dem Kanal nach der Übergabe trotzdem erneut folgen, denn er wird komplett zurückgesetzt.

Der ehemalige Journalist Hebestreit arbeitete bis zuletzt als Sprecher von Olaf Scholz. Zuvor war er sieben Jahre und vier Monate Mitglied in der Bundespressekonferenz, dem Verein der Hauptstadtjournalistinnen und -Journalisten. Von 2011 bis 2014 gehörte er dem Vereinsvorstand an. Er muss noch vom Kabinett als Sprecher bestätigt werden.

+++ 09:11 Neue Regierung kommt noch heute Abend zusammen +++

Das neue Bundeskabinett kommt noch heute Abend zu seiner konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Das sagt der designierte Verkehrsminister Wissing. Neben Scholz sitzen 16 Ministerinnen und Minister am Kabinettstisch, acht Frauen und acht Männer. Eine Übersicht finden Sie hier:

+++ 09:02 Bundestags-Sitzung eröffnet - Merkel erhält langen Applaus +++

Bundestagspräsidentin Bas hat die Bundestagssitzung eröffnet. Zuerst begrüßt sie die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel, die von den Abgeordneten und Gästen langen Applaus erhält. Die Wahl von Olaf Scholz findet ohne Aussprache statt. Die Wahl ist geheim - die Abgeordneten werden einzeln aufgerufen und geben ihre Stimmen in der Abgeordnetenlobby ab. Zur Erinnerung: Scholz benötigt mindestens 369 Ja-Stimmen, um gewählt zu werden. SPD, Grüne und FDP verfügen zusammen über 416 Mandate.

+++ 08:59 Wissing will bei Elektromobilität zulegen +++

Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing will in Deutschland die Elektromobilität vorantreiben. "Deutschland lebt auch von einer Fahrzeugindustrie, die eine Chance auch in der Phase der Klimaneutralität braucht", sagt der FDP-Politiker in der ARD. "Wir müssen auch im Bereich Elektromobilität Marktanteile weltweit sichern." Doch eins sei klar: "Künftig muss es klimaneutral sein und zwar so schnell wie möglich." Wissing will auch beim Ausbau der Digitalisierung, für die sein Ministerium verantwortlich ist, zulegen. "Wir müssen den Ausbau der Infrastruktur jetzt vollenden, wir brauchen überall Glasfaser und wir brauchen schnellstmöglich ein Schließen der weißen Löcher im Mobilfunk", sagt Wissing. Dafür werde er die Koordination zwischen Bund und Länder verbessern.

+++ 08:45 Jetzt live bei ntv und ntv.de: Die Kanzlerwahl im Bundestag +++

Verfolgen Sie die Kanzlerwahl im Bundestag sowie Interviews und Studiogespräche hier live:

+++ 08:39 Pendeln zwischen Bundestag und Schloss Bellevue: So sieht der Tagesablauf aus +++

Nach diesem Blick auf Merkel schauen wir uns den heutigen Tagesablauf an:

Um 9 Uhr tritt der Bundestag zur Kanzlerwahl zusammen. Die Wahl ist geheim.

tritt der Bundestag zur Kanzlerwahl zusammen. Die Wahl ist geheim. Wird Scholz gewählt - mit mindestens 369 Ja-Stimmen -, erhält er gegen 10:30 Uhr in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Damit geht die Regierungsgewalt auf den neuen Kanzler über.

in Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Damit geht die Regierungsgewalt auf den neuen Kanzler über. Dann fährt Scholz zurück in den Bundestag. Um 12 Uhr wird er von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vereidigt.

wird er von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vereidigt. Gegen 12:30 Uhr werden auf Vorschlag des Kanzlers die Bundesminister und -ministerinnen vom Bundespräsidenten ernannt - und anschließend im Bundestag vereidigt.

werden auf Vorschlag des Kanzlers die Bundesminister und -ministerinnen vom Bundespräsidenten ernannt - und anschließend im Bundestag vereidigt. Am Nachmittag um 15 Uhr will Angela Merkel das Bundeskanzleramt an Scholz übergeben. Auch die meisten neuen Ministerinnen und Minister werden im Laufe des Nachmittags zur Amtsübergabe an ihren Dienstsitzen empfangen.

+++ 08:32 Merkel arbeitet bis zuletzt - Telefonkonferenz mit Biden und Macron +++

Seit dem Zusammentritt des neuen Bundestags ist Merkel nur mehr geschäftsführend im Amt. Allerdings arbeitet sie trotzdem bis zuletzt. Heute Morgen gab es noch eine Pressemitteilung der Bundesregierung: Demnach hat Merkel gestern Abend an einer Telefonkonferenz mit dem US-Präsidenten, dem französischen Staatspräsidenten, dem Ministerpräsidenten Italiens und dem Premierminister Großbritanniens teilgenommen. "Sie besprachen sich im Nachgang der Videokonferenz von US-Präsident Biden mit dem russischen Präsidenten Putin", heißt es. Die Teilnehmer unterstrichen demnach ihre "uneingeschränkte Unterstützung für die Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine" und betonten, "dass Russland Spannungen abbauen und eine diplomatische Lösung suchen müsse", unter anderem im Rahmen des Normandie-Formats zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Vielleicht war das dann doch die allerletzte Amtshandlung der scheidenden Regierungschefin.

+++ 08:25 Altmaier: "Merkel wird Platz in den Herzen der Menschen behalten" +++

Würdigende Worte findet der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für Merkel. Es gebe wenige Kanzler, die in der deutschen Geschichte herausgeragt hätten, darunter Adenauer, Brandt und Kohl, sagt Altmaier im "ntv Frühstart". "Ich glaube, dass Angela Merkel schon das Zeug hat, in dieser Reihe einen prominenten Platz zu bekommen." Sie sei nicht nur die erste Frau in dem Amt gewesen, sondern habe das Land auch durch eine ungewöhnlich schwierige Epoche geführt. "Sie hat dafür gesorgt, dass die Gesellschaft zusammenblieb." Spaltungstendenzen seien wesentlich geringer als in anderen Ländern Europas. "Das alles wird dazu beitragen, dass sie einen Platz in den Erinnerungen und den Herzen der Menschen behalten wird."

+++ 08:18 SPD- und Grünen-Fraktion sichern Scholz Unterstützung zu +++

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sichert dem designierten Kanzler Scholz die Unterstützung der größten Regierungsfraktion zu. Es handele sich um eine Beziehung auf Augenhöhe, weil Gesetze im Parlament beraten und beschlossen würden, sagt er in der ARD. Das wüssten auch die künftigen Ministerinnen und Minister.

Die neue Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann betont die Geschlossenheit ihrer Fraktion zum Start der Ampel-Regierung. "Wir haben den klaren Auftrag, die Projekte aus dem Koalitionsvertrag zu realisieren", sagt sie der ARD. Sie habe keine Sorge, dass die Fraktion ein Abnicker-Gremium für Regierungsprojekte werde.

+++ 08:06 Merkel verfehlt Kohls Rekord um wenige Tage +++

Olaf Scholz beginnt heute seine Kanzlerschaft - und Angela Merkel wird als Regierungschefin abgelöst. Sie hat die zweitlängste Amtszeit der deutschen Geschichte geschafft. Geschlagen wird sie nur von ihrem politischen Ziehvater Helmut Kohl, und das auch nur um wenige Tage.

Blicken wir noch kurz zurück auf 16 Jahre Merkel. Einen ausführlichen Text über ihre Amtszeit in Zahlen finden Sie hier:

Und hier gibt es Amüsante Szenen aus ihrer langen Kanzlerschaft:

+++ 07:51 Große Mehrheit gibt Scholz höchstens vier Jahre als Kanzler +++

Laut einer Umfrage glauben fast zwei Drittel der Menschen nicht daran, dass Olaf Scholz länger als vier Jahre Bundeskanzler bleibt. 20 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die von ihm geführte Ampel-Regierung vor der nächsten Bundestagswahl auseinanderbricht. Weitere 44 Prozent gehen davon aus, dass Scholz vier Jahre im Amt bleibt, aber dann nicht wiedergewählt wird. Nur 16 Prozent erwarten eine zweite Amtszeit des heute 63-Jährigen. Und gerade einmal 1,3 Prozent der Befragten trauen Scholz zu, so lange wie seine Vorgängerin Angela Merkel im Amt zu bleiben: 16 Jahre. Das findet das Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur heraus.

Was meinen Sie?

+++ 07:40 Brinkhaus: "Union muss sich an Rolle in der Opposition noch gewöhnen" +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus stellt der neuen Regierung eine konstruktive Opposition in Aussicht. "Wir werden die Dinge kritisieren, die falsch sind, aber die Dinge, die richtig sind, da werden wir auch mitmachen", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in der ARD. Das gelte auch für die künftige Zusammenarbeit des Bundesrates - wo die Ampel-Parteien keine Mehrheit haben - mit dem Bundestag: "Wir machen da keine Blockadepolitik, sondern wir wollen das Land voranbringen." An die Rolle in der Opposition ohne Kanzlerin Merkel müsse sich die Union noch gewöhnen, sagt Brinkhaus. Aber erstmal werde man am Mittwoch gratulieren. "Und dann fangen wir nachmittags mit der Opposition an."

+++ 07:34 EZB-Chefin Lagarde erwartet "harte Arbeit" für EU +++

Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Französin Christine Lagarde, hat Erwartungen an die neue Bundesregierung: Sie erwartet, dass Scholz sich für eine Stärkung der EU einsetzen wird. "Ich bin sicher, dass die neue Regierung unter seiner Führung weiter hart daran arbeiten wird, die europäische Integration voranzutreiben", sagt sie dem "Handelsblatt". Sie sei "sicher", dass Scholz ebenso "ruhig, gründlich und konzentriert" arbeiten werde wie die scheidende Kanzlerin Angela Merkel von der CDU.

Wie Scholz tickt, wie er arbeitet, das hat Sebastian Huld in diesem Porträt aufgeschrieben:

+++ 07:24 Altkanzler Schröder fordert von neuer Regierung "Respekt vor China" +++

Vor der Wahl von Olaf Scholz meldet sich der letzte SPD-Kanzler zu Wort: Gerhard Schröder, der von 1998 bis 2005 das Land regierte. Er fordert die künftige Bundesregierung zu außenpolitischer Kontinuität auf. "Das gilt gerade auch mit Blick auf unsere China-Politik", sagt Schröder den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Da solle sich Deutschland nicht in einen Kalten Krieg zwischen den beiden Großmächten China und USA hineinziehen lassen, so Schröder. Es sei "gut und richtig, wenn wir unsere Haltung selbstbewusst erläutern - aber bitte immer mit Respekt vor einem Land wie China", sagt Schröder. Zur künftigen Kanzlerschaft von Scholz sagt der Altkanzler, Olaf Scholz habe den Satz geprägt, wer bei ihm Führung bestelle, würde diese auch bekommen. "Das brauchen wir jetzt."

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Heute ist es soweit: Der SPD-Politiker Olaf Scholz wird zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Zugleich wird auch das Kabinett der Koalition aus SPD, Grünen FDP ernannt und vereidigt. Nach 16 Jahren endet damit auch die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel, die zuletzt noch geschäftsführend im Kanzleramt saß. An dieser Stelle begleiten wir Sie durch den Tag, berichten über die aktuellen Ereignisse und versorgen Sie mit ein paar Details am Rande.