Die ukrainischen Streitkräfte haben laut Generalstab am 21. Oktober ihre Gegenoffensivoperationen in der Nähe von Bachmut und in Saporischschja fortgesetzt, wie im aktuellen ISW-Bericht zu lesen. Der ukrainische Militärbeobachter Kostyantyn Maschowez gab an, dass die ukrainischen Streitkräfte die russischen Streitkräfte aus den westlichen Außenbezirken von Robotyne (10 Kilometer südlich von Orichiw) vertrieben hätten. Gleichzeitig behauptete ein bekannter russischer Militärblogger, dass die ukrainischen Truppen westlich von Nowofedoriwka, 21 Kilometer südöstlich von Orchiw im Raum Saporischschja, vorgerückt seien und 6 Kilometer von der Siedlung entfernt seien.

+++ 09:04 Schauspieler an Front: Auf der Bühne kann Yevhen den Kriegshorror vergessen +++

Vor dem russischen Angriffskrieg hat Yevhen Nyshchuk als Schauspieler gearbeitet. Dann meldet er sich freiwillig zum Militärdienst, erlebt Kriegsgräuel wie die in Butscha aus nächster Nähe. Dennoch kämpft er weiter - und steht in seinem Fronturlaub weiterhin auf der Bühne.

+++ 08:38 Ukrainische Luftwaffe: Sechs Drohnen und einen Marschflugkörper abgeschossen +++

Die Flugverteidigungssysteme der Ukraine haben über Nacht sechs von Russland gestartete Angriffsdrohnen und einen Marschflugkörper zerstört, teilt die ukrainische Luftwaffe mit und fügt auf Telegram hinzu, dass Russland insgesamt neun Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert habe. Demnach hat es insgesamt acht Abschüsse von S-300-Raketen aus der Region Belgorod und der Region Donezk gegeben. Einige S-300-Raketen trafen wie 06:25 erwähnt ein Postzentrum in der Region Charkiw. Zudem wurde laut Luftwaffe eine Luftlenkrakete von einem Su-34-Flugzeug aus der Region Saporischschja von Russland abgefeuert. Drei der eingesetzten "Shahed"-Drohnen stammten demnach von der Krim.

+++ 07:59 Schweden finanziert Fahrplan für Klimaneutralität der Ukraine +++

Das Stockholmer Umweltinstitut (SEI) startet ein Projekt zur Entwicklung eines Fahrplans für die Klimaneutralität der Ukraine bis 2050, sagte Bernardas Padegimas, Leiter des Umweltpolitik- und Strategieteams des Instituts. "Wir werden mit der aktiven Arbeit an dem Projekt beginnen und es auf verschiedenen Ebenen diskutieren. "Das Ziel besteht darin, der Ukraine durch einen grünen Übergang und eine grüne Erholung dabei zu helfen, Klimaneutralität zu erreichen", sagte Padegimas auf der hochrangigen internationalen Konferenz "United for Justice United for Nature" in Kiew. Ihm zufolge wird die Entwicklung des Projekts von der schwedischen Regierung finanziert. Wie der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen Ruslan Strilets auf derselben Konferenz feststellte, untersuchen Strafverfolgungsbeamte mehr als 2.500 Verbrechen gegen die Umwelt als Folge der militärischen Aggression der Russischen Föderation. Der gesamte Umweltschaden beläuft sich derzeit auf 55 Milliarden Euro.

+++ 07:22 ISW: Russische Streitkräfte kämpfen darum, den ukrainischen Nachschub im Osten Chersons zu unterbinden +++

Ukrainische Bodentruppen sind derzeit damit beschäftigt, das Dorf Krynky zu sichern, das 30 Kilometer nordöstlich von Cherson und nur zwei Kilometer vom Fluss Dnipro entfernt liegt, schreibt das US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in seinem neusten Bericht. Dabei stützt sich der Bericht auf Informationen von BBC Russia. Im Erfolgsfall würde die Kontrolle dieser Siedlung den vordersten Einheiten einen strategischen Stützpunkt für die Einleitung einer umfassenderen Offensivstrategie mit dem Ziel verschaffen, die russischen Streitkräfte zu spalten und ihre Nachschubwege zu unterbrechen.

Das ISW merkt an, dass es widersprüchliche Berichte von russischen Militärbloggern über das Ausmaß der ukrainischen Kontrolle in Krynky gebe:

Einige behaupten, dass die ukrainischen Streitkräfte fast zwei Kilometer südlich des Dorfes vorgerückt seien, während andere vermuten, dass sie das gesamte Gebiet kontrollieren.

Ein Blogger widerlegte diese Behauptung und erwähnte, dass russische Streitkräfte eine ukrainische Aufklärungsgruppe aus dem südlichen Rand der Siedlung vertrieben hätten.

Russische Militärblogger haben über Gefechte in der Nähe von Krynky und Pischtschaniwka sowie über Artilleriefeuer auf ukrainische Stellungen nördlich von Oleschky und nördlich von Poyma berichtet.

Das ISW stellt fest, dass es den ukrainischen Streitkräften trotz verstärkter russischer Flugaktivitäten entlang des Flusses Dnipro gelungen ist, eine Präsenz am Ostufer aufrechtzuerhalten, seit sie in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober ihre überdurchschnittlich großen Bodenoperationen begonnen haben. Dies deutet darauf hin, dass es ihnen gelungen ist, ihre Einheiten, die diese Operationen durchführen, ausreichend zu versorgen und zu verstärken.

+++ 06:25 Russen haben es in Charkiw auf Postdepot abgesehen – Verletztenzahl steigt +++

Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums ist die Zahl der Verletzten bei einem russischen Raketenangriff im Bezirk Charkiw weiter gestiegen und liegt nun bei 16 (siehe Eintrag von 00:04). Russische Streitkräfte griffen die Region am mit S-300-Raketen an und töteten sechs Menschen im Depot des ukrainischen Privatpostdienstes Nowa Poschta im Dorf Korotytsch. Das Dorf liegt 16 Kilometer westlich von Charkiw. Nach Angaben des Innenministeriums befanden sich um 2:30 Uhr Ortszeit insgesamt 22 Personen im Depot. Die meisten Mitarbeiter im Alter von 19 bis 42 Jahren erlitten Schrapnellwunden. "Dies ist ein ausschließlich ziviles Objekt, die Russen haben einen weiteren Terror gegen die Zivilbevölkerung der Region Charkiw begangen!" Das sagte der Militärverwalter der Region, Oleh Synegubow.

Bilder aus Korotytsch zeigen das völlig zerstörte Postdepot. (Foto: REUTERS)

+++ 04:33 Russland attackiert mehrere Gemeinden +++

Russische Streitkräfte haben mehrere Angriffe auf die nordöstliche ukrainische Oblast Sumy gestartet. Dabei wurden fünf Gemeinden angegriffen und mindestens 31 Explosionen verursacht, wie die regionale Militärverwaltung mitteilt. Es soll keine Todesopfer geben.

+++ 01:16 Angriffe auf Energieinfrastruktur befürchtet: Großbritannien bildet ukrainische Ingenieure aus +++

Das britische Militär bildet ukrainische Ingenieure aus, damit diese die Energieversorgung des Landes im Winter besser gegen russische Angriffe schützen können. "Die ukrainische Zivilbevölkerung ist täglich der tödlichen Gefahr durch (Wladimir) Putins Streitkräfte und deren wahllose Bombardierung kritischer Infrastruktur ausgesetzt", teilt der britische Verteidigungsminister Grant Shapps nach Angaben der Nachrichtenagentur PA mit. Das zweiwöchige Ausbildungsprogramm sei auf Anfrage der Ukraine entwickelt worden, meldet PA. Man habe Teilnehmern erklärt, wie sie zum Beispiel die Auswirkungen verschiedener Waffen und Sprengstoffe einschätzen und wo sie Barrieren platzieren könnten, um Standorte zu schützen.

+++ 00:04 Verheerender russischer Angriff auf Charkiw mit mehreren Toten +++

Bei einem russischen Angriff in der Region Charkiw im Osten der Ukraine kommen am Abend nach offiziellen ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben. Weitere 14 Menschen seien teilweise schwer verletzt worden, teilt der regionale Militärverwalter Oleh Synegubow auf der Plattform Telegram mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus. Selenskyj fordert eine harte Reaktion auf den "russischen Terror". "Wir müssen den Druck auf den terroristischen Staat erhöhen", schreibt er auf Telegram. "Wir müssen dem russischen Terror jeden Tag an vorderster Front mit unseren Ergebnissen entgegentreten, wir müssen die Einigkeit der Welt im Kampf gegen den Terror weiter stärken."

+++ 23:17 Japan will ukrainische Flüchtlinge besser integrieren +++

Japan startet ab April 2024 ein neues Programm zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge, das darauf abzielt, die Ukrainer in Japan zu integrieren, insbesondere durch das Studium der Sprache und der Kultur des Landes, berichtet die Japan Times. "Die Einwanderungsbehörde teilte am 20. Oktober mit, dass sie im April ein Programm starten wird, das Ausländern, die aus Konfliktgebieten fliehen, helfen soll, sich an das Leben in Japan anzupassen. Das Programm wurde vor allem entwickelt, um ukrainischen Evakuierten zu helfen, die in Japan leben". Laut Japan Times sollen dies rund 2500 Menschen sein. Im Rahmen des Programms könnten sie an sechsmonatigen oder einjährigen Kursen teilnehmen, um die japanische Sprache zu erlernen und sich mit den Gesetzen und Gebräuchen des Landes vertraut zu machen. Die Agentur wird auch weiterhin bis zu zwei Jahre lang finanzielle Unterstützung zur Deckung der Lebenshaltungskosten für ukrainische Evakuierte bereitstellen.

+++ 22:12 Ukraine: Russen werden bei Awdijiwka zu Tunnelgräbern +++

Russische Truppen passen Berichten zufolge ihre Taktik bei Awdijiwka an, indem sie Tunnel graben, um Angriffe in der Nähe ukrainischer Stellungen zu starten, und unbemannte Bodenfahrzeuge einsetzen, sagt Anton Kotsukon, der Sprecher der 110. separaten mechanisierten Brigade. Die ukrainischen Aufklärungseinheiten hätten beobachtet, dass die Russen ferngesteuerte Fahrzeuge in der Größe von Autos einsetzten, um Munition zu liefern, so Kotsukon. Der Kampf um Awdijiwka sei hart, weil die Russen immer neue Ressourcen in den Kampf einbrächten, sagt er weiter. "Sie haben genügend Ressourcen, es wird jeden Tag hart gekämpft, jeden Tag werden neue Kräfte in die Angriffe geschickt - sowohl Personen als auch gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und Artillerie", sagt er. Die russischen Truppen erleiden bei ihren Angriffen auf Awdijiwka seit Tagen jedoch große Verluste an Personal und Ausrüstung.

+++ 21:49 NATO-Vize: Können Ukraine und Israel unterstützen +++

Das Nordatlantische Bündnis verfüge über ausreichende Ressourcen, um nicht nur Israel, sondern auch die Ukraine militärisch zu unterstützen, sagt der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoana in einem Interview mit Digi 24. "Ich denke, wir haben genügend Ressourcen. In unserem Bündnis gibt es 32 Länder, einschließlich Schweden. Er schätze, es leben mehr als eine Milliarde Menschen unter dem Schirm der NATO. Zudem komme es nach seiner Einschätzung auf rund 50 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. "Es gibt genug Ressourcen für ... das, was wir zur Unterstützung der Ukraine tun müssen", schlussfolgert Geoana.

+++ 20:56 Brände, Fluten, Tiersterben: Ukraine zählt 2500 russische Umweltverbrechen +++

Die Ukraine dokumentiert seit Beginn der Invasion bereits 2500 von Russland begangene Verbrechen gegen die Umwelt, sagt Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko. Jeder Tag des Krieges verursache Schäden in Höhe von schätzungsweise 120 Millionen Euro (127 Millionen Dollar), sagt sie. "(Die Russen) töten auf brutale Weise Ukrainer, sie zerstören unsere Städte und Dörfer, sie vernichten unsere Wälder, unsere großen natürlichen Ressourcen, Felder und Seen", so Swyrydenko. Einer der schwerwiegendsten Fälle ist die Zerstörung des Kachowka-Wasserkraftwerks am 6. Juni, die zu massiven Überschwemmungen im Süden der Ukraine und zu einer humanitären und ökologischen Krise großen Ausmaßes führte. Eine Million Ukrainer verloren den Zugang zu Trinkwasser, 100.000 Einwohner in 80 Siedlungen waren von den Überschwemmungen betroffen, und 140.000 Menschen waren ohne Strom, weil Russland den Damm gesprengt hatte, so Swyrydenko. Dazu gehörten auch die Verschmutzung von Wasser und Boden, das Absterben von Tieren und Pflanzen und das Austrocknen des Kachowka-Stausees.

+++ 20:08 Nach erfolgreicher Attacke: Verteidigungsminister preist US-Waffe ATACMS +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow dankt seinem US-Kollegen Lloyd Austin für die Lieferung der ATACMS-Raketen und lobt deren Schlagkraft. "Das hat eine bedeutende Auswirkung auf dem Schlachtfeld", teilt Umjerow im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) mit. Er habe Austin bei dem ausführlichen Telefonat auch über die Lage im Kampfgebiet informiert. Details nennt Umjerow nicht. Die Ukraine hatte in der Nacht zum 17. Oktober nach eigenen Angaben mehrere russische Hubschrauber auf Militärflugplätzen im Frontgebiet mit dem ATACMS-Raketenangriff zerstört. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte danach, dass die USA die seit langem von Kiew geforderten Raketen geliefert hätten.

+++ 19:27 Ukraine holte durch Russland entführte Kinder zurück in die Heimat +++

Weitere ukrainische Kinder, die nach Russland und in die besetzten Gebiete gebracht worden waren, sind erfolgreich in die Ukraine zurückgekehrt. Der Ombudsmann Dmytro Lubinets und der Leiter des Präsidialamtes, Andriy Yermak, berichten über die Rückkehr dieser Kinder. Der Ombudsmann bestätigt die Rückkehr von drei Kindern und das Präsidialamt gibt die Rückkehr von vier Kindern an, darunter drei Jungen im Alter von drei, sechs und neun Jahren. Laut Yermak sind diese Kinder nun wieder mit ihren Familien vereint.

+++ 18:42 Ukraine gibt 2023 bereits mehr als 1 Billion für Verteidigung aus +++

Die Ukraine gibt in diesem Jahr bisher mehr als 1 Billion Hrywnja (27,4 Mrd. US-Dollar) für die Verteidigung aus, teilt Premierminister Denys Schmyhal mit. Auf einer Regierungssitzung erklärt Schmyhal, dass diese Zahl die Verteidigungsausgaben in den ersten neun Monaten des Jahres berücksichtigt. Auf die Gehälter des Militärs entfallen demnach 682 Milliarden Hrywnja (18,7 Mrd. Dollar), so Schmyhal, während 349 Milliarden Hrywnja (9,5 Mrd. Dollar) für den Kauf von Ausrüstung, Waffen, Munition und anderes Material für die Streitkräfte ausgegeben wurden. Die Verteidigungsausgaben stellen im aktuellen Staatshaushalt den mit Abstand größten Posten dar. Der zweitgrößte Anteil entfalle auf Sozialprogramme - mit 386 Milliarden Hrywnja (10,6 Mrd. Dollar). Das ukrainische Parlament billigte am 19. Oktober die Vorschläge der Gesetzgeber für den Staatshaushalt 2024 und nahm den Gesetzentwurf in erster Lesung an.

+++ 17:54 Selenskyj und Erdogan bereiten Friedensgipfel vor +++

Die Ukraine bereitet mit einem weiteren Treffen von nationalen Sicherheitsberatern mehrerer Staaten weiter einen Friedensgipfel vor. Bei den Gesprächen über seine "Friedensformel" werde in Malta auch die Türkei "ihre gewichtige Stimme und Haltung" einbringen, teilt der Präsident Selenskyj nach einem Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan mit. Das Malta-Treffen auf Ebene der nationalen Sicherheitsberater der Verbündeten der Ukraine soll am 28. und 29. Oktober über die Bühne gehen. Selenskyj dankt Erdogan zudem für seine dauerhafte Unterstützung im Kampf um die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Details zu dem in Malta geplanten Treffen der nationalen Sicherheitsberater nannte er zunächst nicht. Allerdings dürfte es dabei nach früheren Angaben aus Kiew auch um westliche Sicherheitsgarantien vor einer künftigen Aggression Russlands gehen. Zudem wolle Kiew trotz durch Moskau aufgekündigten Getreidedeals weiterhin für die Ernährungssicherheit weltweit sorgen.

+++ 17:10 Minister des Alkoholismus bezichtigt: Russischer Chef-Propagandist schmeißt Mitarbeiter raus +++

Wladimir Solowjow, einer der wichtigsten Propagandisten im russischen Fernsehen soll einen Mitarbeiter seines Telegram-Kanals gefeuert haben, nachdem dieser zwei hochrangige russische Politiker beleidigte. Jewgeni Satanowsky gab demnach eine israelischen Youtuber ein Interview, in dem er sich abfällig über den stellvertretenden russischen Außenminister, Michail Bogdanow, sowie die Sprecherin des Außenamtes, Marija Sacharowa, äußerte. Er unterstellte beiden, ein großes Alkoholproblem zu haben. Zudem unterstellte er Letzterer, dass sie keine Freundin der Juden sei und Israel nicht ausstehen könne. Solowjow reagierte auf das Interview und soll Satanowsky rausgeworfen haben. Satanowsky ist Leiter des Instituts für den Mittleren Osten. Solowjow hetzt in seiner Show regelmäßig gegen den Westen und die NATO im Allgemeinen, die USA, aber auch Deutschland im Speziellen. Baerbock, Scholz und Co. unterstellte er einst, die Erben von NS-Propaganda-Minister Joseph Goebbels zu sein.

+++ 16:27 Kiew: Russland hat ein Drittel der Ukraine mit Minen und Sprengkörpern verseucht +++

Mehr als ein Drittel des ukrainischen Territoriums ist aufgrund des Krieges mit Russland mit Minen und Sprengkörpern verseucht, erklärt der ukrainische Generalstab in einem Bericht auf Telegram. Er schreibt: In der vergangenen Woche haben Spezialisten des Kommandos der Unterstützungskräfte der ukrainischen Streitkräfte mehr als 260 Hektar landwirtschaftliche Flächen und andere Gebiete von Sprengkörpern geräumt, wobei 3530 Sprengkörper entfernt und neutralisiert wurden. Insgesamt hätten die Entminungsgruppen seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mehr als 11.285 Hektar landwirtschaftlicher Flächen von Sprengkörpern geräumt und dabei 135.792 Sprengkörper neutralisiert, heißt es weiter.

+++ 15:43 Schröder-Plan für Ukraine: Donbass soll wie Südtirol verwaltet werden +++

Im Interview mit der "Berliner Zeitung" hat Altkanzler Schröder Ideen dargelegt, wie der Krieg aus seiner Sicht beendet werden könnte. Es gebe fünf Punkte, so Schröder.

"Ein Verzicht der Ukraine auf die Mitgliedschaft in der NATO. Die Ukraine kann ohnehin die Bedingungen nicht erfüllen."

"Das Problem der Sprache. Das ukrainische Parlament hat die Zweisprachigkeit abgeschafft. Das muss geändert werden."

"Der Donbass bleibt Teil der Ukraine. Der Donbass braucht aber eine größere Autonomie. Ein funktionierendes Modell wäre das von Südtirol."

"Die Ukraine braucht außerdem Sicherheitsgarantien. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen plus Deutschland sollte diese Garantien geben."

"Die Krim. Wie lange ist die Krim russisch? Die Krim ist für Russland mehr als nur ein Landstrich, sondern Teil ihrer Geschichte. Man könnte den Krieg beenden, wenn nicht geopolitische Interessen im Spiel wären."

Dass gerade der letzte Punkt für die Ukraine nahezu unverhandelbar ist, lässt Schröder unter den Tisch fallen. Die Annexion der Krim ist international nicht anerkannt. Auch, was die Autonomie des Donbass bedeuten soll, erklärt er nicht. Stattdessen behauptet Schröder im Fortgang des Interviews, dass die Ukraine nicht frei verhandeln könne, sondern sich immer das Okay der Amerikaner abholen müsste. Damit stützt er die unbelegte Behauptung Moskaus, die Ukraine kämpfe nur stellvertretend für die USA gegen Russland.

