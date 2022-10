Aus einem von Drohnen getroffenen Wohnhaus in Kiew seien bislang 18 Menschen gerettet worden, schreibt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Vorläufigen Informationen zufolge seien aber noch zwei Bewohner verschüttet. Zu möglichen Todesopfern könne er noch keine Angaben machen.

+++ 09:40 Selenskyj: Russische Angriffe werden "uns nicht brechen" +++

Nach den neuen Angriffen auf Kiew hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Menschen in der Ukraine zum Durchhalten aufgerufen. "Die ganze Nacht und den ganzen Morgen terrorisiert der Feind die Zivilbevölkerung. Die gesamte Ukraine wird mit Kamikaze-Drohnen und Raketen angegriffen", schrieb Selenskyj auf Telegram. "Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber er wird uns nicht brechen können", versicherte er. In Kiew wurde der Luftalarm nach mehr als drei Stunden aufgehoben. Die Stadtverwaltung rief die Menschen dazu auf, dennoch weiter vorsichtig zu sein und im Falle von erneutem Alarm sofort Schutzräume aufzusuchen. Bahnchef Olexander Kamyschin berichtete auf Twitter von einem Einschlag unweit des Hauptbahnhofs. Dabei habe es aber keine Opfer gegeben, schrieb er.

+++ 09:30 London: Weiter lange Schlange von Lastwagen an Kertsch-Brücke +++

An der von einer Explosion beschädigten Kertsch-Brücke zwischen Russland und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim stauen sich noch immer die Lastwagen. Das geht aus dem Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums zum Krieg in der Ukraine hervor. "Die Arbeiten zur Reparatur dauern an, und sie ist für etwas Verkehr geöffnet. Doch nahe des Übergangs gibt es noch immer eine lange Schlange wartender Lastwagen", hieß es in der Twitter-Mitteilung. Die für den Nachschub der russischen Invasionstruppen in der Ukraine wichtige Brücke war am 8. Oktober durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Die russischen Truppen in der südlichen Ukraine nutzen nach Einschätzung der britischen Experten daher zunehmend eine alternative Nachschublinie über die besetzte ukrainische Stadt Mariupol.

+++ 09:00 Großes Feuer in Energieanlage in Dnipropetrowsk ausgebrochen +++

In einer Energieanlage in der Region Dnipropetrowsk ist dem dortigen Gouverneur zufolge ein großes Feuer ausgebrochen. In der Nacht sei dort eine Rakete eingeschlagen, teilt Valetyn Resnitschenko per Telegram mit. "Drei feindliche Raketen wurden von unseren Luftverteidigungskräften zerstört", schreibt der Gouverneur. "Eine Rakete hat eine Energieinfrastrukturanlage getroffen. Es gibt ein großes Feuer. Alle Dienste auf dem Gelände arbeiten."

+++ 08:45 Lambrecht erwartet weiteres Vorrücken der ukrainischen Armee +++

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht erwartet in den kommenden Wochen weitere Vorstöße der ukrainischen Armee. "Ich habe erlebt, wie motiviert diese Soldatinnen und Soldaten sind. Das ist wirklich unglaublich, was sie da erleben… Und deswegen wird es auch in den nächsten Wochen genau so weitergehen", sagte sie im ntv Frühstart. "Natürlich spornen die Erfolge auch an, die erzielt werden konnten." Gleichzeitig dürften die Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin Deutschland nicht davon abhalten, die Ukraine weiter zu unterstützen. "Man muss Drohungen, die aus Russland kommen, sehr ernst nehmen, aber nicht davon lähmen lassen, sondern die Ukraine weiter unterstützen."

+++ 08:33 Kiew fordert mehr westliche Waffen für Luftverteidigung +++

Der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, fordert nach den Drohnenangriffen westliche Unterstützung um den Luftraum zu schützen. "Wir brauchen mehr Systeme für die Luftverteidigung und so bald wie möglich", sagte Jermak. "Wir haben keine Zeit für langsames Handeln." Die westlichen Waffen würden gebraucht, um den Feind zu zerstören. Im Süden des Landes setzt die Ukraine bereits das vor wenigen Tagen von Deutschland gelieferte Flugabwehrwehrsystem Iris-T ein.

+++ 08:26 Weitere Regionen in Ukraine melden russische Angriffe +++

Russland hat neben der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach örtlichen Behördenangaben auch andere Regionen im Land beschossen. Berichte über Explosionen gab aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk und Odessa. Kremlnahe russische Militärblogger berichteten von einem Beschuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes. Solche Attacken hatte Kremlchef Wladimir Putin angekündigt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Menschen auf, unbedingt in den Schutzbunkern zu bleiben.

+++ 08:13 London: Russlands Nachschubprobleme in Südukraine verschärft +++

Die Nachschubprobleme der russischen Truppen im Süden der Ukraine haben sich nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes infolge der Explosion auf der Krim-Brücke am 8. Oktober verschärft. Die Versorgungswege durch die annektierte Halbinsel Krim seien schwierig, die Lage der russischen Truppen in der gegenüberliegenden südukrainischen Region Cherson sei angespannt. Daher werde die Versorgung auf dem Landweg durch die Region Saporischschja immer wichtiger, twittert das britische Verteidigungsministeriums aus dem aktuellen Geheimdienstbericht. Die russischen Truppen in der Südukraine würden vermutlich jetzt ihren Nachschub über die Hafenstadt Mariupol verstärken.

+++ 08:03 ntv-Reporter über Explosionen in Kiew: "Haben Druckwellen gespürt" +++

Mehrere Explosionen erschüttern die ukrainische Hauptstadt Kiew. Vor Ort fasst ntv-Reporter Jürgen Weichert die ersten Erkenntnisse zusammen. Es sei zu befürchten, dass erneut kritische Infrastruktur getroffen wurde.

+++ 07:39 Bericht: Explosionen in Kiew halten an +++

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es zu zwei weitere Explosionen. Betroffen sei der Stadtbezirk Schewtschenkiwskji, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Auch Reuters-Reporter berichten davon, dass weitere Detonationen zu hören sind. Der frühere ukrainische Botschafter in Österreich Olexander Scherba berichtet auf Twitter ebenfalls von weiteren Denotationen. Klitschko hält die Bewohner der Haupstadt dazu an, in Luftschutzbunkern zu bleiben. "Bleiben Sie in den Schutzräumen!"

+++ 06:59 Mehrere Wohnhäuser nach Explosionen in Kiew beschädigt +++

Nach dem Angriff auf Kiew mit Drohnen brach in einem Gebäude im Bezirk Shevchenkivskyi ein Feuer aus, berichtete der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auf Telegram. Mehrere Wohngebäude seien beschädigt worden, zitiert das Online-Portal "Kyiv Independent" Klitschko. Ob es Verletzte gab, sei noch immer unklar.

+++ 06:25 Neue Explosionen erschüttern Kiew +++

Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Morgen erneut von Explosionen erschüttert worden. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Laut Andriy Jermak, dem Leiter des Präsidialamts, wurde Kiew mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur aus dem Zentrum. Womöglich war die ukrainische Luftabwehr aktiv gegen neue russische Raketenangriffe. Bestätigt wurde dies nicht. Es war zunächst auch unklar, ob es wie vor einer Woche Zerstörungen gab. Details folgten später, sagte Klitschko. Vor einer Woche hatte Russland mit Raketen ebenfalls zum Wochenbeginn im Berufsverkehr am Morgen das Zentrum von Kiew beschossen.

+++ 05:48 BAMF prüft noch Entscheidungspraxis zu russischen Kriegsdienstverweigerern +++

Für die Aufnahme von russischen Kriegsdienstverweigerern in Deutschland gibt es auch mehr als drei Wochen nach der Teilmobilmachung noch keine neuen Vorgaben. Die Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) "wird aktuell überprüft", teilt die Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger mit. Eindeutiger sind die Leitlinien des BAMF dagegen, wenn es um Deserteure geht, also Soldaten, die sich ohne Erlaubnis von der Truppe entfernen. "Deserteure, die sich an dem Krieg in der Ukraine nicht beteiligen wollen, erhalten im Regelfall internationalen Schutz", hält das Bundesinnenministerium fest.

+++ 05:16 UNICEF: Folgen des Kriegs stürzen vier Millionen Kinder in Armut +++

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges treiben nach UN-Angaben vier Millionen Kinder in Osteuropa und Zentralasien in die Armut. "Kinder tragen die größte Last der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges", erklärt die UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF. Durch den Konflikt und die dadurch angeheizte Inflation sei die Zahl armer Kinder in Osteuropa und Zentralasien innerhalb eines Jahres um 19 Prozent gestiegen.

+++ 04:49 NATO beginnt Übung für Schreckensszenario eines Atomkriegs +++

Die NATO beginnt am heutigen Montag ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Bündnisangaben in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein - darunter moderne Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz soll insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee sein. Auch die Bundeswehr ist beteiligt. Die NATO betont, dass "Steadfast Noon" keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei und dass keine scharfen Waffen zum Einsatz kämen. "Bei der Übung, die bis zum 30. Oktober läuft, handelt es sich um eine routinemäßige, wiederkehrende Ausbildungsmaßnahme, die in keinem Zusammenhang mit dem aktuellen Weltgeschehen steht", teilte das Bündnis am vergangenen Freitag mit.

+++ 04:00 Heftige Kämpfe in Charkiw, Donezk und Cherson halten an +++

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte beschießen russische Streitkräfte weiterhin ukrainische Stellungen an mehreren Fronten, darunter Städte in den Regionen Charkiw, Donezk und Cherson. Die schwersten Kämpfe fänden nördlich von Bachmut statt, schreibt der ukrainische Militärexperten Oleh Schdanow im Internet. Die ukrainischen Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden russische Vorstöße auf die Städte Torske und Sprine zurückgeschlagen. "(Die Russen) haben beschlossen, durch Torske und Sprine zu ziehen." Die Frontlinie verschiebe sich ständig. "Unser Kommando verlegt Verstärkungen dorthin, Männer und Artillerie, um der russischen Überlegenheit in diesen Gebieten zu begegnen."

+++ 02:59 McAllister: Ukraine könnte sich Waffen von EU-Ländern leihen +++

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, begrüßt die geplante europäische Trainingsmission für ukrainische Soldaten in Mitgliedsländern der Europäischen Union. Die EU-Unterstützungsmission sei "angesichts des anhaltenden Krieges neben der Lieferung von militärischem Material ein sehr wichtiger Schritt, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine substanziell zu stärken", sagte der CDU-Politiker der "Welt" vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Mit Blick auf Waffenlieferungen bringt er einen neuen Vorschlag ins Spiel: "Zur weiteren Unterstützung ist ein Vorschlag des Europäischen Parlaments, dass sich die Ukraine vorübergehend moderne Waffen vom Westen ausleiht. Die EU könnte Gelder zur Verfügung stellen, aus denen die Mietkosten bezahlt werden."

+++ 02:05 Rotes Kreuz wehrt sich gegen Selenskyj-Kritik +++

Das Rote Kreuz wehrt sich gegen Kritik aus Kiew, dass es zahlreiche Kriegsgefangene noch nicht besucht hat. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) habe moralische Verpflichtungen, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche gesagt und umgehende Besuche verlangt. "Es hilft weder den Kriegsgefangenen noch ihren Familien, wenn dem IKRK die Schuld dafür gegeben wird, dass ihm der uneingeschränkte und sofortige Zugang verweigert wird", teilt das IKRK mit. Elf Mitarbeiter, darunter ein Arzt, stünden in der von Russland besetzten Region Donezk für solche Besuche bereit, hätten aber bislang keine Erlaubnis erhalten. Diese müsse von den beteiligten Staaten kommen. Sie seien nach den Genfer Konventionen verpflichtet, dem IKRK Zugang zu gewähren. Das IKRK verlange seit fast acht Monaten vergeblich, sämtliche Orte, an denen Kriegsgefangene interniert seien - darunter das Gefangenenlager Oleniwka - ungehindert und regelmäßig besuchen zu können.

+++ 01:14 Verkehrsminister Wissing: "Unsere Infrastruktur ist ein potenzielles Angriffsziel" +++

Verkehrsminister Volker Wissing hält im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine auch die deutsche Infrastruktur für ein potenzielles Angriffsziel. "Dieser Krieg hat gezeigt, dass Infrastrukturen ein wichtiges Ziel militärischer Strategie und damit auch potenzieller Angriffe sind", sagt der FDP-Politiker in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auf die Frage, ob er nach der Sabotage gegen die Bahn mit weiteren Anschlägen rechne, erklärte er: "Unsere Infrastrukturen sind die Lebensadern unserer Gesellschaft. Das macht sie aus der Sicht potenzieller Angreifer zu einem attraktiven Ziel."

+++ 00:29 Melnyks Nachfolger Makeiev: Werden Krieg gegen Russland gewinnen +++

Der designierte neue Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, erwartet einen Sieg seines Landes im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. "Die deutsche Bevölkerung unterstützt die Ukraine so stark, dass ich sicher bin, dass wir gemeinsam mit Deutschland und allen anderen europäischen Partnern den Krieg gewinnen werden! Je schneller, desto besser", sagt er der "Bild"-Zeitung. Sein Botschaftsteam und er würden "jeden Tag einen enormen Beitrag zum Sieg leisten", versichert er. Sein Vorgänger Andrij Melnyk war am Wochenende nach fast acht Jahren als Botschafter in Deutschland in die Ukraine zurückgekehrt.

+++ 23:53 Kiew will Getreideexporte trotz Drohung aus Moskau ausbauen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Moskaus, das Getreideabkommen zu beenden, dessen Bedeutung für die Hungerbekämpfung. Obwohl der Krieg die Exporte weiter behindere, habe die Ukraine seit dem Inkrafttreten des Getreideabkommens fast acht Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Seeweg ausgeführt, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Das sind mehr als 300 Schiffe. 60 Prozent der Menge sind nach Afrika und Asien gegangen." Er kündigt an, die Exporte weiter auszubauen. Erst vor wenigen Tagen hatte Russland damit gedroht, den Getreidedeal zu stoppen und die ukrainischen Häfen wieder zu blockieren.

+++ 23:01 Selenskyj: Schwere Kämpfe in Bachmut und Soledar +++

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge konzentrieren sich die Kämpfe im Donbass auf die beiden Orte Bachmut und Soledar. Dort fänden heftige Gefechte statt, sagt er in seiner nächtlichen Videoansprache. Soledar liegt etwas nördlich von Bachmut, ein Ziel der russischen Truppen in den vergangenen Wochen.

+++ 22:09 Ukraine: Russland blockiert Webseite für Kriegsdienstverweigerer +++

Ukrainischen Angaben zufolge blockiert Russland eine Website für Soldaten, die sich ergeben wollen. Wie die russische Zeitung "Kommersant" berichtet, sperrt Russland die Website des staatlichen ukrainischen Projekts "Ich will leben", das für Soldaten eingerichtet wurde, die sich bei der ukrainischen Armee ergeben wollen. Bis zum 4. Oktober waren auf der Website mehr als 2.000 Anfragen des russischen Militärs eingegangen.

+++ 21:40 Minister: Zeit, dass Israel die Ukraine unterstützt +++

Die mutmaßliche Lieferung iranischer ballistischer Raketen an Russland sorgt auch in Israel für Bewegung. Das Land könnte künftig der Ukraine militärische Hilfe leisten, schreibt der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten Nachman Shai auf Twitter. "Es gibt keinen Zweifel mehr, wo Israel in diesem blutigen Konflikt stehen sollte", schreibt Shai. "Es ist an der Zeit, dass auch die Ukraine militärische Hilfe erhält, so wie es die USA und die NATO-Länder tun."

+++ 21:08 Militärische Aktivitäten in Belarus steigen +++

In der Ex-Sowjetrepublik Belarus steigen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die eigenen militärischen Aktivitäten. "Jetzt haben wir alle Waffen vom Verteidigungsministerium erhalten, die wir bekommen sollten, und haben sie in den Waffenkammern gelagert", teilt der Chef des belarussischen Zivilschutzes, Wadim Sinjawski, im Staatsfernsehen mit. Es seien zugleich Einheiten gebildet worden, die zusammen mit dem Militär "zur Verteidigung des Vaterlands" herangezogen werden könnten, versichert Sinjawski. Der ranghohe Beamte spricht zugleich von rund 5000 unterirdischen Anlagen, die in Belarus als Bombenschutzkeller verwendet werden könnten. Der belarussische Grenzschutz teilte derweil mit, seine Einheiten an der Grenze "wegen der verstärkten Aufklärungstätigkeit der Ukraine" verstärkt zu haben.

+++ 20:33 Ukraine-Botschafterin fordert schnelle Waffenlieferungen von den USA +++

Die Ukraine fordert die USA auf, angesichts der verstärkten russischen Angriffe "alles zu tun, um Waffenlieferungen zu beschleunigen". Oksana Markarova, die ukrainische Botschafterin in den Vereinigten Staaten, erklärt gegenüber CBS News, dass Luftabwehrsysteme für das Land oberste Priorität hätten, aber sie seien "schwierig zu produzieren und nicht verfügbar".

