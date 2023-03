Eine Gruppe Nationalisten greift offenbar Dörfer auf russischem Territorium an. Putin beruft den Sicherheitsrat ein, Forderungen nach einer Ausweitung der "Militäroperation" zum Krieg werden in Moskau laut, wie ntv-Korrespondent Rainer Munz berichtet. "Da braut sich vielleicht etwas zusammen", so Munz.

+++ 09:40 Berlin will eingemottete Leopard-2-Panzer von der Schweiz zurückkaufen +++

Deutschland beabsichtigt, von der Schweiz Leopard-2-Kampfpanzer aus den 1980er Jahren zurückzukaufen. Ein entsprechendes Gesuch ging an das Verteidigungsministerium in Bern, wie dessen Sprecher Renato Kalbermatten bestätigt. Sie sollen Panzer ersetzen, die Deutschland und andere EU-Länder in die Ukraine geliefert haben. Wie viele Panzer Deutschland kaufen wolle, sagt das Schweizer Verteidigungsministerium nicht. Die Schweiz hat 230 Leopard-2-Panzer, von denen 134 im Dienst und 96 stillgelegt sind. Sie seien aber nicht "außer Dienst" gestellt, betont Kalbermatten.

+++ 09:27 Mehrere ukrainische Zivilisten sterben durch russischen Beschuss +++

Nach einem russischen Raketentreffer auf ein Wohnhaus in der südukrainischen Stadt Saporischschja werden zwei weitere Tote geborgen. Das teilt der ukrainische Zivilschutz mit. Damit steigt die Zahl der Toten nach dem gestrigen Angriff auf mindestens vier. Acht Menschen in dem mehrstöckigen Gebäude werden verletzt. Weiterhin werden mehrere Bewohner vermisst. Im Gebiet Donezk werden nach Angaben örtlicher Behörden am Morgen zwei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet.

+++ 09:05 ISW: Kadyrow ruft Kreml dazu auf, Zivilisten ins Visier zu nehmen +++

Nach einem von Russland beklagten Zwischenfall in der russischen Grenzregion Brjansk, bei dem es zwei Tote und ein verletztes Kind gegeben haben soll, wächst der Druck auf den Kreml. Laut dem Institute for the Study of War fordern russische Beamte wie der Chef der Krim-Besatzung Sergej Aksjonow, der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow sowie Militärblogger, die Sicherheitsmaßnahmen auszuweiten und Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Kadyrow ruft demnach den Kreml dazu auf, Zivilisten ins Visier zu nehmen, um die Täter zu bestrafen – was eine klare Aufforderung zu Kriegsverbrechen ist. Tatsächlich hat Russland bereits Tausende ukrainische Zivilisten im Krieg getötet. Kreml-nahe Militärblogger wiederum fordern den Kreml auf, die ukrainischen Streitkräfte, das Russische Freiwilligenkorps und ukrainische bewaffnete Organisationen als terroristische Organisationen zu bezeichnen.

+++ 08:42 Ukrainisches Militär: Mehr als 85 Angriffe bei Bachmut abgewehrt +++

Das ukrainische Militär wehrt nach eigenen Angaben erneut zahlreiche russische Angriffe im Gebiet um Bachmut im Osten ab. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 85 Angriffe in den fünf Hauptsektoren an der dortigen Front zurückgeschlagen worden, teilt der Generalstab des ukrainischen Militärs mit. In den Regionen Saporischschja und Cherson weiter im Süden hätten in den vergangenen 24 Stunden mehr als 45 Ortschaften unter russischem Beschuss gelegen. Russland greife weiterhin aus der Luft die Zivilbevölkerung in den Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson an. Russland hat wiederholt bestritten, auf Zivilisten zu zielen.

+++ 08:20 Russischer Nazi ruft zu Widerstand gegen Kreml auf +++

Eine Gruppe von Kämpfern soll von der Ukraine aus auf russisches Gebiet vorgedrungen sein. Kiew bestreitet jede Beteiligung, Moskau spricht von Terror. Ein russischer Nationalist will mit einer Videobotschaft die Aktion belegen.

+++ 08:00 Russischer Botschafter: Westliche Länder zerstören die Ukraine +++

Der russische Botschafter in London bestreitet, dass Moskaus Streitkräfte in der Ukraine Gräueltaten begehen. Stattdessen macht Andrej Kelin in einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Dschasira den Westen für die Zerstörung des Landes verantwortlich – insbesondere Großbritannien, das Kiew Langstreckenwaffen versprochen hat. Die Langstreckenwaffen seien eine Bedrohung für die Russen und die Bevölkerung in den "pro-russischen" Gebieten in der Ukraine. Deshalb müssten die russischen Streitkräfte tiefer in die Ukraine vordringen, um die Zivilbevölkerung vor der größeren Reichweite westlicher Waffen zu schützen. "Wir müssen diese Linie weiter, tiefer in die Ukraine hinein verlegen, um weitere Bedrohungen für das russische Territorium und das Gebiet des Donbass zu vermeiden", so der Botschafter und zieht folgende Schlussfolgerung: "Auf diese Weise zerstören die westlichen Länder die Ukraine selbst." Russische Truppen marschierten im Februar vergangenen Jahres in die Ukraine ein, seitdem haben die UN zahlreiche russische Kriegsverbrechen dokumentiert.

+++ 07:43 Mehr als 150.000 Tote? Ukraine beziffert russische Verluste +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben innerhalb eines Tages unter anderem acht russische Panzer und 15 gepanzerte Personenfahrzeuge zerstört. Auch drei Drohnen und vier Artilleriesysteme sollen ausgeschaltet worden sein, wie der Generalstab mitteilt. Die Zahl der russischen Opfer steigt den Angaben zufolge um 765 auf 151.370.

+++ 07:23 Ukraine: "Für uns beginnt der Wiederaufbau jetzt +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Olexij Makejew, setzt darauf, dass die allermeisten Kriegsflüchtlinge seines Landes wieder in ihre Heimat zurückkehren. "Natürlich sind wir daran interessiert, nachdem wir den Krieg gewonnen haben, dass diese Menschen zurückkommen und beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen", sagt Makejew. Er betont die große Arbeit für den Wiederaufbau der Ukraine. "Für uns beginnt der Wiederaufbau jetzt, nicht erst nachdem wir den Krieg gewonnen haben." Deutschland hat nach offiziellen Angaben gut eine Million Ukrainer aufgenommen. Bei Umfragen hatte sich gezeigt, dass 37 Prozent der Kriegsflüchtlinge in Deutschland bleiben wollen.

+++ 07:00 Ukrainisches Militär: Notfalls ziehen wir uns aus Bachmut zurück +++

Das ukrainische Militär erklärt, dass es notfalls bereit sei, sich aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut zurückzuziehen. Dies schreibt "Kyiv Independent" und bezieht sich auf Aussagen des Sprechers des Operationskommandos Ost. "Solange das Kommando der Meinung ist, dass es sinnvoll ist, eine bestimmte Siedlung zu halten, wird dafür gekämpft", erklärt demnach Serhiy Cherevaty. Im Moment hielten die ukrainischen Streitkräfte an der weitgehend zerstörten Stadt fest, auch wenn Russland seinen tödlichen Angriff verstärke. "Die Verteidiger der Bachmut-Front verteidigen diesen Abschnitt der Front heldenhaft, während sie den Feind erschöpfen, ausbluten lassen und schwächen", wird Tscherewaty weiter zitiert.

+++ 06:38 Für besondere Tapferkeit: Zehntausende Ukrainer erhalten Auszeichnungen +++

Zehntausende Ukrainer sind bisher im Krieg ausgezeichnet. Dies berichtet "Kyiv Independent" unter Berufung auf Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Mit dem heutigen Tag beläuft sich die Zahl unserer Verteidiger, deren Tapferkeit und Effektivität mit staatlichen Auszeichnungen gewürdigt wurden, auf über 40.000", so Selenskyj. "Ich danke allen, die unser Land verteidigen!" Zu den Ausgezeichneten gehören laut Selenskyj ukrainische Soldaten der Panzergrenadiere, Artilleristen, Marinesoldaten, Offiziere des Geheimdienstes, Angehörige der Spezialeinheiten, Angehörige der Territorialverteidigung, der Nationalgarde und der Nationalpolizei, des Grenzschutzes sowie Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros, des Staatlichen Sicherheitsdienstes der Ukraine und des Staatlichen Katastrophenschutzes.

+++ 06:15 Strack-Zimmermann: "Putin hält uns für komplette Weicheier" +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, gibt Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel indirekt eine Mitschuld am russischen Angriff auf die Ukraine. Dass die Ukrainer nicht in die NATO gekommen seien, "ist ein großer Fehler seinerzeit der Franzosen und Angela Merkels gewesen", sagt die FDP-Politikerin RTL/ntv. Auf ihrem Gipfel 2008 hatten die NATO-Staaten der Ukraine einen schnellen Beitritt in Aussicht gestellt. Das Vorhaben scheiterte, weil sich Merkel und der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy dagegen aussprachen - aus Rücksicht auf Russland. Dass der Krieg in der Ukraine so lange dauern könnte wie der Erste oder der Zweite Weltkrieg, glaubt Strack-Zimmermann nicht. "Der Krieg wird definitiv nicht vier oder fünf Jahre dauern", sagt sie. Putin habe nicht mit der breiten und anhaltenden Unterstützung für die Ukraine gerechnet. "Putin hält uns für komplette Weicheier", so Strack-Zimmermann.

+++ 05:54 Washington: "Finnland und Schweden werden großartige NATO-Verbündete sein" +++

US-Präsident Joe Biden möchte, dass sowohl Finnland als auch Schweden bald der NATO beitreten, egal in welcher Reihenfolge. "Finnland und Schweden werden großartige NATO-Verbündete sein", sagt John Kirby, ein Sprecher des nationalen Sicherheitsteams des Weißen Hauses, auf die Frage, ob Biden es unterstützen würde, Finnland vor Schweden in die NATO aufzunehmen. Es sei für die USA wichtig, dass beide Länder NATO-Verbündete würden, die Reihenfolge sei dabei "nicht unsere Hauptsorge". Die beiden Länder haben im vergangenen Jahr einen Antrag auf Beitritt zum Verteidigungsbündnis gestellt und erklärt, dass sie der NATO gemeinsam beitreten wollen.

+++ 04:37 USA schnüren neues Hilfspaket für Ukraine +++

Die USA wollen heute ein neues Paket an Militärhilfen für die Ukraine bekannt geben. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, nennt allerdings noch keine Details und auch kein Volumen. Es wird erwartet, dass die Hilfe für die Ukraine Gesprächsthema zwischen Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz heute im Weißen Haus sein wird.

+++ 03:13 Ukraine rechnet mit Kampfjet-Zusage +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexey Reznikov geht davon aus, dass schon bald Kampfjets aus dem Westen in die Ukraine geliefert werden. "Ich bin mir sicher, dass wir zwei bis drei unterschiedliche Arten von Kampfjets bekommen werden", sagt er der "Bild" einem Vorabbericht zufolge. Westliche Partner hätten der Ukraine signalisiert, dass sie bereit seien, mit der Ausbildung von Piloten zu beginnen. Sie verstünden, dass Kampfjets der nächste Schritt zur Stärkung des Luftverteidigungssystems seien, so der Minister. Auf die Frage, wann eine Lieferung zu erwarten sei, antwortet Reznikov, er wisse es noch nicht: "Aber ich bin zuversichtlich, dass sie kommen werden."

+++ 01:57 Lula bietet Selenskyj Vermittlungsinitiative an +++

Im Bemühen um eine diplomatische Initiative bietet sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj als möglicher Vermittler an. "Ich habe gerade ein Videogespräch mit dem Präsidenten der Ukraine gehabt", schreibt Lula auf Twitter. "Ich habe Brasiliens Wunsch bekräftigt, mit anderen Ländern zu sprechen und an jeglicher Initiative für die Schaffung von Frieden und Dialog teilzunehmen." Krieg könne "in niemandes Interesse sein", so Lula. Brasilien bemüht sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine um eine neutrale Haltung.

+++ 01:10 Weißes Haus: Kampfpanzer-Entscheidung mit Deutschland eng abgestimmt +++

Kurz vor der Ankunft von Bundeskanzler Olaf Scholz in der US-Hauptstadt Washington bekräftigt das Weiße Haus noch einmal das gute Verhältnis zwischen den USA und Deutschland. Man habe die Unterstützung der Ukraine im Verlauf des Konflikts eng miteinander abgestimmt, das gelte auch für die Ankündigungen, Schützen- und Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Er betont, Deutschland sei ein wichtiger NATO-Partner und habe entscheidende Waffensysteme wie die Flugabwehrsysteme Iris-T und Patriot an die Ukraine geliefert.

+++ 00:38 Ukrainischer Verteidigungsminister hält Sieg in diesem Jahr für möglich +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sieht die Möglichkeit, dass der russische Angriffskrieg dieses Jahr noch mit einem Sieg seines Landes enden könnte. "Ich bin ein Optimist, ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem Sieg zu beenden", sagt Resnikow der "Bild"-Zeitung. Forderungen nach Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weist er zurück. Das habe sein Präsident Wolodymyr Selenskyj klargestellt. Zurückhaltend reagiert er auf von Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochene "Sicherheitszusagen" für die Ukraine nach Kriegsende. "Die Ukraine muss echte Sicherheitsgarantien erhalten", betont Resnikow.

+++ 23:28 Bürger aus Kupjansk werden in Sicherheit gebracht +++

Ukrainische Behörden ordnen an, dass besonders gefährdete Bewohner aus der umkämpften Frontstadt Kupjansk und angrenzenden Gebieten im Nordosten des Landes die Region verlassen. "Die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern und Bewohnern mit eingeschränkter Mobilität hat in der Gemeinde Kupjansk begonnen", heißt es auf der Website der Militärverwaltung der Region Charkiw. Die Entscheidung sei mit Blick auf die "instabile Sicherheitslage aufgrund des ständigen Beschusses des Gebiets durch die russischen Streitkräfte" gefallen. Kupjansk liegt etwa 100 Kilometer von Charkiw entfernt. Die Stadt wurde in den ersten Tagen des Einmarschs von russischem Militär eingenommen, im September brachten sie die Ukrainer wieder unter ihre Kontrolle. Jetzt wächst die Befürchtung, dass Russland den Eisenbahnknotenpunkt zurückerobert.

+++ 22:21 Selenskyj kündigt Reaktion nach Angriff auf Saporischschja an +++

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja mit mindestens zwei Toten kündigt Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung an. "Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich reagieren", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren, die Kraft der Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes." Bei dem russischen Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag war ein mehrstöckiges Wohngebäude in der südukrainischen Stadt von einer Rakete getroffen worden. Zwei Bewohner wurden getötet, acht Menschen verletzt. Zehn Bewohner sind nach offiziellen Angaben noch vermisst.

+++ 21:47 Kiew: Weitere russische Angriffe bei Bachmut abgewehrt +++

Die Verteidiger der ostukrainischen Stadt Bachmut haben nach Angaben der Militärführung in Kiew mehrere russische Angriffe abgeschlagen. Russische Artillerie habe eine Reihe von kleineren Ortschaften rund um Bachmut beschossen, teilt der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mit. Russische Truppen bedrängen die Stadt von drei Seiten und bemühen sich schon seit Wochen, Bachmut vollständig einzukreisen. An den Frontabschnitten im Süden bei Cherson und Saporischschja sorgten wiederholte russische Artillerieüberfälle für Unruhe. Das ukrainische Militär registriert an mehreren Stellen Versuche russischer Spähtrupps, mögliche Ansatzpunkte für spätere Angriffe auszukundschaften.

