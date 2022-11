Großbritanniens Russland-Botschafterin Deborah Bronnert hat sich nach ihrer Einbestellung ins Außenministerium in Moskau etwa 30 Minuten in dem Gebäude aufgehalten. Das berichtet ein Reuters-Reporter von vor Ort. Weder Russland noch Großbritannien äußerten sich anschließend dazu, was mit der Spitzendiplomatin besprochen wurde. Russland wirft Großbritannien vor, an einem Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte beteiligt gewesen zu sein. Britische Marine-Spezialisten sollen demnach den ukrainischen Angriff angeleitet haben. Großbritannien weist dies zurück. Im Raum stehen außerdem Vorwürfe, Großbritannien stecke hinter Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines im September.

+++ 09:45 Viele Ukrainer teilen "Supergeil"-Video +++

Das Video des ukrainisches Verteidigungsministeriums, in dem um "supergeile" deutsche Leopard-Panzer gebeten wird, ist auch vor Ort ein großes Gesprächsthema. Laut ntv-Reporterin Alexandra Callenius zieht die halb-scherzhafte Aktion viel Aufmerksamkeit auf sich:

+++ 09:32 RT sendet Doku von geschasstem Moderator +++

RT hat laut Medienberichten eine Sport-Dokumentation von Anton Krassowski veröffentlicht, dem der russische Staatssender nach skandalösen Aussagen unter anderem über das Ertränken ukrainischer Kinder gekündigt hatte. Die Sendung wurde demnach inzwischen gelöscht, war allerdings auch nicht neu. Krassowski selbst teilte mit, er arbeite nicht wieder für den Sender.

+++ 09:18 Sieben Frachter verlassen Schwarzmeer-Häfen +++

Sieben Frachter mit Agrarprodukten haben ukrainische Häfen am Schwarzen Meer verlassen. Sie hätten insgesamt 290.000 Tonnen an Lebensmitteln geladen, teilt das Infrastrukturministerium in Kiew mit. Ihr Ziel seien Länder in Europa und Asien.

+++ 09:00 Explosionen in russisch besetzter Stadt Melitopol +++

In der Nacht hat es in der russisch besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine mehrere schwere Explosionen gegeben. Das bestätigen Vertreter beider Seiten, wobei die Darstellungen auseinandergehen. Die russische Flugabwehr habe anfliegende ukrainische Raketen abgeschossen, schreibt ein Vertreter der Besatzungsverwaltung, Wladimir Rogow, auf Telegram. Der vertriebene ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, sagt, es sei ein Fabrikgebäude mit einem russischen Stab darin beschossen worden. Russland nutzt Melitopol als Verwaltungssitz für das teilweise eroberte Gebiet Saporischschja, das es für annektiert erklärt hat.

+++ 08:35 Russland deckt sich wohl mit Panzern aus Belarus ein +++

Angesichts steigender Verluste durch die ukrainischen Offensiven ersetzt die russische Armee Panzer offenbar mit Fahrzeugen aus belarussischen Beständen. In den vergangenen Wochen habe Russland wohl mindestens 100 Panzer von Belarus erworben, berichtet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Mitte Oktober hätten die russischen Truppen mehr als 40 gepanzerte Fahrzeuge pro Tag verloren, was der Ausrüstung eines ganzen Bataillons entspreche. Russische Soldaten dürften frustriert über die schlechte Ausrüstung sein und bezeichnen alte Kampffahrzeuge demnach als "Aludosen".

+++ 08:10 Ukraine meldet Beschuss im Zentrum und Nordosten +++

Russische Truppen haben in der Nacht nach Angaben des ukrainischen Militärs die Stadt Kriwij Rih im Zentrum des Landes beschossen. Auch Sumy und Charkiw im Nordosten seien angegriffen worden. In den Regionen Luhansk und Donezk im Osten hielten die Kämpfe an. "Der Feind versucht, die vorübergehend eroberten Gebiete zu halten", teilt der ukrainische Generalstab mit. "Er konzentriert seine Bemühungen darauf, die Aktionen der Verteidigungskräfte in bestimmten Gebieten einzudämmen."

+++ 07:45 Medwedew bringt Todesstrafe für Sabotage ins Spiel +++

Nachdem vier junge Männer in Russland verhaftet wurden, weil sie aus Protest gegen den Krieg Eisenbahnanlagen sabotiert haben sollen, erinnert Ex-Präsident Dmitri Medwedew laut einem Medienbericht an die Todesstrafe für Saboteure während des Zweiten Weltkriegs. Das Moratorium für die Todesstrafe sei menschlich, könne aber geändert werden, zitiert ihn das Exilmedium "Meduza".

+++ 07:20 AKW Saporischschja nach Beschuss vom Stromnetz getrennt +++

Das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist nach russischem Beschuss vom Stromnetz getrennt. Die verbliebenen Hochspannungsleitungen seien getroffen und beschädigt worden, teilt der ukrainische Betreiber Energoatom mit. Das AKW werde nur noch über Dieselgeneratoren versorgt. Der Diesel-Vorrat reiche für 15 Tage.

+++ 06:55 Ukraine: Drohnen über Saporischschja abgeschossen +++

Nach Angaben lokaler Behörden hat Russland Vororte von Saporischschja angegriffen. Bewohner seien aufgerufen worden, in Schutzräumen zu bleiben, berichtete der "Kyiv Independent" in der Nacht. Die Luftabwehr habe iranische Drohnen zerstört.

+++ 06:30 G7-Minister beraten über mehr Unabhängigkeit von Russland +++

Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien beraten ab heute über die globalen Konsequenzen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Ein Schwerpunkt der Gespräche in Münster wird die Unterstützung der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die Energieversorgung des Landes vor dem bevorstehenden Winter sein. Zugleich wollen die G7 unter dem Vorsitz der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock nach Wegen für eine stärkere Unabhängigkeit von China und Russland suchen. Getagt wird im historischen Rathaus von Münster - einem Ort mit Symbolkraft. Dort wurde vor mehr als 370 Jahren über den Westfälischen Frieden verhandelt, der als Meilenstein auf dem Weg zu einer europäischen Friedensordnung gilt.

+++ 06:04 Ukraine meldet vier zerstörte Munitionsdepots +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bei Angriffen auf russische Stellungen im Süden vier Munitionsdepots und Treibstofftanks zerstört. Das meldet der "Kyiv Independent".

+++ 05:12 Selenskyj: Fortsetzung von Getreideabkommen ist wichtiges Signal für "ganze Welt" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Wiederaufnahme des Getreideabkommens mit Russland als wichtiges Signal bezeichnet. Es sei ein "bedeutendes diplomatisches Ergebnis für unser Land und die ganze Welt", dass sich Russland wieder an die Vereinbarung halte, sagt Selenskyj in einer Videobotschaft.

+++ 03:17 Estland will russischen Bürgern im Land den Waffenbesitz verbieten +++

Estland will Staatsbürgern von Drittstaaten, die in dem baltischen EU- und NATO-Land leben, den Besitz von Waffen verbieten. Die Regierung in Tallinn billigte am Mittwoch die vom Innenministerium vorgelegten Änderungen am Waffengesetz, die nun an das Parlament übermittelt wurden. Betroffen sind von der Regelung nach Regierungsangaben rund 1325 Personen, die insgesamt etwa 3080 Waffen besitzen. Bei den meisten davon handelt es sich einem Rundfunkbericht zufolge um in Estland lebende russische und belarussische Staatsbürger.

+++ 02:25 UN: 14 Millionen Ukrainer durch Angriffskrieg vertrieben +++

Russlands Einmarsch in die Ukraine hat nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zur größten Vertreibung von Personen seit Jahrzehnten geführt. "Etwa 14 Millionen Menschen wurden seit dem 24. Februar aus ihren Häusern vertrieben", sagt UNHCR-Chef Filippo Grandi in New York. Und die Situation verbessere sich vor einem mutmaßlich harten Winter nicht. "Die durch Angriffe verursachte Zerstörung der zivilen Infrastruktur, die während wir hier sprechen weitergeht, lässt die humanitäre Hilfe schnell wie einen Tropfen auf den heißen Stein der Not erscheinen", so der Italiener Grandi weiter. Die humanitäre Hilfe müsse weiter ausgeweitet, der "sinnlose" Krieg beendet werden.

+++ 01:12 Schweiz hilft der Ukraine mit weiteren 100 Millionen Euro +++

Die Schweiz sagt der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro zu. Mit dem Geld sollen die Folgen des russischen Angriffskriegs im Winter abgemildert werden, wie die Schweizer Regierung mitteilt. Insbesondere sollen demnach Projekte zur Instandhaltung der Energie-Infrastruktur und zur Sicherung der Trinkwasserversorgung finanziert werden. Zudem solle die prekäre humanitäre Situation in der Ukraine gelindert werden.

+++ 23:50 Selenskyj: Angriffe russischer Jets bedrohen Getreideexporte +++

Ein russischer Kampfjet hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über dem Korridor im Schwarzen Meer für Getreide-Transport zwei Marschflugkörper abgefeuert. Dies geschehe fast täglich, sagt der Präsident. Damit bedrohe Russland die Lebensmittelexporte.

+++ 22:58 Deutsche Gasspeicher zu 99,19 Prozent gefüllt +++

Bis auf zwei haben am Stichtag 1. November alle Gasspeicher in Deutschland den gesetzlich vorgeschriebenen Füllstand von mindestens 95 Prozent erreicht. Dies geht aus den aktuellen Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervor. Demnach waren die deutschen Speicher am Mittwochmorgen um 6 Uhr zu insgesamt 99,19 Prozent gefüllt, 0,29 Prozentpunkte mehr als am Vortag. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden erreicht das Ziel nicht, er war zu 92,5 Prozent gefüllt. Ein kleinerer Speicher im nordrhein-westfälischen Epe meldete einen Wert von 91,1 Prozent.

+++ 22:17 Russland scheitert mit Resolution zu Biowaffen in UN-Sicherheitsrat +++

Russland scheitert vor dem UN-Sicherheitsrat wie erwartet mit einer gegen die USA und die Ukraine gerichteten Resolution zu Biowaffen. Der Text, der sich an unbelegte russische Vorwürfe anlehnt, die USA würden biologische Waffen in der Ukraine produzieren, bekommt nur zwei Stimmen - die von Moskau selbst sowie von China. Die USA, Großbritannien und Frankreich stimmen gegen die Beschlussvorlage. Die übrigen zehn Länder des 15-köpfigen Rates enthalten sich. Für eine Annahme wären mindestens neun Stimmen nötig gewesen. Die Resolution galt als erneuter Versuch Moskaus, seinen nicht belegten Behauptungen Geltung zu verschaffen.

+++ 21:39 Ukraine: Intensive Kämpfe um Bachmut und Soledar +++

Die Ukraine berichtet von intensiven Kämpfen mit russischen Einheiten im Donbass besonders um die Städte Bachmut und Soledar. "Dutzende Angriffe an einem Tag" seien zurückgeschlagen worden, sagt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar im ukrainischen Fernsehen. Rücke die russische Armee vor, antworte die Ukraine umgehend mit einer Gegenattacke. Russland setzte nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Angriffe mit Raketen und iranischen Drohnen auf Infrastruktur in mehreren Regionen des Landes fort. Den Behörden im Raum Charkiw zufolge wurden bei Attacken fünf Frauen und zwei Männer verletzt. Die Angreifer hätten mit Schüssen aus Artillerie vier Privathäuser, zwei Hochhäuser und ein Geschäft beschädigt. Die Ukraine berichtete ihrerseits von der Zerstörung unter anderem eines Munitionslagers.

