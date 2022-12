Dem ukrainischen Generalstab zufolge belaufen sich die russischen Verluste wie folgt: Seit dem 24. Februar sind 102.600 russische Soldaten gefallen, außerdem hat Moskau 3.016 Panzer, 6.017 gepanzerte Kampffahrzeuge, 4.647 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 1.996 Artilleriesysteme, 418 Mehrfachraketensysteme, 212 Luftverteidigungssysteme, 283 Flugzeuge, 267 Hubschrauber und 1.707 Drohnen sowie 16 Boote verloren. Die Angaben sind nicht unabhängig verifizierbar. Genaue Angaben zu den Verlusten der russischen und ukrainischen Streitkräfte machen beide Seiten aus Sicherheitsgründen nicht. Die "New York Times" hatte aber zuletzt über mehr als 100.000 Soldaten auf russischer Seite berichtet.

+++ 09:15 Russlands Luftwaffe soll neue Hyperschallraketen bekommen +++

Russlands Luftstreitkräfte sollen mit neuen flügelgestützten Hyperschallraketen umgerüstet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax nun unter Berufung auf den Kommandanten der Streitkräfte. "Im Interesse der Langstreckenluftfahrt wird die Entwicklung und Lieferung der gesamten Palette von Luftfahrtwaffen, einschließlich neuer Hyperschallflugkörper, durchgeführt, zitierte Interfax den Kommandanten Sergei Kobylasch.

+++ 08:49 Kuleba: Russland hat kein Recht, im UN-Sicherheitsrat zu bleiben +++

Die Ukraine will heute beantragen, dass Russland als ständiges Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat entfernt wird. Das hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Vortag angekündigt. "Morgen werden wir offiziell unseren Standpunkt darlegen, sagte er am Abend im ukrainischen Fernsehen. "Wir haben eine sehr einfache Frage: Hat Russland das Recht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu bleiben und überhaupt in den Vereinten Nationen zu sein?" "Wir haben eine überzeugende und begründete Antwort: Nein, das hat es nicht", fügte er hinzu. Laut Kuleba wird die Frage bereits in Diplomatenkreisen diskutiert. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen besteht aus 15 Mitgliedern. Seine Aufgabe ist es, weltweite Krisen zu bewältigen, etwa durch die Verhängung von Sanktionen, die Genehmigung von Militäraktionen und die Genehmigung von Änderungen der UN-Charta. Zu den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht gehören neben Russland die USA, Großbritannien, Frankreich und China.

+++ 08:20 Ukraine: Mehr als 40 russische Raketenangriffe in 24 Stunden +++

Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben am Vortag mehr als 40 Raketenangriffe gestartet. Dutzende Städte in den Regionen Luhansk, Donezk, Charkiw, Cherson und Saporischschja seien in den vergangenen 24 Stunden beschossen worden, teilt das ukrainische Militär am Morgen mit. In Richtung Cherson habe der Feind den Artilleriebeschuss besiedelter Gebiete entlang des rechten Ufers des Dnjepr fortgesetzt. Ukrainische Streitkräfte hätten den Angriff auf fast 20 russische Ziele gestartet.

+++ 07:54 Prorussischer Milizenführer: Söldner aus über 30 Ländern in ukrainischer Armee aktiv +++

Söldner aus über 30 Ländern seien in den ukrainischen Streitkräften präsent, sagte Andrey Marochko, prorussischer Milizenführer in Luhansk, gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Funkmitschnitte. "Die meisten abgefangenen Funksprüche haben verschiedene englische Akzente. Gespräche auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Polnisch wurden ebenfalls abgehört. Die im vergangenen Monat abgefangenen Nachrichten enthüllten die Anwesenheit von Söldnern aus über 30 Ländern in den ukrainischen Streitkräften", sagte Marochko.

+++ 07:18 Russland: Drei Soldaten durch Absturz ukrainischer Drohne auf Stützpunkt Engels getötet +++

Auf dem russischen Militärstützpunkt Engels in der Region Saratow sind nach Angaben der Regierung in Moskau drei Soldaten durch herabfallende Trümmer einer ukrainischen Drohne getötet worden. "Am 26. Dezember gegen 01.35 Uhr Moskauer Zeit wurde ein ukrainisches unbemanntes Fluggerät in niedriger Höhe abgeschossen, als es sich dem Militärflugplatz Engels in der Region Saratow näherte", teilt das Verteidigungsministerium Berichten von Nachrichtenagenturen zufolge mit. Durch abstürzende Wrackteile seien drei russische Soldaten des technischen Personals, die sich auf dem Flugplatz befanden hätten, tödlich verletzt worden. Ausrüstung der Luftwaffe sei nicht beschädigt worden. Der Stützpunkt liegt in der Nähe der russischen Stadt Saratow und Hunderte Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt.

+++ 06:46 Verteidigungsministerium: Menschen versammeln sich in Cherson zum Blut spenden +++

Nachdem am Samstag in Cherson im Süden des Landes mindestens 16 Menschen durch russische Artillerieangriffe getötet und weitere 64 verletzt wurden, haben sich Menschen im örtlichen Blutspendezentrum versammelt, um den Verletzten zu helfen, das berichtet das Verteidigungsministerium auf Twitter. Dazu veröffentlichte die Behörde Bilder, die einen vollen Warteraum zeigen.

+++ 06:20 Gouverneur von Charkiw: Von Russland zerstörte Brücke wieder aufgebaut +++

Eine Brücke im Dorf Martowe in Charkiw wurde vollständig wiederhergestellt, nachdem sie von sich zurückziehenden russischen Streitkräften zerstört worden war, schreibt Oleh Syniehubow, Gouverneur von Charkiw, auf Telegram. Die Brücke wurde im September während der ukrainischen Gegenoffensive zerstört. Damals wurden große Teile der von Russland besetzten Oblast Charkiw zurückerobert. Dennoch ist das Gebiet weiterhin ein Ziel russischer Streitkräfte. Am 26. November feuerte Russland Raketen auf den Bezirk Tschuhujiw in Charkiw ab, berichtet "Kyiv Independent".

+++ 05:56 Umfrage: Mehrheit der Deutschen rechnet nicht mit Kriegsende 2023 +++

Eine große Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an ein Ende des Ukraine-Kriegs im kommenden Jahr. Nach einer YouGov-Umfrage sind 57 Prozent der Meinung, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mindestens bis Ende 2023 dauern wird. Nur 27 Prozent erwarten, dass er im Laufe des Jahres endet. 19 Prozent machen keine Angaben. Eine große Mehrheit von 55 Prozent ist dafür, dass die Ukraine sofort mit Russland über eine Beendigung des Krieges verhandelt. Nur 27 Prozent der Befragten sagen, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für Friedensgespräche. Der Wunsch nach Verhandlungen überwiegt bei den Wählern aller im Bundestag vertretenen Parteien. Am geringsten ausgeprägt ist er jedoch bei den Anhängern der Grünen (46 Prozent), der SPD (52 Prozent) und der FDP (53 Prozent). Von den Wählern der AfD wünschen sich dagegen 80 Prozent, dass sich Vertreter der Ukraine und Russlands an einen Tisch setzen.

+++ 03:24 Belarus: Russische Raketensysteme einsatzbereit +++

Die russischen Raketen- und Luftabwehrsysteme, die Russland nach Belarus verlegt hatte, sind offiziellen Angaben zufolge einsatzbereit. "Unsere Soldaten haben ihre Ausbildung in den gemeinsamen Kampftrainingszentren der Streitkräfte der Russischen Föderation und der Republik Belarus vollständig abgeschlossen", sagt Leonid Kasinsky, Leiter der Hauptdirektion für Ideologie im Ministerium, in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Die Systeme seien "voll und ganz darauf vorbereitet, die ihnen zugedachten Aufgaben zu erfüllen". Die beiden Lenkraketen des mobilen Iskander-M mit Nato-Codenamen "SS-26 Stone" haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer und können konventionelle oder nukleare Sprengköpfe tragen. Das mobile russische Abfangsystem S-400 kann Flugzeuge, Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Flugkörper bekämpfen.

+++ 02:15 Medien: Explosion auf russischem Militärfluglatz +++

Auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Engels Hunderte Kilometer weit weg von der ukrainischen Grenze ist es laut Berichten ukrainischer und russischer Medien zu mindestens einer Explosion gekommen. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet von zwei Explosionen. Die russische Nachrichtenagentur Baza berichtet unter Berufung auf Anwohner, dass Luftschutzsirenen heulten und eine Explosion zu hören war. Der Stützpunkt ist einer von zwei russischen Luftwaffenstützpunkten der strategischen Nuklearstreitkräfte.

+++ 01:03 Russland will Gaslieferungen über Jamal-Pipeline wieder aufnehmen +++

Die Regierung in Moskau sei bereit, die Gaslieferungen durch Polen nach Europa über die Jamal-Europa-Pipeline wieder aufzunehmen, sagt der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Russland gehe davon aus, bis Ende 2022 21 Milliarden Kubikmeter verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Europa geliefert zu haben. Hintergrund des Stopps waren russischen Sanktionen gegen das Unternehmen, dem der polnische Abschnitt der Pipeline gehört.

+++ 23:34 Medwedew: Nur Atomwaffen halten Westen von Kriegsbeteiligung ab +++

Nur Russlands Atommacht hält nach den Worten des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew den Westen von einer Kriegserklärung gegen Russland ab. "Das Einzige, was unsere Feinde heute aufhält, ist die Einsicht, dass Russland sich von den Grundsätzen der staatlichen Politik ... der nuklearen Abschreckung leiten lassen wird. Und im Falle einer realen Bedrohung wird es danach handeln", schreibt Medwedew in einem 4500 Wörter langen Artikel im russischen Amtsblatt "Rossijskaja". Der Westen schwanke zwischen dem "brennenden Wunsch, Russland so weit wie möglich zu demütigen, zu beleidigen, zu zerstückeln und zu vernichten, und dem Wunsch, eine nukleare Apokalypse zu vermeiden". Experten zufolge verfügt Russland mit fast 6000 Sprengköpfen über das größte Atomwaffenarsenal der Welt.

+++ 22:15 Ukraine meldet russische Angriffe auf 65 Siedlungen +++

Laut dem Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat Russland am ersten Weihnachtstag 65 Siedlungen in der Ukraine angegriffen. Demnach sollen die russischen Truppen alleine im Gebiet Charkiw rund 25 Ortschaften beschossen haben. Das berichtet "The Kyiv Independent".

+++ 21:32 Schmyhal: Ukraine bekommt 1,5 Milliarden Dollar Energiehilfe +++

Die internationale Unterstützung für den ukrainischen Energiesektor beläuft sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar, sagte der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal. Das berichtet "The Kyiv Independent". Er fügt hinzu, dass bereits 200 Lastwagen mit Ausrüstung zur Reparatur der beschädigten Infrastruktur in der Ukraine eingetroffen sind. Zudem meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass Großbritannien der Ukraine über 900 Generatoren zur Verfügung gestellt hat.

