Laut offiziellen Zahlen aus Kiew sind binnen eines Tages 580 russische Soldaten im Krieg ums Leben gekommen. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind seit Beginn des Krieges im Februar 2022 insgesamt 280.28 russische Soldaten "eliminiert" worden. Das heißt, sie wurden getötet oder können nicht mehr weiterkämpfen. Wie das Verteidigungsministerium in seinen täglichen Angaben zu den Verlusten Russlands verkündet, habe der Gegner unter anderem 21 weitere Panzer verloren (4821). Seit Beginn der russischen Invasion zählt die Ukraine mehr als 9100 gepanzerte Fahrzeuge und knapp 5200 Drohnen, die sich nicht mehr im Besitz des russischen Militärs befinden oder zerstört wurden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Moskau selbst hält sich mit Informationen zu eigenen Verlusten in der Ukraine zurück.

+++ 09:32 Elf Verletzte bei nächtlichen Angriffen in der Oblast Cherson +++

Russische Truppen haben in der vergangenen Nacht mehrere Angriffe auf die Oblast Cherson und die Regionalhauptstadt gestartet und dabei mehrere Menschen verletzt. Wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" meldet, wurden bei den Angriffen elf Menschen, darunter ein Baby, verletzt. Das berichtete der örtliche Gouverneur Oleksandr Prokudin. Der Angriff traf zivile Infrastruktur und beschädigte Wohngebäude, Haushaltseinrichtungen, Autos und Gasleitungen. Das teilweise von russischen Truppen besetzte Gebiet Cherson wird regelmäßig von Russland angegriffen, da die Invasionstruppen weiterhin das linke Ufer des Flusses Dnipro in der Region halten.

+++ 08:23 Gouverneur: "Cherson erlebte wieder eine schreckliche Nacht" +++

Die Region Cherson im Süden der Ukraine ist nach Angaben ihres Gouverneurs in der Nacht erneut von Russland angegriffen worden. "Die Region Cherson erlebte wieder eine schreckliche Nacht", schrieb Gouverneur Olexander Prokudin bei Telegram. Ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, darunter eine junge Frau und ihr neun Monate altes Baby.

+++ 07:54 Gouverneur: Drei Angriffe auf Nikopol an einem Tag +++

Nach Angaben des Gouverneurs hat Russland Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk dreimal an einem Tag angegriffen. Russische Streitkräfte setzten gestern zweimal am Tag und einmal am Abend schwere Artillerie gegen die Stadt ein, sagte Gouverneur Serhii Lysak laut einem Bericht der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent". Demnach seien eine Schule, ein städtisches Unternehmen, elf Häuser, Stromleitungen, eine Gasleitung und fast ein Dutzend Gewerbegebäude beschädigt worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden jedoch keine Verletzten gemeldet.

+++ 07:14 Ukrainisches Militär: Russland konzentriert "alle verfügbaren" Reserven nördlich von Bachmut +++

Russland stationiert nach Angaben des ukrainischen Militärs "alle verfügbaren" Reserven nördlich von Bachmut, um die ukrainische Gegenoffensive in der Oblast Donezk zu erschweren. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". "Der Feind stationiert dort weiterhin Einheiten, um uns am Vorrücken unserer Offensive zu hindern", sagte Ilja Jewlasch, Sprecher der ukrainischen Streitkräfte im Osten. Moskau setze "alle verfügbaren Kräfte und Reserven ein, weil er versteht, dass der Verlust dieser Flanke ganz unterschiedliche Konsequenzen für ihn haben könnte". In den vergangenen Wochen ist das ukrainische Militär bei Bachmut weiter vorgerückt, hat den russischen Streitkräften Verluste zugefügt und Angriffe verhindert. Mitte September meldete Kiew unter anderem die Rückerorberung der Dörfer Andrijiwka und Klischtschijiwka südlich von Bachmut.

+++ 06:52 Autobombenanschlag: Funktionär von Kremlpartei in Nowa Kachowka getötet +++

Im von Russland besetzten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson wurde ein Funktionär der Kremlpartei Geeintes Russland durch eine Autobombe in der Stadt Nowa Kachowka getötet. Das teilte der von Moskau eingesetzte regionale Verwaltungschef Wladimir Saldo bei Telegram mit. Der Tote sei Sekretär der örtlichen Parteiorganisation gewesen. In dem besetzten Teil des Gebietes Cherson sind immer wieder ukrainische Partisanen aktiv.

+++ 06:34 Moskau wirft ukrainischem Militär "Terror" auf der annektierten Krim vor +++

Das russische Verteidigungsministerium wirft den ukrainischen Streitkräften "Terror" auf der von Moskau 2014 völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim vor. Das Ministerium informiert über den Abschuss einer weiteren ukrainischen Rakete durch die russische Flugabwehr, ohne weitere Details zu nennen. Es war demnach der zweite Raketenangriff binnen weniger Stunden. Bereits am früheren Samstagabend soll die russische Flugabwehr eine ukrainische Rakete abgefangen haben. Die Ukraine hat die Krim immer wieder mit Drohnen und Raketen beschossen und auch mehrfach nach Moskauer Angaben versucht, dort Truppen an Land zu bringen. Immer wieder kam es durch die ukrainischen Angriffe zu massiven Explosionen und Zerstörungen. Es gab Tote und Verletzte. Die Gewalt steht aber in keinem Verhältnis zu dem massenhaften Tod und zu den landesweiten Zerstörungen durch russische Angriffe in der Ukraine. Die Ukraine hat angekündigt, auch die Krim im Zuge ihrer Gegenoffensive zurückzuerobern.

+++ 06:18 Russland greift sechs Gemeinden in der Oblast Sumy an +++

Das russische Militär hat gestern mehrere ukrainische Grenzsiedlungen angegriffen. Wie die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf die örtliche Militärverwaltung berichtet, beschossen die russischen Streitkräfte die Gemeinden Znob-Novhorodske, Seredyna-Buda, Chotin, Krasnopillia, Welyka Pysarivka und Putyvl. Demnach verursachten die Angriffe im Laufe des Tages mindestens 54 Explosionen. Es wurden jedoch keine Verluste oder Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet.

+++ 05:06 Ukrainische Armee spricht von Erfolgen im Süden +++

Bei den Kämpfen im Süden der Ukraine sind die russischen Verluste nach Angaben aus Kiew erheblich gestiegen. Die russischen Besatzer hätten innerhalb von 24 Stunden 338 Kämpfer und Dutzende Einheiten Kampftechnik verloren, teilt der Kommandeur des südlichen Frontabschnitts "Taurien", Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj mit. Demnach kommen die ukrainischen Truppen im Gebiet Saporischschja voran. Es gebe dort "teilweise Erfolge" nördlich der Dörfer Kopani und Nowoprokopiwka, sagt er.

+++ 03:05 Bericht: Biden erwägt 100-Milliarden-Paket für Kiew +++

Laut dem britischen "Telegraph" erwägt US-Präsident Joe Biden ein "einmaliges" Ausgabengesetz, um den Krieg in der Ukraine bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen zu finanzieren und die Pattsituation mit den Republikanern zu überwinden. Das Weiße Haus arbeitet demnach an Plänen, um den Kongress aufzufordern, sein bisher größtes Finanzierungspaket in Höhe von bis zu 100 Milliarden Dollar für Waffen und humanitäre Hilfe freizugeben, da die anhaltenden Auseinandersetzungen um die Ausgaben dem Präsidenten bei der Wahl im nächsten Jahr schaden könnten. Einige Beamte glauben, dass die Verabschiedung eines einzigen Pakets der Biden-Regierung die besten Chancen verschafft, die Finanzierung des Krieges bis nach den Wahlen im nächsten November sicherzustellen. "Die Idee des 'großen Pakets' wird von vielen in der gesamten Regierung entschieden unterstützt", sagte eine mit den Diskussionen vertraute Quelle dem Blatt.

+++ 01:14 EVP-Chef Weber kritisiert Scholz' Nein zu Taurus-Lieferung +++

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, kritisiert das vorläufige Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine scharf. "Die Absage der Taurus-Lieferungen wird vom Regime in Moskau als Motivation verstanden werden, um auf dem bisherigen Weg des Kriegs und der Zerstörung weiterzumachen", sagt der CSU-Politiker den Funke-Zeitungen. "Und es wird als Signal gesehen werden, dass der Westen langfristig doch schwächer wird." Weber bekräftigte: "Wenn wir der Ukraine nicht die notwendigen Waffen zur Verfügung stellen, um den Krieg zu gewinnen, verlängern wir den Krieg, das Leid der Menschen, die vielen Toten, Verwundeten und Gepeinigten. Eine starke Ukraine ist die beste Gewähr für schnelle und zielführende Verhandlungen."

+++ 22:18 Debatte um Migrationspolitik und Leistungen für Geflüchtete dauert an +++

Die Debatte über die deutsche Migrationspolitik und die Leistungen für Geflüchtete hierzulande dauert an. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen sagte, nötig sei mehr "Ordnung" in der Migrationspolitik. Der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, forderte Leistungskürzungen für künftige Ukraine-Flüchtlinge. Göring-Eckardt sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", die AfD profitiere von der ungeordneten Migration. "Deswegen bin ich vehement dafür, dass wir Ordnung schaffen. Das schaffen wir, indem wir nie vergessen, dass es Menschen sind, die zu uns kommen, nicht Zahlen. Das schaffen wir durch Registrierung, Kontingentflüchtlinge, Migrationsabkommen und schnelle Rückführung." Zu Richtgrößen wie Kontingenten verdeutlichte sie aber im Interview: "Außerordent­liche Hilfe wie etwa für Kriegsflücht­linge aus der Ukraine wird es darüber hinaus natürlich weiterhin geben."

+++ 21:33 Kaczynski sieht einzigen wirklichen Schutz Polens vor Russland in Bündnis mit USA +++

Polens militärische Sicherheit hängt von seiner eigenen Armee und einem Bündnis mit den USA ab, sagt der Vize-Ministerpräsident und Vorsitzende der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski. Zwar gebe es auch die NATO. Aber Amerika sei das einzige Land, "das wirklich helfen kann", sagt er bei einer Wahlkampf-Veranstaltung. "Wenn das alles zusammenkommt, werden unsere Gegner - Sie wissen, wen ich meine: die Russen - wissen, dass wir starke Kräfte haben, um uns zu verteidigen. (...) Dann wird es keinen Krieg geben, dann sind wir wirklich sicher." Polen sieht Russland gerade nach dem Einmarsch in die Ukraine als wachsende Bedrohung und unterstützt eine starke US-Präsenz in Europa. Westeuropäischen Verbündeten wie Deutschland vertraut es weniger.

