Drei Stunden debattiert der Bundestag an diesem Dienstagmorgen über "die Lage in Deutschland". Kurz vor dem Ende der Sitzungsperiode und drei Wochen vor der Bundestagswahl dürfte es hoch hergehen. ntv.de begleitet den Schlagabtausch im Bundestag mit einem Liveticker und dem Livestream.

+++ 09:59 Weidel nennt Deutschland "Hippie-Staat" +++

Nach Merkel ist AfD-Fraktionschefin Alice Weidel an der Reihe. Sie kritisiert, dass aus Afghanistan nicht nur Ortskräfte geholt worden seien. Sie behauptet, auch Islamisten und Kinderschänder seien darunter gewesen. Außerdem sagt sie, die Energiewende sei nicht machbar. Deutschland sei ein "Hippie-Staat", der "durchgeknallte Ideen" umsetzen wolle. Es sei unmöglich, die deutsche Industrie auf Wasserstoff und erneuerbare Energien umzustellen. Sie wirft der Regierung vor, einen "faktischen Impfzwang" auszuüben. Nach ihr ist Olaf Scholz an der Reihe.

+++ 09:49 Merkel warnt vor Rot-Rot-Grün +++

Die Kanzlerin schwenkt auf die Linie ihrer Partei ein, im Wahlkampf nun auf die Warnung vor einer Koalition unter Beteiligung der Linken zu setzen. "Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Die Bürger haben die Wahl. Entweder eine Regierung von SPD und Grünen, die eine Unterstützung der Linken in Kauf nimmt oder zumindest nicht ausschließt", setzt sie an. Sofort kommen Zwischenrufe, Merkel darauf: "Ich sage ja nur die Wahrheit!" Die Alternative sei eine von Armin Laschet geführte Bundesregierung, "die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft führt". Jemand ruft: "Schämen Sie sich!" in den Saal und Merkel kontert: "Meine Güte, was für eine Aufregung! Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier solche Fragen diskutiert werden sollten. Das ist die Herzkammer der Demokratie und genau so etwas wird hier diskutiert."



+++ 09:44 Merkel mit Seitenhieb auf Scholz: Niemand ist Versuchskaninchen +++

Merkel schaltet sich in ihrer Rede mit einem Seitenhieb auf SPD-Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ein: "Natürlich ist niemand beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen, weder Olaf Scholz, noch ich oder sonst jemand", sagt sie. Denn jeder, der geimpft worden sei, habe einen Impfstoff bekommen, der alle Phasen der klinischen Prüfung durchlaufen habe. "Wir sind uns doch einig, dass noch viel mehr Menschen von der Impfung überzeugt werden müssen. Doch wenn wir sie überzeugen wollen, hat man das mit Argumenten zu tun und nicht mit schiefen Bildern von Versuchskaninchen."



+++ 09:34 Merkel eröffnet die Debatte, dankt Soldaten +++

Kanzlerin Angela Merkel tritt ans Rednerpult und dankt zunächst den Soldaten, die in Afghanistan gedient haben. Deutschland werde sich weiter in Afghanistan für humanitäre Belange einsetzen, sagt sie. Dann wechselt sie das Thema und kommt zur Flutkatastrophe. Es sei "richtig und wichtig" den Fluthilfefonds zu verabschieden. Sie verspricht den Betroffenen: "Wir werden Sie nicht vergessen". Die Flut habe die Aufmerksamkeit auch auf den Klimawandel gelenkt. Sie verweist darauf, dass zu ihrem Amtsantritt nur 10 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien, heute seien es über 40 Prozent. "Wir haben mittlerweile eine Million Elektroautos", sagt sie. Der CO2-Preis sei erhöht worden. Klimaschutz gelinge nur, wenn man die Menschen mitnehme.



+++ 09:29 Linker Korte: "So ein Bullshit" +++

"So einen Bullshit" habe er noch nicht im Bundestag gehört, sagt Linken-Abgeordneter Jan Korte in Richtung der SPD. Deren Vertreter Nils Schmid hatte eine Debatte über Afghanistan ebenfalls abgelehnt. "Sie glauben, Sie können sich hier einen schlanken Fuß machen. Das geht überhaupt nicht", wettert er. Er will auch darüber reden, was das "Afghanistan-Desaster" für die laufenden Einsätze der Bundeswehr etwa in Mali bedeutet. Doch kurz darauf wird der Antrag an die Geschäftsordnung abgelehnt.



+++ 09:22 AfD fordert U-Ausschuss zu Afghanistan +++

Die AfD will ebenfalls über Afghanistan sprechen. Der Bundestag sei den Hinterbliebenen der 59 Getöteten Antworten schuldig, weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee sei. Bernd Baumann spricht von einem "histroischen Weckruf" für den Westen. Es sei krachend gescheitert, einem "zutiefst orientalischen und muslimischen Land" westliche Werte einzuverleiben. "Wir werden von Diletannten und Blendern regiert", schimpft er. Er fordert einen Untersuchungsausschuss zu Afghanistan.



+++ 09:18 Grosse-Brömer: "Bleiben Sie doch locker!" +++

Gleich in der Debatte über die Geschäftsordnung geht es schon rund. "Bleiben Sie doch locker! Wer sich aufregt, hat meistens die schlechteren Argumente", sagt CDU-Mann Michael Grosse-Brömer in Richtung der Opposition, die ihn mit vielen Zwischenrufen begleiten. Er lehnt eine eigene Afghanistan-Debatte ab.

+++ 09:15 FDP wirft Regierung ebenfalls Versagen in Afghanistan vor +++

FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff würde ebenfalls gern über Afghanistan sprechen. "Der Antrag an die Tagesordnung ist zulässig und er ist geboten", sagt er. Union und SPD hätten Angst vor einer Aussprache über Afghanistan, sagt er. Er fordert einen EU-Gipfel zu Afghanistan und wirft der Bundesregierung vor, diesen zu blockieren. Ein Sondervisa-Programm für besonders bedrohte Afghanen sei ebenso notwendig wie Mittel der Vereinten Nationen freizusetzen. "Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, eine ehrliche Debatte über das Versagen der Bundesregierung zu führen", sagt er. Und: "So sieht Regierungsversagen aus."



+++ 09:10 Grüne Britta Haßelmann fordert eigene Debatte zu Afghanistan +++

"Was glauben Sie eigentlich, für wie blöd hält uns die Öffentlichkeit?", fragt die Grünen-Abgeordnete Britta Haßelmann in Richtung der Unionsabgeordnete. Ist damit der Ton für die Debatte gesetzt? Die Politikerin fordert in einem Antrag an die Geschäftsordnung eine eigene Debatte zu Afghanistan. Sie verlangt Antworten darauf, dass nur rund 200 Ortskräfte aus Kabul gerettet werden konnten. "Das ist eines Parlamentes nicht würdig", wettert sie. Es müsse eine Untersuchung geben "nach diesem Desaster".

+++ 09:01 Übertragung beginnt, Bundestagsglocke läutet +++

Zu Beginn der Sitzung begrüßt Bundestagspräsident Schäuble die Abgeordneten und gratuliert SPD-Chefin Saskia Esken zum 60. Geburtstag. Die eigentliche Debatte beginnt voraussichtlich um 09:20 Uhr.

+++ 08:46 Auch Merkel wird sprechen +++

Bei der letzten großen Bundestagsdebatte in dieser Sitzungsperiode wird auch Angela Merkel ans Rednerpult treten. Eine spannende Frage dabei wird sein, wie sehr sie sich in den Wahlkampf einschaltet. Bisher hielt sie sich vornehm zurück - von einigen Einlassungen abgesehen. CDU-Kandidat Laschet könnte jede Hilfe gebrauchen.