Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor wirft den israelischen Streitkräften vor, im Gazastreifen "Massenmorde an Zivilisten" zu begehen. "Die israelischen Streitkräfte rächen sich an den bewaffneten palästinensischen Gruppen, indem sie Massenmorde an Zivilisten begehen", sagt die Gruppe über Israels unerbittliche Bombardierung dicht besiedelter Gebiete, während sie in den sozialen Medien ein Foto eines dem Erdboden gleichgemachten Viertels veröffentlicht. "Selbst in Fällen militärischer Notwendigkeit muss sich Israel bei seinen Angriffen auf Gaza an die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts halten."

+++ 09:40 Erneut Raketenalarm im Süden Israels +++

In mehreren israelischen Städten, darunter Aschkelon und Aschdod, ertönen gegen 10:24 Uhr (Ortszeit) Raketensirenen.

+++ 09:30 Frankreich und Spanien gegen Aussetzung der EU-Hilfe für Palästina +++

Der amtierende spanische Außenminister José Manuel Albares sagt, seine Regierung sei gegen die vorgeschlagene Aussetzung der EU-Hilfe für Palästina. "Wir dürfen die Hamas, die auf der EU-Liste der terroristischen Gruppen steht, nicht mit der palästinensischen Bevölkerung, der Palästinensischen Autonomiebehörde oder den UN-Organisationen vor Ort verwechseln", sagt Albares in einem Interview mit dem spanischen Rundfunk. Er fügt hinzu, dass Palästina in naher Zukunft wahrscheinlich mehr Hilfe benötigen werde. Seine Ansichten wurden vom französischen Außenministerium aufgegriffen, das in Paris eine ähnliche Erklärung abgegeben hatte.

+++ 09:17 Israel fliegt Hunderte Reservisten aus Europa ein +++

Die israelische Luftwaffe schickt nach eigenen Angaben Transporter nach Europa, um Hunderte Israelis zurückzufliegen, die als Reservisten im Krieg dienen sollen. In einem Beitrag in den sozialen Medien teilt das Korps mit, dass seine Herkules-Flugzeuge an der Notfall-Luftbrücke teilgenommen hätten.

Israelische Soldaten besteigen ein Transportflugzeug der IAF in einem nicht näher bezeichneten europäischen Land. (Foto: IAF)

+++ 09:04 Weichert: "Krieg geht möglicherweise erst richtig los" +++

Als Reaktion auf den Terror der Hamas in Israel kündigt Regierungschef Netanjahu Militärschläge an, die noch "Generationen nachhallen" werden. Wie sich der Krieg weiter entwickeln und was Russland bei der Vermittlung für eine Rolle spielen könnte, darüber berichtet ntv-Reporter Jürgen Weichert.

+++ 08:48 Israel friert Krypto-Konten der Hamas ein +++

Die Cyberabteilung der israelischen Polizei friert Kryptowährungskonten ein, die der Hamas gehören. Die Hamas hatte seit Samstag Konten benutzt, um Geld in den sozialen Medien zu sammeln, so die Einheit des Polizeisprechers. Die Kryptowährungsbörse Binance kooperiert mit Israel bei der Lokalisierung und Schließung der Konten. Auch die britische Polizei unterstützt Israel, um Konten bei der Barclays Bank einzufrieren.

+++ 08:25 Hamas-Sprecher: Israels Armee war nur ein "Papiertiger" +++

Die Hamas ist bereit, einen langen Krieg mit Israel zu führen und wird die Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, nutzen, um die Freilassung von Palästinensern zu erreichen, so ein hochrangiges Mitglied der militanten Gruppe. Ali Barakeh, Mitglied der Exilführung der Gruppe in Beirut, sagt der Nachrichtenagentur AP, der Erfolg der Operation habe selbst die Hamas schockiert. Man habe erwartet, dass Israel den Angriff verhindern oder einschränken würde. "Wir wurden von diesem großen Zusammenbruch überrascht", sagt Barakeh. "Wir hatten geplant, einige Erfolge zu erzielen und Gefangene zu nehmen, um sie auszutauschen." Die israelische Armee sei ein "Papiertiger" gewesen.

+++ 08:14 Israel: Grenzübergang nach Ägypten für Palästinenser geschlossen +++

Das israelische Militär revidiert die Empfehlung seines Chefsprechers, Palästinenser sollten über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten fliehen. Rafah sei entgegen den Äußerungen von Sprecher Richard Hecht geschlossen, stellt sein Büro klar. "Der Grenzübergang Rafah war gestern geöffnet, aber jetzt ist er geschlossen", erklärt das Büro. Hecht hat zuvor erklärt: "Mir ist bekannt, dass der Grenzübergang Rafah immer noch offen ist." Er fügte hinzu: "Jedem, der raus kann, würde ich raten, rauszugehen."

+++ 08:00 Leichen von "rund 1500" Hamas-Kämpfern in Israel entdeckt +++

Die israelische Armee entdeckt nach dem Großangriff der Hamas rund 1500 Leichen von Kämpfern der radikalislamischen Palästinenserorganisation in Israel. "Etwa 1500 Leichen von Hamas-Kämpfern wurden in Israel und rund um den Gazastreifen gefunden", sagt Armeesprecher Richard Hecht.

+++ 07:42 Israel: Hamas hat mehr als 100 Geiseln genommen +++

Zwischen 100 und 150 Geiseln werden im Gazastreifen festgehalten, sagt der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, in einem Interview mit CNN. "Das beinhaltet auch Amerikaner", sagt er. Eine genaue Zahl könne er nicht nennen.

+++ 07:08 Israel greift in der Nacht mehr als 200 Ziele im Gazastreifen an +++

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte greifen nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 200 Ziele im Gazastreifen an. Nach Angaben der IDF handelt es sich dabei unter anderem um ein Waffenlager in einer Moschee, eine Wohnung und einen Hochhausturm, der von der Terrorgruppe genutzt werden.

+++ 06:31 Hamas-Sprecher: Bei Vernichtungskrieg werden Iran und Hisbollah eingreifen +++

Ein hochrangiges Mitglied der Hamas sagt, dass nur eine kleine Anzahl von Top-Kommandeuren im Gazastreifen von dem weitreichenden Angriff auf Israel wusste. "Nur eine Handvoll Hamas-Kommandeure wusste von der Stunde Null", sagt Ali Barakeh, ein Mitglied der Hamas-Führung im Exil, der Nachrichtenagentur AP. Sollte der Gazastreifen einem Vernichtungskrieg ausgesetzt werden, würden Verbündete wie der Iran und die libanesische Hisbollah "sich dem Kampf anschließen", sagt er. Barakeh räumt ein, dass der Iran und die libanesische Hisbollah der Hamas in der Vergangenheit geholfen haben, sagt aber, dass die Hamas seit dem Gaza-Krieg 2014 ihre eigenen Raketen herstellt und ihre eigenen Kämpfer ausbildet.

+++ 06:09 Oberster US-General warnt Iran vor Einmischung in Israel +++

Der oberste US-General warnt den Iran vor einer Einmischung in die Krise in Israel. Auf die Frage, was seine Botschaft an den Iran sei, antwortete General Charles Brown, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs: "Nicht einmischen". Die USA wollten "eine ziemlich klare Botschaft senden. Wir wollen nicht, dass sich der Konflikt ausweitet, und wir wollen, dass der Iran diese Botschaft laut und deutlich hört".

+++ 05:57 Sieben Argentinier in Israel getötet - 15 noch vermisst +++

Bei den Angriffen militanter Hamas-Kämpfer in Israel sind am Wochenende sieben Argentinier getötet worden, 15 weitere werden nach Angaben des argentinischen Außenministers Santiago Cafiero noch vermisst. Rund 625 Argentinier, die sich noch in Israel aufhielten, hätten um ihre Rückführung gebeten, sagt Cafiero.

+++ 05:33 UN-Notunterkünfte im Gazastreifen zu 90 Prozent ausgelastet +++

Mehr als 137.000 Menschen im Gazastreifen suchen in Notunterkünften der Vereinten Nationen Schutz. Wie das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) mitteilt, sind die Notunterkünfte bereits zu 90 Prozent belegt. Im Gazastreifen sind knapp 1,5 Millionen Menschen als Flüchtlinge bei dem UN-Hilfswerk registriert.

+++ 04:49 Mehrere Hamas-Autos dringen nach Israel ein, zwei Terroristen getötet +++

Im Süden Israels kommt es in der Nacht zu vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen der Hamas und der israelischen Armee. In mehreren Orten gibt es Raketenalarm. Die "Jerusalem Post" berichtet, es seien mehrere Fahrzeuge aus dem Gazastreifen nach Israel gefahren. Die IDF hätten zwei Terroristen in der Ortschaft Sa'ad getötet. Es sei unklar, ob weitere Terroristen entkommen konnten und sich noch in Israel aufhielten.

+++ 03:29 USA: Keine Beweise für direkte Beteiligung des Iran +++

Die USA werden nach Angaben des US-Präsidialamtes keine Bodentruppen in Israel einsetzen. Die US-Regierung werde aber die Interessen der USA in der Region schützen, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Die US-Regierung erwarte zusätzliche Sicherheitsanfragen aus Israel und werde versuchen, diese so schnell wie möglich zu erfüllen. Es stehe außer Frage, dass der Iran in gewissem Maße an der Unterstützung der Hamas beteiligt sei, aber die USA hätten keine konkreten Beweise dafür gesehen, dass der Iran direkt an der Planung des aktuellen Angriffs mitgewirkt habe.

+++ 02:42 Abbas plant offenbar Besuch im Kreml +++

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas wird russischen Medienberichten zufolge zu Gesprächen nach Russland reisen. "Es wurde vereinbart, dass Herr Abbas nach Moskau kommt", zitiert die russische Nachrichtenagentur RBC den palästinensischen Botschafter in Moskau, Abdel Hafiz Nofal. Beide Seiten hätten "täglichen Kontakt". "Wir warten auf eine offizielle Erklärung des Kremls, von russischer Seite, wann der Besuch stattfinden wird." Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Abbas zuletzt vor einem Jahr am Rande einer Regionalkonferenz in Kasachstan getroffen. Russischen Medienberichten zufolge war Abbas zuletzt vor zwei Jahren in Russland.

+++ 01:57 USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien versichern Solidarität mit Israel +++

Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA sichern Israel ihre uneingeschränkte Unterstützung zu. "Unsere Länder unterstützen Israel bei seinen Bemühungen, sich und sein Volk gegen solche Gräueltaten zu verteidigen", erklären sie nach einem gemeinsamen Telefonat. Weiter verurteilen sie "unmissverständlich" die "entsetzlichen Terrorakte" der Hamas. Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Rishi Sunak, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und US-Präsident Joe Biden betonen in ihrer Erklärung, dass sie "die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes anerkennen" und Gerechtigkeit und Freiheit für Israelis und Palästinenser gleichermaßen unterstützten. Die radikalislamische Hamas vertrete diese Bestrebungen jedoch nicht und biete dem palästinensischen Volk "nichts anderes als noch mehr Terror und Blutvergießen", heißt es weiter.

+++ 01:19 IDF attackieren weitere Hamas-Ziele im Gazastreifen +++

Israels Armee greift bei ihren Gegenschlägen nach den Terrorattacken der Hamas in Israel weiterhin Ziele militanter Palästinenser im Gazastreifen an. Die Stellungen seien aus der Luft und von Schiffen aus attackiert worden, teilt die Armee mit. Das Militär habe unter anderem Waffenlager, Tunnel und eine Hamas-Kommandozentrale in einer Moschee bombardiert. Außerdem sei ein Treffpunkt und Wohnhaus von Mitgliedern des Islamischen Dschihads getroffen worden, zwei Terroristen seien dabei getötet worden, heißt es weiter. Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen sich auf israelischem Gebiet die Leichen von rund 1500 palästinensischen Terroristen befinden. Die Armee selbst teilt mit, seit Samstag Hunderte Angreifer, die aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen waren, getötet zu haben.

+++ 00:53 Tote bei Auseinandersetzungen im Westjordanland +++

Im Westjordanland gibt es wieder Auseinandersetzungen mit Toten. In Ramallah werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Palästinenser bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften getötet. Ein 18-Jähriger soll demnach versucht haben, mit einem Traktor eine Siedlung zu rammen. Zudem sei ein 16-Jähriger seinen Verletzungen nach einer Konfrontation mit Soldaten am Sonntag erlegen.

+++ 00:36 EU-Kommission relativiert Aussage zu Zahlungsstopp an Palästinenser +++

Die EU-Kommission relativiert ihre Ankündigungen zum Einfrieren von Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser. Da momentan keine Zahlungen vorgesehen seien, werde es vorerst auch nicht zu einer Zahlungsaussetzung kommen, teilt die Brüsseler Behörde mit. Am Nachmittag hatte der zuständige EU-Kommissar Oliver Varhelyi über den Kurznachrichtendienst X eine Überprüfung der EU-Entwicklungshilfen für die Palästinenser angekündigt und mitgeteilt, alle Zahlungen würden sofort ausgesetzt. Am Abend heißt es nun aus Kommissionskreisen, es sei angesichts des Angriffs der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel tatsächlich vereinbart worden, keine Gelder auszuzahlen, bis die Überprüfung der Hilfen abgeschlossen sei. Es sei aber auch richtig, dass derzeit keine Zahlungen anstünden.

+++ 23:56 Italienisches Ehepaar aus Kibbutz vermisst +++

Ein italienisches Ehepaar, das im von der Hamas angegriffenen Kibbuz Beeri unweit des Gazastreifens lebt, wird vermisst. Mit beiden gebe es seit Samstag keinen Kontakt mehr, sagt Italiens Außenminister Antonio Tajani im Fernsehsender RAI. Die Frau und der Mann besitzen sowohl die italienische als auch die israelische Staatsbürgerschaft. Zunächst hatte Tajani davon gesprochen, dass ein Vater und sein Sohn vermisst würden. Italien sei nun in ständigem Austausch mit den israelischen Behörden. Auch der Krisenstab des Außenministeriums in Rom arbeite daran, die Vermissten aufzuspüren, so Tajani. "Ich hoffe, dass sie nicht gefangen genommen und in den Gazastreifen gebracht wurden."

+++ 23:15 London: Pro-Palästinensische Demonstration vor Israels Botschaft +++

In London gehen Tausende Menschen als Reaktion auf die Angriffe der islamistischen Hamas und die Antwort des israelischen Militärs auf die Straße. Vor der israelischen Botschaft im Stadtteil Kensington versammeln sich nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA Hunderte Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Der Nachrichtensender Sky News spricht von bis zu 5000 Menschen. Es werden Feuerwerkskörper entzündet und palästinensische Fahnen geschwenkt, laut Polizei gibt es Sachbeschädigungen. Die Teilnehmer beschimpfen Israel als "terroristischen Staat". Unterdessen kommen etwa 2000 Menschen im Regierungsviertel Westminster zu einer Mahnwache für die Opfer des Hamas-Terrorangriffs zusammen.

Nach dem Angriff der Hamas fordern pro-palästinensische Demonstrierende in London Sanktionen gegen Israel. (Foto: IMAGO/i Images)

+++ 22:43 Biden: Mindestens elf US-Bürger von Hamas getötet +++

Bei dem Angriff der Hamas auf Israel sind laut US-Präsident Joe Biden mindestens elf US-Bürger ums Leben gekommen. Vermutlich seien auch Amerikaner unter diejenigen, die von den Islamisten verschleppt worden seien. Hier stehe eine Bestätigung aus. Die Polizei in den USA habe den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt.

+++ 22:17 Erdogan warnt Israel vor "wahllosen" Angriffen auf Gazastreifen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel vor "wahllosen" Angriffen auf Zivilisten im Gazastreifen gewarnt. "Dem Volk des Gazastreifens kollektiv und wahllos zu schaden, würde das Leiden und die Spirale der Gewalt in der Region weiter verschärfen", sagte Erdogan nach Angaben seines Büros bei einem Telefonat mit dem israelischen Staatschef Isaac Herzog.

+++ 21:54 USA: Keine Belege für eine direkte iranische Verwicklung in Angriff +++

Den USA liegen nach eigenen Angaben keine Belege oder Geheimdienst-Informationen vor, wonach der Iran direkt am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt ist. Die islamische Republik sei allerdings mitschuldig, sagt der Sprecher des US-Präsidialamts für die nationale Sicherheit, John Kirby, dem Sender MSNBC: "Der Iran unterstützt seit langem die Hamas und andere Terrornetzwerke in der Region mit Ressourcen und Schulungen."

+++ 21:38 Israels Armee rät Bürgern zur Vorratsbeschaffung +++

Israels Armee hat die Menschen im Land angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär - offensichtlich mit Blick auf eine drohende militärische Auseinandersetzungen mit der islamistischen Hamas - mit. Auch andere Ausrüstung für Notsituationen sollen sich die Bürger beschaffen und überprüfen, wo sich der nächst gelegene Luftschutzbunker befindet, hieß weiter.

Die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.