Pentagon-Sprecher John Kirby hält das Ausfliegen aller US-Bürger aus Afghanistan bis zum 31. August für möglich. Ob dies auch für alle gefährdeten Afghanen gilt, ließ er offen, wie "tagesschau.de" berichtet. Etwa 4000 Menschen mit US-Pässen und ihre Familienmitglieder seien bis Dienstag aus Kabul ausgeflogen worden, sagte Kirby. "Wir erwarten, dass diese Zahl in den kommenden Tagen wächst." Wie viele US-Bürger, die Afghanistan verlassen wollen, noch im Land sind, ist unklar. US-Präsident Joe Biden will die Evakuierungen aus Afghanistan bis zum 31. August abschließen und keine Verlängerung der Frist anstreben.

+++ 09:21 NATO-Diplomat: Afghanistans Nachbarländer sollen Grenzen öffnen +++

Angesichts des nahenden Endes von Evakuierungsflügen aus Kabul werden Forderungen nach einem verstärkten Engagement der Nachbarländer Afghanistans laut. "Iran, Pakistan und Tadschikistan sollten mehr Menschen über Land oder Luft herausholen", sagte ein in Kabul ansässiger NATO-Diplomat. Die Länder sollten ihre Grenzen öffnen. Mehrere internationale Hilfsgruppen versuchten verzweifelt, ihre afghanischen Mitarbeiter in Nachbarstaaten zu bringen, so der NATO-Vertreter, der anonym bleiben wollte. Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten viele Afghanen um ihre Sicherheit. Zehntausende wurden ausgeflogen. Die USA wollen die Evakuierungen bis zum 31. August beenden.

+++ 09:00 Russland rettet mehr als 500 Menschen +++

Russland holt mit vier Transportflugzeugen des Militärs mehr als 500 Menschen aus Afghanistan. Das habe Präsident Wladimir Putin angeordnet, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Die Menschen stammen demnach aus Russland, Belarus, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan sowie der Ukraine.

+++ 08:43 Großbritannien will Evakuierung in den nächsten 24-36 Stunden beenden +++

Großbritannien will einem Medienbericht zufolge die Evakuierungsflüge in den nächsten 24-36 Stunden beenden. Das US-Militär benötige noch zwei bis drei Tage, um seinen Einsatz auf dem Flughafen in Kabul abzuschließen, und der britische Abzug der Streitkräfte solle 24 Stunden vor den Amerikanern beendet sein, berichtet die Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf Kreise des britischen Verteidigungsministeriums.

+++ 08:24 Bundeswehrverband-Chef: Können nicht alle Versprechen halten +++

Das Festhalten der USA am Abzug aus Afghanistan bis 31. August wird nach den Worten des Chefs des Bundeswehrverbands die Lage in Kabul noch schwieriger machen. "Das wird noch mal den Druck erhöhen", sagte Verbandschef André Wüstner im ZDF-"Morgenmagazin". Die Europäer merkten, dass sie nun kleinere Truppenteile für den Abzug vorbereiten müssten. Natürlich plane auch die Bundeswehr Optionen für einen schnellen Abzug. Sie müsse nun sehen, dass sie über den Flughafen noch so viele einheimische Helfer der Deutschen mit ihren Angehörigen herausbringe wie möglich und dass die Soldaten heil zurückkämen. Aber: "Wir wissen: Aktuell können wir nicht jedem helfen", sagte Wüstner. "Alle Versprechen wird man nicht halten können."

+++ 08:04 Notunterkünfte in Grafenwöhr eingerichtet - "Sind startklar" +++

Der US-Militärstützpunkt im oberpfälzischen Grafenwöhr ist auf die Ankunft von Schutzsuchenden in Afghanistan vorbereitet. Auf dem Gelände haben Soldaten Großraumzelte errichtet, in denen Stockbett an Stockbett steht. Die Matratzen sind frisch bezogen. "Wir können auf jeden Fall eine große Anzahl von Menschen aufnehmen", sagte ein Sprecher. "Wir sind startklar." Die USA fliegen zurzeit gefährdete Afghanen aus Kabul aus und nutzen den Luftwaffenstützpunkt im pfälzischen Ramstein als ein Drehkreuz. Falls dort die Unterbringungsmöglichkeiten erschöpft sein werden, sollen Schutzsuchende unter anderem nach Grafenwöhr verlegt werden.

+++ 07:44 Afghanische Sicherheitskräfte bekamen 10.000 Bundeswehr-Pistolen +++

Die Bundeswehr hat die afghanischen Sicherheitskräfte während ihres 20-jährigen Einsatzes mit 10.000 Pistolen ausgerüstet. Daneben sei seit 2002 nur Sanitätsmaterial und Bekleidung an die Armee und die Polizei abgegeben worden, teilte das Verteidigungsministerium auf Anfrage mit. Die Pistolen vom Typ Walther P1 seien bereits 2006 kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Was daraus nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban geworden ist, ist dem Ministerium nicht bekannt. "Es liegen dem BmVg (Verteidigungsministerium) keine Erkenntnisse darüber vor, ob diese Güter in die Hände der Taliban gelangt sind", erklärte eine Sprecherin.

+++ 07:25 Bundeswehrverband befürchtet mehr Anschläge in Kabul +++

Der Bundeswehrverband befürchtet eine Zunahme von Anschlägen in Kabul. "Man hört davon, dass sich Selbstmordattentäter in der Stadt befinden", sagt der Vorsitzende Andre Wüstner im ZDF-Morgenmagazin. "Die Gefahr ist natürlich enorm, nicht nur was die Taliban anbelangt." Es gebe verschiedene terroristische Gruppierungen, "Menschen, die unterschiedliche Interessen haben in Afghanistan, und die werden versuchen, noch mal auf sich aufmerksam zu machen." Man könne nur hoffen, dass die USA den anderen Staaten den Rücken freihielten für die Flüge aus Afghanistan. "Ohne die Amerikaner hätten wir keine Chance, was diese Evakuierung anbelangt." Die Politik müsse "endlich Lehren ziehen aus diesem Fiasko", aus der Tatsache, dass Deutschland und die Europäer kaum handlungsfähig seien.

+++ 07:08 Ischinger weist Vorwurf der Feigheit gegen afghanische Armee zurück +++

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, weist den Vorwurf der Feigheit gegen die afghanische Armee wegen der schnellen Machtübernahme der Taliban zurück. "Diese Soldaten wussten ganz genau, nämlich genau so gut wie wir, dass es ohne US-Luftunterstützung nur eine Frage der Zeit sein würde, bis die Taliban ihren Siegeszug antreten würden", sagte Ischinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Warum sollen wir dann, werden sie gedacht haben, unser Leben und das unserer Familien aufs Spiel setzen, wenn das Ende nicht eine Frage des ob, sondern nur des wann sein würde. Und die Taliban-Propaganda wird da ihr Übriges beigesteuert haben", sagte Ischinger. "Kurz gesagt: Wir, die USA und die NATO, haben sie allein gelassen." Die Lage könne heute anders aussehen, wenn eine westliche Minimalpräsenz fortgeführt worden wäre, einige wenige 1000 vielleicht, vor allem Luftwaffe, sagte Ischinger. "Aber strategische Geduld war nicht immer eine westliche Tugend."

+++ 06:50 Steinmeier appelliert an europäische Solidarität bei Flüchtlingen +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft die Europäer zu einem solidarischen Vorgehen in der Flüchtlingsfrage auf. "Wir können nicht alle Menschen aufnehmen, die aus guten Gründen ein besseres Leben suchen. Aber wir müssen denen Zuflucht gewähren, die nach unseren selbstgesetzten Maßstäben Anspruch auf Schutz und Asyl haben. Das macht uns als Europäer aus", sagte Steinmeier der tschechischen Zeitung "Pravo". Es werde weiterhin Krisen geben, die Menschen zur Flucht nach Europa bewegten, "da reicht aktuell ein Blick nach Afghanistan", sagte Steinmeier der Zeitung unmittelbar vor seinem Besuch in Tschechien. "Damit müssen wir in Europa solidarisch umgehen und dürfen die Staaten mit einer EU-Außengrenze, gerade im Süden Europas, nicht allein lassen." Tschechien lehnt feste Verteilungsquoten für Flüchtlinge innerhalb der EU entschieden ab, für die sich Deutschland aber stark macht.

+++ 05:41 Robotik-Expertinnen fliehen nach Mexiko +++

Eine Gruppe von Computer-Spezialistinnen ist nach ihrer Flucht aus Afghanistan vor den Taliban in Mexiko eingetroffen. "Wir heißen Sie herzlich in Mexiko willkommen", sagt Martha Delgado, Unterstaatssekretärin für multilaterale Angelegenheiten und Menschenrechte im mexikanischen Außenministerium bei einer Pressekonferenz zur Ankunft des Robotik-Teams. Das jüngste Mitglied ist 14 Jahre alt. Die international ausgezeichnete Gruppe hatte im März mit der Arbeit an einem kostengünstigen Open-Source-Beatmungsgerät begonnen, um die Krankenhäuser ihres Heimatlandes im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen.

+++ 04:42 Veteranenvertreter warnt vor Radikalisierung von Ex-Soldaten+++

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Einsatzveteranen, Bernhard Drescher, hat angesichts der Entwicklungen in Afghanistan nach dem Abzug der Bundeswehr vor einer Radikalisierung altgedienter Soldaten gewarnt. "Die Stimmung unter den Veteranen ist grottenschlecht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie hätten das Gefühl, dass ihre Belange "noch nie interessiert" hätten. Angesichts der Bilder aus Kabul entstehe nun der Eindruck, dass ihre Arbeit zunichte gemacht werde. Schließlich ziehe man Schutzkräfte nicht ab, bevor nicht alles Schützenswerte in Sicherheit gebracht worden sei, so Drescher. Und die Helfer der Bundeswehr, also die afghanischen Ortskräfte, würden offenbar nicht für schützenswert gehalten. Die Vorgänge würden "hochemotional aufgenommen. Drescher warnte: "Man verliert emotional eine Gruppe von Menschen, die für den Staat wichtig ist." In der Folge entstünden neuerdings rechtsorientierte Gruppen wie "Veteranen 5 n 12" oder der "Veteranen Pool". "Ich mache mir Sorgen, wie sich das weiterentwickelt."

+++ 03:21 "Hölle auf Erden" für Afghanen auf US-Stützpunkt +++

Die USA haben nach Berichten über schlechte hygienische Zustände auf dem Militärflugplatz nahe der katarischen Hauptstadt Doha eine schnelle Besserung versprochen. Der Flugplatz ist ein wichtiges Drehkreuz für die Evakuierungsflüge aus Afghanistan. "Wir sind uns dessen bewusst und arbeiten schnell daran, die Situation zu verbessern, und wir wollen natürlich, dass die Menschen, die evakuiert werden, mit Respekt behandelt werden", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Zuvor hatte etwa das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf eine E-Mail eines US-Beamten von Ratten, Urin und Fäkalien berichtet. Selbst wenn Afghanen ein Sondervisum für die USA haben, kommen sie nicht direkt in das Land. Militärflüge bringen sie zunächst auf US-Stützpunkte oder in andere Transitzentren in Drittstaaten - wie etwa nach Katar. Von diesen Zwischenstationen sollen die Menschen nach einer Sicherheitsprüfung in die USA gebracht werden. Axios zufolge sind auf dem Stützpunkt in Katar Tausende Afghanen vorläufig untergebracht. Nach dem Bericht ist die Situation dort "die Hölle auf Herden". Psaki betonte, dass der Bericht des Portals sich auf die Lage vor einigen Tagen beziehe.

+++ 02:27 Ramstein überfüllt - US-Militär verlegt Evakuierte +++

Weil die Kapazitäten für die Unterbringung Tausender Evakuierter aus Afghanistan auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz an ihre Grenzen stoßen, hat die US-Armee mit der Überführung der Menschen zu anderen Stützpunkten in Deutschland begonnen. Erste Evakuierte seien am Dienstag in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern eingetroffen, gaben die US-Streitkräfte bekannt. Dort könnten rund 2000 Menschen vorübergehend untergebracht werden. Darüber hinaus seien die Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels bereit, bei Bedarf Gerettete aus Afghanistan aufzunehmen. An diesen Standorten können laut US-Armee vorübergehend etwa 3000 beziehungsweise 2000 Menschen untergebracht werden.

+++ 01:40 Mehrere Hundert US-Soldaten aus Kabul abgezogen +++

Das US-Militär hat seine Truppenpräsenz am Flughafen Kabul nach eigenen Angaben um "mehrere Hundert" Soldatinnen und Soldaten reduziert. Dies sei bei einem laufenden Einsatz Teil der normalen Entscheidungsgewalt des örtlichen Kommandeurs, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Es handle sich dabei unter anderem um Beschäftigte der Zentrale, Spezialisten für Wartungsarbeiten und andere Soldaten, deren Mission am Flughafen abgeschlossen sei, erklärte er am Dienstag. Das US-Militär hatte dort zuletzt rund 5800 Soldaten im Einsatz. Kirby betonte, der routinemäßige Abzug einiger Truppen stelle nicht den Beginn des Abzugs aller Soldaten aus Afghanistan dar. Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht befohlen worden, erklärte er. US-Präsident Joe Biden hält vorerst an dem Plan fest, die Truppen bis 31. August, also kommenden Dienstag, abzuziehen. Er hat das Pentagon und das Außenministerium aber auch darum gebeten, Alternativpläne vorzuschlagen, falls diese nötig werden sollten.

+++ 01:03 Deutsche Luftbrücke soll wohl Freitag enden +++

Nach der Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, am Truppenabzug der amerikanischen Soldaten aus Afghanistan bis 31. August festhalten zu wollen, soll einem Medienbericht zufolge die Bundeswehr-Luftbrücke aus Kabul noch in dieser Woche enden. Die deutsche Luftbrücke werde nach gegenwärtiger Planung am Freitag eingestellt, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" unter Berufung auf übereinstimmende Informationen aus Kreisen des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes. Demnach soll an dem Tag die letzte Maschine aus Kabul nach Taschkent fliegen. Einzelheiten seien noch offen.

+++ 00:17 Weltbank friert Zahlungen an Afghanistan ein +++

Nach der Machtübernahme der Taliban friert die Weltbank neue Auszahlungen für ihre Hilfs- und Entwicklungsprojekte in Afghanistan vorerst ein. "Wir sind tief besorgt angesichts der Lage in Afghanistan und der Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Landes, insbesondere für Frauen", erklärte ein Sprecher der Weltbank. Das weitere Vorgehen werde mit der internationalen Gemeinschaft und Partnern der Entwicklungszusammenarbeit abgestimmt werden. Es gehe darum, Wege zu finden, wie die in Afghanistan mit harter Arbeit erzielten Fortschritte bewahrt werden könnten und wie man die Menschen dort weiter unterstützen könne, erklärte der Sprecher der internationalen Organisation weiter. Die Weltbank war für Afghanistan - eines der ärmsten Länder der Welt - bislang ein wichtiger Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Sie unterstützte Afghanistan von 2002 bis April dieses Jahres nach eigenen Angaben mit Hilfen von fast fünf Milliarden US-Dollar.

+++ 23:47 Bislang 4000 US-Bürger aus Afghanistan ausgeflogen +++

Die USA haben in den vergangenen Tagen mehr als 4000 US-Bürger aus Afghanistan gebracht. Ein Vertreter des US-Außenministeriums sprach am Dienstag von "mehr als 4000 Inhabern eines amerikanischen Passes plus ihren Familien". Die Zahl werde in den kommenden Tagen weiter steigen. "Wir kontaktieren weiterhin Amerikaner, die sich in der Botschaft in Kabul registriert haben, um festzustellen, ob sie sich noch in Afghanistan befinden oder nicht", sagte der Ministeriumsvertreter.

Die US-Regierung weiß derzeit nicht genau, wieviele US-Bürger sich noch in Afghanistan aufhalten. Das liegt unter anderem daran, dass viele Menschen sich nicht bei der Botschaft anmelden - oder sich bei einer Ausreise nicht abmelden.

+++ 22:55 UN-Welternährungsprogramm warnt vor Hungersnot +++

UN-Welternährungsprogramm warnt vor HungersnotDas Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen WFP warnt, Millionen Afghanen drohe eine Hungersnot. Die Lage spitze sich durch den innenpolitischen Konflikt, jahrelange Dürre und Coronavirus-Pandemie zu, sagt WFP-Chef David Beaskey. "Die Zahl der Menschen, die sich auf den Hungertod zubewegen, hat die 14-Millionen-Schwelle erreicht."

