+++ 09:22 Selenskyj: Russland hält an "abscheulicher Taktik" fest +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich in Kiew zu dem neuerlichen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Mykolajiw. "Leider gibt es Tote und Verletzte. Such- und Rettungseinsätze laufen", sagt Selenskyj am Freitag. Der Angriff sei die "zynische Antwort des Terrorstaats" auf die ukrainischen Erfolge an der Front. Russland lasse nicht ab von seiner "abscheulichen Taktik".

+++ 08:56 Ukrainischer Soldat: "Russen lassen verwundete Kameraden zurück" +++

Russische Soldaten müssen verwundete Kameraden auf ihrem Rückzug aus der südukrainischen Stadt Cherson zurücklassen, berichtet der britische "Daily Telegraph" unter Berufung auf Zeugenberichte von der Front. "Es gibt einen Rückzug russischer Truppen in stärker befestigte Stellungen", zitiert die Zeitung Nikolai, einen ukrainischen Soldaten. Dennoch gebe es immer noch Gegenden, in denen heftig gekämpft werde. "Sie ziehen sich zurück, weil sie Verluste erleiden, sehr schwere Verluste. Außerdem nehmen sie nicht einmal die Leichen ihrer Soldaten und lassen die Verwundeten zurück", so der Soldat.

+++ 08:38 Anschlag auf Kollaborateur in Melitopol +++

In der Stadt Melitopol soll ein Anschlag auf einen Kollaborateur verübt worden sein. Berichten zufolge war der Vize-Verwaltungschef für Kultur- und Sport in der Region Saporischschja, Andrei Boyko, Ziel des Anschlags. Zeugen berichteten von einer Explosion in dem Wohnhaus, in dem Boyko wohnt. Er sei aber nur leicht verletzt worden, heißt es weiter.

+++ 08:06 London: Russlands Strategie zielt auf Zerstörung der Zivilmoral +++

Russische Luftangriffe auf Kraftwerke für die Stromerzeugung und Übertragungssysteme haben nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums "unverhältnismäßige Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine und beeinträchtigen willkürlich kritische Funktionen wie das Gesundheitswesen und die Wärmeversorgung". Dass Russland weiterhin kritische nationale Infrastruktur gegenüber militärischen Zielen priorisiere, deute stark auf die Absicht Russlands hin, die Zivilmoral anzugreifen. London veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf.

+++ 07:43 Ukraine: Zwei Tote durch Angriff auf Wohnviertel in Mykolajiw +++

Ukrainische Behörden melden einen nächtlichen russischen Angriff auf ein Hochhaus in Mykolajiw. Der Bürgermeister der Stadt, Alexander Senkevich, sagt, ein Wohnviertel der Stadt sei beschossen worden, es gebe zwei Tote und zwei Verwundete. "Zerstörung vom fünften bis zum ersten Stock. Bisher sind zwei Tote und zwei Verletzte bekannt. Die Rettungsdienste setzen die Such- und Rettungsaktion fort", so Senkevich weiter.

+++ 07:20 Reznikow: Russischer Rückzug aus Cherson wird eine Woche dauern +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Reznikow vermutet, dass es mindestens eine Woche dauern wird, bis sich die russische Armee aus der Stadt Cherson zurückgezogen hat. Russland habe immer noch 40.000 Soldaten in der Region, so der Minister. Geheimdienstinformationen zeigten, dass die russischen Streitkräfte auch in der Stadt, um die Stadt herum und am Westufer des Dnipro geblieben seien. Vadym Skibitsky, Vize-Militärgeheimdienstchef der Ukraine, schätzte, dass mehr als die Hälfte der russischen Streitkräfte, die am rechten Ufer der Stadt stationiert waren, noch dort sind - das wären schätzungsweise 10.000 Soldaten.

+++ 06:50 Berichte: Russen sollen Eisenbahnbrücke über Dnipro zerstört haben +++

Bisher unbestätigten Berichten zufolge haben die russischen Streitkräfte nahe Cherson eine Eisenbahnbrücke über dem Dnipro gesprengt. Entsprechende Bilder kursierten zunächst auf Telegram. Erste Vermutungen, es handle sich um die Antoniwkabrücke, wurden bisher nicht bestätigt. Hintergrund für die Zerstörung der Eisenbahnbrücke könnte sein, dass die Russen während ihres Rückzugs auf die linke Seite des Flusses das Vorankommen der ukrainischen Armee möglichst verhindern wollen.

+++ 06:11 Russland: Ukrainische Armee bombardiert Stadtbezirk von Donezk +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den frühen Morgenstunden die Siedlung Krasnogorowka im ostukrainischen Donezk sowie das Verwaltungszentrum der Region Donezk beschossen, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Joint Centre of Control and Coordination (JCCC), das 2014 ursprünglich gegründet worden war, um die Einhaltung des Minsker Abkommens zu überwachen. Laut dem Telegram-Kanal der JCCC hätten die Ukrainer seit 01:55 Uhr mehrere Granaten auf Krasnogorowka und den Kirowsky-Distrikt von Donezk abgefeuert.

+++ 05:44 ISW: Wintereinbruch könnte ukrainischer Armee helfen +++

Trotz der Annahmen des Westens, dass die Kämpfe in der Ukraine aufgrund des Winterwetters zum Stillstand kommen werden, gehen die Experten vom Institute for the Study of War (ISW) nicht von einer Pattsituation aus. Zwar müsse militärische Ausrüstung möglicherweise an kälteres Wetter angepasst werden, und ein Mangel an Ausrüstung oder Munition könne den Vormarsch verlangsamen, aber das Winterwetter spiele dabei keine Rolle. Vielmehr handele es sich dann um logistische Probleme. Das Winterwetter könnte schlecht ausgerüsteten russischen Streitkräften in der Ukraine unverhältnismäßig schaden, so der ISW. Auf der anderen Seite sei es aber unwahrscheinlich, dass gut versorgte ukrainische Streitkräfte ihre Gegenoffensive wegen eines Wintereinbruchs einstellen. Möglicherweise sei gefrorenes Gelände sogar nützlich, um sich leichter zu bewegen als in den schlammigen Herbstmonaten.

+++ 05:15 Biden glaubt nicht an baldige Friedenslösung +++

US-Präsident Joe Biden hält ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine für unwahrscheinlich Vor seiner Abreise zu einer Auslandsreise gab sich Biden vor Reportern im Weißen Haus eher pessimistisch, als er zu den Aussichten auf eine baldige Beilegung des Konfliktes gefragt wurde: "Ich glaube nicht, dass der Konflikt gelöst werden kann, solange Putin nicht aus der Ukraine verschwindet."

+++ 04:38 Heeresinspekteur sieht nur wenige Fortschritte bei Modernisierung der Bundeswehr +++

Mehr als acht Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs sieht der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, nur wenige Fortschritte bei der Modernisierung der Bundeswehr. "Momentan ist die materielle Einsatzbereitschaft des Heeres nicht größer als am 24. Februar", sagt Mais der "Süddeutschen Zeitung". Als eine der Ursachen für den Zustand der Bundeswehr nennt Mais die Abgabe von Material und Waffen an die Ukraine. "Das ist als politische Entscheidung angesichts der Lage auch völlig nachvollziehbar. Es dauert allerdings, bis wir dieses Material ersetzt bekommen." Das bedeute: "Es ist weniger da, als vor dem Kriegsbeginn", so Mais.

+++ 03:04 Polen vermittelt Ukraine Starlink-Systeme +++

Polen hat der Ukraine 1570 Starlink-Satellitensysteme geliefert. Das bestätigt der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov. Insgesamt seien bisher rund 20.000 Starlink-Satelliteneinheiten an die Ukraine gespendet worden, 5000 von ihnen dank der Unterstützung der polnischen Regierung so Fedorov.

+++ 02:21 Südkorea reagiert auf Medienbericht: Keine Granaten für Ukraine +++

Südkorea dementiert eine Meldung des "Wall Street Journal", wonach an die USA veräußerte Munition an die Ukraine weitergegeben werden solle. Dem südkoreanischen Verteidigungsministerium zufolge sind die USA der Endabnehmer der Artilleriegranaten bei einem Waffendeal zwischen den beiden Ländern. Das Blatt hatte zuvor berichtet, dass die Geschosse mittels eines vertraulichen Waffengeschäfts zwischen Seoul und Washington verkauft werden sollen. Die Munition sollte laut WSJ dann später an die Ukraine weitergegeben werden. In seiner Erklärung betont das Verteidigungsministerium: Südkoreas Position, der Ukraine keine tödlichen Waffen zukommen zu lassen, bleibe unverändert.

+++ 01:32 Südkorea verkauft den USA Munition für Ukraine +++

Südkorea will einem Medienbericht zufolge zum ersten Mal Munition an die Ukraine liefern. Geplant ist dabei ein Umweg über die USA. Die Artilleriegeschosse sollten mittels eines vertraulichen Waffengeschäfts zwischen Seoul und Washington veräußert werden, schreibt das "Wall Street Journal". Die Rüstungsgüter sollten dann später an die Ukraine weitergegeben werden.

+++ 00:43 Lindner sieht keine Anzeichen für veränderte Ukraine-Politik der USA +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet in der Folge der Zwischenwahlen in den USA nicht mit einer Einschränkung der Hilfen für die Ukraine. Er habe "keine Anzeichen, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik in Bezug auf die Ukraine verändern", so der FDP-Politiker im ZDF. Er sei im regelmäßigen Austausch mit seiner US-Amtskollegin. Die USA sähen "die besondere Bedeutung dieses Krieges in geopolitischer Hinsicht". Da gehe es vor allem um Mitmenschlichkeit, aber eben auch um die europäische Sicherheitsarchitektur und die Werte der liberalen Demokratien.

+++ 23:44 Selenskyj über befreite Gebiete: "Wichtigste Aufgabe ist die Minenräumung" +++

Ukrainische Truppen haben laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits mehr als 40 Ortschaften in der Region Cherson befreit. "Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der laufenden Verteidigungsoperation an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehren, beträgt bereits Dutzende", sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft. Gleichzeitig warnt er vor den Gefahren in den aufgegebenen Gebieten: Die Besatzer ließen Tausende Blindgänger und Munition zurück. "Die erste und grundlegende Aufgabe ist die Minenräumung", so Selenskyj. Nach seinen Erkenntnissen seien noch rund 170.000 Quadratkilometer des Landes minenverseucht.

+++ 23:00 Ukrainische Truppen sollen in Cherson sein +++

Ukrainische Streitkräfte haben angeblich das Stadtgebiet von Cherson erreicht. Das meldet der Kommandeur des ukrainischen Bataillons "Revanche" Bogdan Khodakovsky. Die feindliche Küste stehe unter schwerem Beschuss, schreibt er bei Twitter. Der Telegram-Kanal "Grey Zone", der der Söldnergruppe Wagner nahesteht, schreibt: "Ukrainische Streitkräfte dringen in die russische Stadt Cherson ein". Russland hatte die Stadt völkerrechtswidrig annektiert.

+++ 22:05 USA: Stufen Russland in Dumping-Fragen nicht mehr als Marktwirtschaft ein +++

Die USA werden Russland nach Angaben des Handelsministeriums in Washington in Anti-Dumping-Verfahren künftig nicht mehr als Marktwirtschaft einstufen. Mit der Entscheidung könne die US-Regierung die "ganze Macht" der Anti-Dumping-Gesetze anwenden angesichts von Marktverwerfungen, die durch die zunehmende Einmischung der russischen Regierung in die Wirtschaft entstünden.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.