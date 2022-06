In Nowomoskowsk im Osten der Ukraine ist ein Treibstofflager nach russischem Raketenbeschuss explodiert. Ein Mensch sei getötet, zwei Menschen seien verletzt worden, teilt der Leiter der Regionalverwaltung, Valentyn Resnitschenko, im Internet mit. Bereits am Samstag hätten drei russische Raketen das Lager getroffen. Auch 14 Stunden nach dem Treffer versuchten Feuerwehrleute noch immer, den Brand zu löschen. Beim Angriff selbst wurden Resnitschenko zufolge am Samstag elf Menschen verletzt. Nowomoskowsk liegt nordöstlich von Dnipro, der Hauptstadt der Region Dnipropetrowsk.

+++ 09:18 Früherer US-Marinekapitän wird in Ukraine vermisst +++

Einem Medienbericht zufolge werden mittlerweile drei US-amerikanische Kämpfer in der Ukraine vermisst. So heißt es bei "ABC News", dass es es sich bei der dritten Person um pensionierten Marinekapitän Grady Kurpasi handele. Seine Frau sagte demnach, sie habe zuletzt Ende April von ihrem Mann gehört. Sie stünde mit dem US-Außenministerium in Kontakt. Kurpasi habe seine Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat North Carolina am 7. März in Richtung Ukraine verlassen.

+++ 08:39 Ukraine: Kampf um Sjewjerodonezk geht weiter +++

Trotz des massiven russischen Beschusses leisten die ukrainischen Truppen in der Industriestadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine weiterhin Widerstand. "Der Kampf um die vollständige Kontrolle über die Stadt geht weiter", erklärt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem täglichen Bericht. Das Militär räumt aber ein, dass "der Feind im Dorf Metolkine", südöstlich von Sjewjerodonezk, teilweise erfolgreich gewesen sei. Die Stadt ist ein Hauptziel des russischen Angriffs. Ist sie erobert, haben die russischen Truppen die gesamte Region Luhansk, in der Sjewjerodonezk liegt, unter ihrer Kontrolle.

+++ 08:22 Moskau: Litauen verstößt bei "Blockade" Kaliningrads gegen internationales Recht +++

Die politische Führung in Moskau reagiert auf Litauens Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland. Die "beginnende Blockade" Kaliningrads verstoße gegen internationales Recht, schreibt der Vizechef des russischen Föderationsrats, Konstantin Kossatschow, einer der führenden Außenpolitiker Russlands, auf seinem Telegram-Kanal. So sei im Partnerschaftsvertrag zwischen der EU und Russland festgehalten, dass keine der beiden Seiten den Transit der jeweils anderen störe. Litauen hat seit Samstag den Bahntransit von Waren über sein Territorium nach Kaliningrad verboten, die auf westlichen Sanktionslisten stehen.

+++ 07:53 Zwei Asowstal-Kämpfer angeblich zum Verhör nach Russland gebracht +++

Zwei gefangen genommene Kommandeure der ukrainischen Einheiten im Asowstal-Stahlwerk in Mariupol sind einem russischen Medienbericht zufolge zum Verhör nach Russland gebracht worden. Es handele sich um den stellvertretenden Kommandeur des Asow-Bataillons, Swjatoslaw Palamar, und den Kommandeur der 36. Marine-Brigade der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Wolynski, meldet die Nachrichtenagentur Tass. Sie beruft sich auf einen nicht näher bezeichneten Insider der russischen Justiz. Russische Spezialkräfte hätten die Männer aus Donezk nach Russland zu Ermittlungen gebracht. "Weitere Offiziere verschiedener ukrainischer Einheiten seien ebenfalls nach Russland transportiert worden", zitiert Tass den Insider.

+++ 07:23 Gouverneur: Russen drohen lokalem Widerstand mit Todesstrafe +++

Der Gouverneur der südukrainischen Oblast Saporischschja, Oleksandr Starukh, wirft den russischen Streitkräften vor, der Bevölkerung mit einer Einführung der Todesstrafe zu drohen. Ziel sei es, den lokalen Widerstand zu unterdrücken, zitiert die regionale Militärverwaltung den Politiker bei Telegram. "Doch die ukrainische Guerilla setzt ihre Operationen fort", so Starukh demnach in einer TV-Ansprache.

+++ 06:41 Selenskyj: "Wir werden den Süden niemandem überlassen" +++

Der ukrainische Präsident Woldodymyr Selenskyj berichtet in einem Video über seinen Besuch bei ukrainischen Streitkräften im Süden des Landes. In dem Video, das anscheinend in einem fahrenden Zug aufgenommen wurde, sagt Selenskyj, er habe mit Soldaten, der Polizei und der Nationalgarde in der Region Mykolajiw, rund 550 Kilometer südlich von Kiew gesprochen. "Sie alle zweifeln nicht an unserem Sieg", sagt Selenskyj. "Wir werden den Süden niemandem überlassen, und alles, was uns gehört, werden wir uns zurückholen."

+++ 06:01 Ukraine meldet schwere russische Verluste nahe der Kleinstadt Krasnopillja +++

Laut einer Mitteilung des ukrainischen Generalstabs haben ukrainische Streitkräfte russische Truppen in der Nähe der Kleinstadt Krasnopillja zurückgeschlagen. Die russischen Soldaten hätten sich auf einer Aufklärungsmission befunden. Sie hätten schwere Verluste erlitten. Ukrainische Behörden melden zudem, dass in der Nacht Orte weiter westlich in den Regionen Poltawa und Dnipropetrowsk beschossen worden seien.

+++ 05:07 Gouverneur von Luhansk: "Gibt hier keine sicheren Orte mehr" +++

Der Gouverneur der ukrainischen Donbass-Teilregion Luhansk, Serhij Hajdaj, warnt vor einer weiteren Eskalation in der Region und bittet um zusätzliche Waffen. "Es ist gut, dass der Westen uns hilft, aber das kommt zu spät", sagt Hajdaj gegenüber AFP in einem Interview. In der Region Luhansk gebe es angesichts der russischen Angriffe "keine sicheren Orte mehr". Hajdaj fordert die Lieferung von Waffen "mit großer Reichweite", die "schnell ankommen" müssten. Er fürchtet, dass russische Einheiten die Stadt Lyssytschansk einkreisen könnten, indem sie diese von der Versorgung über Zufahrtsstraßen abschneiden. "Das ist theoretisch möglich. Das ist ein Krieg, alles kann passieren", sagt Hajdaj.

+++ 04:08 Scholz verteidigt Merkels Aussöhnungsversuch mit Russland +++

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die Aussöhnungspolitik seiner Vorgängerin Angela Merkel mit Russland: "Der Versuch einer Aussöhnung kann nie falsch sein und der Versuch, friedlich miteinander zurechtzukommen, auch nicht", so Scholz. "Da sehe ich mich eng an der Seite meiner Vorgängerin." Ganz anders bewertet der SPD-Politiker allerdings die Energiepolitik gegenüber Russland in den letzten Jahren: "Ein Fehler der deutschen Wirtschaftspolitik war es aber, dass wir unsere Energieversorgung zu sehr auf Russland konzentriert haben, ohne die nötige Infrastruktur zu bauen, dass wir im Falle eines Falles schnell umsteuern können".

+++ 02:59 Johnson fordert "dauerhafte finanzielle und technische Hilfe" für Ukraine +++

Der britische Premierminister Boris Johnson fordert die westlichen Verbündeten der Ukraine zu deren langfristiger Unterstützung auf und warnt vor den Folgen eines möglichen Siegs Russlands. Kiews Unterstützer müssten sicherstellen, dass die Ukraine "die strategische Ausdauer hat, um zu überleben und schließlich zu gewinnen", schreibt Johnson in einem Gastbeitrag für die "Sunday Times". Zeit sei jetzt "der entscheidende Faktor". Johnson formuliert in seinem Beitrag einen Vier-Punkte-Plan für "dauerhafte finanzielle und technische Hilfe" für die Ukraine. Teile davon sollten "für die kommenden Jahre" beibehalten und eventuell verstärkt worden. Ausdrücklich warnt Johnson davor, russische Gebietsgewinne in der Ukraine dauerhaft hinzunehmen. "Eine solche Farce wäre der größte Sieg für einen Aggressor in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg."

+++ 01:43 Gouverneur: Zivilisten wollen Chemiewerk nicht verlassen +++

Die ukrainischen Zivilisten, die in Schutzräumen des Chemiewerks Azot in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk ausharren, wollen nach Angaben der Gebietsführung nicht evakuiert werden. "Es gibt ständigen Kontakt zu ihnen. Man hat ihnen mehrfach eine Evakuierung angeboten, aber sie wollen nicht", sagt der Gouverneur des ostukrainischen Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, im Fernsehen. In dem Werk hätten 568 Zivilisten Schutz gesucht, darunter 38 Kinder. Der Ort sei nicht mit dem Stahlwerk Azovstal in der Hafenstadt Mariupol zu vergleichen, sagte Hajdaj. "Das ist keine unterirdische Stadt. Das sind einzelne Notunterkünfte, die getrennt, nicht untereinander verbunden sind."

+++ 00:12 Stoltenberg: Krieg könnte noch Jahre dauern +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet damit, dass der Krieg in der Ukraine noch Jahre dauern könnte. Deshalb dürfe man nicht nachlassen in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland, sagt er der "Bild am Sonntag". Die Kosten dafür seien hoch, aber wenn man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht entschieden entgegentrete, "dann bezahlen wir einen viel höheren Preis", so Stoltenberg. Er erwarte, dass die Ukraine mit Hilfe weiterer Waffenlieferungen aus dem Westen die russischen Truppen wieder aus dem Donbass vertreiben könne. Das westliche Verteidigungsbündnis werde nicht selbst in die Kämpfe eingreifen. "Wir helfen dem Land, aber wir werden keine NATO-Soldaten in die Ukraine senden." Man habe als klares Signal an Moskau mit 40 000 Soldaten unter NATO-Kommando die eigene Verteidigung gestärkt.

+++ 23:10 Fabrik in Isjum brennt nach Raketenbeschuss +++

In der Nähe der Stadt Isjum in der Ostukraine treffen russische Raketen eine Fabrik, die Gas verarbeitet. Laut Angaben des Gouverneuers gibt es einen großen Brand. Außer der Fabrik seien auch Wohnhäuser getroffen worden. Angaben zu Opfern gibt es nicht.

+++ 22:20 Fast zwei Millionen Ukrainer nach Russland verschleppt +++

Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind nach Angaben des Moskauer Militärs fast zwei Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums nennt eine Gesamtzahl von 1,936 Millionen Menschen aus der Ukraine, darunter 307.000 Kinder. Allein am Samstag seien 29.730 Menschen nach Russland evakuiert worden, darunter 3500 Kinder, sagt Generaloberst Michail Misinzew.

Nach Moskauer Darstellung werden die Menschen aus den Kampfgebieten nach Russland "in Sicherheit" gebracht. Die Ukraine wirft Russland vor, die Menschen nicht auf Gebiet fliehen zu lassen, das von der Kiewer Regierung kontrolliert wird. Aus Sicht der Ukraine handelt es sich um Deportationen. Viele ukrainische Flüchtlinge versuchen, Russland wieder zu verlassen und in Drittländer weiterzureisen.

+++ 21:40 Russland erwartet Rekordernte durch Diebstahl in der Ukraine +++

"Die Region Cherson wird der Russischen Föderation helfen, im Jahr 2022 eine Rekordgetreideernte zu erzielen", meldet die russische Nachrichtenseite Gazeta.ru unter Berufung auf den von den Russen ernannten Gouverneur des besetzten Bezirks Cherson, Wladimir Saldo. "Die Region Cherson hat immer gute Ernten gebracht", sagt Saldo, der von ukrainischen Behörden als Kollaborateur bezeichnet wird. Die Ukraine wirft Russland vor, das Land nicht nur zu zerstören, sondern auch auszuplündern.

+++ 21:27 Ukrainische First Lady sorgt sich um psychische Stabilität der Ukrainer +++

"Jeder Ukrainer steht jetzt unter einer enormen psychologischen Belastung", sagt die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska dem britischen "Guardian". "Die Hälfte unserer Bevölkerung lebt getrennt von ihren Familien." Im Moment konzentriere sich das Land auf den Kampf gegen die Russen, aber wenn der Krieg vorbei sei, werde es ein großes Programm geben müssen, um die Nation zu heilen. "Niemand braucht ein Land, das gewonnen hat, das um sein Territorium gekämpft hat, das aber von Menschen bevölkert ist, die nicht normal leben, funktionieren oder ihre Kinder erziehen können. Es liegen große Gefahren vor uns", sagt Olena Selenska.

+++ 20:58 Russischer Raketenangriff zerstört Öltanks +++

Russische Truppen zerstören mit einem Raketenangriff Öltanks nahe der zentralukrainischen Stadt Dnipro. Die regionale Verwaltung berichtet von drei Raketen, die das Depot getroffen hätten. "Es gibt ein starkes Feuer", schreibt der Gouverneur des Bezirks Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, auf Telegram. Drei Menschen seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser gekommen.

+++ 20:35 EU: Russland setzt Hunger als Waffe ein +++

Die EU wirft Russland vor, bewusst das Risiko einer Hungerkatastrophe in großen Teilen der Welt herbeizuführen. Es sei Moskaus "bewusste politische Entscheidung, Getreideexporte als Waffe und Erpressungsinstrument gegen jeden einzusetzen, der sich gegen seine Aggression in der Ukraine stellt", schreibt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Samstag in einem Blogeintrag.

"Russland hat das Schwarze Meer in ein Kriegsgebiet verwandelt, blockiert dabei die Verschiffung von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und beeinträchtigt auch die russische Handelsschifffahrt", so Borrell. Die EU arbeite zusammen mit den Vereinten Nationen daran, ukrainische Getreideexporte zu ermöglichen. "Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen eine Lösung gefunden werden kann. Geschieht dies nicht, droht eine globale Nahrungsmittelkatastrophe."

+++ 19:53 Schlacht um Sjewjerodonezk: Russische Truppen erzielen Geländegewinne +++

Die russische Armee erobert weitere Gebiete des schwer umkämpften Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk, können die einstige Großstadt aber weiter nicht vollständig einnehmen. "Durch den Beschuss und Sturm hat der Feind in der Ortschaft Metjolkine einen Teilerfolg erzielt und versucht sich dort festzusetzen", teilt der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Abend mit. Metjolkine liegt südöstlich von Sjewjerodonezk. Der tschetschenische Regionaldiktator Ramsan Kadyrow hatte zuvor erklärt, die russischen Kräfte hätten die Ortschaft eingenommen. In der russischen Armee in der Ukraine kämpfen Tausende Tschetschenen.

+++ 19:08 USA könnten vier weitere HIMARS liefern +++

Ein versuchter Sturm der ukrainischen Stellungen im Industriegebiet der Stadt durch die russischen Truppen sei gescheitert, so der ukrainische Generalstab. Auch in Syrotyne, einem Dorf westlich von Metjolkine, seien die russischen Sturmversuche erfolglos geblieben.

Das Pentagon erwägt, der Ukraine vier weitere Raketenwerfer zu liefern. Das meldet die US-Nachrichtenseite Politico unter Berufung auf Informationen aus dem US-Verteidigungsministerium. Sollte das Weiße Haus zustimmen, würde sich die Zahl der in das Land geschickten HIMARS-Artilleriesysteme verdoppeln; HIMARS steht für "High Mobility Artillery Rocket System". Die Entscheidung werde "auf der Grundlage des unmittelbaren ukrainischen Bedarfs" getroffen, wird ein Pentagon-Vertreter zitiert.

Die ukrainische Abgeordnete Oleksandra Ustinova sagt Politico, die Ukraine brauche sehr viel mehr Raketenwerfer, dazu Munition mit einer höheren Reichweite. "Die Russen sind 200 Kilometer weit in unser Land eingedrungen", so Ustinowa. Die USA wollen verhindern, dass die Ukraine auf russisches Territorium feuert. Ustinowa zufolge sind die vier bereits zugesagten HIMARS nicht genug. "Wir haben um zehn Mal mehr gebeten."

